Είναι κοινή η αντίληψη από την συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών στην Ελλάδα, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο (περίπου οκτώ στους δέκα) ότι κάποιες μάρκες έχουν μειώσει το μέγεθος συσκευασίας τους, αλλά οι τιμές τους παρέμειναν ίδιες ή αυξήθηκαν, καθιστώντας το shrinkflation μία εμπορική πρακτική σταθερά ορατή, σε παγκόσμιο επίπεδο, τα τελευταία χρόνια, στα σούπερ μάρκετ.

Ενισχυμένη παρουσία προϊόντων PL στα σούπερ μάρκετ, με μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων και τοποθέτηση σε προνομιακά ράφια

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΥ, «Future Consumer Index» για την Ελλάδα, η πρακτική shrinkflation είναι σημαντικό να συνοδεύεται από σχετική ενημέρωση του καταναλωτή στο πλαίσιο της αξιοπιστίας και της διαφάνειας της μάρκας.

Σε αντίθετη περίπτωση, η κίνηση αυτή, καθώς εκλαμβάνεται ως «κρυφή» ή συγκεκαλυμένη ενέργεια, έχει αρνητική επίδραση, όχι μόνο

στην εμπιστοσύνη, αλλά και στην πιστότητα προς τη μάρκα.

Η ιδιωτική ετικέτα στα καλάθια διαμορφώνει μια νέα εποχή

Την ίδια ώρα, η διείσδυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στην ελληνική αγορά διαμορφώθηκε παραδοσιακά σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα από τον υπόλοιπο κόσμο.

Σύμφωνα με στοιχεία του Private Label Manufacturers Association, το 2024 το μερίδιό τους διαμορφώθηκε στο 23,7%, έναντι 38,1% στην Ευρώπη.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, αργά αλλά σταθερά, οι Έλληνες καταναλωτές ευθυγραμμίζονται με την παγκόσμια τάση, μία αλλαγή που επιταχύνθηκε από την πίεση της οικονομικής στενότητας και του υψηλού πληθωρισμού, ιδιαίτερα στα τρόφιμα.

Πώς αντιδρούν τα brands

Τα ευρήματα της φετινής έρευνας της ΕΥ δείχνουν ότι η αυξημένη προτίμηση στην ιδιωτική ετικέτα συνεχίζεται, έστω και με ηπιότερη ένταση: 26% των ερωτώμενων δηλώνουν ότι αγοράζουν περισσότερα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, έναντι 37% το 2024 και 38% το 2023.

Από την άλλη πλευρά, τα brands αντέδρασαν με εντονότερες προωθητικές ενέργειες, μικρότερες συσκευασίες και εξορθολογισμό της

γκάμας τους, προκειμένου να συγκρατήσουν τα μερίδιά τους.

Παρά τις προσπάθειες αυτές, η πιστότητα προς τις επώνυμες μάρκες παραμένει ευάλωτη: επτά στους δέκα καταναλωτές δηλώνουν ότι αγοράζουν επώνυμα προϊόντα μόνο σε προσφορά (70%), ενώ 39% δεν σκοπεύουν να επιστρέψουν σε επώνυμες επιλογές σε κατηγορίες όπου πλέον αγοράζουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό (31%), δοκίμασαν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αλλά επέστρεψαν στα brands, εξισορροπώντας εν μέρει τη μετατόπιση αυτή.

Οι καταναλωτές αναγνωρίζουν ότι η ιδιωτική ετικέτα προσφέρει εξοικονόμηση (67%), ικανοποίηση αντίστοιχη με τα επώνυμα (63%) και όλο και καλύτερη ποιότητα (53%).

Τάση προς premium επιλογές ιδιωτικής ετικέτας

Παράλληλα, βλέπουν την ενισχυμένη παρουσία προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στα σημεία πώλησης: μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων (65%) και τοποθέτηση σε προνομιακά ράφια (45%).

Παρότι τέσσερις στους δέκα θεωρούν ότι οι τιμές της ιδιωτικής ετικέτας έχουν αυξηθεί (42%) – με τη Gen Z να το δηλώνει πιο έντονα (55%) – η τάση προς premium επιλογές ιδιωτικής ετικέτας ενισχύεται, με 51% να τις επιλέγουν σε κατηγορίες όπου παλαιότερα αγόραζαν επώνυμα προϊόντα.

Πηγή: ΟΤ.gr