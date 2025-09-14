newspaper
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.09.2025 | 09:43
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο Καλλιθέας 2025 - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Shrinkflation: Αγάπη μου… συρρίκνωσα τη συσκευασία – Όταν τα προϊόντα μικραίνουν αλλά οι τιμές αυξάνονται
Οικονομία 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:30

Shrinkflation: Αγάπη μου… συρρίκνωσα τη συσκευασία – Όταν τα προϊόντα μικραίνουν αλλά οι τιμές αυξάνονται

Οι πολυεθνικές συρρικνώνουν τις συσκευασίες αλλά κρατούν τις τιμές ψηλά (shrinkflation), μεταφέροντας το κόστος στους καταναλωτές

ΕπιμέλειαΝατάσα Σινιώρη
A
A
Vita.gr
Σταμάτα το scroll στο κινητό – 50 fun και δημιουργικές ιδέες

Σταμάτα το scroll στο κινητό – 50 fun και δημιουργικές ιδέες

Spotlight

«Είναι απαράδεκτο να μειώνουν κρυφά οι εταιρείες το περιεχόμενο των προϊόντων τους ενώ η τιμή παραμένει η ίδια ή αυξάνεται. Η συρρίκνωση των προϊόντων είναι μια εμπορική στρατηγική των brands για να αυξήσουν τις τιμές και έτσι να κερδίζουν περισσότερα. Αυτό βλάπτει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, γιατί οι παραγωγοί τους αντιμετωπίζουν σαν να είναι ηλίθιοι».

Μέτρα κατά του shrinkflation στο Βέλγιο

Ο Ρομπ Μπέντερς, Υπουργός Καταναλωτικών Υποθέσεων του Βελγίου λέει στην εφημερίδα Het Nieuwsblad ότι είναι αποφασισμένος να λάβει μέτρα κατά των προμηθευτών που εφαρμόζουν πρακτικές shrinkflation, της μείωσης δηλαδή του μεγέθους ή της ποσότητας ενός προϊόντος, χωρίς αντίστοιχη μείωση της τιμής.

Το Βέλγιο δεν είναι η μόνη χώρα που θέλει να αντιμετωπίσει την εν λόγω πρακτική.

Παρόμοια μέτρα έχουν ήδη υιοθετηθεί σε χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία, όπου οι κυβερνήσεις εφάρμοσαν κανόνες το 2024 που υποχρεώνουν τους λιανοπωλητές να ενημερώνουν τους πελάτες για τέτοιες πρακτικές, αναφέρει το Retail Detail.

Οι λόγοι πίσω από το shrinkflation

Το φαινόμενο του shrinkflation επανεμφανίζεται λόγω της αύξησης του κόστους πρώτων υλών, όπως το κακάο και τα σιτηρά, αλλά και εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, των προβλημάτων στις εφοδιαστικές αλυσίδες και των γεωπολιτικών εντάσεων.

Έτσι, οι πολυεθνικές επιλέγουν να συρρικνώσουν τα προϊόντα τους, προκειμένου να περιορίσουν τα έξοδα παραγωγής, μεταφέροντας όμως ουσιαστικά το βάρος στους καταναλωτές.

Τα «θύματα» του shrinkflation

Από τα πιο πρόσφατα θύματα του shrinkflation είναι η Toblerone της Mondelez, τα Celebrations της Mars και τα προϊόντα Quality Street, Purple One και Orange Crunch της Nestle.

Όπως εξηγεί η βρετανική εφημερίδα Guardian, η άφιξη της φετινής προμήθειας στα σούπερ μάρκετ δεν δίνει ενθαρρυντικά στοιχεία.

Την περίοδο πριν από τα Χριστούγεννα οι συσκευασίες με τις αγαπημένες σοκολάτες των καταναλωτών προσφέρονται με μεγάλες εκπτώσεις από τα σούπερ μάρκετ για να προσελκύσουν αγοραστές, αλλά ενώ πέρυσι η προωθητική τιμή ήταν £4, φέτος φαίνεται να είναι £4,50.

Φέτος όμως το μέγεθος των αγαπημένων γλυκισμάτων θα είναι μειωμένο. Από την Toblerone, για παράδειγμα, αφαιρέθηκαν 20gr και η μπάρα μειώθηκε από 360g σε 340gr, από την Quality Street και τα Celebrations 50gr.

Η Toblerone έχει ξανασυρρικνωθεί στο παρελθόν.

Το 2016, αντιμετώπισε αντιδράσεις όταν αύξησε τα κενά ανάμεσα στα χαρακτηριστικά τριγωνικά κομμάτια της σοκολάτας αντί να ανεβάσει την τιμή. Δύο χρόνια αργότερα επανήλθε στο αρχικό σχήμα.

Το ακριβό κακάο πίσω από τη συρρίκνωση

Η βασική αιτία για αυτήν την τάση είναι η εκτόξευση του κόστους του κακάο.

Οι συνεχόμενες κακές σοδειές στη Γκάνα και την Ακτή Ελεφαντοστού –χώρες που παράγουν πάνω από το μισό της παγκόσμιας παραγωγής– έχουν δημιουργήσει ελλείψεις και πίεση στις τιμές.

Παρά τη μικρή πτώση σε σχέση με το περσινό ιστορικό υψηλό, τα στοιχεία δείχνουν ότι μόνο στη Βρετανία η τιμή της σοκολάτας στα ράφια ανέβηκε κατά 17,2% μέσα σε έναν χρόνο.

Οι ανατιμήσεις δεν αφήνουν περιθώριο στις εταιρείες, που επιλέγουν αντί της αύξησης τιμών να μειώσουν τις ποσότητες.

Τι λένε οι εταιρείες

Εκπρόσωποι της Mondelēz κάνουν λόγο για «αναγκαστική απόφαση» λόγω των υψηλών τιμών σε κακάο, γαλακτοκομικά, ενέργεια και μεταφορές.

Παρόμοια στάση κρατά και η Nestlé, η οποία υποστηρίζει ότι οι αλλαγές στις συσκευασίες βασίζονται κάθε χρόνο σε παράγοντες κόστους και ανταγωνισμού.

Οι λιανοπωλητές, από την πλευρά τους, εφαρμόζουν εκπτώσεις για να προσελκύσουν καταναλωτές ενόψει εορτών, αλλά ακόμα και οι προσφορές είναι φέτος ακριβότερες: από £4 πέρυσι, οι ίδιες σοκολατένιες συσκευασίες κοστίζουν τώρα £4,50.

Supermarkets vs πολυεθνικές για το shrinkflation

Κάποιες αλυσίδες έχουν ήδη διαμαρτυθεί για την εν λόγω πρακτική και πήραν μέτρα.

Πέρσι, η Unilever κατέθεσε μήνυση κατά της γαλλικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Intermarché, μετά τις δημόσιες καταγγελίες της τελευταίας για αθέμιτες πρακτικές «shrinkflation».

Σημάνσεις στους διαδρόμους

Η Intermarché είχε ξεκινήσει καμπάνια ενημέρωσης, τοποθετώντας αφίσες και ειδικές σημάνσεις στα καταστήματά της. Σε μία από αυτές αναγραφόταν το μήνυμα: «Το Magnum παλιότερα σήμαινε μεγάλο», αναφερόμενη στο διάσημο παγωτό που έχασε 70 γραμμάρια, την ώρα που η τιμή του ανά κιλό αυξήθηκε κατά 39%.

Αντίστοιχες κατηγορίες δέχτηκαν και άλλα brands της Unilever, όπως η Knorr και το Carte d’Or. Στην περίπτωση της Knorr, το γνωστό σλόγκαν «Λατρεύω την Knorr» τροποποιήθηκε από την Intermarché σε «Λάτρευα την Knorr».

Δεν είναι η πρώτη φορά

Η Intermarché δεν είναι η μόνη αλυσίδα που έχει καταγγείλει shrinkflation. Το φθινόπωρο του 2024, η Carrefour είχε τοποθετήσει προειδοποιητικές σημάνσεις στους διαδρόμους της, στις οποίες αναγραφόταν το μήνυμα : «Σε αυτό το προϊόν μειώθηκε το βάρος του και αυξήθηκε η τιμή που χρεώνει ο προμηθευτής μας».

Μάλιστα, είχε κηρύξει πόλεμο στην Pepsico για το συγκεκριμένο θέμα.

Η Carrefour τοποθέτησε πέρσι ειδικές σημάνσεις στα ράφια της για προϊόντα της PepsiCo, όπως τα Lay’s, Doritos, Quaker Oats και αναψυκτικά Pepsi, με το μήνυμα ότι αυτά «δεν πουλάμε πλέον αυτά τα προϊόντα εξαιτίας των απαράδεκτων αυξήσεων των τιμών».

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Τα επόμενα βήματα της Chevron στην Ελλάδα και τα «deals» Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Τα επόμενα βήματα της Chevron στην Ελλάδα και τα «deals» Μπέργκαμ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σταμάτα το scroll στο κινητό – 50 fun και δημιουργικές ιδέες

Σταμάτα το scroll στο κινητό – 50 fun και δημιουργικές ιδέες

Economy
89η ΔΕΘ: Εξαγγελίες χωρίς επιχειρηματικό αποτύπωμα

89η ΔΕΘ: Εξαγγελίες χωρίς επιχειρηματικό αποτύπωμα

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Φορολογήστε τους υπερπλούσιους» – Η Γαλλία, η λιτότητα και η μακρονική «ασυλία» στην ελίτ του 0,01%
Ζήτημα δικαιοσύνης 14.09.25

«Φορολογήστε τους υπερπλούσιους» – Η Γαλλία, η λιτότητα και η μακρονική «ασυλία» στην ελίτ του 0,01%

Εν μέσω δημοσιονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης στη Γαλλία, η φορολόγηση των πολύ πλούσιων για πιο δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ακίνητα: 8+1 ανατροπές στο φορολογικό τοπίο
Νέο σκηνικό 14.09.25

8+1 ανατροπές στο φορολογικό τοπίο των ακινήτων

Έρχεται «κούρεμα» φοροεπιβαρύνσεων για εισοδήματα από ακίνητα άνω των 12.000 ευρώ, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε δύο φάσεις για την κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Η Amazon προσπαθεί να προλάβει την SpaceX
Διεθνής Οικονομία 14.09.25

Η Amazon προσπαθεί να προλάβει την SpaceX

Το Project Kuiper της Amazon βρίσκεται ακόμη στα πρώτα του βήματα, με μόλις 102 δορυφόρους σε τροχιά – μια σταγόνα στον ωκεανό σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό

Σύνταξη
Η ποιότητα εργασίας στην Ευρώπη – Χαμηλά «σκορ» για την Ελλάδα
Έρευνα Εurofound 13.09.25

Η ποιότητα εργασίας στην Ευρώπη – Χαμηλά «σκορ» για την Ελλάδα

H νέα έρευνα του Εurofound για την ποιότητα εργασίας στην Ευρώπη, παρουσιάζει αποκαλυπτικά στοιχεία για την Ελλάδα. Οι Έλληνες εργαζόμενοι έχουν υψηλή εισοδηματική ανασφάλεια και έλλειψη κινήτρων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Γαλλία αναπληρώνει πρωθυπουργούς, αλλά η Ουκρανία δεν έχει στρατιώτες – Αδυσώπητοι οι αριθμοί για Ευρωπαίους
Σκληρή πραγματικότητα 13.09.25

Η Γαλλία αναπληρώνει πρωθυπουργούς, αλλά η Ουκρανία δεν έχει στρατιώτες – Αδυσώπητοι οι αριθμοί για Ευρωπαίους

Το στρίμωγμα των Ουκρανών στο μέτωπο συμπίπτει χρονικά με μια περίοδο που οι Ευρωπαίοι αδυνατούν να στηρίζουν αφειδώς το Κίεβο τη στιγμή που η Ρωσία υπερτερεί σε όπλα και στρατεύματα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η ανθρωπότητα συρρικνώνεται νωρίτερα από ότι πιστεύαμε – Τι λένε οι επιστήμονες
Ανησυχητικό ή όχι, θα συμβεί... 14.09.25

Η ανθρωπότητα θα συρρικνωθεί πολύ πιο γρήγορα από όσο νομίζετε - Πόσοι θα κατοικούμε στον πλανήτη το 2050

Ο παγκόσμιος πληθυσμός θα αρχίσει να συρρικνώνεται, κάτι που δεν έχει συμβεί από τον 14ο αιώνα, όταν η «μαύρη πανώλη» εξαφάνισε ίσως το ένα πέμπτο της ανθρωπότητας

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Από την Καπέλα Σιστίνα έως τον Banksy: Αιώνες λογοκρισίας και καταστροφής στις πλάτες της τέχνης
Art 14.09.25

Από την Καπέλα Σιστίνα έως τον Banksy: Αιώνες λογοκρισίας και καταστροφής στις πλάτες της τέχνης

Το πρόσφατο, ταχύτατα σβησμένο, γκραφίτι του Banksy στα Βασιλικά Δικαστήρια του Λονδίνου υπενθυμίζει μια μακρά ιστορία αιώνων όπου η τέχνη συγκρούεται με την εξουσία και συχνά βγαίνει λαβωμένη

Σύνταξη
Τι είπε ο προπονητής της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη «Χαίρομαι που μπορώ να βασίζομαι και στους δύο»
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Τι είπε ο προπονητής της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη «Χαίρομαι που μπορώ να βασίζομαι και στους δύο»

Ο προπονητής της Σπόρτινγκ υποκλίθηκε στον Φώτη Ιωαννίδη για το ντεμπούτο του και εξήρε τον Γιώργο Βαγιαννίδη για την προσαρμογή του στις απαιτήσεις της ομάδας.

Σύνταξη
Φθιώτιδα: Βλάβη στην τηλεδιοίκηση ακινητοποίησε τρένο για πάνω από μιάμιση ώρα στην Τιροθέα
Στη Φθιώτιδα 14.09.25

Βλάβη στην τηλεδιοίκηση ακινητοποίησε τρένο για πάνω από μιάμιση ώρα - Ανακοίνωση της Hellenic Train

Μετά την επιδιόρθωση της βλάβης, η αμαξοστοιχία αναχώρησε από την Τιροθέα στη Φθιώτιδα για τον τελικό της προορισμό με καθυστέρηση 95 λεπτών, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Hellenic Train

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Αυτοεπαινείται για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Προσπαθεί να πείσει ότι «αυξάνεται το εισόδημα όλων»
Ανασκόπηση 14.09.25

Μητσοτάκης: Αυτοεπαινείται για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Προσπαθεί να πείσει ότι «αυξάνεται το εισόδημα όλων»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με μια υπερβολικά μακροσκελή ανασκόπηση, γεμάτη αυτοεπαίνους, αναφέρεται στις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ εξωραΐζοντας την πραγματικότητα

Σύνταξη
Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Ταρέμι: «Ονειρεμένο ντεμπούτο, δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερο»
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Ταρέμι: «Ονειρεμένο ντεμπούτο, δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερο»

Ο Μεχντί Ταρέμι «συστήθηκε» στο κοινό του Ολυμπιακού με δύο γκολ και την ώρα που η πρώην ομάδα του, Ίντερ, έχανε στο ντέρμπι από τη Γιουβέντους, τα ιταλικά ΜΜΕ τον αποθέωναν.

Σύνταξη
Ο Τζον Μάλκοβιτς αναπολεί την περιβόητη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ – «Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι’ αυτό»
«Επικίνδυνες Σχέσεις» 14.09.25

Ο Τζον Μάλκοβιτς αναπολεί την περιβόητη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ - «Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι' αυτό»

Ο Τζον Μάλκοβιτς κάνει αποκαλύψεις για τη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ, τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Επικίνδυνες Σχέσεις» του 1988.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή – «απάντηση» της Ελλάδας για τις διεκδικήσεις της Λιβύης
Διπλωματία 14.09.25

Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή – «απάντηση» της Ελλάδας για τις διεκδικήσεις της Λιβύης

Η ελληνική επιστολή απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Λιβύης για το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η Λιβύη και η Τουρκία δεν έχουν κοινά θαλάσσια σύνορα λόγω της ύπαρξης των ελληνικών νησιών.

Σύνταξη
Ρόδος: Πώς συνελήφθη η εντυπωσιακή influencer – Τι είναι η ροζ κοκαΐνη που βρέθηκε στο αυτοκίνητό της
Βαριές κατηγορίες 14.09.25

Πώς συνελήφθη η εντυπωσιακή influencer στη Ρόδο - Τι είναι η ροζ κοκαΐνη που βρέθηκε στο αυτοκίνητό της

Η 30χρονη ήταν γνωστή στα social - «Δεν μπορούμε να πούμε ότι συνδέεται το Διαδίκτυο με ενδεχόμενη εμπορία» λέει ο αντιπρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών για την υπόθεση με τη ροζ κοκαΐνη

Σύνταξη
Greek Tourism 2025: Shorter, Closer, Last-Minute
English edition 14.09.25

Greek Tourism 2025: Shorter, Closer, Last-Minute

The most striking change compared with 2024 was the rise of Aegina, which entered the top five destinations, displacing Syros, with a year-on-year increase of 12.65%

Σύνταξη
Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο – Η Άννα Βίσση ανέβασε τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή
Music Stage 14.09.25

Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο – Η Άννα Βίσση ανέβασε τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή

Σε ένα κατάμεστο στάδιο, η Άννα Βίσση μάγεψε το κοινό με τις μεγάλες επιτυχίες της, συγκίνησε με τη συνεργασία της με συμφωνική ορχήστρα και απογείωσε τη βραδιά με την απρόσμενη εμφάνιση του Νίκου Καρβέλα

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: Συνάντηση Ερντογάν και Πατριάρχη Ιεροσολύμων – Συζήτησαν για Γάζα και Ιερουσαλήμ
Σπάνια επαφή 14.09.25

Συνάντηση Ερντογάν και Πατριάρχη Ιεροσολύμων - Συζήτησαν για Γάζα και Ιερουσαλήμ

Η συνάντηση του Πατριάρχη με τον Ερντογάν πραγματοποιήθηκε στο Ντολμαμπαχτσέ. Κατά τις συνομιλίες «εξετάστηκαν η επιθετικότητα του Ισραήλ στη Γάζα και η επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης»

Σύνταξη
«Φορολογήστε τους υπερπλούσιους» – Η Γαλλία, η λιτότητα και η μακρονική «ασυλία» στην ελίτ του 0,01%
Ζήτημα δικαιοσύνης 14.09.25

«Φορολογήστε τους υπερπλούσιους» – Η Γαλλία, η λιτότητα και η μακρονική «ασυλία» στην ελίτ του 0,01%

Εν μέσω δημοσιονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης στη Γαλλία, η φορολόγηση των πολύ πλούσιων για πιο δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γερμανία: Τοπικές εκλογές – βαρόμετρο στη Ρηνανία-Βεστφαλία
Κόσμος 14.09.25

Εκλογές «βαρόμετρο» για την κυβέρνηση Μερτς στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία

Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, το πολυπληθέστερο κρατίδιο της Γερμανίας με 18 εκατομμύρια κατοίκους και το πλουσιότερο της χώρας, θεωρείται συχνά «βαρόμετρο» των τάσεων για το σύνολο της ομοσπονδίας

Σύνταξη
Κυβερνητικές πηγές: Ανεύθυνες οι υποσχέσεις Ανδρουλάκη- Επανέφερε αποτυχημένες συνταγές με πράσινα λεφτόδεντρα
ΔΕΘ 14.09.25

Κυβερνητικές πηγές: Ανεύθυνες οι υποσχέσεις Ανδρουλάκη- Επανέφερε αποτυχημένες συνταγές με πράσινα λεφτόδεντρα

Οι κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας την ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «υιοθετεί πρακτικές λαϊκισμού που παραπέμπουν σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ»

Σύνταξη
Καλλιθέα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο 2025 – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Πότε αίρονται 14.09.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο Καλλιθέας 2025 - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Οι ρυθμίσεις ισχύουν έως το μεσημέρι σε 11 δρόμους γύρω από την Καλλιθέα - Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τη διέλευση κατά τα χρονικά διαστήματα των ρυθμίσεων και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών

Σύνταξη
Σοκ στη Σίκινο: Άγνωστοι άρπαξαν τάματα μεγάλης αξίας από ιερή εικόνα στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας
Ελλάδα 14.09.25

Σοκ στη Σίκινο: Άγνωστοι άρπαξαν τάματα μεγάλης αξίας από ιερή εικόνα στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας

Άγνωστοι δράστες εκμεταλλεύτηκαν το κενό φύλαξης στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας στη Σίκινο, και αφαίρεσαν τάματα μεγάλης αξίας που είχαν αφήσει οι πιστοί.

Σύνταξη
Κακοκαιρία «Daniel»: Δύο χρόνια από τις καταστροφές αγρότες ακόμα περιμένουν αποζημιώσεις
Ελλάδα 14.09.25

Δύο χρόνια από την κακοκαιρία «Daniel» αγρότες περιμένουν ακόμα τις αποζημιώσεις - Τι καταγγέλλουν για ΟΠΕΚΕΠΕ

Το ερώτημα πλέον είναι αν και πότε η Κυβέρνηση σκοπεύει να αναλάβει την ευθύνη να δώσει τος αποζημιώσεις στους αγρότες που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel»

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο