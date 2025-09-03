newspaper
Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
Σούπερ μάρκετ: Μεγαλώνει η πίεση για να ρίξουν τις τιμές σε 1.000 προϊόντα
Οικονομικές Ειδήσεις 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:18

Να ρίξουν τα περιθώρια κέρδους κάλεσε τα σούπερ μάρκετ ο Θεοδωρικάκος - Μονιμοποιείται ο κόφτης στις προσφορές

Δημήτρης Χαροντάκης
Σε αιφνίδιο… πρέσινγκ βρέθηκαν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης. Και μάλιστα, σε μία περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός των τροφίμων εμφανίζει σοβαρή αποκλιμάκωση – μάλιστα τον Αύγουστο κινήθηκε σε επίπεδα σαφώς χαμηλότερα από αυτόν την Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Μάλιστα, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του ΙΕΛΚΑ, αν εξαιρεθούν ο καφές, το κακάο και το κρέας, ο πληθωρισμός του Αυγούστου στα σούπερ μάρκετ είναι μηδενικός.

Αναλυτικότερα, χθες ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στην ημερίδα της ΓΣΕΒΕΕ επιβεβαίωσε την απόφασή του –όπως έγραψε ο ΟΤ– να νομοθετηθεί η πρόσκαιρη ρύθμιση σύμφωνα με την οποία αν μία εταιρεία προχωρήσει ανατίμηση των προϊόντων της για τους τρεις επόμενους μήνες δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις μειώσεις των τιμών στις οποίες ενδεχομένως προχωρήσει ως προσφορές.

Μείωση κέρδους

Αυτό βεβαίως αφορά στην εμπορική πολιτική των προμηθευτικών επιχειρήσεων – ο ίδιος όμως το απέδωσε στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Παράλληλα λίγες ώρες πριν από την ομιλία του στην ημερίδα της ΓΣΕΒΕΕ, ο κ. Θεοδωρικάκος μιλώντας στην τηλεόραση του Σκάι απαίτησε από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος και να προχωρήσουν σε μειώσεις σε 1.000 προϊόντα βασικής κατανάλωσης.

Ερωτηθείς μάλιστα από τον ΟΤ αν σκοπεύει να καλέσει σε συζητήσεις και την βιομηχανία τροφίμων απάντησε πως θα το πράξει εντός των επόμενων ημερών.

ΔΙΜΕΑ

Παράλληλα ο υπουργός Ανάπτυξης έστειλε την ΔΙΜΕΑ στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για να ελέγξει αν η «συμπεριφορά» τους επί των προσφορών είναι σύννομη με βάση τις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας, διότι όπως είπε υπάρχουν καταγγελίες περί του αντιθέτου. Είναι προφανές ότι στη διάρκεια των τελευταίων ημερών ο κλάδος των σούπερ μάρκετ έχει βρεθεί στο μικροσκόπιο του κ. Θεοδωρικάκου.

Εν τω μεταξύ, η ΔΙΜΕΑ μετά από εντολή του υπουργού Ανάπτυξης έχει πραγματοποιήσει δύο εφόδους στις αλυσίδες στη διάρκεια του Αυγούστου, προκειμένου να ελέγξει αν τελικώς όσο διαρκούσε η ρύθμιση για το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, οι αλυσίδες και οι προμηθευτές τους ήταν σύννομοι.

Μάλιστα έχει συγκεντρώσει στοιχεία δεκάδων χιλιάδων κωδικών, τα οποία βρίσκονται υπό επεξεργασία, χωρίς ακόμη να είναι γνωστό το αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων.

Ο κ. Θεοδωρικάκος μιλώντας χθες στην ημερίδα της ΓΣΕΒΕΕ ανέφερε μεταξύ των άλλων ότι πρόκειται να προχωρήσει σε κωδικοποίηση της εμπορικής νομοθεσίας, καθώς και ότι ετοιμάζεται να βγει μέχρι το τέλος του έτους ένα νέο πρόγραμμα για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και θα αφορά στις μικρές επιχειρήσεις, προκειμένου να ενισχυθεί ο εξαγωγικός τους προσανατολισμός.

Πηγή: ΟΤ

Motor Oil: Στην τελική ευθεία το έργο ανακύκλωσης υδάτων στο Ηράκλειο Κρήτης

Motor Oil: Στην τελική ευθεία το έργο ανακύκλωσης υδάτων στο Ηράκλειο Κρήτης

Τεκμαρτό εισόδημα: Επαγγελματίες το αμφισβήτησαν και κατέληξαν με… έξτρα φόρους
Οικονομικές Ειδήσεις 03.09.25

Επαγγελματίες αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα και... φορολογήθηκαν παραπάνω

Η προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών όχι μόνο δεν δικαίωσε επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα, αλλά κατέληξαν να πληρώσουν υψηλότερο φόρο

Βασίλης Τσεκούρας
Τι αλλάζει στις διαθήκες από 1ης Νοεμβρίου
Οικονομία 03.09.25

Τι αλλάζει στις διαθήκες από 1ης Νοεμβρίου

Οι δημοσιεύσεις περνούν στους συμβολαιογράφους με ανάρτηση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, μειώνοντας τις καθυστερήσεις που σήμερα φτάνουν ακόμη και τον έναν χρόνο μέσω των πρωτοδικείων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τέσσερις κρίσιμες επιλογές πριν από τη συνταξιοδότηση
Οικονομία 03.09.25

Τέσσερις κρίσιμες επιλογές πριν από τη συνταξιοδότηση

Το 2026 θεωρείται έτος - ορόσημο για την αποχώρηση από την εργασία, με αυξημένες αιτήσεις ήδη από το 2025. Οι ασφαλισμένοι καλούνται να σταθμίσουν παράγοντες όπως χρόνος, πλασματικά έτη, κρατήσεις και μειωμένη σύνταξη, ώστε να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη και να αποφύγουν μόνιμες απώλειες

Ηλίας Γεωργάκης
Απασχόληση: Η ανεργία μειώνεται αλλά ο μισθός δεν φτάνει
Εργασιακά 03.09.25

Απασχόληση: Η ανεργία μειώνεται αλλά ο μισθός δεν φτάνει

Η αντιπαράθεση για τα εργασιακά κορυφώνεται, με την κυβέρνηση να πανηγυρίζει για ιστορικό ρεκόρ στην απασχόληση. Η ανεργία μειώνεται, αλλά οι μισθοί παραμένουν απο τους χαμηλότερους στην ΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πώς ορίζεται η μεσαία τάξη στην Ελλάδα – Κατανομή των νοικοκυριών
Ο ορισμός πριν τη ΔΕΘ 02.09.25

Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα, «μικρότερη σε μέγεθος, φτωχότερη σε εισόδημα και με υψηλότερη φορολογική πίεση»

H μεσαία τάξη θεωρείται η «ραχοκοκαλιά» της κοινωνίας και της οικονομίας. Πώς ορίζεται στην Ελλάδα του 2025 και τι περιμένει από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Οι 12 ομάδες που έχουν περάσει στα νοκ άουτ του Eurobasket 2025 – Ποιες διεκδικούν ακόμη την πρόκριση στους «16»
Μπάσκετ 03.09.25

Οι 12 ομάδες που έχουν περάσει στα νοκ άουτ του Eurobasket 2025 – Ποιες διεκδικούν ακόμη την πρόκριση στους «16»

Πώς έχει διαμορφωθεί μέχρι το παζλ των ομίλων του Eurobasket μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση τους – Οι ομάδες που έχουν περάσει και αυτές που διεκδικούν την πρόκριση…

Σύνταξη
Η ιστορία του αντισυστημικού απαγωγέα Άντονι Κυρίτση κάνει την εμφάνιση της στο Φεστιβάλ Βενετίας
Πλάτη στον τοίχο 03.09.25

Η ιστορία του αντισυστημικού απαγωγέα Άντονι Κυρίτση κάνει την εμφάνιση της στο Φεστιβάλ Βενετίας

Το «Dead Man’s Wire» που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας, βασίζεται στην αληθινή ιστορία του Άντονι Κυρίτση, ενός περιθωριοποιημένου άνδρα που αισθανόταν ότι εξαπατήθηκε από τους πλούσιους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τεκμαρτό εισόδημα: Επαγγελματίες το αμφισβήτησαν και κατέληξαν με… έξτρα φόρους
Οικονομικές Ειδήσεις 03.09.25

Επαγγελματίες αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα και... φορολογήθηκαν παραπάνω

Η προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών όχι μόνο δεν δικαίωσε επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα, αλλά κατέληξαν να πληρώσουν υψηλότερο φόρο

Βασίλης Τσεκούρας
Κίνα – Στρατιωτική παρέλαση με νέα όπλα: Επίδειξη ισχύος από τον Σι υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ – Ενοχλημένος ο Τραμπ
Ενοχλημένος ο Τραμπ 03.09.25

Επίδειξη ισχύος από τον Σι της Κίνας - Παρουσίαση νέων όπλων στην παρέλαση υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ

Η Κίνα παρουσίασε νέα όπλα στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση - Είμαστε ασταμάτητοι, δήλωσε ο Σι, υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Μακρόν: Απαράδεκτη η απόφαση των ΗΠΑ να ανακαλέσει τις βίζες των Παλαιστινίων
Ανακαλέστε 03.09.25

Απαράδεκτη η απόφαση των ΗΠΑ να ανακαλέσει τις βίζες των Παλαιστινίων, λέει ο Μακρόν και ζητά αλλαγή στάσης

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε σε ανάρτησή του ότι θα προεδρεύσει με τον πρίγκιπα Σαουδικής Αραβίας σε επιτροπή για την προώθηση της λύσης των δύο κρατών

Σύνταξη
Αυτοί που έζησαν την 3η Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ – «Αισθανόμασταν ότι όσα γίνονται θα μείνουν στην Ιστορία»
Ιδρυτική διακήρυξη 03.09.25

Αυτοί που έζησαν την 3η Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ – «Αισθανόμασταν ότι όσα γίνονται θα μείνουν στην Ιστορία»

Τις συναντήσεις στο Καστρί με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έντονο κλίμα της εποχής μετά τη Χούντα και το αίσθημα της ιστορικότητας των στιγμών περιγράφουν στο in η Ελένη Βούλγαρη και ο Νίκος Μιχαλόπουλος που υπέγραψαν τη διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ανδρουλάκης στο in για την 3η Σεπτέμβρη: Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει σχέδιο για μια Ελλάδα πιο δίκαιη, ισχυρή, ανθρώπινη
Το μήνυμά του 03.09.25

Ανδρουλάκης στο in για την 3η Σεπτέμβρη: Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει σχέδιο για μια Ελλάδα πιο δίκαιη, ισχυρή, ανθρώπινη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης σε δήλωσή του στο in αναφέρεται στο μήνυμα της φετινής επετείου της 3ης Σεπτέμβρη - «Πέρασαν 51 χρόνια, το αποτύπωμα όμως παραμένει ισχυρό», επισημαίνει

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Το DNA του ΠΑΣΟΚ και η στρατηγική της ολικής επαναφοράς του
Πολιτική 03.09.25

Το DNA του ΠΑΣΟΚ και η στρατηγική της ολικής επαναφοράς του

Ένα κείμενο του Κώστα Λαλιώτη, γραμμένο το 2023, με αφορμή τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με τον ίδιο είναι ένα κείμενο στοχασμού και αυτογνωσίας για την ίδρυση, την εξέλιξη και την προοπτική του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Με τα βλέμματα στο Ζάππειο για την 3η Σεπτέμβρη, επιχειρεί να θέσει ατζέντα στο δημογραφικό
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

ΠΑΣΟΚ: Με τα βλέμματα στο Ζάππειο για την 3η Σεπτέμβρη, επιχειρεί να θέσει ατζέντα στο δημογραφικό

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ θα παρουσιάσει το σχέδιό του για το δημογραφικό, επιχειρώντας να βρεθεί βήματα μπροστά των κυβερνητικών εξαγγελιών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Παπανδρέου στο in: Η 3η Σεπτέμβρη υπενθυμίζει ότι οι αγώνες για την απελευθέρωση δεν τελειώνουν ποτέ
Επέτειος ΠΑΣΟΚ 03.09.25

Παπανδρέου στο in: Η 3η Σεπτέμβρη υπενθυμίζει ότι οι αγώνες για την απελευθέρωση δεν τελειώνουν ποτέ

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου σε παρέμβασή του στο in τονίζει τη διαχρονικότητα της ιδρυτικής διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ - «Η Ελλάδα της 3ης Σεπτέμβρη είναι η Ελλάδα της Αξιοπρέπειας, της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας», αναφέρει

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
«Πρόβες πολέμου» στη Βαλτική
Deutsche Welle 03.09.25

«Πρόβες πολέμου» στη Βαλτική

Ξεκίνησε η μεγάλης κλίμακας στρατιωτική άσκηση Quadriga 2025 στη Βαλτική υπό γερμανική ηγεσία. Συμπίπτει χρονικά με τη ρωσική άσκηση Zapad, παραπέμποντας σε προσομοίωση πολέμου.

Σύνταξη
Αρβανίτης για 13ωρο: Η κυβέρνηση κόβει και ράβει υπέρ των εργοδοτών και των κερδών τους
Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 03.09.25

Αρβανίτης για 13ωρο: Η κυβέρνηση κόβει και ράβει υπέρ των εργοδοτών και των κερδών τους

«Με κάθε νέα παρέμβαση στα εργασιακά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας γυρίζει τους εργαζόμενους έναν αιώνα πίσω», τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης

Σύνταξη
