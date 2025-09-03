Σούπερ μάρκετ: Μεγαλώνει η πίεση για να ρίξουν τις τιμές σε 1.000 προϊόντα

Σε αιφνίδιο… πρέσινγκ βρέθηκαν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης. Και μάλιστα, σε μία περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός των τροφίμων εμφανίζει σοβαρή αποκλιμάκωση – μάλιστα τον Αύγουστο κινήθηκε σε επίπεδα σαφώς χαμηλότερα από αυτόν την Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Μάλιστα, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του ΙΕΛΚΑ, αν εξαιρεθούν ο καφές, το κακάο και το κρέας, ο πληθωρισμός του Αυγούστου στα σούπερ μάρκετ είναι μηδενικός.

Αναλυτικότερα, χθες ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στην ημερίδα της ΓΣΕΒΕΕ επιβεβαίωσε την απόφασή του –όπως έγραψε ο ΟΤ– να νομοθετηθεί η πρόσκαιρη ρύθμιση σύμφωνα με την οποία αν μία εταιρεία προχωρήσει ανατίμηση των προϊόντων της για τους τρεις επόμενους μήνες δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις μειώσεις των τιμών στις οποίες ενδεχομένως προχωρήσει ως προσφορές.

Μείωση κέρδους

Αυτό βεβαίως αφορά στην εμπορική πολιτική των προμηθευτικών επιχειρήσεων – ο ίδιος όμως το απέδωσε στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Παράλληλα λίγες ώρες πριν από την ομιλία του στην ημερίδα της ΓΣΕΒΕΕ, ο κ. Θεοδωρικάκος μιλώντας στην τηλεόραση του Σκάι απαίτησε από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος και να προχωρήσουν σε μειώσεις σε 1.000 προϊόντα βασικής κατανάλωσης.

Ερωτηθείς μάλιστα από τον ΟΤ αν σκοπεύει να καλέσει σε συζητήσεις και την βιομηχανία τροφίμων απάντησε πως θα το πράξει εντός των επόμενων ημερών.

ΔΙΜΕΑ

Παράλληλα ο υπουργός Ανάπτυξης έστειλε την ΔΙΜΕΑ στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για να ελέγξει αν η «συμπεριφορά» τους επί των προσφορών είναι σύννομη με βάση τις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας, διότι όπως είπε υπάρχουν καταγγελίες περί του αντιθέτου. Είναι προφανές ότι στη διάρκεια των τελευταίων ημερών ο κλάδος των σούπερ μάρκετ έχει βρεθεί στο μικροσκόπιο του κ. Θεοδωρικάκου.

Εν τω μεταξύ, η ΔΙΜΕΑ μετά από εντολή του υπουργού Ανάπτυξης έχει πραγματοποιήσει δύο εφόδους στις αλυσίδες στη διάρκεια του Αυγούστου, προκειμένου να ελέγξει αν τελικώς όσο διαρκούσε η ρύθμιση για το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, οι αλυσίδες και οι προμηθευτές τους ήταν σύννομοι.

Μάλιστα έχει συγκεντρώσει στοιχεία δεκάδων χιλιάδων κωδικών, τα οποία βρίσκονται υπό επεξεργασία, χωρίς ακόμη να είναι γνωστό το αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων.

Ο κ. Θεοδωρικάκος μιλώντας χθες στην ημερίδα της ΓΣΕΒΕΕ ανέφερε μεταξύ των άλλων ότι πρόκειται να προχωρήσει σε κωδικοποίηση της εμπορικής νομοθεσίας, καθώς και ότι ετοιμάζεται να βγει μέχρι το τέλος του έτους ένα νέο πρόγραμμα για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και θα αφορά στις μικρές επιχειρήσεις, προκειμένου να ενισχυθεί ο εξαγωγικός τους προσανατολισμός.

Πηγή: ΟΤ