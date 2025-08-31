science
Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
31.08.2025 | 17:46
Δύο νέες εστίες φωτιάς στην Κοζάνη
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Γερμανία: Ψώνια στο σούπερ μάρκετ αλλιώς… – Το πείραμα «χωρίς ταμείο»
AI 31 Αυγούστου 2025 | 17:00

Γερμανία: Ψώνια στο σούπερ μάρκετ αλλιώς… – Το πείραμα «χωρίς ταμείο»

Επεκτείνονται οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που κάνουν χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για να φέρουν εις πέρας ένα project. Το γερμανικό σούπερ μάρκετ που οι πελάτες φεύγουν χωρίς να πληρώσουν στο ταμείο.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Vita.gr
Food coma: Πώς να αποφύγετε την υπνηλία μετά το φαγητό;

Food coma: Πώς να αποφύγετε την υπνηλία μετά το φαγητό;

Spotlight

Τα σούπερ μάρκετ προσπαθούν να εναρμονιστούν στις απαιτήσεις της νέας εποχής αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη. Το αποτέλεσμα… Αλλάζουν όλα όσα ξέραμε για τον τρόπο που μέχρι τώρα κάναμε τις αγορές μας.

Tα «έξυπνα» σούπερ μάρκετ εξελίσσουν την επόμενη ημέρα στο λιανεμπόριο τροφίμων

Μια βόλτα στη Γερμανία αρκεί για να σας πείσει. Η γερμανική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Rewe  μετά το Βερολίνο, την Κολωνία, το Ντίσελντορφ, το Μόναχο, προσθέτει ένα ακόμα κατάστημα «χωρίς ταμείο».

Pick&Go αγορές με τεχνητή νοημοσύνη

Το τεράστιο σούπερ μάρκετ Pick&Go στην περιοχή Hoheluft West του Αμβούργου προσφέρει μια γκάμα 20.000 ειδών σε μια επιφάνεια άνω των 1.200 τ.μ., παίρνοντας έτσι τον τίτλο του «μεγαλύτερου αυτόνομου σούπερ μάρκετ της Ευρώπης». Ουσιαστικά πρόκειται για ένα υβριδικό κατάστημα όπου οι πελάτες μπορούν να πληρώνουν με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους.

Ο Όμιλος Rewe δείχνει να οραματίζεται το μέλλον διαφορετικά αν και αυτό που στην ουσία κάνει δεν πρόκειται για πρωτοπορία αλλά δεν είναι και κάτι συνηθισμένο. Το παράδειγμα του καταστήματος στο Ντίσελντορφ φανερώνει τις φιλοδοξίες των ιδιοκτητών. Δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να κάνουν τα ψώνια τους χωρίς να περάσουν από το ταμείο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Μια ψηφιακή απόδειξη αποστέλλονται αυτόματα σε μια εφαρμογή smartphone

Πώς λειτουργεί το σύστημα

To κατάστημα της Rewe εκτός από τις ηλεκτρονικές τιμές έχει ένα πλήρως εξοπλισμένο σύστημα καμερών (στο ταβάνι) που βιντεοσκοπεί κάθε γωνιά του καταστήματος.

Το σύστημα αγορών που εφαρμόζεται βασίζεται σε έναν συνδυασμό καμερών και τεχνητής νοημοσύνης. «Βάλτε τα προϊόντα στην τσάντα σας, βγείτε έξω – τελειώσατε», λέει η Ανια Ρίχτερ, υπεύθυνη του προγράμματος «Pick&Go», εξηγώντας στην εφημερίδα «Wirtschafts Woche» το νέο σύστημα αγορών.

«Το Pick&Go είναι το πρώτο σύστημα αγορών της Γερμανίας χωρίς ταμείο», λέει η Ρίχτερ και εξηγεί: «Απλά, στην έξοδο, οι πελάτες σαρώνουν έναν κωδικό QR. Μια ψηφιακή απόδειξη αποστέλλονται αυτόματα σε μια εφαρμογή smartphone στην οποία οι πελάτες έχουν εγγραφεί προηγουμένως. Κατά την εγγραφή, οι πελάτες πρέπει να εισάγουν μια διεύθυνση χρέωσης και στοιχεία πληρωμής, όπως στοιχεία πιστωτικής κάρτας ή τον προσωπικό τους λογαριασμό PayPal».

«Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, παρακολουθούνται οι πελάτες στο σούπερ μάρκετ ενώ ψωνίζουν, δημιουργώντας αυτόματα αποδείξεις», εξηγεί η Ρίχτερ.

Σύμφωνα με την εταιρεία η τεχνολογία που χρησιμοποιεί συλλέγει μόνο «ελάχιστα δεδομένα» των καταναλωτών: η λύση δημιουργεί ένα τρισδιάστατο μοντέλο του σούπερ μάρκετ που χαρτογραφεί ψηφιακά το περιβάλλον και τις κινήσεις του.

Η Amazon και το Go Grocery

Η Rewe δεν έφερε την επανάσταση στις αγορές προϊόντων χωρίς υπαλλήλους και ταμείο.  Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, η Amazon με το Go Grocery έχει δοκιμάσει ένα παρεμφερές σύστημα, αν όχι το ίδιο.

Χρησιμοποιεί κάμερες, αισθητήρες στα ράφια, και ένα εξελιγμένο λογισμικό. Οι καταναλωτές μπορούν να εισέλθουν στο κατάστημα, να πάρουν τα προϊόντα που θέλουν και να φύγουν χωρίς να πληρώσουν σε κάποιο ταμείο. Η χρέωση πραγματοποιείται στον λογαριασμό που διατηρεί ο κάθε πελάτης στο Amazon, και η πληρωμή γίνεται από ειδικό app κατά την έξοδο του καταναλωτή από το Go Grocery.

H επιλογή «Just Walk Out» όπως δήλωσε πρόσφατα η Amazon, είναι σύμφορη. Όχι μόνο αποδείχθηκε απίστευτα ακριβή, αλλά απαιτούσε και συνεχείς ανθρώπινους ελέγχους για την εκπαίδευση του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Κοινωνική αντιπαροχή: Στη «μάχη» για φθηνή στέγη – Όλο το σχέδιο

Κοινωνική αντιπαροχή: Στη «μάχη» για φθηνή στέγη – Όλο το σχέδιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Food coma: Πώς να αποφύγετε την υπνηλία μετά το φαγητό;

Food coma: Πώς να αποφύγετε την υπνηλία μετά το φαγητό;

World
Μόντι – Σι: Η Ινδία δεσμεύεται να βελτιώσει τους δεσμούς της με την Κίνα

Μόντι – Σι: Η Ινδία δεσμεύεται να βελτιώσει τους δεσμούς της με την Κίνα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Κραυγή αγωνίας ειδικών για την χρήση ΑΙ – «Ολισθαίνουμε σε μια επικίνδυνη άβυσσο»
Τεχνητή νοημοσύνη 30.08.25

Κραυγή αγωνίας ειδικών για την χρήση ΑΙ – «Ολισθαίνουμε σε μια επικίνδυνη άβυσσο»

Προβληματισμό έχει προκαλέσει στους ειδικούς ψυχικής υγείας η ευρεία χρήση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για συμβουλές με στόχο την αντιμετώπιση ψυχολογικών ζητημάτων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πώς το ΑΙ «ανέστησε» τις παλιομοδίτικες μεθόδους προσλήψεων – «Κάντε αίτηση για δουλειά, λες και είναι 1999»
Αγορά εργασίας 30.08.25

Πώς το ΑΙ «ανέστησε» τις παλιομοδίτικες μεθόδους προσλήψεων – «Κάντε αίτηση για δουλειά, λες και είναι 1999»

Όταν στα γραφεία των εργοδοτών συσσωρεύονται βιογραφικά υποψηφίων που μοιάζουν για να τα έγραψε ΑΙ, η λύση είναι η επιστροφή στις παλιές μεθόδους: Πόρτα-πόρτα, στόμα με στόμα, αυτοπρόσωπη παρουσία.

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπορεί να αισθανθεί; – Ένα από τα πιο ανησυχητικά ερωτήματα της εποχής μας
Οι διαφορετικές απόψεις 26.08.25

Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να αισθανθεί; Ένα από τα πιο ανησυχητικά ερωτήματα της εποχής μας

Καθώς ιδρύεται η πρώτη ομάδα υπεράσπισης δικαιωμάτων με επικεφαλής την Τεχνητή Νοημοσύνη, η βιομηχανία διχάζεται ως προς το αν τα μοντέλα είναι ή μπορούν να είναι λογικά και να αισθάνονται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Μου έσωσε τη ζωή» – Οι άνθρωποι που στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία
Στο ντιβάνι 25.08.25

«Μου έσωσε τη ζωή» – Οι άνθρωποι που στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία

Καθώς τα συστήματα ψυχικής υγείας ζορίζονται, πολλοί στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία. Όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η μηχανή δεν μπορεί να αναπαράγει την ανθρώπινη σύνδεση και μπορεί να ενέχει κινδύνους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η συγκινητικές νέες αναρτήσεις για τον πατέρα του μια εβδομάδα μετά τον θάνατό του
Φωτογραφίες 31.08.25

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η συγκινητικές νέες αναρτήσεις για τον πατέρα του μια εβδομάδα μετά τον θάνατό του

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, μια εβδομάδα μετά τον θάνατο του πατέρα του Δημήτρη, μοιράστηκε συγκινητικές φωτογραφίες στο Instagram, τιμώντας τη μνήμη του και εκφράζοντας τον άρρηκτο δεσμό που τους ενώνει

Σύνταξη
Jessie J: Αναβάλει συναυλίες λόγω δεύτερης επέμβασης για καρκίνο του μαστού
Βίντεο 31.08.25

Jessie J: Αναβάλει συναυλίες λόγω δεύτερης επέμβασης για καρκίνο του μαστού

Η Jessie J ανακοίνωσε ότι θα υποβληθεί σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση, γεγονός που την αναγκάζει να ακυρώσει την αμερικανική περιοδεία και να αναβάλει τις εμφανίσεις της στην Ευρώπη

Σύνταξη
LIVE: Ντόρτμουντ – Ουνιόν Βερολίνου
Ποδόσφαιρο 31.08.25

LIVE: Ντόρτμουντ – Ουνιόν Βερολίνου

LIVE: Ντόρτμουντ – Ουνιόν Βερολίνου. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντόρτμουντ – Ουνιόν Βερολίνου, για τη 2η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 3.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 31.08.25

LIVE: Λίβερπουλ – Άρσεναλ

LIVE: Λίβερπουλ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Άρσεναλ, για την 3η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Κάθε μέρα και καλύτερη
On Field 31.08.25

Κάθε μέρα και καλύτερη

Τα μηνύματα από την εμφάνιση και άνετη νίκη επί της Γεωργίας είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά, καθώς η Εθνική μας δείχνει πως είναι έτοιμη για όλα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χαρίτσης: Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, καρτέλ σε ενέργεια και σούπερ μάρκετ – Η ΝΔ θεωρεί το κράτος τσιφλίκι της
Νέα Αριστερά 31.08.25

Χαρίτσης: Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, καρτέλ σε ενέργεια και σούπερ μάρκετ – Η ΝΔ θεωρεί το κράτος τσιφλίκι της

«Το δίλημμα είναι ξεκάθαρο: ή η ατζέντα της Νέας ΕΡΕ ή η δική μας. Της Αριστεράς», υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Σπανούλης: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί όλα τα παιδιά δίνουν το 100% των δυνάμεών τους»
Eurobasket 2025 31.08.25

Σπανούλης: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί όλα τα παιδιά δίνουν το 100% των δυνάμεών τους»

Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε δηλώσεις μετά την επιβλητική νίκη της Εθνικής μας κόντρα στη Γεωργία και τόνισε ότι είναι χαρούμενος που βλέπει τους παίκτες να δίνουν όλα όσα έχουν.

Σύνταξη
Η Έμα Στόουν εντοπίζει ομοιότητες μεταξύ του «Bugonia» και της υπόθεσης Λουίτζι Μαντζιόνε
«Εξωφρενικό» 31.08.25

Η Έμα Στόουν εντοπίζει ομοιότητες μεταξύ του «Bugonia» και της υπόθεσης Λουίτζι Μαντζιόνε

Στην ταινία «Bugonia», η Έμα Στόουν υποδύεται μια αδίστακτη και ισχυρή διευθύντρια εταιρείας του ιατρικού κλάδου την οποία απαγάγει ένας υπάλληλος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η πίεση που… συνεχίζεται και η τελευταία προσπάθεια για Μαρτίνες
On Field 31.08.25

Η πίεση που… συνεχίζεται και η τελευταία προσπάθεια για Μαρτίνες

Ο Ρούμπεν Αμορίμ ξέρει πως παραμένει στη… γωνία του ρινγκ παρά τη νίκη επί της Μπέρνλι, την ώρα που η Γιουνάιτεντ προσπαθεί να πάρει τον Αργεντίνο γκολκίπερ έστω και στο φινάλε των μεταγραφών

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Καλπάκης: Χρειαζόμαστε μια εντελώς διαφορετική πολιτική, οι πολλοί αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα
ΣΥΡΙΖΑ 31.08.25

Καλπάκης: Χρειαζόμαστε μια εντελώς διαφορετική πολιτική, οι πολλοί αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα

«Αν θέλουμε να έχουμε φορολογική δικαιοσύνη, δεν γίνεται να έχουμε στα ύψη τους έμμεσους φόρους», υπογράμμισε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης

Σύνταξη
Γεωργία – Ελλάδα 53-94: Σαρωτική η Εθνική, προκρίθηκε και πάει για την πρωτιά! (vid)
Μπάσκετ 31.08.25

Γεωργία – Ελλάδα 53-94: Σαρωτική η Εθνική, προκρίθηκε και πάει για την πρωτιά! (vid)

Η Ελλάδα ήταν απολαυστική, ισοπέδωσε τη Γεωργία με 94-53 αδιανόητη εμφάνιση και δείχνει πως δεν μπορεί με τίποτα να χάσει την πρωτιά του ομίλου της στο Eurobasket 2025 – Η Εθνική πέρασε ήδη στους «16»

Σύνταξη
Ο Φαραντούρης ζητεί «την αποκατάσταση της τάξης» στη Μονή Σινά – Θέτει τρία ερωτήματα
«Πρωτοφανής κρίση» 31.08.25

Ο Φαραντούρης ζητεί «την αποκατάσταση της τάξης» στη Μονή Σινά – Θέτει τρία ερωτήματα

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης ζήτησε «την αποκατάσταση της τάξης στην ιερά μονή και τη διατήρηση του υπεχιλιετούς ιδιοκτησιακού καθεστώτος χωρίς καμία απολύτως εκχώρηση ή συμβιβασμό»

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
Απόρρητο