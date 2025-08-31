Τα σούπερ μάρκετ προσπαθούν να εναρμονιστούν στις απαιτήσεις της νέας εποχής αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη. Το αποτέλεσμα… Αλλάζουν όλα όσα ξέραμε για τον τρόπο που μέχρι τώρα κάναμε τις αγορές μας.

Tα «έξυπνα» σούπερ μάρκετ εξελίσσουν την επόμενη ημέρα στο λιανεμπόριο τροφίμων

Μια βόλτα στη Γερμανία αρκεί για να σας πείσει. Η γερμανική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Rewe μετά το Βερολίνο, την Κολωνία, το Ντίσελντορφ, το Μόναχο, προσθέτει ένα ακόμα κατάστημα «χωρίς ταμείο».

Pick&Go αγορές με τεχνητή νοημοσύνη

Το τεράστιο σούπερ μάρκετ Pick&Go στην περιοχή Hoheluft West του Αμβούργου προσφέρει μια γκάμα 20.000 ειδών σε μια επιφάνεια άνω των 1.200 τ.μ., παίρνοντας έτσι τον τίτλο του «μεγαλύτερου αυτόνομου σούπερ μάρκετ της Ευρώπης». Ουσιαστικά πρόκειται για ένα υβριδικό κατάστημα όπου οι πελάτες μπορούν να πληρώνουν με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους.

Ο Όμιλος Rewe δείχνει να οραματίζεται το μέλλον διαφορετικά αν και αυτό που στην ουσία κάνει δεν πρόκειται για πρωτοπορία αλλά δεν είναι και κάτι συνηθισμένο. Το παράδειγμα του καταστήματος στο Ντίσελντορφ φανερώνει τις φιλοδοξίες των ιδιοκτητών. Δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να κάνουν τα ψώνια τους χωρίς να περάσουν από το ταμείο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Πώς λειτουργεί το σύστημα

To κατάστημα της Rewe εκτός από τις ηλεκτρονικές τιμές έχει ένα πλήρως εξοπλισμένο σύστημα καμερών (στο ταβάνι) που βιντεοσκοπεί κάθε γωνιά του καταστήματος.

Το σύστημα αγορών που εφαρμόζεται βασίζεται σε έναν συνδυασμό καμερών και τεχνητής νοημοσύνης. «Βάλτε τα προϊόντα στην τσάντα σας, βγείτε έξω – τελειώσατε», λέει η Ανια Ρίχτερ, υπεύθυνη του προγράμματος «Pick&Go», εξηγώντας στην εφημερίδα «Wirtschafts Woche» το νέο σύστημα αγορών.

«Το Pick&Go είναι το πρώτο σύστημα αγορών της Γερμανίας χωρίς ταμείο», λέει η Ρίχτερ και εξηγεί: «Απλά, στην έξοδο, οι πελάτες σαρώνουν έναν κωδικό QR. Μια ψηφιακή απόδειξη αποστέλλονται αυτόματα σε μια εφαρμογή smartphone στην οποία οι πελάτες έχουν εγγραφεί προηγουμένως. Κατά την εγγραφή, οι πελάτες πρέπει να εισάγουν μια διεύθυνση χρέωσης και στοιχεία πληρωμής, όπως στοιχεία πιστωτικής κάρτας ή τον προσωπικό τους λογαριασμό PayPal».

«Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, παρακολουθούνται οι πελάτες στο σούπερ μάρκετ ενώ ψωνίζουν, δημιουργώντας αυτόματα αποδείξεις», εξηγεί η Ρίχτερ.

Σύμφωνα με την εταιρεία η τεχνολογία που χρησιμοποιεί συλλέγει μόνο «ελάχιστα δεδομένα» των καταναλωτών: η λύση δημιουργεί ένα τρισδιάστατο μοντέλο του σούπερ μάρκετ που χαρτογραφεί ψηφιακά το περιβάλλον και τις κινήσεις του.

Η Amazon και το Go Grocery

Η Rewe δεν έφερε την επανάσταση στις αγορές προϊόντων χωρίς υπαλλήλους και ταμείο. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, η Amazon με το Go Grocery έχει δοκιμάσει ένα παρεμφερές σύστημα, αν όχι το ίδιο.

Χρησιμοποιεί κάμερες, αισθητήρες στα ράφια, και ένα εξελιγμένο λογισμικό. Οι καταναλωτές μπορούν να εισέλθουν στο κατάστημα, να πάρουν τα προϊόντα που θέλουν και να φύγουν χωρίς να πληρώσουν σε κάποιο ταμείο. Η χρέωση πραγματοποιείται στον λογαριασμό που διατηρεί ο κάθε πελάτης στο Amazon, και η πληρωμή γίνεται από ειδικό app κατά την έξοδο του καταναλωτή από το Go Grocery.

H επιλογή «Just Walk Out» όπως δήλωσε πρόσφατα η Amazon, είναι σύμφορη. Όχι μόνο αποδείχθηκε απίστευτα ακριβή, αλλά απαιτούσε και συνεχείς ανθρώπινους ελέγχους για την εκπαίδευση του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης.