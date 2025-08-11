newspaper
Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
Σούπερ μάρκετ: Επενδύουν στις προσφορές με το βλέμμα στους ελέγχους της ΔΙΜΕΑ 
Τα νέα δεδομένα στην αγορά των σούπερ μάρκετ μετά την άρση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους

Δημήτρης Χαροντάκης
Μεταξύ σφύρας και άκμονος βρίσκονται οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Από την μία πλευρά, υφίστανται τις πιέσεις των ελέγχων – με τα στοιχεία που αφορούν στον Μάιο και στον Ιούνιο – κι από την άλλη πλευρά βρίσκονται αντιμέτωπες με τις ανατιμήσεις των πρώτων υλών ή των καιρικών συνθηκών που επηρεάζουν κυρίως τις τιμές των οπωροκηπευτικών.

Η μόνο διέξοδος εν προκειμένω βρίσκεται από την μία πλευρά στην εντυπωσιακή αύξηση των προσφορών – οι προμηθευτικές επιχειρήσεις τελικά μετά από την εφαρμογή του νέου κώδικα των προσφορών, αφού περιόρισαν σαν αρχικά τον αριθμό των προωθητικών τους ενεργειών, τελικώς αποφάσισαν να στηρίξουν τα μερίδια αγοράς του. Ετσι στη διάρκεια του τελευταίου διμήνου ενίσχυσαν αποφασιστικά τον αριθμό των προφορών τους. Κι από την άλλη πλευρά η δεύτερη διέξοδος των καταναλωτών είναι οι κατηγορίες των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Ο ρυθμός ανάπτυξης των σούπερ μάρκετ

Το τελευταίο διάστημα ενισχύθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης τους και κινείται υψηλότερα από τον ρυθμό ανάπτυξης των επωνύμων προϊόντων. Αυτό φαίνεται πλέον να αποτελεί την κανονικότητα των τελευταίων χρόνων. Ωστόσο όμως η άνοδος του πληθωρισμού κατά 3,1% τον περασμένο Ιούλιο προκαλεί ανησυχία όχι τόσο στο οικονομικό επιτελείο, αλλά κυρίως στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης. Και τούτο διότι αν και ο πληθωρισμός του Ιουλίου έναντι του Ιουνίου του 2025 είναι αρνητικός κατά 0,4%, η άνοδος σε δωδεκάμηνη βάση από 2,8% τον Ιούνιο σε 3,1% τον Ιούλιο προκαλεί τα αμυντικά αντανακλαστικά του υπουργείου.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι στις πρώτες μέρες του Αυγούστου η ΔΙΜΕΑ ζήτησε από όλες τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ τα στοιχεία που αφορούν στο μικτό περιθώριο κέρδους χιλιάδων κωδικών – εκκρεμεί η κατάθεση των στοιχείων διότι τα διοικητικά τμήματα των αλυσίδων είναι αποψιλωμένα από προσωπικό λόγω των καλοκαιρινών αδειών. Ειρήσθω εν παρόδω είναι υπό εξέταση και τα στοιχεία του Μαΐου – είχαν κατατεθεί στη ΔΙΜΕΑ εντός του Ιουνίου. Είναι προφανές ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου γνώριζε την τάση του πληθωρισμού του Ιουλίου και γι΄ αυτό προχώρησε σε νέους ελέγχους.

Η εξέλιξη του πληθωρισμού

Φοβούμενη πιθανόν όσο τόσο την εξέλιξη του πληθωρισμού του Αυγούστου, αλλά – κι αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, που ίσως ενσωματωθεί σε μία πυρακτωμένη πολιτική συγκυρία – την εξέλιξη του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο! Πρόκειται για τον πιο κρίσιμο μήνα όλων των νοικοκυριών. Δηλαδή επί της ουσίας αν και έχει καταργηθεί η νομοθετική ρύθμιση για το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, ωστόσο η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης κρατάει σε καθεστώς «ομηρίας» τόσο τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όσο και τις προμηθευτικές επιχειρήσεις καταναλωτικών προϊόντων, ενόψει του φθινοπώρου.

Με το πολιτικό περιβάλλον να βρίσκεται σε θερμοκρασία … «βρασμού»! Εν τω μεταξύ σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana που αφορούν στην προτελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, οι πωλήσεις των αλυσίδων σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν κατά 5,3% – τα επώνυμα προϊόντα «τρέχουν» με 5% και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με 6%. Ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 4% – με 3,9% «τρέχουν» τα επώνυμα προϊόντα και η ιδιωτικής ετικέτας με 4,1%. Σε ετήσια βάση οι μέσες τιμές αυξήθηκαν κατά 1,3% – με τις τιμές των επωνύμων να έχουν αυξηθεί κατά 1,1% και της ιδιωτικής ετικέτας κατά 1,8%.

Πηγή ΟΤ

