Μέχρι τώρα, οι μεταβολές στις τιμές των τροφίμων σχετίζονταν με την εποχικότητα, τις προωθητικές ενέργειες ή τις αλλαγές κόστους.

Όμως, η νέα εποχή φέρνει την αλγοριθμική τιμολόγηση σε πραγματικό χρόνο, όπου οι τιμές μπορεί να αλλάζουν δεκάδες φορές μέσα στην ίδια ημέρα.

Και αν κάτι μας έχει διδάξει η εμπειρία από την Uber, την Amazon και τα αεροπορικά εισιτήρια, είναι ότι η μεταβλητότητα αυτή σπάνια περνά απαρατήρητη από τους καταναλωτές.

Οι αμερικανικές αλυσίδες Walmart και Kroger έχουν επενδύσει μαζικά σε ηλεκτρονικές ετικέτες ραφιών (ESLs).

Η Walmart έχει εγκαταστήσει την τεχνολογία σε περισσότερα από 400 καταστήματα και σχεδιάζει να καλύψει πάνω από τα μισά καταστήματά της έως το τέλος του 2026. Η Kroger ακολουθεί σε πιο συντηρητικό ρυθμό.

Οι ίδιες οι εταιρείες αρνούνται ότι σκοπεύουν να εφαρμόσουν surge pricing, δηλαδή αυξήσεις τιμών κατά τη διάρκεια αιχμής, και επιμένουν πως οι ESLs χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για λόγους ακρίβειας, ευκολίας και μείωσης αποβλήτων.

Ωστόσο, η δυσπιστία παραμένει. Η Γερουσιαστής Elizabeth Warren και άλλοι πολιτικοί έχουν ήδη ζητήσει διευκρινίσεις για το αν τα ψηφιακά ράφια μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να αυξάνουν τις τιμές εν μέσω γιορτών, έντονων καιρικών φαινομένων ή αυξημένης ζήτησης.

Ο φόβος είναι σαφής: «Μήπως το παγωτό γίνει ακριβότερο στις ζέστες ημέρες του Ιουλίου;»

Το παράδειγμα των Wendy’s δείχνει πόσο ευαίσθητο είναι το θέμα για τους καταναλωτές.

Όταν η αλυσίδα ανακοίνωσε πέρσι ότι θα πειραματιστεί με τη δυναμική τιμολόγηση, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξερράγησαν με ειρωνικά memes και κατηγορίες για «ψηφιακή αισχροκέρδεια».

Σε ανάρτησή της στο Twitter, η γερουσιαστής Elizabeth Warren έγραψε:

«Οι καταναλωτές δεν πρέπει να φοβούνται ότι θα πληρώσουν περισσότερα επειδή πήγαν για φαγητό στις 7 το απόγευμα. Η surge pricing δεν ανήκει στα fast food».

.@Wendys is planning to try out “surge pricing” — that means you could pay more for your lunch, even if the cost to Wendy’s stays exactly the same.

It’s price gouging plain and simple, and American families have had enough.https://t.co/dbJuhAM6vp

— Elizabeth Warren (@SenWarren) February 28, 2024