Δικηγόροι προειδοποιούν: Οι συζητήσεις σας με chatbot μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας
AI 16 Απριλίου 2026, 17:15

Δικηγόροι προειδοποιούν: Οι συζητήσεις σας με chatbot μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας

Οι συνομιλίες με chatbot δεν προστατεύονται από το δικηγορικό απόρρητο και μπορούν να χρησιμοποηθούν σε δίκες, έκρινε ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ.

Ήρεμη δύναμη: 2 σημάδια ότι τα έχεις βρει με τον εαυτό σου

Την ώρα που όλο και περισσότερος κόσμος στρέφεται στην τεχνητή νοημοσύνη για συμβουλές, δικηγόροι στις ΗΠΑ συμβουλεύουν τους πελάτες τους να μην χρησιμοποιούν τα chatbot ως έμπιστους εξομολογητές.

Οι προειδοποιήσεις, αναφέρει το Reuters, έγιναν πιο επείγουσες έπειτα από πρόσφατη απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου, το οποίο έκρινε ότι ο διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας που κήρυξε πτώχευση, κατηγορούμενος για απάτη, δεν μπορεί να εμποδίσει τους εισαγγελείς να διαβάσουν τις συνομιλίες του με chatbot.

Στον απόηχο της απόφασης, δικηγόροι προειδοποιούν ότι οι συζητήσεις με το ChatGPT, το Claude ή άλλα chatbot μπορεί να καταλήξουν στα χέρια εισαγγελικών αρχών ή αντιδίκων σε αστικές υποθέσεις.

«Λέμε στους πελάτες μας να κινούνται προσεκτικά» δήλωσε η Αλεξάντρια Γκουτιέρες Σουέτ της νεοϋορκέζικης δικηγορικής εταιρείας Kobre & Kim.

Οι συζητήσεις μεταξύ πελατών και δικηγόρων θεωρούνται σχεδόν πάντα εμπιστευτικές σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ. Τα chatbot, όμως, δεν είναι δικηγόροι.

Οι όροι χρήσης της OpenAI και της Anthropic διευκρινίζουν ότι οι εταιρείες μπορούν να μοιράζονται με τρίτους δεδομένα που αφορούν τους χρήστες

Περισσότερες από 12 μεγάλες δικηγορικές εταιρείες στις ΗΠΑ προειδοποιούν τώρα τους πελάτες τους με email και συστάσεις που αναρτούν στις ιστοσελίδες τους.

Παρόμοιες προειδοποιήσεις εμφανίζονται πλέον και στις συμβάσεις που υπογράφουν οι δικηγόροι με πελάτες τους.

Για παράδειγμα, η δικηγορική εταιρεία Sher Tremonte με έδρα τη Νέα Υόρκη ανέφερε σε πρόσφατη σύμβαση με πελάτη ότι η κοινοποίηση συμβουλών ή επικοινωνιών ενός δικηγόρου σε chatbot θα μπορούσε να ακυρώσει το απόρρητο που προστατεύει τις συνομιλίες ανάμεσα σε δικηγόρο και πελάτη.

«Παραδώστε τις συνομιλίες»

Η υπόθεση που θορύβησε τις δικηγορικές εταιρείες αφορούσε τον Μπράντλεϊ Χέπνερ, , πρώην πρόεδρο της πτωχευμένης εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών GWG Holdings και ιδρυτή της εταιρείας εναλλακτικών επενδύσεων Beneficent. Τον Νοέμβριο ο Χέπνερ κατηγορήθηκε από ομοσπονδιακούς εισαγγελείς για απάτη σε τίτλους και ηλεκτρονικές μεταφορές χρημάτων και δήλωσε αθώος.

Ο Χέπνερ είχε χρησιμοποιήσει το Claude της Anthropic για να ετοιμάσει αναφορές που θα μοιραζόταν με τους δικηγόρους του, οι οποίοι στη συνέχεια υποστήριξαν ότι οι συνομιλίες θα έπρεπε να αποκλειστούν από τη δικαστική διαδικασία επειδή αφορούσαν εμπιστευτικές συζητήσεις.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι είχαν δικαίωμα να ζητήσουν τις συνομιλίες με το Claude επειδή οι δικηγόροι του δεν είχαν άμεση εμπλοκή και επειδή το δικηγορικό απόρρητο δεν ισχύει για τα chatbot.

Η εκούσια αποκάλυψη συζητήσεων με δικηγόρο σε οποιονδήποτε τρίτο μπορεί εξάλλου να θέσει σε κίνδυνο τις νομικές προστασίες που καλύπτουν τις επικοινωνίες μεταξύ δικηγόρου και πελάτη.

Ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μανχάταν έκρινε τον Φεβρουάριο ότι ο Χέπνερ όφειλε να παραδώσει 31 έγγραφα που είχαν δημιουργηθεί από το Claude και σχετίζονταν με την υπόθεση.

Όπως έγραψε ο δικαστής, σχέση δικηγόρου–πελάτη δεν υπάρχει «ούτε μπορεί να υπάρξει μεταξύ ενός χρήστη AI και μιας πλατφόρμας όπως το Claude».

Τα δικαστήρια ήδη έρχονται αντιμέτωπα με την αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από δικηγόρους και από άτομα που εκπροσωπούν τον εαυτό τους σε νομικές υποθέσεις, κάτι που μεταξύ άλλων έχει οδηγήσει στην κατάθεση νομικών εγγράφων που δημιουργήθηκαν από ΑΙ και αναφέρονταν σε ανύπαρκτες υποθέσεις.

Η απόφαση του ομοσπονδιακού δικαστηρίου αποτέλεσε ένα σημαντικό τεστ για τις θεμελιώδεις νομικές προστασίες που διέπουν την εμπιστευτικότητα δικηγόρου–πελάτη και το υλικό που προετοιμάζεται για δικαστικές διαδικασίες την εποχή της ΑΙ.

Οι όροι χρήσης της OpenAI και της Anthropic διευκρινίζουν ότι οι εταιρείες μπορούν να μοιράζονται με τρίτους δεδομένα που αφορούν τους χρήστες. Και οι δύο απαιτούν επίσης από τους χρήστες να συμβουλεύονται εξειδικευμένους επαγγελματίες πριν βασιστούν στα chatbot για νομικές συμβουλές.

Ορισμένες εταιρείες θεωρούν ότι οι συζητήσεις με chatbot καλύπτονται από το δικηγορικό απόρρητο όταν πραγματοποιούνται κατόπιν σύστασης δικηγόρου.

Για παράδειγμα, η νεοϋορκέζικη  Debevoise & Plimpton να γράφουν στο chatbot τη φράση «Πραγματοποιώ αυτή την έρευνα κατόπιν εντολής νομικού συμβούλου για τη δικαστική υπόθεση Χ».

Μελλοντικές δικαστικές αποφάσεις αναμένεται να προσφέρουν περαιτέρω διευκρινίσεις για τις περιπτώσεις που οι συνομιλίες με chatbot μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δίκες.

Μέχρι τότε, οι χρήστες καλούνται να εφαρμόσουν την παλιά συμβουλή: Μην μιλάτε για την υπόθεσή σας σε κανέναν πλην του δικηγόρου σας –συμπεριλαμβανομένης της ΑΙ.

Δολάριο: Μη βιαστείτε να το αποκαθηλώσετε – Τι λένε οι αναλυτές

Ήρεμη δύναμη: 2 σημάδια ότι τα έχεις βρει με τον εαυτό σου

Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
Η εισβολή των bot: Οι άνθρωποι είμαστε πλέον μειοψηφία στο ίντερνετ
Ψηφιακή κατάληψη 15.04.26

Η εισβολή των bot: Οι άνθρωποι είμαστε πλέον μειοψηφία στο ίντερνετ

Η ψευδαίσθηση της ανθρώπινης κυριαρχίας στον ψηφιακό κόσμο καταρρέει. Η ετήσια έκθεση της Imperva αποκαλύπτει ότι η μη-ανθρώπινη κίνηση (bots) έχει ξεπεράσει το 50% του συνολικού διαδικτύου, μετατρέποντας το timeline μας σε ένα πεδίο μάχης μεταξύ αλγορίθμων, όπου ο άνθρωπος είναι πλέον απλός θεατής.

Σύνταξη
Το τέλος του τυχαίου: Γιατί οι ψηφιακές σου επιλογές είναι απλώς μια ψευδαίσθηση ελεύθερης βούλησης
Χειραγώγηση 15.04.26

Το τέλος του τυχαίου: Γιατί οι ψηφιακές σου επιλογές είναι απλώς μια ψευδαίσθηση ελεύθερης βούλησης

Νομίζεις ότι οι ψηφιακές σου επιλογές είναι δικές σου; Η έρευνα πίσω από το φαινόμενο της «Αλγοριθμικής Ισοπέδωσης» αποκαλύπτει πώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί αντικατέστησαν την ελεύθερη βούληση με προδιαγεγραμμένα μαθηματικά μοντέλα.

Σύνταξη
Κατάσκοποι στις ζωές των άλλων – Χιλιάδες εργάτες της AI χτενίζουν το Διαδίκτυο για τα προσωπικά σας δεδομένα
Scale AI 13.04.26

Κατάσκοποι στις ζωές των άλλων – Χιλιάδες εργάτες της AI χτενίζουν το Διαδίκτυο για τα προσωπικά σας δεδομένα

H Scale AI και άλλες εταιρείες ζητούν «ειδικούς» για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης, μετά όμως τους ζητούν να χτενίζουν προφίλ στο Instagram.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης
AI 12.04.26

Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης

Η MizarVision παρακολούθησε τις κινήσεις αμερικανικών βομβαρδιστικών πάνω από το Ιράν και προσπάθησε να προσδιορίσει τις θέσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Σύνταξη
Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο
Τεχνητή νοημοσύνη 11.04.26

Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συγκεντρώνει την εξουσία σε μια χούφτα τεχνολογικών κολοσσών, τα δομικά συμφέροντα αυτών των εταιρειών και της λαϊκιστικής πολιτικής συγκλίνουν αθόρυβα γύρω από μια κοινή εχθρότητα προς τους θεσμικούς περιορισμούς

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τεχνητή νοημοσύνη και ψυχική υγεία: Μια νέα πραγματικότητα ανάμεσα σε αλγόριθμους και ανθρώπινες ανάγκες
AI 11.04.26

Τεχνητή νοημοσύνη και ψυχική υγεία: Μια νέα πραγματικότητα ανάμεσα σε αλγόριθμους και ανθρώπινες ανάγκες

Η Google.org ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση γραμμών βοήθειας διεθνώς, ενώ επενδύει και στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Σύνταξη
Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI
Τεχνητή Νοημοσύνη 10.04.26

Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI

Οι απολύσεις λόγω AI κοστίζουν περισσότερο από έναν μισθό. Νέα έρευνα αποκαλύπτει τις μακροχρόνιες συνέπειες: από μόνιμα μειωμένα εισοδήματα μέχρι καθυστερήσεις στην απόκτηση σπιτιού και οικογένειας.

Σύνταξη
Από τον ενθουσιασμό στην καχυποψία – Πώς και γιατί η Gen Z έφτασε να σαμποτάρει την AI
Έρευνες 10.04.26

Από τον ενθουσιασμό στην καχυποψία - Πώς και γιατί η Gen Z έφτασε να σαμποτάρει την AI

Η Gen Z που υποτίθεται ότι θα ηγούνταν της ψηφιακής επανάστασης, φαίνεται να αντιστέκεται στην AI φρενάροντας μια τεχνολογία που νιώθει ότι σε έναν βαθμό την απειλεί

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Το Ιράν χαιρετίζει τη συμφωνία του Λιβάνου με το Ισραήλ – «Εντάσσεται» στην εκεχειρία με τις ΗΠΑ
Εσμαΐλ Μπαγαΐ 17.04.26

Το Ιράν χαιρετίζει τη συμφωνία εκεχειρίας Λιβάνου - Ισραήλ

Η Τεχεράνη χαιρετίζει την ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, «επισημαίνοντας πως η παύση των εχθροπραξιών αποτελούσε μέρος της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ».

Σύνταξη
Νότιγχαμ απο «ατσάλι», νίκησε την Πόρτο και πέρασε στα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ (1-0, vid)
Ποδόσφαιρο 17.04.26

Νότιγχαμ απο «ατσάλι», νίκησε την Πόρτο και πέρασε στα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ (1-0, vid)

Η Νότιγχαμ Φόρεστ κατάφερε να πετάξει έξω την πρωτοπόρο του Πορτογαλικού πρωταθλήματος παίρνοντας «χρυσή» νίκη σε ένα ματς που εν τέλει κρίθηκε μέσα σε λίγα λεπτά στο ξεκίνημα της αναμέτρησης.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Conference League: Επική πρόκριση της Στρασμπούρ (4-0), πέρασε εύκολα η Κρίσταλ Πάλας παρά την ήττα (2-1, vids)
Conference League 17.04.26

Conference League: Επική πρόκριση της Στρασμπούρ (4-0), πέρασε εύκολα η Κρίσταλ Πάλας παρά την ήττα (2-1, vids)

Η γαλλική ομάδα διέλυσε με 4-0 την Μάιντς και πήρε θριαμβευτική πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Στους «4» και η Κρίσταλ Πάλας, παρά την ήττα στην Ιταλία από την Φιορεντίνα (2-1)

Σύνταξη
Europa League: Σαρωτική πρόκριση (4-0) η Άστον Βίλα, ματσάρα και ανατροπή (4-2) η Μπράγκα
Europa League 16.04.26

Europa League: Σαρωτική πρόκριση (4-0) η Άστον Βίλα, ματσάρα και ανατροπή (4-2) η Μπράγκα

Η Αστον Βίλα «καθάρισε» από το ημίχρονο την Μπολόνια (τελικό σκορ 4-0), ενώ η Μπράγκα ξέσπασε στο β\ μέρος και έκανε την ανατροπή κόντρα (4-2) στη Μπέτις. Ετσι προκρίθηκαν στην 4αδα του Europa League

Βάιος Μπαλάφας
Λιονέλ Μέσι: Από «βασιλιάς των γηπέδων», επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ομάδων και στρατηγικός επενδυτής
Ποδόσφαιρο 16.04.26

Λιονέλ Μέσι: Από «βασιλιάς των γηπέδων», επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ομάδων και στρατηγικός επενδυτής

Γιατί αγόρασε το 100% των μετοχών της ισπανικής UE Cornellà. Ο έλεγχος τριών ομάδων σε 3 διαφορετικές χώρες, η Ιντερ Μαϊάμι και η επέκταση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας σε real estate, τεχνολογία, οι δαιδαλώδεις συμφωνίες με μερίσματα, και η χρήση του όνοματός του για την (πλουσιοπάροχη) επόμενη ημέρα.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
«Εγώ μαζί με το παιδί μου θα πάω. Γιατί μου το σκότωσαν;» – Τα σπαρακτικά λόγια των γονιών της Μυρτούς
«Υπήρχε σχέδιο» 16.04.26

«Εγώ μαζί με το παιδί μου θα πάω. Γιατί μου το σκότωσαν;» – Τα σπαρακτικά λόγια των γονιών της Μυρτούς

«Θέλω να πάω τώρα και στην αστυνομία να τους πω γιατί το κάνανε αυτό στο παιδί μου. Τουλάχιστον γιατί δεν το πήγαν στο νοσοκομείο. Γιατί χάθηκε χρόνος», λέει η μητέρα της Μυρτούς.

Σύνταξη
Η βαθμολογία στη Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Αρμάνι
Μπάσκετ 16.04.26

Η βαθμολογία στη Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Αρμάνι

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αρμάνι, χάρη στην οποία καπάρωσε και μαθηματικά την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο.

Σύνταξη
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο εναρκτήριο συνέδριο Global Progressive Mobilization
Πολιτική 16.04.26

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο εναρκτήριο συνέδριο Global Progressive Mobilization

Για δύο ημέρες, ηγέτες, εκπρόσωποι προοδευτικών κομμάτων και κινημάτων θα συναντηθούν για να ανταλλάξουν ιδέες και να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής μας.

Σύνταξη
«Ο Γιώργος Δώνης αναλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία ο Δώνης και πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο»
Ποδόσφαιρο 16.04.26

«Ο Γιώργος Δώνης αναλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία ο Δώνης και πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο Γιώργος Δώνης αναλαμβάνει την Εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας και έτσι θα δώσει το «παρών» στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Σύνταξη
Πληρώνοντας για το τίποτα: Οι «αναλογικές» διακοπές και η γοητεία της απόλυτης αποσύνδεσης
Χωρίς notifications 16.04.26

Πληρώνοντας για το τίποτα: Οι «αναλογικές» διακοπές και η γοητεία της απόλυτης αποσύνδεσης

Ξεχάστε τις infinity pools, τα smart δωμάτια και την υπερσυνδεσιμότητα. Το νέο παγκόσμιο status symbol στον τουρισμό είναι η απόλυτη σιωπή. Η βιομηχανία των ταξιδιών επενδύει πλέον εκατομμύρια στα λεγόμενα «dead zones», αποδεικνύοντας ότι είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε ακριβά για να μας αναγκάσουν να κλείσουμε το κινητό μας.

Σύνταξη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία
Διπλωματία 16.04.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το βράδυ της Πέμπτης τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
