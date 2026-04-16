Δικηγόροι προειδοποιούν: Οι συζητήσεις σας με chatbot μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας

Την ώρα που όλο και περισσότερος κόσμος στρέφεται στην τεχνητή νοημοσύνη για συμβουλές, δικηγόροι στις ΗΠΑ συμβουλεύουν τους πελάτες τους να μην χρησιμοποιούν τα chatbot ως έμπιστους εξομολογητές.

Οι προειδοποιήσεις, αναφέρει το Reuters, έγιναν πιο επείγουσες έπειτα από πρόσφατη απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου, το οποίο έκρινε ότι ο διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας που κήρυξε πτώχευση, κατηγορούμενος για απάτη, δεν μπορεί να εμποδίσει τους εισαγγελείς να διαβάσουν τις συνομιλίες του με chatbot.

Στον απόηχο της απόφασης, δικηγόροι προειδοποιούν ότι οι συζητήσεις με το ChatGPT, το Claude ή άλλα chatbot μπορεί να καταλήξουν στα χέρια εισαγγελικών αρχών ή αντιδίκων σε αστικές υποθέσεις.

«Λέμε στους πελάτες μας να κινούνται προσεκτικά» δήλωσε η Αλεξάντρια Γκουτιέρες Σουέτ της νεοϋορκέζικης δικηγορικής εταιρείας Kobre & Kim.

Οι συζητήσεις μεταξύ πελατών και δικηγόρων θεωρούνται σχεδόν πάντα εμπιστευτικές σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ. Τα chatbot, όμως, δεν είναι δικηγόροι.

Περισσότερες από 12 μεγάλες δικηγορικές εταιρείες στις ΗΠΑ προειδοποιούν τώρα τους πελάτες τους με email και συστάσεις που αναρτούν στις ιστοσελίδες τους.

Παρόμοιες προειδοποιήσεις εμφανίζονται πλέον και στις συμβάσεις που υπογράφουν οι δικηγόροι με πελάτες τους.

Για παράδειγμα, η δικηγορική εταιρεία Sher Tremonte με έδρα τη Νέα Υόρκη ανέφερε σε πρόσφατη σύμβαση με πελάτη ότι η κοινοποίηση συμβουλών ή επικοινωνιών ενός δικηγόρου σε chatbot θα μπορούσε να ακυρώσει το απόρρητο που προστατεύει τις συνομιλίες ανάμεσα σε δικηγόρο και πελάτη.

«Παραδώστε τις συνομιλίες»

Η υπόθεση που θορύβησε τις δικηγορικές εταιρείες αφορούσε τον Μπράντλεϊ Χέπνερ, , πρώην πρόεδρο της πτωχευμένης εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών GWG Holdings και ιδρυτή της εταιρείας εναλλακτικών επενδύσεων Beneficent. Τον Νοέμβριο ο Χέπνερ κατηγορήθηκε από ομοσπονδιακούς εισαγγελείς για απάτη σε τίτλους και ηλεκτρονικές μεταφορές χρημάτων και δήλωσε αθώος.

Ο Χέπνερ είχε χρησιμοποιήσει το Claude της Anthropic για να ετοιμάσει αναφορές που θα μοιραζόταν με τους δικηγόρους του, οι οποίοι στη συνέχεια υποστήριξαν ότι οι συνομιλίες θα έπρεπε να αποκλειστούν από τη δικαστική διαδικασία επειδή αφορούσαν εμπιστευτικές συζητήσεις.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι είχαν δικαίωμα να ζητήσουν τις συνομιλίες με το Claude επειδή οι δικηγόροι του δεν είχαν άμεση εμπλοκή και επειδή το δικηγορικό απόρρητο δεν ισχύει για τα chatbot.

Η εκούσια αποκάλυψη συζητήσεων με δικηγόρο σε οποιονδήποτε τρίτο μπορεί εξάλλου να θέσει σε κίνδυνο τις νομικές προστασίες που καλύπτουν τις επικοινωνίες μεταξύ δικηγόρου και πελάτη.

Ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μανχάταν έκρινε τον Φεβρουάριο ότι ο Χέπνερ όφειλε να παραδώσει 31 έγγραφα που είχαν δημιουργηθεί από το Claude και σχετίζονταν με την υπόθεση.

Όπως έγραψε ο δικαστής, σχέση δικηγόρου–πελάτη δεν υπάρχει «ούτε μπορεί να υπάρξει μεταξύ ενός χρήστη AI και μιας πλατφόρμας όπως το Claude».

Τα δικαστήρια ήδη έρχονται αντιμέτωπα με την αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από δικηγόρους και από άτομα που εκπροσωπούν τον εαυτό τους σε νομικές υποθέσεις, κάτι που μεταξύ άλλων έχει οδηγήσει στην κατάθεση νομικών εγγράφων που δημιουργήθηκαν από ΑΙ και αναφέρονταν σε ανύπαρκτες υποθέσεις.

Η απόφαση του ομοσπονδιακού δικαστηρίου αποτέλεσε ένα σημαντικό τεστ για τις θεμελιώδεις νομικές προστασίες που διέπουν την εμπιστευτικότητα δικηγόρου–πελάτη και το υλικό που προετοιμάζεται για δικαστικές διαδικασίες την εποχή της ΑΙ.

Οι όροι χρήσης της OpenAI και της Anthropic διευκρινίζουν ότι οι εταιρείες μπορούν να μοιράζονται με τρίτους δεδομένα που αφορούν τους χρήστες. Και οι δύο απαιτούν επίσης από τους χρήστες να συμβουλεύονται εξειδικευμένους επαγγελματίες πριν βασιστούν στα chatbot για νομικές συμβουλές.

Ορισμένες εταιρείες θεωρούν ότι οι συζητήσεις με chatbot καλύπτονται από το δικηγορικό απόρρητο όταν πραγματοποιούνται κατόπιν σύστασης δικηγόρου.

Για παράδειγμα, η νεοϋορκέζικη Debevoise & Plimpton να γράφουν στο chatbot τη φράση «Πραγματοποιώ αυτή την έρευνα κατόπιν εντολής νομικού συμβούλου για τη δικαστική υπόθεση Χ».

Μελλοντικές δικαστικές αποφάσεις αναμένεται να προσφέρουν περαιτέρω διευκρινίσεις για τις περιπτώσεις που οι συνομιλίες με chatbot μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δίκες.

Μέχρι τότε, οι χρήστες καλούνται να εφαρμόσουν την παλιά συμβουλή: Μην μιλάτε για την υπόθεσή σας σε κανέναν πλην του δικηγόρου σας –συμπεριλαμβανομένης της ΑΙ.