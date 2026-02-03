«Όχι στη γειτονιά μας» – Κοινότητες ξεσηκώνονται κατά των data center της ΑΙ

Τα μεγάλης κλίμακας data center για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης συναντούν μια αυξανόμενη εθνική αντίδραση στις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας πώς αναδύεται αντίσταση ακόμη και σε συντηρητικές, φιλικές προς τις επιχειρήσεις κοινότητες που παραδοσιακά θα καλωσόριζαν μεγάλες εταιρικές επενδύσεις.

Ένα κεντρικό παράδειγμα είναι η Howell Township του Μίσιγκαν, μια αγροτική περιοχή με συντηρητικό πληθυσμό που γενικά υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Όταν ένας κατασκευαστής πρότεινε τη μετατροπή περίπου 4.000 στρεμμάτων γεωργικής γης σε ένα τεράστιο κέντρο δεδομένων – ένα έργο 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων που συνδέεται με τις Meta Platforms – η κοινότητα κινητοποιήθηκε για να το σταματήσει. Η τοπική αντιπολίτευση οδήγησε τόσο τις επιτροπές πολεοδομίας της πόλης όσο και της κομητείας να μπλοκάρουν την πρόταση, και ο κατασκευαστής τελικά αποσύρθηκε αφού η πόλη θέσπισε μορατόριουμ για την ανάπτυξη νέων κέντρων δεδομένων.

Η αντίσταση των κατοίκων εξέπληξε ορισμένους παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένης της διοργανώτριας της κοινότητας Μπριάν Γκριν, η οποία αρχικά υπέθεσε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα υποστήριζαν την απορρύθμιση και την επέκταση των επιχειρήσεων.

Αντ’ αυτού, όπως είπε στην Journal, διαπίστωσε εκτεταμένη ανησυχία μεταξύ των συντηρητικών κατοίκων, γεγονός που καταδεικνύει μια ευρύτερη πολιτική αντίφαση: πολλοί Ρεπουμπλικάνοι ψηφοφόροι είναι ολοένα και πιο επιφυλακτικοί απέναντι στα έργα υποδομών για Τεχνητή Νοημοσύνη ακόμα και όταν οι Ρεπουμπλικάνοι ηγέτες και ο Πρόεδρος Τραμπ, ασπάζονται δημόσια την τεχνητή νοημοσύνη ως κινητήρια δύναμη οικονομικής ανάπτυξης.

Η αντίσταση στην τεχνητή νοημοσύνη ενώνει

Αυτή η τοπική διαμάχη αντικατοπτρίζει μια πανεθνική τάση. Σύμφωνα με το Data Center Watch, η κοινοτικές αντιθέσεις καθυστέρησαν ή μπλόκαραν περίπου 20 έργα κέντρων δεδομένων μόνο κατά το δεύτερο τρίμηνο του περασμένου έτους, που αντιπροσωπεύουν σχεδόν 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε πιθανές επενδύσεις. Αυτά τα έργα συχνά ανήκουν σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας όπως η Meta, η Amazon, η Oracle, η Microsoft και η OpenAI, και έχουν προκαλέσει αντίσταση σε πολιτείες όπως η Ιντιάνα, το Μιζούρι, η Οκλαχόμα, το Μίσιγκαν, η Βιρτζίνια και το Νιου Τζέρσεϊ.

Οι αντίπαλοι αναφέρουν αρκετές επαναλαμβανόμενες ανησυχίες, μεταξύ των οποίων η αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, η πίεση στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, οι αλλαγές στη χρήση γης, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η περιορισμένη δημιουργία θέσεων εργασίας σε σχέση με την κλίμακα των επενδύσεων και οι φόβοι για την ιδιωτικότητα και την εταιρική υπερβολή.

Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι ηγέτες έχουν επαναλάβει αυτές τις ανησυχίες. Ο γερουσιαστής Τζος Χόλεϊ του Μιζούρι επέκρινε τα κέντρα δεδομένων για την κατανάλωση τεράστιων ποσοτήτων ενέργειας. Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, και ο συντηρητικός στρατηγικός αναλυτής, Στιβ Μπάνον, έχουν επίσης εκφράσει σκεπτικισμό απέναντι στις ομοσπονδιακές προσπάθειες για τον περιορισμό της ρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης σε επίπεδο πολιτείας.

Οι ομάδες προβληματισμού και οι πολιτικοί αναλυτές βλέπουν αυτό ως πιθανό ρήγμα εντός των Ρεπουμπλικάνων. Ο Μάικλ Τοσκάνο του Ινστιτούτου Οικογενειακών Σπουδών είπε στην WSJ ότι περισσότερο από το 70% των ερωτηθέντων σε πρόσφατη έρευνα σε ρεπουμπλικανικές πολιτείες-κλειδιά εξέφρασαν ανησυχία για την Τεχνητή Νοημοσύνη ή την θεώρησαν ως σημαντική απειλή. Υποστήριξε ότι η ιεράρχηση των συμφερόντων της Silicon Valley έναντι των τοπικών κοινοτήτων θα μπορούσε να αποξενώσει τους ψηφοφόρους σε σταθερά ρεπουμπλικανικές πολιτείες.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αναγνωρίσει τις ενεργειακές ανησυχίες προτρέποντας τον μεγαλύτερο φορέα εκμετάλλευσης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας να λάβει μέτρα έκτακτης ανάγκης και επαινώντας εταιρείες όπως η Microsoft και η OpenAI για τη δέσμευση να καλύψουν το δικό τους κόστος ενέργειας.

Ευρύτερες πολιτικές συνέπειες

Ο πρόεδρος της Microsoft, Μπραντ Σμιθ, τόνισε ότι οι φορολογούμενοι, ειδικά σε τοπικό επίπεδο, δεν πρέπει να επωμίζονται το βάρος του κόστους υποδομών για κέντρα δεδομένων. Η Meta ισχυρίστηκε επίσης ότι επενδύει σε τοπικά δίκτυα, δρόμους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις.

Πολιτικά, το ζήτημα είχε εκλογικές συνέπειες. Οι Δημοκρατικοί υποψήφιοι σε πολιτείες όπως η Βιρτζίνια και το Νιου Τζέρσεϊ, οι οποίοι υποσχέθηκαν να αντιμετωπίσουν τις αυξήσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέονται με τα κέντρα δεδομένων, κέρδισαν τις πρόσφατες εκλογές. Ταυτόχρονα, προοδευτικές προσωπικότητες όπως ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς έχουν προτείνει μορατόριουμ για νέα κέντρα δεδομένων, αν και τέτοιες προτάσεις έχουν κερδίσει περιορισμένη υποστήριξη, καθώς πολλοί Δημοκρατικοί είναι επιφυλακτικοί μήπως φανούν αντι-καινοτόμοι ή αποξενώσουν τους δωρητές.

Στην κωμόπολη Howell, η οργάνωση από τη βάση έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Οι κάτοικοι χτύπησαν τις πόρτες, διένειμαν φυλλάδια και χρησιμοποίησαν ομάδες στο Facebook για να συσπειρώσουν την αντιπολίτευση. Παρόμοιος ακτιβισμός βρίσκεται σε εξέλιξη κοντά στην κωμόπολη Σάλιν, όπου οι κάτοικοι έχουν αγωνιστεί κατά ενός προτεινόμενου έργου κέντρου δεδομένων ύψους 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με την Oracle και την OpenAI και το οποίο θα μπορούσε να καταναλώνει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για να τροφοδοτήσει εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια.

Τελικά, η υποδομή της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει γίνει ένα σπάνιο ενωτικό ζήτημα γεφυρώνοντας κομματικές και δημογραφικές γραμμές. Ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί ακόμη κορυφαία ανησυχία ψήφου σε εθνικό επίπεδο, για πολλούς κατοίκους της περιοχής έχει γίνει ένα τεστ για τις θέσεις των υποψηφίων σχετικά με τη χωροταξία, τον τοπικό έλεγχο και την εταιρική επιρροή. Οι πολιτικοί που θα συμμετάσχουν σε μελλοντικές εκλογές θα αναμένεται όλο και περισσότερο να λάβουν σαφή θέση σχετικά με τα κέντρα δεδομένων και την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πηγή: OT.gr