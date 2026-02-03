science
Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
03.02.2026 | 13:10
Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στη Βούλα – Έφερε τραύματα στο λαιμό
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Όχι στη γειτονιά μας» – Κοινότητες ξεσηκώνονται κατά των data center της ΑΙ
Τεχνολογία 03 Φεβρουαρίου 2026, 12:41

«Όχι στη γειτονιά μας» – Κοινότητες ξεσηκώνονται κατά των data center της ΑΙ

Οι κάτοικοι κοινοτήτων έχουν μπλοκάρει ή καθυστερήσει data center για τεχνητή νοημοσύνη σε όλες τις ΗΠΑ.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕπιμέλειαΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η απλή αλλαγή που θα μπορούσε να σώσει χιλιάδες ζωές

Η απλή αλλαγή που θα μπορούσε να σώσει χιλιάδες ζωές

Spotlight

Τα μεγάλης κλίμακας data center για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης συναντούν μια αυξανόμενη εθνική αντίδραση στις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας πώς αναδύεται αντίσταση ακόμη και σε συντηρητικές, φιλικές προς τις επιχειρήσεις κοινότητες που παραδοσιακά θα καλωσόριζαν μεγάλες εταιρικές επενδύσεις.

Ένα κεντρικό παράδειγμα είναι η Howell Township του Μίσιγκαν, μια αγροτική περιοχή με συντηρητικό πληθυσμό που γενικά υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Όταν ένας κατασκευαστής πρότεινε τη μετατροπή περίπου 4.000 στρεμμάτων γεωργικής γης σε ένα τεράστιο κέντρο δεδομένων – ένα έργο 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων που συνδέεται με τις Meta Platforms – η κοινότητα κινητοποιήθηκε για να το σταματήσει. Η τοπική αντιπολίτευση οδήγησε τόσο τις επιτροπές πολεοδομίας της πόλης όσο και της κομητείας να μπλοκάρουν την πρόταση, και ο κατασκευαστής τελικά αποσύρθηκε αφού η πόλη θέσπισε μορατόριουμ για την ανάπτυξη νέων κέντρων δεδομένων.

Η αντίσταση των κατοίκων εξέπληξε ορισμένους παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένης της διοργανώτριας της κοινότητας Μπριάν Γκριν, η οποία αρχικά υπέθεσε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα υποστήριζαν την απορρύθμιση και την επέκταση των επιχειρήσεων.

Αντ’ αυτού, όπως είπε στην Journal, διαπίστωσε εκτεταμένη ανησυχία μεταξύ των συντηρητικών κατοίκων, γεγονός που καταδεικνύει μια ευρύτερη πολιτική αντίφαση: πολλοί Ρεπουμπλικάνοι ψηφοφόροι είναι ολοένα και πιο επιφυλακτικοί απέναντι στα έργα υποδομών για Τεχνητή Νοημοσύνη ακόμα και όταν οι Ρεπουμπλικάνοι ηγέτες και ο Πρόεδρος Τραμπ, ασπάζονται δημόσια την τεχνητή νοημοσύνη ως κινητήρια δύναμη οικονομικής ανάπτυξης.

Η αντίσταση στην τεχνητή νοημοσύνη ενώνει

Αυτή η τοπική διαμάχη αντικατοπτρίζει μια πανεθνική τάση. Σύμφωνα με το Data Center Watch, η κοινοτικές αντιθέσεις καθυστέρησαν ή μπλόκαραν περίπου 20 έργα κέντρων δεδομένων μόνο κατά το δεύτερο τρίμηνο του περασμένου έτους, που αντιπροσωπεύουν σχεδόν 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε πιθανές επενδύσεις. Αυτά τα έργα συχνά ανήκουν σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας όπως η Meta, η Amazon, η Oracle, η Microsoft και η OpenAI, και έχουν προκαλέσει αντίσταση σε πολιτείες όπως η Ιντιάνα, το Μιζούρι, η Οκλαχόμα, το Μίσιγκαν, η Βιρτζίνια και το Νιου Τζέρσεϊ.

Οι αντίπαλοι αναφέρουν αρκετές επαναλαμβανόμενες ανησυχίες, μεταξύ των οποίων η αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, η πίεση στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, οι αλλαγές στη χρήση γης, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η περιορισμένη δημιουργία θέσεων εργασίας σε σχέση με την κλίμακα των επενδύσεων και οι φόβοι για την ιδιωτικότητα και την εταιρική υπερβολή.

Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι ηγέτες έχουν επαναλάβει αυτές τις ανησυχίες. Ο γερουσιαστής Τζος Χόλεϊ του Μιζούρι επέκρινε τα κέντρα δεδομένων για την κατανάλωση τεράστιων ποσοτήτων ενέργειας. Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, και ο συντηρητικός στρατηγικός αναλυτής, Στιβ Μπάνον, έχουν επίσης εκφράσει σκεπτικισμό απέναντι στις ομοσπονδιακές προσπάθειες για τον περιορισμό της ρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης σε επίπεδο πολιτείας.

Οι ομάδες προβληματισμού και οι πολιτικοί αναλυτές βλέπουν αυτό ως πιθανό ρήγμα εντός των Ρεπουμπλικάνων. Ο Μάικλ Τοσκάνο του Ινστιτούτου Οικογενειακών Σπουδών είπε στην WSJ ότι περισσότερο από το 70% των ερωτηθέντων σε πρόσφατη έρευνα σε ρεπουμπλικανικές πολιτείες-κλειδιά εξέφρασαν ανησυχία για την Τεχνητή Νοημοσύνη ή την θεώρησαν ως σημαντική απειλή. Υποστήριξε ότι η ιεράρχηση των συμφερόντων της Silicon Valley έναντι των τοπικών κοινοτήτων θα μπορούσε να αποξενώσει τους ψηφοφόρους σε σταθερά ρεπουμπλικανικές πολιτείες.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αναγνωρίσει τις ενεργειακές ανησυχίες προτρέποντας τον μεγαλύτερο φορέα εκμετάλλευσης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας να λάβει μέτρα έκτακτης ανάγκης και επαινώντας εταιρείες όπως η Microsoft και η OpenAI για τη δέσμευση να καλύψουν το δικό τους κόστος ενέργειας.

τεχνητή νοημοσύνη

Ευρύτερες πολιτικές συνέπειες

Ο πρόεδρος της Microsoft, Μπραντ Σμιθ, τόνισε ότι οι φορολογούμενοι, ειδικά σε τοπικό επίπεδο, δεν πρέπει να επωμίζονται το βάρος του κόστους υποδομών για κέντρα δεδομένων. Η Meta ισχυρίστηκε επίσης ότι επενδύει σε τοπικά δίκτυα, δρόμους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις.

Πολιτικά, το ζήτημα είχε εκλογικές συνέπειες. Οι Δημοκρατικοί υποψήφιοι σε πολιτείες όπως η Βιρτζίνια και το Νιου Τζέρσεϊ, οι οποίοι υποσχέθηκαν να αντιμετωπίσουν τις αυξήσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέονται με τα κέντρα δεδομένων, κέρδισαν τις πρόσφατες εκλογές. Ταυτόχρονα, προοδευτικές προσωπικότητες όπως ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς έχουν προτείνει μορατόριουμ για νέα κέντρα δεδομένων, αν και τέτοιες προτάσεις έχουν κερδίσει περιορισμένη υποστήριξη, καθώς πολλοί Δημοκρατικοί είναι επιφυλακτικοί μήπως φανούν αντι-καινοτόμοι ή αποξενώσουν τους δωρητές.

Στην κωμόπολη Howell, η οργάνωση από τη βάση έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Οι κάτοικοι χτύπησαν τις πόρτες, διένειμαν φυλλάδια και χρησιμοποίησαν ομάδες στο Facebook για να συσπειρώσουν την αντιπολίτευση. Παρόμοιος ακτιβισμός βρίσκεται σε εξέλιξη κοντά στην κωμόπολη Σάλιν, όπου οι κάτοικοι έχουν αγωνιστεί κατά ενός προτεινόμενου έργου κέντρου δεδομένων ύψους 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με την Oracle και την OpenAI και το οποίο θα μπορούσε να καταναλώνει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για να τροφοδοτήσει εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια.

Τελικά, η υποδομή της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει γίνει ένα σπάνιο ενωτικό ζήτημα γεφυρώνοντας κομματικές και δημογραφικές γραμμές. Ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί ακόμη κορυφαία ανησυχία ψήφου σε εθνικό επίπεδο, για πολλούς κατοίκους της περιοχής έχει γίνει ένα τεστ για τις θέσεις των υποψηφίων σχετικά με τη χωροταξία, τον τοπικό έλεγχο και την εταιρική επιρροή. Οι πολιτικοί που θα συμμετάσχουν σε μελλοντικές εκλογές θα αναμένεται όλο και περισσότερο να λάβουν σαφή θέση σχετικά με τα κέντρα δεδομένων και την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πηγή: OT.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Το τρίπτυχο παραγωγής κερδών την τρέχουσα τριετία

Τράπεζες: Το τρίπτυχο παραγωγής κερδών την τρέχουσα τριετία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η απλή αλλαγή που θα μπορούσε να σώσει χιλιάδες ζωές

Η απλή αλλαγή που θα μπορούσε να σώσει χιλιάδες ζωές

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 45,7 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η Mediobanca

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 45,7 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η Mediobanca

inWellness
Με μια ματιά 03.02.26

Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες

Οι πατάτες έχουν πολλά να προσφέρουν: βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες. Αλλά πως αναγνωρίζεις τις πιο θρεπτικές;

Σύνταξη
inTown
Stream science
Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι 7 λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι λένε «όχι» και ο ρόλος των social media
AI 02.02.26

Οι 7 λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι λένε «όχι» στην Τεχνητή Νοημοσύνη - Ο ρόλος των social media

Οι έφηβοι, που μεγάλωσαν βλέποντας τα προβλήματα που προκαλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υιοθετούν μια προσεκτική προσέγγιση σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Γνωρίστε την Amelia: Η AI ακροδεξιά γκοθ έφηβη που έχει καταλάβει το διαδίκτυο
Βρετανία 25.01.26

Γνωρίστε την Amelia: Η AI ακροδεξιά γκοθ έφηβη που έχει καταλάβει το διαδίκτυο

Το avatar της Amelia, που δημιουργήθηκε για να αποτρέψει τους νέους από τον εξτρεμισμό, έχει διαστρεβλωθεί και εξαπλώνεται πέρα από τα στενά όρια του διαδικτύου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε τις μετοχές των εταιρειών εξόρυξης
Σπάνιες γαίες 03.02.26

Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε τις μετοχές των εταιρειών εξόρυξης

Οι σπάνιες γαίες έχουν έρθει στο προσκήνιο ως βασικό διαπραγματευτικό χαρτί στη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αντιπαλότητα μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου

Σύνταξη
Είδαμε τα δύο πρώτα επεισόδια του νέου σήριαλ «Οι Αθώοι» στο MEGA – Αγνή αγάπη, πόθος κι αδικία
Ερωτικό τρίγωνο 03.02.26

Είδαμε τα δύο πρώτα επεισόδια του νέου σήριαλ «Οι Αθώοι» στο MEGA – Αγνή αγάπη, πόθος κι αδικία

Η θέση της γυναίκας μέσα στα χρόνια, το στίγμα, η ανισότητες και μια κοινωνία έτοιμη να απορρίψει το αλλιώτικο – το σήριαλ «Οι Αθώοι», βασισμένο σε πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, κάνει πρεμιέρα στο MEGA την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 22:20.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το μήνυμα του Ζέλσον Μαρτίνς για την ανανέωση με τον Ολυμπιακό: «Χαίρομαι που μπορώ να συνεχίσω να βοηθάω» (vid)
Ποδόσφαιρο 03.02.26

Το μήνυμα του Ζέλσον Μαρτίνς για την ανανέωση με τον Ολυμπιακό: «Χαίρομαι που μπορώ να συνεχίσω να βοηθάω» (vid)

Ο Ζέλσον Μαρτίνς ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και αμέσως μετά δήλωσε χαρούμενος που θα μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει στους «ερυθρόλευκους».

Σύνταξη
Περιφερειάρχης Σ. Ελλάδας: «Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι η μόνη δίχως φερώνυμο Πανεπιστημιακό ίδρυμα»
Το αίτημα 03.02.26

Περιφερειάρχης Σ. Ελλάδας: «Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι η μόνη δίχως φερώνυμο Πανεπιστημιακό ίδρυμα»

Ο Φάνης Σπανός επέλεξε τη Σύνοδο Πρυτάνεων, προκειμένου να καταθέσει θεσμικά και να τεκμηριώσει ενώπιων της ακαδημαϊκής κοινότητας το αίτημα ίδρυσης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.

Σύνταξη
Θα το πάρει το κορίτσι; Τα «έχασε» ο Τιμοτέ Σαλαμέ σε ερώτηση για τον γάμο του με την Κάιλι Τζένερ
Άβολο 03.02.26

Θα το πάρει το κορίτσι; Τα «έχασε» ο Τιμοτέ Σαλαμέ σε ερώτηση για τον γάμο του με την Κάιλι Τζένερ

Στο πλαίσιο της οσκαρικής του κούρσας, ο Τιμοτέ Σαλαμέ είχε μια συζήτηση με τον σκηνοθέτη Ρίτσαρντ Κέρτις. Αλλά όταν η κουβέντα πήγε στην Κάιλι Τζένερ και έναν πιθανό γάμο, ο σταρ του Χόλιγουντ έχασε τα λόγια του.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή χωρίς αναστολή 24χρονος για τον ξυλοδαρμό της εγκυμονούσας συντρόφου του
Θεσσαλονίκη 03.02.26

Στη φυλακή χωρίς αναστολή 24χρονος για τον ξυλοδαρμό της εγκυμονούσας συντρόφου του

Η 22χρονη κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος «έχει βγάλει και μαχαίρι στο παρελθόν» και πρόσθεσε ότι δεν θέλει να χωρίσουν, ειδικά από τη στιγμή που είναι έγκυος, αλλά ζήτησε να βρεθεί ένας τρόπος να μην είναι βίαιος απέναντί της

Σύνταξη
Πρόεδρος ΚΕΔΕ: «Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος θα συμμετάσχει στο διάλογο για την αναθεώρηση του Συντάγματος»
Καταστατικός χάρτης 03.02.26

Πρόεδρος ΚΕΔΕ: «Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος θα συμμετάσχει στο διάλογο για την αναθεώρηση του Συντάγματος»

Ως ευκαιρία αλλά με ζητούμενα για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση αποτελεί-σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ-η αναθεώρηση του Συντάγματος.

Σύνταξη
Αντίστροφη μέτρηση για τους τόκους στα δάνεια του νόμου Κατσέλη – Τι κρίνεται στον Άρειο Πάγο
Ελλάδα 03.02.26

Αντίστροφη μέτρηση για τους τόκους στα δάνεια του νόμου Κατσέλη – Τι κρίνεται στον Άρειο Πάγο

Αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από όλες τις πλευρές, τόσο των δανειοληπτών όσο και των τραπεζών η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τους τόκους των δανείων του νόμου Κατσέλη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΚΚΕ: Οι διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού ότι οι σχέσεις με την Τουρκία «δεν χρειάζονται διαμεσολαβητές» είναι αυταπόδεικτα ψευδείς
Πολιτική 03.02.26

ΚΚΕ: Οι διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού ότι οι σχέσεις με την Τουρκία «δεν χρειάζονται διαμεσολαβητές» είναι αυταπόδεικτα ψευδείς

Το δίλημμα δεν είναι ούτε "Μητσοτάκης ή χάος", ούτε "Μητσοτάκης ή κάποιος συνεχιστής της πολιτικής του", αλλά αν ο λαός θα αντιπαλέψει την αντιλαϊκή πολιτική ακόμα πιο αποφασιστικά, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ αναφέρει ο Περισσός

Σύνταξη
Super Bowl σε δύο μέτωπα: Kid Rock vs Bad Bunny στον νέο πολιτισμικό πόλεμο των ΗΠΑ
Turning Point USA 03.02.26

Super Bowl σε δύο μέτωπα: Kid Rock vs Bad Bunny στον νέο πολιτισμικό πόλεμο των ΗΠΑ

Η Turning Point USA στήνει εναλλακτικό halftime show με τον Kid Rock απέναντι στον Bad Bunny, μετατρέποντας το Super Bowl σε πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα στην ποπ κουλτούρα και την πολιτική ατζέντα του MAGA

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κλέιτον: «Ανυπομονώ να νιώσω την καυτή ατμόσφαιρα του κόσμου του Ολυμπιακού» (vid)
Ποδόσφαιρο 03.02.26

Κλέιτον: «Ανυπομονώ να νιώσω την καυτή ατμόσφαιρα του κόσμου του Ολυμπιακού» (vid)

Πανέτοιμος να βοηθήσει τον Ολυμπιακό να πετύχει τους στόχους του και ανυπόμονος να ζήσει την καυτή ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο κόσμος του, δήλωσε ο Βραζιλιάνος επιθετικός, Κλέιτον, το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «ερυθρόλευκων».

Σύνταξη
Η Ελληνική Καρδιολογία στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης
Τα Νέα της Αγοράς 03.02.26

Η Ελληνική Καρδιολογία στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, είναι ο μοναδικός καρδιολόγος στην Ελλάδα που βραβεύτηκε από την EACVI ως «Εκπαιδευτής της Χρονιάς με Εξαιρετική Καριέρα» και μιλά για τη διεθνή διάκριση, την εκπαίδευση και το όραμά του για το μέλλον της καρδιαγγειακής απεικόνισης

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο