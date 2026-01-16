Τα μίνι data center ίσως είναι το μέλλον της ΑΙ – Μια μέρα μπορεί να θερμαίνουν το σπίτι σας

Το μικρό είναι το νέο μεγάλο στα κέντρα δεδομένων: Η τάση για «συρρικνωμένα» data center και edge computing κερδίζει έδαφος, μειώνοντας ενέργεια, καθυστερήσεις και εξαρτήσεις από γιγάντια συγκροτήματα, όπως προβλέπει ο διευθύνων σύμβουλος της Perplexity, Αραβίντ Σρινιβάς.

Ο CEO της Perplexity, σε πρόσφατο podcast με τον Πρακχάρ Γκούπτα, προέβλεψε ότι τα smartphone θα αντικαταστήσουν τα πανίσχυρα κέντρα δεδομένων, καθώς εξατομικευμένα AI εργαλεία θα τρέχουν απευθείας σε τοπικούς επεξεργαστές συσκευών.

Το Apple Intelligence ήδη εκτελεί λειτουργίες σε ειδικά τσιπ iPhone και Mac, βελτιώνοντας ταχύτητα και ιδιωτικότητα των δεδομένων, ενώ τα Copilot laptops της Microsoft ενσωματώνουν παρόμοια επεξεργασία – περιορισμένα όμως σε premium μοντέλα. Ο Τζόναθαν Έβανς της Total Data Centre Solutions «βλέπει» έναν πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς θεωρεί ότι τα τρέχοντα μοντέλα AI υπερβαίνουν τις δυνατότητες τυπικών συσκευών.

Τα γιγάντια data centers υπό πίεση

Τα παραδοσιακά κέντρα δεδομένων, δηλαδή τεράστια κτίρια με servers για streaming περιεχομένου, υποστήριξη τραπεζικών ιδρυμάτων, AI και αποθήκευση δεδομένων, τροφοδοτούν κάθε online υπηρεσία, με μεγάλες εταιρείες να τα κατέχουν και μικρότερες να νοικιάζουν. Περίπου 100 νέα κατασκευάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, σημειώνει σε σχετικό δημοσίευμα το BBC, ενώ δισεκατομμύρια επενδύονται παγκοσμίως, με τον CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, να τα βαφτίζει «εργοστάσια AI». Η ενεργοβόρα φύση τους και η επιβράδυνση εκθετικών κλιμακώσεων εγείρουν αμφιβολίες για την αναγκαιότητά τους.

Αντίθετα, οι πρωτοβουλίες για μικρά κέντρα δεδομένων κερδίζουν συνεχώς έδαφος: στο Ντέβον της Βρετανία, αναφέρει το BBC, data center μεγέθους πλυντηρίου θέρμαινε πισίνα με την θερμοκρασία που παραγόταν από τη λειτουργία του. Το 2025, ζευγάρι στη Βρετανία θέρμαινε σπίτι με κήπο, ενώ καθηγητής χρησιμοποιεί GPU γραφείου για AI και θέρμανση.

Ο Μαρκ Μπγιόνσγκαρντ της DeepGreen προτείνει δίκτυα μικρών κέντρων σε δημόσια κτίρια: «Το Λονδίνο είναι ένα γιγάντιο data center που δεν χτίστηκε ακόμα». Η Αμάντα Μπροκ της OpenUK χαρακτηρίζει «μύθο» τα μεγάλα κέντρα, μία τάση που τείνει να ξεφουσκώνει, προτείνοντας ανακύκλωση άχρηστων κτιρίων και καταστημάτων. Ακόμη και ο CEO της Ramon Space, Άβι Σαμπτάι, οραματίζεται κλιμακούμενα κέντρα για καλύτερη αποδοτικότητα.

Κέντρα δεδομένων: Η επανάσταση των μικρών μοντέλων

Η τάση εκτείνεται στα ίδια τα AI μοντέλα, σημειώνει το BBC, με τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (Large Language Models -LLM) να υποχωρούν σταδιακά λόγω λαθών από υπερβολική ευρύτητα εκπαίδευσης. Επιχειρήσεις στρέφονται πλέον σε κατά παραγγελία επιχειρηματική τεχνητή νοημοσύνη (bespoke enterprise AI): ειδικά εκπαιδευμένα σε ιδιωτικά δεδομένα, μικρότερα σε μέγεθος και υπολογιστική ισχύ, πιο ακριβή και ιδανικά για on-premises εγκατάσταση.

Ο Εντ Νιούτον Ρεξ τονίζει ότι η AI για διάγνωση καρκίνου δεν χρειάζεται να συνθέτει στίχους και στίχους για λογαριασμό της Τέιλορ Σουίφτ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη εξειδίκευσης. Η Δρ. Σάσα Λουτσιόνι της Hugging Face επιβεβαιώνει τη μετάβαση από «γιγάντια μοντέλα με τεράστιους πόρους» σε «bespoke, τοπικά εκτελούμενα» για επιχειρήσεις, μειώνοντας την εξάρτηση από το cloud.

Η Μπροκ φέρεται να συμφωνεί με τον Σρινιβάς: επεξεργασία σε φορητές συσκευές, set-top boxes ή οικιακά router, κάνοντας τα data centers περιττά μακροπρόθεσμα. Αυτή η στροφή όχι μόνο βελτιώνει την ακρίβεια των μοντέλων αλλά και μειώνει το κόστος, καθώς εταιρείες αποφεύγουν γενικά εργαλεία με χαμηλή απόδοση σε εξειδικευμένες εργασίες. Πολλοί, όπως η Λουτσιόνι, αναφέρουν εταιρείες που εγκαταλείπουν την generic AI υπέρ τοπικών λύσεων.

Το μέλλον των μικρών κόμβων

Τα μικρά κέντρα προσφέρουν σημαντικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα, περιορίζοντας την κατανάλωση πόρων σε μια εποχή που τα μεγάλα «εργοστάσια AI» απαιτούν όλο και περισσότερη ενέργεια. Η Λουτσιόνι τονίζει την ανάγκη να μην λειτουργούν συνεχώς, ενώ η ανακύκλωση θερμότητας σε πισίνες, σπίτια ή γραφεία μετατρέπει ενέργεια που πρακτικά χάνεται σε υπεραξία.

Σε επίπεδο ασφάλειας, ο καθηγητής Άλαν Γούντγουορντ του Πανεπιστημίου Σάρεϊ υποστηρίζει ότι «μικροί στόχοι» έχουν περιορισμένο αντίκτυπο σε περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας ή κυβερνοεπίθεσης, σε αντίθεση με γιγάντια κέντρα δεδομένων που προκαλούν μαζικές βλάβες όταν «πέφτουν». «Τα μεγάλα είναι σημεία αποτυχίας», λέει, θεωρόντας τα edge δίκτυα πιο ανθεκτικά.

Σε εθνικό επίπεδο στη Βρετανία, ένα πλήθος μικρών κέντρων σε άχρηστα κτίρια ή ακόμη και αχρησιμοποίητες διαστημικές πλατφόρμες μειώνει ευπάθειες, ενώ ενισχύει το χαμηλό latency φέρνοντας τους κόμβους εγγύτερα στους αστικούς πληθυσμούς, κάτι ιδανικό για real-time εφαρμογές.

Παρά τις επενδύσεις σε γιγάντια, η Μπροκ προβλέπει «πληθωρισμό» αυτού του μοντέλου λειτουργίας, χωρίς ακριβή ημερομηνία αλλά με σαφή τάση. Ο Έβανς προκρίνει τις λύσεις edge κοντά σε πόλεις για καλύτερη ταχύτητα, ενώ ο Μπγιόνσγκαρντ βλέπει δημόσια κτίρια ως βάση δικτύων. Αυτή η πολυεπίπεδη μετάβαση – από hardware σε μοντέλα και τοποθεσία – διαμορφώνει ένα πιο αποδοτικό, πράσινο και ασφαλές οικοσύστημα AI, καταλήγει το BBC.

Πηγή: OT.gr