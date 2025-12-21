Data centers: Στα 61 δισ. δολάρια οι συμφωνίες το 2025

Οι συμφωνίες για data centers, παγκοσμίως, σημείωσαν άνοδο και έφτασαν σε νέο ρεκόρ φέτος, ωθούμενες από την επείγουσα ανάγκη κατασκευής της υποδομής που απαιτείται για ενεργοβόρες εργασίες τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτή η αύξηση σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι οι επενδυτές έγιναν όλο και πιο επιφυλακτικοί όσον αφορά τις φουσκωμένες αποτιμήσεις της τεχνητής νοημοσύνης και τη χρηματοδότηση που υποστηρίζει την ταχεία επέκταση των κέντρων δεδομένων. Οι μετοχές εταιρειών που σχετίζονται με την AI πωλήθηκαν μαζικά τον Νοέμβριο, καθώς οι ανησυχίες για μια φούσκα που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη παρέμειναν.

Ωστόσο, η S&P Global ανέφερε ότι περισσότερα από 61 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν εισρεύσει στην αγορά των κέντρων δεδομένων φέτος, ελαφρώς αυξημένα από τα 60,8 δισεκατομμύρια δολάρια του περασμένου έτους, εν μέσω αυτού που αποκάλεσε «παγκόσμια κατασκευαστική φρενίτιδα».

Η αύξηση της χρηματοδότησης μέσω δανεισμού συνέβαλε στο ρεκόρ αυτό, καθώς οι hyperscalers αξιοποιούν όλο και περισσότερο τις αγορές ιδιωτικών κεφαλαίων αντί να χρηματοδοτούν οι ίδιοι τις δαπανηρές υποδομές.

Η τάση αυτή έχει προκαλέσει ανησυχίες σε ορισμένους επενδυτές, οι οποίοι αμφισβητούν την αξία της προηγμένης τεχνολογίας που φιλοξενούν τα κέντρα δεδομένων.

Οι μετοχές της εταιρείας cloud Oracle έπεσαν κατά 5% την Τετάρτη, μετά από μια αναφορά ότι η Blue Owl Capital αποσύρθηκε από μια συμφωνία για τη χρηματοδότηση ενός κέντρου δεδομένων αξίας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Μίσιγκαν. Η Oracle αρνήθηκε την αναφορά, αλλά οι Broadcom, Nvidia και Advanced Micro Devices υποχώρησαν επίσης μετά την αναφορά. Ο δείκτης Nasdaq Composite έχασε 1,81% στην χειρότερη μέρα του σε σχεδόν ένα μήνα.

Ο Ιούρι Στρούτα, αναλυτής TMT στην S&P Global Market Intelligence, δήλωσε στο CNBC ότι η ομάδα του αναμένει οι ανησυχίες της αγοράς σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και την Oracle να είναι προσωρινές και να μην έχουν «μαζική επίδραση» στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων και στις συγχωνεύσεις και εξαγορές στο εγγύς μέλλον.

«Η ανταγωνιστική δυναμική μεταξύ των πρωτοπόρων παρόχων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, όπως η OpenAI, η Alphabet και η Anthropic, αλλάζει γρήγορα, και αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπο στο κλίμα των επενδυτών στις αγορές. Ωστόσο, συνολικά, βλέπουμε ότι η ζήτηση για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης θα συνεχίσει να αυξάνεται έντονα το 2026».

Αισιοδοξία παρά την χρηματιστηριακή πτώση

Παρά την πρόσφατη πτώση των μετοχών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, πολλοί αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι για τον κλάδο. Η ING αναμένει ότι οι μακροπρόθεσμες τάσεις θα οδηγήσουν σε υγιή επίπεδα επενδύσεων το 2026, χάρη στις εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και στην αυξανόμενη δημόσια και ιδιωτική υποστήριξη για την ψηφιακή καινοτομία.

«Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει δύο όψεις: από τη μία πλευρά, δημιουργεί αισιοδοξία, όπως η ταχύτερη ανάπτυξη της ιατρικής, και από την άλλη, προκαλεί ανησυχίες, κυρίως σε σχέση με την (δημόσια) ασφάλεια», δήλωσε ο Βιμ Στινμπάκερς, παγκόσμιος επικεφαλής των κέντρων δεδομένων και της τεχνολογίας στην ING, στο CNBC.

«Ως εκ τούτου, παραμένει η αβεβαιότητα σχετικά με τη αποτίμηση της τεχνολογίας και των επιχειρηματικών μοντέλων. Οι ερωτήσεις σχετικά με τα υψηλά επίπεδα επενδύσεων θα απαντηθούν μόνο στο μέλλον, όταν οι αβεβαιότητες θα μειωθούν και οι εφαρμογές της τεχνολογίας και τα πλεονεκτήματά της θα γίνουν πιο σαφή».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της S&P Global Market Intelligence, κατά τους πρώτους 11 μήνες του έτους πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 100 συμφωνίες κέντρων δεδομένων, η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει ήδη το σύνολο των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν το 2024. Η πλειονότητα αυτών των συναλλαγών πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ, ακολουθούμενη από την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

«Στην Ευρώπη, η ανάπτυξη των data centers αναμένεται να αυξηθεί με χαμηλότερο ρυθμό σε σύγκριση με άλλες περιοχές, αλλά απομένει να δούμε αν αυτό θα οδηγήσει σε μια έξαρση συγχωνεύσεων και εξαγορών εν μέσω έλλειψης περιουσιακών στοιχείων», δήλωσε ο Στρούτα.

Ο ρυθμός ανάπτυξης στις ΗΠΑ αφήνει την Ευρώπη «πολύ πίσω», σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της ING, η οποία προέβλεψε ότι οι επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να είναι πενταπλάσιες. Η ανάπτυξη προέρχεται επίσης όλο και περισσότερο από τη Μέση Ανατολή, καθώς οι πλούσιες χώρες του Κόλπου επιδιώκουν να τοποθετηθούν ως ο επόμενος παγκόσμιος κόμβος τεχνητής νοημοσύνης.

Data centers: Τα ομόλογα σχεδόν διπλασιάστηκαν το 2025

Η έκδοση ομολόγων σχεδόν διπλασιάστηκε στα 182 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, από 92 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της S&P. Η Meta και η Google ήταν μεταξύ των πιο ενεργών εκδοτών, με την ιδιοκτήτρια του Facebook να συγκεντρώνει 62 δισεκατομμύρια δολάρια σε ομόλογα από το 2022 — σχεδόν το ήμισυ του συνολικού ποσού εκδόθηκε μόνο το 2025.

Η Google και η Amazon συγκέντρωσαν 29 δισεκατομμύρια δολάρια και 15 δισεκατομμύρια δολάρια, αντίστοιχα, σύμφωνα με την έκθεση, η οποία σημείωσε ότι οι hyperscalers συνεργάζονται όλο και περισσότερο με εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης για την αγορά περιουσιακών στοιχείων με σκοπό τη χρηματοδότηση κατασκευών, σε μια «ασυνήθιστη ρύθμιση» που υπογραμμίζει το σημαντικό κεφάλαιο που απαιτείται για την κάλυψη της ζήτησης.

Ο Στρούτα αναμένει πιο «ισχυρή» επενδυτική δραστηριότητα στον τομέα των κέντρων δεδομένων το 2026. «Δεν θα με εξέπληττε αν οι ήδη υψηλές αποτιμήσεις ανέβουν ακόμη περισσότερο», δήλωσε στο CNBC.

«Η κατασκευή νέων data centers μπορεί να επιβραδυνθεί προσωρινά λόγω έλλειψης ενεργειακού εφοδιασμού, καθιστώντας τα ήδη κατασκευασμένα κέντρα δεδομένων πιο πολύτιμα. Καθώς η διαθεσιμότητα μεγάλων εταιρειών κέντρων δεδομένων παραμένει περιορισμένη, ενδέχεται να δούμε περισσότερες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων από εταιρείες που δεν θεωρούν τα κέντρα δεδομένων ως την κύρια δραστηριότητά τους».

