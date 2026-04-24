Οι απόφοιτοι του ChatGPT: Η AI αλλάζει το νόημα του πτυχίου – καλώς ή κακώς
AI 24 Απριλίου 2026, 10:01

Οι νέοι φοιτητές και απόφοιτοι πανεπιστημίου γνωρίζουν από AI - αλλά ίσως γνωρίζουν και από brainrot

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το skincare συστατικό που «χτυπά» τα superbugs

Νωρίτερα φέτος, ένας 22χρονος προγραμματιστής δημιούργησε ένα εργαλείο AI που, όπως ισχυρίστηκε, μπορούσε να λειτουργήσει «ως φοιτητής».

Με ένα email και έναν κωδικό πρόσβασης, το «Einstein» είχε τη δυνατότητα να συνδέεται σε εκπαιδευτικές πλατφόρμες, να παρακολουθεί διαλέξεις, να γράφει εργασίες και να… κάνει τα μαθήματά του.

Ο Paliwal, 22 ετών, λέει ότι δεν σχεδίαζε να προγραμματίσει το απόλυτο εργαλείο αντιγραφή, αλλά το δημιούργησε ως αστείο για έναν φίλο που είπε ότι είχε κολλήσει με τις εργασίες τους.

Το εργαλείο έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, προσελκύοντας δεκάδες χιλιάδες χρήστες.

Ωστόσο, η αντίδραση δεν ήταν μόνο ενθουσιώδης.

Πολλοί εξέφρασαν ανησυχία και οργή.

«Ποιο είναι καν το νόημα του να είσαι ζωντανός;» έγραψε ένας χρήστης του Bluesky.

Υπό την πίεση αντιδράσεων και νομικών απειλών, ο δημιουργός τελικά απέσυρε το bot.

Αλλά η εμπειρία άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ο Paliwal, ο οποίος αποφοίτησε πριν από δύο χρόνια με πτυχίο πληροφορικής, βλέπει την ανώτατη εκπαίδευση.

«Τότε άρχισα να σκέφτομαι: Εντάξει, ποια είναι η αξία της εκπαίδευσης αν είσαι κυριολεκτικά σε θέση να κάνεις όλη τη δουλειά αυτόνομα;»

Η μεταβαλλόμενη αξία του πανεπιστημιακού πτυχίου

Η εμφάνιση τέτοιων εργαλείων αναγκάζει φοιτητές και καθηγητές να επανεξετάσουν τον ρόλο του πανεπιστημίου, σύμφωνα με το Business Insider.

Αν ένας φοιτητής μπορεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του χωρίς να κάνει ο ίδιος την δουλειά που απαιτείται, τότε τι ακριβώς πιστοποιεί το πτυχίο του;

Από τη μία πλευρά, οι εργοδότες εξακολουθούν να δίνουν σημασία στα πτυχία. Ωστόσο, η αξιολόγηση μετατοπίζεται.

Οι υπεύθυνοι προσλήψεων αναζητούν πλέον δεξιότητες που δεν αποτυπώνονται εύκολα σε βαθμούς: προσαρμοστικότητα, δημιουργικότητα και κυρίως την ικανότητα αποτελεσματικής χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι νέοι απόφοιτοι, έχοντας μεγαλώσει με αυτά τα εργαλεία, θεωρείται ότι διαθέτουν ένα πλεονέκτημα — αλλά και ένα ρίσκο.

Από την άλλη πλευρά, τίθεται ένα πιο δύσκολο ερώτημα: ποια είναι η αξία ενός πτυχίου που αποκτήθηκε με «απάτη»;

Η αντιγραφή δεν είναι κάτι καινούργιο. Υπάρχει εδώ και δεκαετίες, απλώς εξελίσσεται μαζί με την τεχνολογία.

Από τις χειρόγραφες σημειώσεις μέχρι το διαδίκτυο και τώρα την τεχνητή νοημοσύνη, τα μέσα αλλάζουν, αλλά η πρόκληση παραμένει ίδια.

Η αντιγραφή στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

«Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε πρόθυμοι να αντιγράψουμε υπό τις σωστές συνθήκες», λέει ο James Lang, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νοτρ Νταμ και ειδικός στην ακαδημαϊκή ακεραιότητα.

Η πίεση, η έλλειψη χρόνου και η αίσθηση ότι οι εργασίες δεν συνδέονται με την πραγματική ζωή οδηγούν πολλούς φοιτητές να αναζητούν τον σύντομο δρόμο.

Η τεχνητή νοημοσύνη, όμως, αλλάζει ριζικά την κλίμακα του φαινομένου.

Πλέον, η αντιγραφή δεν απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια. Και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν: ένα σημαντικό ποσοστό φοιτητών χρησιμοποιεί AI σε εβδομαδιαία ή και καθημερινή βάση για τις εργασίες του, ενώ αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των εργασιών που είναι σε μεγάλο βαθμό παραγόμενες από AI.

Παράλληλα, έχουν εμφανιστεί εργαλεία που προσπαθούν να «καμουφλάρουν» το περιεχόμενο που δημιουργείται από AI, κάνοντας ακόμη πιο δύσκολο τον εντοπισμό.

Η τεχνολογία δεν διευκολύνει απλώς την αντιγραφή — την καθιστά σχεδόν αόρατη.

Από την τάξη στο γραφείο

Το πραγματικό πρόβλημα, ωστόσο, ίσως δεν βρίσκεται στο πανεπιστήμιο αλλά μετά από αυτό. Οι φοιτητές που βασίζονται υπερβολικά στην τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες όταν εισέλθουν στην αγορά εργασίας.

Σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η κριτική σκέψη και η επικοινωνία είναι απαραίτητες.

Αν αυτές οι δεξιότητες δεν έχουν καλλιεργηθεί, η εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μετατραπεί σε μειονέκτημα.

Παράλληλα, πολλοί οργανισμοί δεν αποδέχονται την ανεξέλεγκτη χρήση AI σε καθημερινές εργασίες. Οι νέοι εργαζόμενοι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με απαιτήσεις που δεν μπορούν να καλύψουν χωρίς τη βοήθεια εργαλείων, δημιουργώντας ένα χάσμα μεταξύ προσδοκιών και πραγματικότητας.

Φοιτητές ανάμεσα σε δύο κόσμους

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι φοιτητές προσπαθούν να βρουν ισορροπία. Κάποιοι θέτουν όρια στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, χρησιμοποιώντας την ως βοηθητικό εργαλείο και όχι ως υποκατάστατο της σκέψης.

Για παράδειγμα, τη χρησιμοποιούν για να εξηγούν δύσκολες έννοιες, να δημιουργούν σημειώσεις ή να οργανώνουν τη μελέτη τους.

«Είναι πολύ διαφορετικό όταν η τεχνητή νοημοσύνη σε βοηθά να σκεφτείς», λένε αρκετοί φοιτητές, υπογραμμίζοντας τη διαφορά μεταξύ υποστήριξης και πλήρους αντικατάστασης της εργασίας.

Άλλοι, όμως, περιγράφουν μια πιο ανησυχητική εμπειρία: εξάρτηση, αδυναμία να γράψουν χωρίς βοήθεια και αίσθηση ότι έχουν χάσει βασικές δεξιότητες.

Σε διαδικτυακές κοινότητες, δεν είναι λίγοι εκείνοι που ζητούν συμβουλές για το πώς να «απεξαρτηθούν» από την τεχνητή νοημοσύνη.

Εκπαίδευση και αγορά εργασίας: μια δύσκολη ισορροπία

Τα πανεπιστήμια βρίσκονται σε δύσκολη θέση, σύμφωνα με το άρθρο του Business Insider. Από τη μία, έχουν την ευθύνη να διατηρήσουν την ακαδημαϊκή ακεραιότητα και να καλλιεργήσουν την πρωτότυπη σκέψη.

Από την άλλη, πρέπει να προετοιμάσουν τους φοιτητές για μια αγορά εργασίας που απαιτεί εξοικείωση με την τεχνητή νοημοσύνη.

Το πρόβλημα είναι ότι η εκπαίδευση συχνά κινείται πιο αργά από την τεχνολογία. Δεν υπάρχουν ακόμη σαφώς καθορισμένες βέλτιστες πρακτικές για τη χρήση AI στην τάξη, με αποτέλεσμα οι προσεγγίσεις να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ ιδρυμάτων και καθηγητών.

Ταυτόχρονα, έρευνες δείχνουν ότι η υπερβολική χρήση AI μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη μάθηση.

Συμμετέχοντες που βασίστηκαν σε εργαλεία όπως το ChatGPT για τη συγγραφή κειμένων παρουσίασαν χαμηλότερες επιδόσεις σε γλωσσικό και γνωστικό επίπεδο σε σύγκριση με εκείνους που εργάστηκαν πιο ανεξάρτητα.

Η τεχνητή νοημοσύνη ως ευκαιρία

Παρά τις ανησυχίες, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μόνο απειλή. Μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρό εργαλείο μάθησης.

Η άμεση ανατροφοδότηση, οι εξατομικευμένες εξηγήσεις και η δυνατότητα πειραματισμού μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα, η ικανότητα προσαρμογής είναι κρίσιμη. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν αυτή την ικανότητα, αρκεί να χρησιμοποιείται σωστά.

Ωστόσο, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της υπερβολής. Όταν οι φοιτητές «μεταβιβάζουν» μεγάλο μέρος της σκέψης τους στην τεχνολογία, χάνεται το βασικό ζητούμενο της εκπαίδευσης: η ανάπτυξη του νου.

Το μέλλον της μάθησης

Η συζήτηση για το αν το πανεπιστήμιο «πεθαίνει» είναι ίσως υπερβολική.

Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι αλλάζει.

Η αξία του δεν βρίσκεται μόνο στη μετάδοση γνώσεων, αλλά και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι φοιτητές μαθαίνουν να σκέφτονται, να συνεργάζονται και να αμφισβητούν.

Η εμπειρία της μάθησης σε κοινότητα — με καθηγητές και συμφοιτητές — παραμένει μοναδική και δύσκολα αντικαθίσταται από την τεχνολογία. Σε αυτό το πλαίσιο, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει σύμμαχο, όχι υποκατάστατο.

Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι αν πρέπει να χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά πώς.

Αν θα γίνει εργαλείο ενίσχυσης της ανθρώπινης σκέψης ή αν θα την αντικαταστήσει. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα καθορίσει όχι μόνο το μέλλον της εκπαίδευσης, αλλά και το μέλλον της ίδιας της εργασίας.

Γ. Στάσσης: Γιατί η ΔΕΗ πάει σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 4 δισ. ευρώ;

Το skincare συστατικό που «χτυπά» τα superbugs

Παράταση εκεχειρίας στον Λίβανο εν αναμονή νέων συζητήσεων με το Ιράν

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την AI – Οι προκλήσεις
Έρευνα 23.04.26

Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την AI - Οι προκλήσεις

Μόνο ένας στους 10 εργοδότες στην Ελλάδα δηλώνει ότι οι σημερινές λύσεις που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες πρόσληψης, onboarding και εκπαίδευσης

ΑΙ και εργασία: Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας
AI 22.04.26

Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας

Ίσως η AI να μην καταργεί απλώς θέσεις εργασίας, αλλά να αναδιαμορφώνει σιωπηλά τον τρόπο εργασίας, αυτοματοποιώντας συγκεκριμένες εργασίες και αναδεικνύοντας τη σημασία της ανθρώπινης κρίσης

Η απειλή της υπερνοημοσύνης: Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε ένα ανεξέλεγκτο μέλλον;
Ορατός ο κίνδυνος 20.04.26

Η απειλή της υπερνοημοσύνης: Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε ένα ανεξέλεγκτο μέλλον;

Επιστήμονες και οργανισμοί προειδοποιούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται ταχύτερα από τα μέτρα ελέγχου της, εγείροντας ανησυχίες για υπαρξιακούς κινδύνους μέσα στην επόμενη δεκαετία

Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Mythos ή πραγματικότητα; 19.04.26

Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο

Η εισβολή των bot: Οι άνθρωποι είμαστε πλέον μειοψηφία στο ίντερνετ
Ψηφιακή κατάληψη 15.04.26

Η εισβολή των bot: Οι άνθρωποι είμαστε πλέον μειοψηφία στο ίντερνετ

Η ψευδαίσθηση της ανθρώπινης κυριαρχίας στον ψηφιακό κόσμο καταρρέει. Η ετήσια έκθεση της Imperva αποκαλύπτει ότι η μη-ανθρώπινη κίνηση (bots) έχει ξεπεράσει το 50% του συνολικού διαδικτύου, μετατρέποντας το timeline μας σε ένα πεδίο μάχης μεταξύ αλγορίθμων, όπου ο άνθρωπος είναι πλέον απλός θεατής.

Το τέλος του τυχαίου: Γιατί οι ψηφιακές σου επιλογές είναι απλώς μια ψευδαίσθηση ελεύθερης βούλησης
Χειραγώγηση 15.04.26

Το τέλος του τυχαίου: Γιατί οι ψηφιακές σου επιλογές είναι απλώς μια ψευδαίσθηση ελεύθερης βούλησης

Νομίζεις ότι οι ψηφιακές σου επιλογές είναι δικές σου; Η έρευνα πίσω από το φαινόμενο της «Αλγοριθμικής Ισοπέδωσης» αποκαλύπτει πώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί αντικατέστησαν την ελεύθερη βούληση με προδιαγεγραμμένα μαθηματικά μοντέλα.

Κατάσκοποι στις ζωές των άλλων – Χιλιάδες εργάτες της AI χτενίζουν το Διαδίκτυο για τα προσωπικά σας δεδομένα
Scale AI 13.04.26

Κατάσκοποι στις ζωές των άλλων – Χιλιάδες εργάτες της AI χτενίζουν το Διαδίκτυο για τα προσωπικά σας δεδομένα

H Scale AI και άλλες εταιρείες ζητούν «ειδικούς» για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης, μετά όμως τους ζητούν να χτενίζουν προφίλ στο Instagram.

Κρήτη: Αυτοκτόνησε 30χρονη νοσηλεύτρια του ΠΑΓΝΗ – «Θα την θυμόμαστε για το ήθος και τη ζεστασιά της»
Ανακοίνωση ΠΑΓΝΗ 24.04.26

Αυτοκτόνησε 30χρονη νοσηλεύτρια στην Κρήτη - «Θα την θυμόμαστε για το ήθος και τη ζεστασιά της»

Η νεαρή νοσηλεύτρια πήρε μεγάλη ποσότητα χαπιών - Επί τέσσερις ώρες οι γιατροί στο ΠΑΓΝΗ, στην Κρήτη, προσπαθούσαν μάταια να την ανατάξουν - «Αφιέρωσε τη ζωή της στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο»

ΗΠΑ: Εσωτερικό έγγραφο του Πενταγώνου περιγράφει επιλογές τιμωρίας των Ευρωπαίων για τη μη στήριξή τους στον πόλεμο
Ιράν 24.04.26

Εσωτερικό έγγραφο του Πενταγώνου περιγράφει επιλογές τιμωρίας των Ευρωπαίων για τη μη στήριξή τους στον πόλεμο

Εν μέσω πολέμου στο Ιράν ο Τραμπ φαίνεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο να του παρουσιάσει επιλογές για να τιμωρήσει τους Ευρωπαίους - Ισπανία και Βρετανία στο κάδρο των ΗΠΑ

Τσερνόμπιλ, 40 χρόνια μετά: Πόσο τελικά επηρέασε την Ελλάδα το ραδιενεργό νέφος
Ελλάδα 24.04.26

Τσερνόμπιλ, 40 χρόνια μετά: Πόσο τελικά επηρέασε την Ελλάδα το ραδιενεργό νέφος - Μολύνθηκαν 1.200 τετραγωνικά χιλιόμετρα

Τι δείχνουν τα αρχεία του ΕΜΠ για το ατύχημα στο Τσερνόμπιλ - Καρδίτσα, Νάουσα και Αθήνα ανάμεσα στις περιοχές που επηρεάστηκαν περισσότερο

Ο Τουσκ αμφισβητεί τη δέσμευση των ΗΠΑ στην Ευρώπη – Τα ερωτήματα για το ΝΑΤΟ
Πολωνός πρωθυπουργός 24.04.26

Ο Τουσκ αμφισβητεί τη δέσμευση των ΗΠΑ στην Ευρώπη – Τα ερωτήματα για το ΝΑΤΟ

Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε στους Financial Times ότι το «μεγαλύτερο και πιο σημαντικό ερώτημα της Ευρώπης είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να είναι τόσο πιστές όσο περιγράφεται στις συνθήκες μας»

Μουντιάλ 2026: Το πιο ακριβό στην ιστορία…
Ποδόσφαιρο 24.04.26

Μουντιάλ 2026: Το πιο ακριβό στην ιστορία…

Εισιτήρια έως 14.000 δολάρια και δυναμική τιμολόγηση αλλάζουν το παιχνίδι – Ανησυχία για άδειες εξέδρες και αποκλεισμό των φιλάθλων στο Μουντιάλ

Μια νέα Φιλική Εταιρεία το μοντέλο του κόμματος Τσίπρα
Editorial 24.04.26

Μια νέα Φιλική Εταιρεία το μοντέλο του κόμματος Τσίπρα

Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να πατήσει το κουμπί για να ξεκινήσει το κόμμα. Εχει πατηθεί προ πολλού. Το «επιστρέφω» στηρίζουν ήδη 18 ομάδες εργασίας που εδώ και καιρό δουλεύουν εντατικά πάνω στο εγχείρημα

Lidl House Athens: Ένας κόμβος σύμπραξης που μετατρέπει το φαγητό από ατομική ανάγκη σε συλλογική εμπειρία
Τα Νέα της Αγοράς 24.04.26

Lidl House Athens: Ένας κόμβος σύμπραξης που μετατρέπει το φαγητό από ατομική ανάγκη σε συλλογική εμπειρία

Ενα ζωντανό σημείο αναφοράς για τη γαστρονομία, τη βιωσιμότητα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, ένας χώρος όπου η γνώση για το φαγητό γίνεται βίωμα.

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Ποια επαγγέλματα απειλεί περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη και ποια όχι
Συγκριτική έρευνα 24.04.26

Ποια επαγγέλματα απειλεί περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη — και ποια όχι

Τα επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι οι εισαγωγικές δουλειές ρουτίνας, αλλά υψηλόμισθες θέσεις διανοητικής εργασίας. Τι δείχνει νέα έρευνα.

Σήμερα η κλήρωση για τα Πειραματικά σχολεία – Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις στα Πρότυπα
Καλή επιτυχία! 24.04.26

Σήμερα η κλήρωση για τα Πειραματικά σχολεία - Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις στα Πρότυπα

Οι υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες για τα Πρότυπα και τα Πειραματικά για το σχολικό έτος 2026 - 2027 διεκδικούν συνολικά 7.374 θέσεις, με τις αιτήσεις να ξεπερνούν τις 30.000

Νέος Κόσμος: Παραμένει ταμπουρωμένος στο διαμέρισμα ο 55χρονος που είχε χτυπήσει τη μητέρα του
Ώρες αγωνίας 24.04.26

Παραμένει ταμπουρωμένος στο διαμέρισμα του Νέου Κόσμου ο 55χρονος που είχε χτυπήσει τη μητέρα του

Έξω από την πολυκατοικία στον Νέο Κόσμο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις και ειδικός διαπραγματευτής που προσπαθούν να τον πείσουν να παραδοθεί

Η εξίσωση του Γραμματέα στο ΠΑΣΟΚ – Τις επόμενες ώρες οι τελικές αποφάσεις του Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Η εξίσωση του Γραμματέα στο ΠΑΣΟΚ – Τις επόμενες ώρες οι τελικές αποφάσεις του Ανδρουλάκη

Σε εξίσωση για δυνατούς «λύτες» εξελίσσεται η επιλογή του προσώπου για τη θέση του γραμματέα στο ΠΑΣΟΚ, με τις τελικές αποφάσεις να λαμβάνονται από τον Νίκο Ανδρουλάκη τις επόμενες ώρες.

Η επιδημία ιλαράς εντείνεται στην Αμερική – Καμπανάκι εν όψει Παγκοσμίου Κυπέλλου
Προειδοποίηση 24.04.26

Η επιδημία ιλαράς εντείνεται στην Αμερική – Καμπανάκι εν όψει Παγκοσμίου Κυπέλλου

Τα κρούσματα ιλαράς που καταγράφονται στην ήπειρο βρίσκονται σε καθαρή άνοδο από το 2025, κυρίως στις χώρες της βόρειας Αμερικής, όπου ουδέποτε εξαλείφθηκε η εξαιρετικά μολυσματική και δυνητικά θανατηφόρα ασθένεια

D4vd: Εντοπίστηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο iCloud του – Κατηγορείται για τον διαμελισμό 14χρονης
Tεράστιος όγκο δεδομένων 24.04.26

D4vd: Εντοπίστηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο iCloud του – Κατηγορείται για τον διαμελισμό 14χρονης

Νέα στοιχεία σε βάρος του τραγουδιστή D4vd, με τις αρχές να εξετάζουν τεράστιο όγκο δεδομένων, ενώ παραμένει προφυλακισμένος για τη δολοφονία της 14χρονης Σελέστ Ρίβας Ερνάντες

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

