Οι απόφοιτοι του ChatGPT: Η AI αλλάζει το νόημα του πτυχίου – καλώς ή κακώς

Νωρίτερα φέτος, ένας 22χρονος προγραμματιστής δημιούργησε ένα εργαλείο AI που, όπως ισχυρίστηκε, μπορούσε να λειτουργήσει «ως φοιτητής».

Με ένα email και έναν κωδικό πρόσβασης, το «Einstein» είχε τη δυνατότητα να συνδέεται σε εκπαιδευτικές πλατφόρμες, να παρακολουθεί διαλέξεις, να γράφει εργασίες και να… κάνει τα μαθήματά του.

Ο Paliwal, 22 ετών, λέει ότι δεν σχεδίαζε να προγραμματίσει το απόλυτο εργαλείο αντιγραφή, αλλά το δημιούργησε ως αστείο για έναν φίλο που είπε ότι είχε κολλήσει με τις εργασίες τους.

Το εργαλείο έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, προσελκύοντας δεκάδες χιλιάδες χρήστες.

Ωστόσο, η αντίδραση δεν ήταν μόνο ενθουσιώδης.

Πολλοί εξέφρασαν ανησυχία και οργή.

«Ποιο είναι καν το νόημα του να είσαι ζωντανός;» έγραψε ένας χρήστης του Bluesky.

Υπό την πίεση αντιδράσεων και νομικών απειλών, ο δημιουργός τελικά απέσυρε το bot.

Αλλά η εμπειρία άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ο Paliwal, ο οποίος αποφοίτησε πριν από δύο χρόνια με πτυχίο πληροφορικής, βλέπει την ανώτατη εκπαίδευση.

«Τότε άρχισα να σκέφτομαι: Εντάξει, ποια είναι η αξία της εκπαίδευσης αν είσαι κυριολεκτικά σε θέση να κάνεις όλη τη δουλειά αυτόνομα;»

Η μεταβαλλόμενη αξία του πανεπιστημιακού πτυχίου

Η εμφάνιση τέτοιων εργαλείων αναγκάζει φοιτητές και καθηγητές να επανεξετάσουν τον ρόλο του πανεπιστημίου, σύμφωνα με το Business Insider.

Αν ένας φοιτητής μπορεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του χωρίς να κάνει ο ίδιος την δουλειά που απαιτείται, τότε τι ακριβώς πιστοποιεί το πτυχίο του;

Από τη μία πλευρά, οι εργοδότες εξακολουθούν να δίνουν σημασία στα πτυχία. Ωστόσο, η αξιολόγηση μετατοπίζεται.

Οι υπεύθυνοι προσλήψεων αναζητούν πλέον δεξιότητες που δεν αποτυπώνονται εύκολα σε βαθμούς: προσαρμοστικότητα, δημιουργικότητα και κυρίως την ικανότητα αποτελεσματικής χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι νέοι απόφοιτοι, έχοντας μεγαλώσει με αυτά τα εργαλεία, θεωρείται ότι διαθέτουν ένα πλεονέκτημα — αλλά και ένα ρίσκο.

Από την άλλη πλευρά, τίθεται ένα πιο δύσκολο ερώτημα: ποια είναι η αξία ενός πτυχίου που αποκτήθηκε με «απάτη»;

Η αντιγραφή δεν είναι κάτι καινούργιο. Υπάρχει εδώ και δεκαετίες, απλώς εξελίσσεται μαζί με την τεχνολογία.

Από τις χειρόγραφες σημειώσεις μέχρι το διαδίκτυο και τώρα την τεχνητή νοημοσύνη, τα μέσα αλλάζουν, αλλά η πρόκληση παραμένει ίδια.

Η αντιγραφή στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

«Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε πρόθυμοι να αντιγράψουμε υπό τις σωστές συνθήκες», λέει ο James Lang, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νοτρ Νταμ και ειδικός στην ακαδημαϊκή ακεραιότητα.

Η πίεση, η έλλειψη χρόνου και η αίσθηση ότι οι εργασίες δεν συνδέονται με την πραγματική ζωή οδηγούν πολλούς φοιτητές να αναζητούν τον σύντομο δρόμο.

Η τεχνητή νοημοσύνη, όμως, αλλάζει ριζικά την κλίμακα του φαινομένου.

Πλέον, η αντιγραφή δεν απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια. Και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν: ένα σημαντικό ποσοστό φοιτητών χρησιμοποιεί AI σε εβδομαδιαία ή και καθημερινή βάση για τις εργασίες του, ενώ αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των εργασιών που είναι σε μεγάλο βαθμό παραγόμενες από AI.

Παράλληλα, έχουν εμφανιστεί εργαλεία που προσπαθούν να «καμουφλάρουν» το περιεχόμενο που δημιουργείται από AI, κάνοντας ακόμη πιο δύσκολο τον εντοπισμό.

Η τεχνολογία δεν διευκολύνει απλώς την αντιγραφή — την καθιστά σχεδόν αόρατη.

Από την τάξη στο γραφείο

Το πραγματικό πρόβλημα, ωστόσο, ίσως δεν βρίσκεται στο πανεπιστήμιο αλλά μετά από αυτό. Οι φοιτητές που βασίζονται υπερβολικά στην τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες όταν εισέλθουν στην αγορά εργασίας.

Σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η κριτική σκέψη και η επικοινωνία είναι απαραίτητες.

Αν αυτές οι δεξιότητες δεν έχουν καλλιεργηθεί, η εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μετατραπεί σε μειονέκτημα.

Παράλληλα, πολλοί οργανισμοί δεν αποδέχονται την ανεξέλεγκτη χρήση AI σε καθημερινές εργασίες. Οι νέοι εργαζόμενοι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με απαιτήσεις που δεν μπορούν να καλύψουν χωρίς τη βοήθεια εργαλείων, δημιουργώντας ένα χάσμα μεταξύ προσδοκιών και πραγματικότητας.

Φοιτητές ανάμεσα σε δύο κόσμους

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι φοιτητές προσπαθούν να βρουν ισορροπία. Κάποιοι θέτουν όρια στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, χρησιμοποιώντας την ως βοηθητικό εργαλείο και όχι ως υποκατάστατο της σκέψης.

Για παράδειγμα, τη χρησιμοποιούν για να εξηγούν δύσκολες έννοιες, να δημιουργούν σημειώσεις ή να οργανώνουν τη μελέτη τους.

«Είναι πολύ διαφορετικό όταν η τεχνητή νοημοσύνη σε βοηθά να σκεφτείς», λένε αρκετοί φοιτητές, υπογραμμίζοντας τη διαφορά μεταξύ υποστήριξης και πλήρους αντικατάστασης της εργασίας.

Άλλοι, όμως, περιγράφουν μια πιο ανησυχητική εμπειρία: εξάρτηση, αδυναμία να γράψουν χωρίς βοήθεια και αίσθηση ότι έχουν χάσει βασικές δεξιότητες.

Σε διαδικτυακές κοινότητες, δεν είναι λίγοι εκείνοι που ζητούν συμβουλές για το πώς να «απεξαρτηθούν» από την τεχνητή νοημοσύνη.

Εκπαίδευση και αγορά εργασίας: μια δύσκολη ισορροπία

Τα πανεπιστήμια βρίσκονται σε δύσκολη θέση, σύμφωνα με το άρθρο του Business Insider. Από τη μία, έχουν την ευθύνη να διατηρήσουν την ακαδημαϊκή ακεραιότητα και να καλλιεργήσουν την πρωτότυπη σκέψη.

Από την άλλη, πρέπει να προετοιμάσουν τους φοιτητές για μια αγορά εργασίας που απαιτεί εξοικείωση με την τεχνητή νοημοσύνη.

Το πρόβλημα είναι ότι η εκπαίδευση συχνά κινείται πιο αργά από την τεχνολογία. Δεν υπάρχουν ακόμη σαφώς καθορισμένες βέλτιστες πρακτικές για τη χρήση AI στην τάξη, με αποτέλεσμα οι προσεγγίσεις να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ ιδρυμάτων και καθηγητών.

Ταυτόχρονα, έρευνες δείχνουν ότι η υπερβολική χρήση AI μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη μάθηση.

Συμμετέχοντες που βασίστηκαν σε εργαλεία όπως το ChatGPT για τη συγγραφή κειμένων παρουσίασαν χαμηλότερες επιδόσεις σε γλωσσικό και γνωστικό επίπεδο σε σύγκριση με εκείνους που εργάστηκαν πιο ανεξάρτητα.

Η τεχνητή νοημοσύνη ως ευκαιρία

Παρά τις ανησυχίες, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μόνο απειλή. Μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρό εργαλείο μάθησης.

Η άμεση ανατροφοδότηση, οι εξατομικευμένες εξηγήσεις και η δυνατότητα πειραματισμού μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα, η ικανότητα προσαρμογής είναι κρίσιμη. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν αυτή την ικανότητα, αρκεί να χρησιμοποιείται σωστά.

Ωστόσο, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της υπερβολής. Όταν οι φοιτητές «μεταβιβάζουν» μεγάλο μέρος της σκέψης τους στην τεχνολογία, χάνεται το βασικό ζητούμενο της εκπαίδευσης: η ανάπτυξη του νου.

Το μέλλον της μάθησης

Η συζήτηση για το αν το πανεπιστήμιο «πεθαίνει» είναι ίσως υπερβολική.

Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι αλλάζει.

Η αξία του δεν βρίσκεται μόνο στη μετάδοση γνώσεων, αλλά και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι φοιτητές μαθαίνουν να σκέφτονται, να συνεργάζονται και να αμφισβητούν.

Η εμπειρία της μάθησης σε κοινότητα — με καθηγητές και συμφοιτητές — παραμένει μοναδική και δύσκολα αντικαθίσταται από την τεχνολογία. Σε αυτό το πλαίσιο, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει σύμμαχο, όχι υποκατάστατο.

Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι αν πρέπει να χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά πώς.

Αν θα γίνει εργαλείο ενίσχυσης της ανθρώπινης σκέψης ή αν θα την αντικαταστήσει. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα καθορίσει όχι μόνο το μέλλον της εκπαίδευσης, αλλά και το μέλλον της ίδιας της εργασίας.