science
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
14.09.2025 | 09:43
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο Καλλιθέας 2025 - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Οι εκπαιδευτικοί για την τεχνητή νοημοσύνη: «Θα γίνει δεξιότητα ζωής» – Ο αντίκτυπος στις σπουδές
Τεχνολογία 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:00

Οι εκπαιδευτικοί για την τεχνητή νοημοσύνη: «Θα γίνει δεξιότητα ζωής» – Ο αντίκτυπος στις σπουδές

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ανοίξει δρόμους για την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων σήμερα. Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, η νέα τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο μάθησης, αλλά και τον κόσμο ολόκληρο.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Υψηλή νοημοσύνη: 9 περίεργες συνήθειες που την φανερώνουν

Υψηλή νοημοσύνη: 9 περίεργες συνήθειες που την φανερώνουν

Spotlight

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα πάντα. Από τον τρόπο που δουλεύουμε και τις ιατρικές διαγνώσεις, έως τον τρόπο που σπουδάζουμε και τα επαγγέλματα που θα ακολουθήσουμε. Και μπορεί ο Σαμ Άλτμαν να υπερβάλλει λίγο όταν λέει ότι αν αποφοιτούσε σήμερα «θα ένιωθε το πιο τυχερό παιδί στην ιστορία», αλλά αναμφίβολα υπάρχει μια δόση αλήθειας στα λεγόμενά του. Παρά τους φόβους ότι κινδυνεύουν θέσεις εργασίας.

Ο Άλτμαν, διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, που ανέπτυξε και κυκλοφόρησε το ChatGPT τον Νοέμβριο του 2022, πιστεύει ότι η μετασχηματιστική δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης προσφέρει πρωτοφανείς ευκαιρίες για τους νέους. Παραδέχεται ότι θα υπάρξει μετατόπιση θέσεων εργασίας, αλλά «αυτό συμβαίνει πάντα» με τις νέες τεχνολογίες, λέει. «Και οι νέοι είναι οι καλύτεροι στην προσαρμογή σε αυτό», σημειώνει, υποστηρίζοντας ότι νέες, πιο συναρπαστικές θέσεις εργασίας θα προκύψουν, γεμάτες μεγαλύτερες δυνατότητες.

Τι δουλειά να κάνω, μπαμπά;

Οι τελειόφοιτοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αναζητούν επαγγελματικές διεξόδους μέσω των σπουδών τους, ξέρουν ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Η τεχνητή νοημοσύνη τρέχει με ταχύτητες πρωτόγνωρες και ο κόσμος όταν μπουν στο πανεπιστήμιο θα είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν τρία ή τέσσερα χρόνια μετά.

Ειδικοί που μίλησαν στον Guardian υποστηρίζουν ότι υπάρχουν βήματα που μπορούν να κάνουν οι φοιτητές για να διασφαλίσουν μια καλή θέση εργασίας στο μέλλον.

Σύμφωνα με τον δρα Άντριου Ρογκόισκι, του Ινστιτούτου για την Ανθρωποκεντρική Τεχνητή Νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ, σε πολλές περιπτώσεις οι φοιτητές θα είναι ήδη πολύ έμπειροι στην τεχνητή νοημοσύνη και μπροστά από το παιχνίδι.

«Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι ο ρυθμός της αλλαγής και της υιοθέτησής της ξεπερνά κατά πολύ τον ρυθμό των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στην προσπάθεια να ανταποκριθούν», λέει.

Παραδέχεται ότι τα ακαδημαϊκά ιδρύματα είναι αρκετά αργά και προσεκτικά και στοχαστικά. Ωστόσο, σημειώνει, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Όταν εμφανίστηκε το ChatGPT, η πρώτη αναρώτηση ήταν «πρέπει να το απαγορεύσουμε;». Και εξέφραζαν πολλές ανησυχίες για τις εξετάσεις. Τώρα όμως, σύμφωνα με τον καθηγητή Ρογκόισκι πλέον αναγνωρίζουν ότι «θα είναι μια δεξιότητα ζωής που πρέπει να διδάσκουμε σε κάθε μάθημα και στην οποία θέλουμε όλοι οι φοιτητές μας να έχουν ισότιμη πρόσβαση».

«Έτσι, έχει πάει από το μηδέν στο 100 σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, και φυσικά, ο κόσμος της εργασίας αλλάζει επίσης ανάλογα», προσθέτει.

Και δίνει μια συμβουλή προς τους υποψήφιους φοιτητές; «Να είστε απαιτητικοί. Να κάνετε ερωτήσεις. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες σταδιοδρομίες που θα είναι πολύ διαφορετικές… Βεβαιωθείτε ότι τα πανεπιστήμια προσαρμόζονται σε αυτό».

Ό,τι η γραφή και η ανάγνωση

Σύμφωνα με τον δρα Ρογκόισκι, οι φοιτητές που είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με την Τεχνητή Νοημοσύνη θα πρέπει να αφιερώσουν χρόνο για να μάθουν γι’ αυτήν και να τη χρησιμοποιήσουν, ανεξάρτητα από το αντικείμενο που έχουν επιλέξει. Για τον καθηγητή, η δυνατότητα χρήσης εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης είναι πλέον ισοδύναμη με την ικανότητα ανάγνωσης και γραφής. «Είναι σημαντικό να είστε επινοητικοί, προσαρμόσιμοι, να αφιερώνετε χρόνο κατανοώντας τι είναι ικανή να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη και τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει».

Είναι κάτι που οι φοιτητές πρέπει να μπορούν να κατανοήσουν και να σκεφτούν πώς μπορεί να επηρεάσει την καριέρα τους. «Διαβάστε λοιπόν, δείτε μερικές από τις εικασίες γύρω από αυτό», λέει.

Βασικό ερώτημα θα πρέπει να είναι αν το αντικείμενό τους και το πανεπιστήμιο στο σύνολό του βρίσκονται στο προσκήνιο όσον αφορά τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές πληροφορίες στο διαδίκτυο, καλό θα είναι οι υποψήφιοι φοιτητές να επισκεφθούν πανεπιστήμια για να ρωτήσουν τους ακαδημαϊκούς που θα παραδώσουν το πτυχίο σας: «Ποια είναι η στρατηγική σας; Ποια είναι η στάση σας; Θα αποκτήσω ένα πτυχίο που αξίζει να έχει κανείς; Θα αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου;»

Θα αποδώσει αξία στους αποφοίτους

Από την πλευρά του, ο Νταν Χάουιζ, συνιδρυτής της εξειδικευμένης συμβουλευτικής εταιρείας προσλήψεων Graduate Recruitment Bureau στη Βρετανία, είναι αισιόδοξος για το μέλλον των αποφοίτων. Εκτιμά ότι, στη Βρετανία τουλάχιστον, η τρέχουσα επιβράδυνση στην αγορά εργασίας έχει να κάνει περισσότερο με την οικονομία παρά με την τεχνητή νοημοσύνη. «Είναι ακόμα πολύ δύσκολο να προβλέψουμε ποιες θέσεις εργασίας θα υπάρχουν σε τρία έως τέσσερα χρόνια, αλλά πιστεύουμε ότι θα δώσει μεγαλύτερη αξία στους αποφοίτους», λέει. «Είναι η γενιά που μεγαλώνει με την τεχνητή νοημοσύνη και οι εργοδότες πιθανότατα ενδιαφέρονται πολύ να εντάξουν αυτή τη νέα γενιά ταλέντων στους οργανισμούς τους».

Για τον Χάουιζ, γονείς και απόφοιτοι πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν την «απασχολησιμότητα» που προκύπτει από ένα πτυχίο. Υποστηρίζει ότι τα μαθηματικά, που είναι σταθερά το κορυφαίο αντικείμενο το οποίο επιθυμούν να σπουδάσουν οι πελάτες του, θα παραμείνει σε αυτή τη θέση. «Η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρόκειται να υποτιμήσει τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτάτε από την απόκτηση πτυχίου στα μαθηματικά».

Και πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη «μακροπρόθεσμα θα είναι κάτι καλό. Θα κάνει τις δουλειές των ανθρώπων πιο ενδιαφέρουσες, θα επανασχεδιάσει τους ρόλους τους, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας».

«Δεν έχει σημασία το αντικείμενο…»

Η Έλενα Σίμπερλ, καθηγήτρια πληροφορικής στο King’s College του Λονδίνου, που συνδιευθύνει το Ινστιτούτο ΑΙ του King’s College, συμβουλεύει τους φοιτητές να αναζητούν την τεχνητής νοημοσύνης σε όλο το πανεπιστήμιο, σε όλα τα τμήματα. «Αλλάζει τον τρόπο που κάνουμε τα πράγματα. Δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο που γράφουμε email και τον τρόπο που διαβάζουμε έγγραφα και τον τρόπο που αναζητούμε πληροφορίες», λέει.

Ένα πανεπιστήμιο θα πρέπει να εκπαιδεύει τους φοιτητές του έτσι ώστε να μπορούν να «εκμεταλλεύονται στο έπακρο αυτές τις τεχνολογίες», λέει η καθηγήτρια Σίμπερλ. «Δεν έχει και τόση σημασία τι θέλουν να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο. Δεν χρειάζεται να σπουδάσουν οι ίδιοι τεχνητή νοημοσύνη, αλλά θα πρέπει να πάνε σε ένα πανεπιστήμιο όπου υπάρχει ευρεία εξειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη, όχι μόνο σε ένα τμήμα πληροφορικής».

Επιπλέον, σημειώνει, «πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε ποιες θέσεις εργασίας θα καταστραφούν από την ΑΙ και να σκεφτούμε σε ποιες εργασίες μπορεί να βοηθήσει. Οι άνθρωποι που είναι σε θέση να χρησιμοποιούν περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη θα έχουν πλεονέκτημα».

Και τι γίνεται με τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες;

Ο καθηγητής Ρογκόισκι υποστηρίζει ότι ακόμη και ένα πτυχίο Λογοτεχνίας ή Ιστορίας μπορεί να αξίζει τον κόπο, αν οι φοιτητές «είναι καλά εκπαιδευμένοι» και με βάση της τεχνητή νοημοσύνη. Στο πανεπιστήμιο, λέει, «θα πρέπει να σας διδάσκουν πράγματα που θα διαρκέσουν σε όλη σας τη ζωή. Η αξιολόγηση της λογοτεχνίας, να μαθαίνετε πώς να γράφετε καλά, να μαθαίνετε πώς να σκέφτεστε και πώς να επικοινωνείτε είναι διαχρονικές δεξιότητες».

Για τον Δρα Ρογκόισκι, «ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πτυχίο στο μέλλον αναμφίβολα θα αλλάξει. Αλλά αν διδαχθεί σωστά, τα μαθήματα που θα πάρετε θα σας βοηθήσουν να τα καταφέρετε. Αν μη τι άλλο, θα απολαύσετε τον ελεύθερο χρόνο σας καθώς οι κυρίαρχοι της τεχνητής νοημοσύνης αναλαμβάνουν όλη τη δουλειά».

Πιστεύει, ότι «θα έχουμε περισσότερο χρόνο να διαβάζουμε βιβλία και θα έχουμε όλοι καθολικό βασικό εισόδημα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Τα επόμενα βήμα της Chevron στην Ελλάδα και τα «deals» Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Τα επόμενα βήμα της Chevron στην Ελλάδα και τα «deals» Μπέργκαμ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υψηλή νοημοσύνη: 9 περίεργες συνήθειες που την φανερώνουν

Υψηλή νοημοσύνη: 9 περίεργες συνήθειες που την φανερώνουν

Economy
89η ΔΕΘ: Εξαγγελίες χωρίς επιχειρηματικό αποτύπωμα

89η ΔΕΘ: Εξαγγελίες χωρίς επιχειρηματικό αποτύπωμα

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream science
Βαρδής Βαρδινογιάννης: Το όραμα ενός gamer που οδήγησε στη δημιουργία του Couch Heroes
Τεχνολογία 13.09.25

Βαρδής Βαρδινογιάννης: Το όραμα ενός gamer που οδήγησε στη δημιουργία του Couch Heroes

Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης είναι ένα πρόσωπο που συζητείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον επιχειρηματικό κόσμο αναπτύσσοντας την πλατφόρμα Couch Heroes, που συστήθηκε για πρώτη φορά στο κοινό μέσα από το Gamescom 2025

Σύνταξη
Διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου με στελέχη της Google για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης
Υπό τον Μητσοτάκη 12.09.25

Διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου με στελέχη της Google για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης

«Έχουμε μία πολύ λεπτομερή στρατηγική ως προς τον ρόλο και τη θέση που μπορεί να έχει η Ελλάδα στο παγκόσμιο οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Έρχεται η εποχή του iPhone των 2.000 δολαρίων
Apple 12.09.25

Έρχεται η εποχή του iPhone των 2.000 δολαρίων

«Οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να κάνουν πολλές προσπάθειες για να αποκτήσουν το καλύτερο», είχε πει ο Τιμ Κουκ, CEO της Apple, το νέο iPhone είναι ακριβώς αυτό για την Apple

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
ΗΠΑ: Δίνουν αμοιβή 10 εκατ. ευρώ για τη σύλληψη του «βασιλιά του ransomware»
Βολοντίμιρ Τίμοστσουκ 09.09.25

Οι ΗΠΑ δίνουν αμοιβή 10 εκατ. ευρώ για τη σύλληψη του «βασιλιά του ransomware»

Η αμοιβή αφορά πληροφορίες που «θα οδηγήσουν στη σύλληψη ή/και καταδίκη, σε οποιαδήποτε χώρα, του Ουκρανού κακόβουλου κυβερνοεγκληματία Βολοντίμιρ Βικτόροβιτς Τίμοστσουκ».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κυβερνητικές πηγές: Ανεύθυνες οι υποσχέσεις Ανδρουλάκη- Επανέφερε αποτυχημένες συνταγές με πράσινα λεφτόδεντρα
ΔΕΘ 14.09.25

Κυβερνητικές πηγές: Ανεύθυνες οι υποσχέσεις Ανδρουλάκη- Επανέφερε αποτυχημένες συνταγές με πράσινα λεφτόδεντρα

Οι κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας την ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «υιοθετεί πρακτικές λαϊκισμού που παραπέμπουν σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ»

Σύνταξη
Καλλιθέα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο 2025 – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Πότε αίρονται 14.09.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο Καλλιθέας 2025 - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Οι ρυθμίσεις ισχύουν έως το μεσημέρι σε 11 δρόμους γύρω από την Καλλιθέα - Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τη διέλευση κατά τα χρονικά διαστήματα των ρυθμίσεων και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών

Σύνταξη
Σοκ στη Σίκινο: Άγνωστοι άρπαξαν τάματα μεγάλης αξίας από ιερή εικόνα στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας
Ελλάδα 14.09.25

Σοκ στη Σίκινο: Άγνωστοι άρπαξαν τάματα μεγάλης αξίας από ιερή εικόνα στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας

Άγνωστοι δράστες εκμεταλλεύτηκαν το κενό φύλαξης στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας στη Σίκινο, και αφαίρεσαν τάματα μεγάλης αξίας που είχαν αφήσει οι πιστοί.

Σύνταξη
Κακοκαιρία «Daniel»: Δύο χρόνια από τις καταστροφές αγρότες ακόμα περιμένουν αποζημιώσεις
Ελλάδα 14.09.25

Δύο χρόνια από την κακοκαιρία «Daniel» αγρότες περιμένουν ακόμα τις αποζημιώσεις - Τι καταγγέλλουν για ΟΠΕΚΕΠΕ

Το ερώτημα πλέον είναι αν και πότε η Κυβέρνηση σκοπεύει να αναλάβει την ευθύνη να δώσει τος αποζημιώσεις στους αγρότες που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel»

Σύνταξη
Gen Z: Τα 10 ορόσημα που αποκρυπτογραφούν το εργασιακό και καταναλωτικό προφίλ των νέων
Έρευνες 14.09.25

Τα 10 ορόσημα που αποκρυπτογραφούν το εργασιακό και καταναλωτικό προφίλ της GenZ

Η επιθυμία για οικονομική ανεξαρτησία και η συνέπεια με τα «θέλω» και τις προσωπικές αξίες στην κορυφή των προτεραιοτήτων της Gen Z, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΥ σε συνεργασία με τη Young China Group

Σύνταξη
Σικάγο: Ο δήμαρχος ζητά τη διεξαγωγή έρευνας για τον θάνατο μετανάστη από πυροβολισμό πράκτορα της ICE
Κόσμος 14.09.25

Σικάγο: Ο δήμαρχος ζητά τη διεξαγωγή έρευνας για τον θάνατο μετανάστη από πυροβολισμό πράκτορα της ICE

Η ομοσπονδιακή υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) έχει εντείνει τις επιχειρήσεις της σε αρκετές πόλεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Σικάγο, με αποτέλεσμα να ξεσπούν συχνά επεισοδιακές διαμαρτυρίες

Σύνταξη
Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα: Ο Ολυμπιακός έχει κάνει το τέλειο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα
On Field 14.09.25

Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα: Ο Ολυμπιακός έχει κάνει το τέλειο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα

Πλουραλισμός, αποτελεσματικότητα, κυριαρχία. Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει τη Super League με άγριες διαθέσεις και το πόδι στο γκάζι, με τους εντυπωσιακούς αριθμούς του να το επιβεβαιώνουν...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Αίθριος καιρός την Κυριακή, με θερμοκρασίες έως 34°C – Πότε και πού θα βρέξει
Πρόγνωση ΕΜΥ 14.09.25

Αίθριος καιρός την Κυριακή, με θερμοκρασίες έως 34°C – Πότε και πού θα βρέξει

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά όπου δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς - Χαλάει ο καιρός τη Δευτέρα, κατεβαίνει περαιτέρω ο υδράργυρος - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Πέμπτη

Σύνταξη
Ρέιμοντ Κρουζ: Ο Τούκο Σαλαμάνκα του Breaking Bad συνελήφθη αφού φέρεται να ψέκασε γυναίκες με το λάστιχο του κήπου του
Fizz 14.09.25

Ρέιμοντ Κρουζ: Ο Τούκο Σαλαμάνκα του Breaking Bad συνελήφθη αφού φέρεται να ψέκασε γυναίκες με το λάστιχο του κήπου του

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του LAPD, η σύλληψη προκλήθηκε μετά από καταγγελία που έκανε ιδιώτης σχετικά με ένα περιστατικό όπου ο Ρέιμοντ Κρουζ φέρεται να ψέκασε με νερό μια γυναίκα

Σύνταξη
Τι ζητά στο Τόκιο η μεσαία τάξη της Κίνας;
Κόσμος 14.09.25

Τι ζητά στο Τόκιο η μεσαία τάξη της Κίνας;

Μια φιλόδοξη γενιά Κινέζων μεταναστών αρχίζει να διαμορφώνει το δημογραφικό, κοινωνικό και ίσως ακόμη και πολιτικό πεπρωμένο της Ιαπωνίας, στο... Τόκιο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η ακροδεξιά AfD απειλεί με ανατροπή στις τοπικές εκλογές στην πατρίδα του Μερτς
Εκλογικό μήνυμα 14.09.25

Η ακροδεξιά AfD απειλεί με ανατροπή στις τοπικές εκλογές στην πατρίδα του Μερτς

Η πρώτη εκλογική δοκιμασία για την κυβέρνηση Μερτς στη Γερμανία θα είναι στην πατρίδα του. Στις δημοτικές εκλογές στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία η AfD φαίνεται ότι θα κερδίσει πολλούς δήμους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το μετάλλιο πρέπει να το πάρουμε και θα είναι επιτυχία
On Field 14.09.25

Το μετάλλιο πρέπει να το πάρουμε και θα είναι επιτυχία

Η Εθνική είναι υποχρεωμένη να ξεχάσει τον ημιτελικό και να επικεντρωθεί στην Φινλανδία, για να πάρουμε το μετάλλιο. Την (μεγάλη) σημασία της τρίτης θέσης θα την καταλάβουμε… αργότερα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΟΠΕΚΕΠΕ: Δικογραφία για έξι βουλευτές
Κι άλλα ονόματα 14.09.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Δικογραφία για έξι βουλευτές

Ποιους και γιατί εμπλέκει στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο νέος φάκελος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - Θα υπάρξουν ίσως διαφοροποιήσεις από τη «λίστα των 10 βουλευτών»

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ακίνητα: 8+1 ανατροπές στο φορολογικό τοπίο
Νέο σκηνικό 14.09.25

8+1 ανατροπές στο φορολογικό τοπίο των ακινήτων

Έρχεται «κούρεμα» φοροεπιβαρύνσεων για εισοδήματα από ακίνητα άνω των 12.000 ευρώ, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε δύο φάσεις για την κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Όταν τα κελιά γίνονται στούντιο TikTok
Ελλάδα 14.09.25

Όταν τα κελιά γίνονται στούντιο TikTok

Κρατούμενοι με παράνομα κινητά κάνουν ζωντανές μεταδόσεις, επιδίδονται σε «μπατλς» με άλλους εγκλείστους, και μάλιστα συνομιλούν ακόμα και με ανήλικους ακολούθους

Κατερίνα Νώντα
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο