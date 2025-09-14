Οι εκπαιδευτικοί για την τεχνητή νοημοσύνη: «Θα γίνει δεξιότητα ζωής» – Ο αντίκτυπος στις σπουδές

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα πάντα. Από τον τρόπο που δουλεύουμε και τις ιατρικές διαγνώσεις, έως τον τρόπο που σπουδάζουμε και τα επαγγέλματα που θα ακολουθήσουμε. Και μπορεί ο Σαμ Άλτμαν να υπερβάλλει λίγο όταν λέει ότι αν αποφοιτούσε σήμερα «θα ένιωθε το πιο τυχερό παιδί στην ιστορία», αλλά αναμφίβολα υπάρχει μια δόση αλήθειας στα λεγόμενά του. Παρά τους φόβους ότι κινδυνεύουν θέσεις εργασίας.

Ο Άλτμαν, διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, που ανέπτυξε και κυκλοφόρησε το ChatGPT τον Νοέμβριο του 2022, πιστεύει ότι η μετασχηματιστική δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης προσφέρει πρωτοφανείς ευκαιρίες για τους νέους. Παραδέχεται ότι θα υπάρξει μετατόπιση θέσεων εργασίας, αλλά «αυτό συμβαίνει πάντα» με τις νέες τεχνολογίες, λέει. «Και οι νέοι είναι οι καλύτεροι στην προσαρμογή σε αυτό», σημειώνει, υποστηρίζοντας ότι νέες, πιο συναρπαστικές θέσεις εργασίας θα προκύψουν, γεμάτες μεγαλύτερες δυνατότητες.

Τι δουλειά να κάνω, μπαμπά;

Οι τελειόφοιτοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αναζητούν επαγγελματικές διεξόδους μέσω των σπουδών τους, ξέρουν ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Η τεχνητή νοημοσύνη τρέχει με ταχύτητες πρωτόγνωρες και ο κόσμος όταν μπουν στο πανεπιστήμιο θα είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν τρία ή τέσσερα χρόνια μετά.

Ειδικοί που μίλησαν στον Guardian υποστηρίζουν ότι υπάρχουν βήματα που μπορούν να κάνουν οι φοιτητές για να διασφαλίσουν μια καλή θέση εργασίας στο μέλλον.

Σύμφωνα με τον δρα Άντριου Ρογκόισκι, του Ινστιτούτου για την Ανθρωποκεντρική Τεχνητή Νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ, σε πολλές περιπτώσεις οι φοιτητές θα είναι ήδη πολύ έμπειροι στην τεχνητή νοημοσύνη και μπροστά από το παιχνίδι.

«Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι ο ρυθμός της αλλαγής και της υιοθέτησής της ξεπερνά κατά πολύ τον ρυθμό των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στην προσπάθεια να ανταποκριθούν», λέει.

Παραδέχεται ότι τα ακαδημαϊκά ιδρύματα είναι αρκετά αργά και προσεκτικά και στοχαστικά. Ωστόσο, σημειώνει, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Όταν εμφανίστηκε το ChatGPT, η πρώτη αναρώτηση ήταν «πρέπει να το απαγορεύσουμε;». Και εξέφραζαν πολλές ανησυχίες για τις εξετάσεις. Τώρα όμως, σύμφωνα με τον καθηγητή Ρογκόισκι πλέον αναγνωρίζουν ότι «θα είναι μια δεξιότητα ζωής που πρέπει να διδάσκουμε σε κάθε μάθημα και στην οποία θέλουμε όλοι οι φοιτητές μας να έχουν ισότιμη πρόσβαση».

«Έτσι, έχει πάει από το μηδέν στο 100 σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, και φυσικά, ο κόσμος της εργασίας αλλάζει επίσης ανάλογα», προσθέτει.

Και δίνει μια συμβουλή προς τους υποψήφιους φοιτητές; «Να είστε απαιτητικοί. Να κάνετε ερωτήσεις. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες σταδιοδρομίες που θα είναι πολύ διαφορετικές… Βεβαιωθείτε ότι τα πανεπιστήμια προσαρμόζονται σε αυτό».

Ό,τι η γραφή και η ανάγνωση

Σύμφωνα με τον δρα Ρογκόισκι, οι φοιτητές που είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με την Τεχνητή Νοημοσύνη θα πρέπει να αφιερώσουν χρόνο για να μάθουν γι’ αυτήν και να τη χρησιμοποιήσουν, ανεξάρτητα από το αντικείμενο που έχουν επιλέξει. Για τον καθηγητή, η δυνατότητα χρήσης εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης είναι πλέον ισοδύναμη με την ικανότητα ανάγνωσης και γραφής. «Είναι σημαντικό να είστε επινοητικοί, προσαρμόσιμοι, να αφιερώνετε χρόνο κατανοώντας τι είναι ικανή να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη και τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει».

Είναι κάτι που οι φοιτητές πρέπει να μπορούν να κατανοήσουν και να σκεφτούν πώς μπορεί να επηρεάσει την καριέρα τους. «Διαβάστε λοιπόν, δείτε μερικές από τις εικασίες γύρω από αυτό», λέει.

Βασικό ερώτημα θα πρέπει να είναι αν το αντικείμενό τους και το πανεπιστήμιο στο σύνολό του βρίσκονται στο προσκήνιο όσον αφορά τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές πληροφορίες στο διαδίκτυο, καλό θα είναι οι υποψήφιοι φοιτητές να επισκεφθούν πανεπιστήμια για να ρωτήσουν τους ακαδημαϊκούς που θα παραδώσουν το πτυχίο σας: «Ποια είναι η στρατηγική σας; Ποια είναι η στάση σας; Θα αποκτήσω ένα πτυχίο που αξίζει να έχει κανείς; Θα αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου;»

Θα αποδώσει αξία στους αποφοίτους

Από την πλευρά του, ο Νταν Χάουιζ, συνιδρυτής της εξειδικευμένης συμβουλευτικής εταιρείας προσλήψεων Graduate Recruitment Bureau στη Βρετανία, είναι αισιόδοξος για το μέλλον των αποφοίτων. Εκτιμά ότι, στη Βρετανία τουλάχιστον, η τρέχουσα επιβράδυνση στην αγορά εργασίας έχει να κάνει περισσότερο με την οικονομία παρά με την τεχνητή νοημοσύνη. «Είναι ακόμα πολύ δύσκολο να προβλέψουμε ποιες θέσεις εργασίας θα υπάρχουν σε τρία έως τέσσερα χρόνια, αλλά πιστεύουμε ότι θα δώσει μεγαλύτερη αξία στους αποφοίτους», λέει. «Είναι η γενιά που μεγαλώνει με την τεχνητή νοημοσύνη και οι εργοδότες πιθανότατα ενδιαφέρονται πολύ να εντάξουν αυτή τη νέα γενιά ταλέντων στους οργανισμούς τους».

Για τον Χάουιζ, γονείς και απόφοιτοι πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν την «απασχολησιμότητα» που προκύπτει από ένα πτυχίο. Υποστηρίζει ότι τα μαθηματικά, που είναι σταθερά το κορυφαίο αντικείμενο το οποίο επιθυμούν να σπουδάσουν οι πελάτες του, θα παραμείνει σε αυτή τη θέση. «Η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρόκειται να υποτιμήσει τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτάτε από την απόκτηση πτυχίου στα μαθηματικά».

Και πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη «μακροπρόθεσμα θα είναι κάτι καλό. Θα κάνει τις δουλειές των ανθρώπων πιο ενδιαφέρουσες, θα επανασχεδιάσει τους ρόλους τους, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας».

«Δεν έχει σημασία το αντικείμενο…»

Η Έλενα Σίμπερλ, καθηγήτρια πληροφορικής στο King’s College του Λονδίνου, που συνδιευθύνει το Ινστιτούτο ΑΙ του King’s College, συμβουλεύει τους φοιτητές να αναζητούν την τεχνητής νοημοσύνης σε όλο το πανεπιστήμιο, σε όλα τα τμήματα. «Αλλάζει τον τρόπο που κάνουμε τα πράγματα. Δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο που γράφουμε email και τον τρόπο που διαβάζουμε έγγραφα και τον τρόπο που αναζητούμε πληροφορίες», λέει.

Ένα πανεπιστήμιο θα πρέπει να εκπαιδεύει τους φοιτητές του έτσι ώστε να μπορούν να «εκμεταλλεύονται στο έπακρο αυτές τις τεχνολογίες», λέει η καθηγήτρια Σίμπερλ. «Δεν έχει και τόση σημασία τι θέλουν να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο. Δεν χρειάζεται να σπουδάσουν οι ίδιοι τεχνητή νοημοσύνη, αλλά θα πρέπει να πάνε σε ένα πανεπιστήμιο όπου υπάρχει ευρεία εξειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη, όχι μόνο σε ένα τμήμα πληροφορικής».

Επιπλέον, σημειώνει, «πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε ποιες θέσεις εργασίας θα καταστραφούν από την ΑΙ και να σκεφτούμε σε ποιες εργασίες μπορεί να βοηθήσει. Οι άνθρωποι που είναι σε θέση να χρησιμοποιούν περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη θα έχουν πλεονέκτημα».

Και τι γίνεται με τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες;

Ο καθηγητής Ρογκόισκι υποστηρίζει ότι ακόμη και ένα πτυχίο Λογοτεχνίας ή Ιστορίας μπορεί να αξίζει τον κόπο, αν οι φοιτητές «είναι καλά εκπαιδευμένοι» και με βάση της τεχνητή νοημοσύνη. Στο πανεπιστήμιο, λέει, «θα πρέπει να σας διδάσκουν πράγματα που θα διαρκέσουν σε όλη σας τη ζωή. Η αξιολόγηση της λογοτεχνίας, να μαθαίνετε πώς να γράφετε καλά, να μαθαίνετε πώς να σκέφτεστε και πώς να επικοινωνείτε είναι διαχρονικές δεξιότητες».

Για τον Δρα Ρογκόισκι, «ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πτυχίο στο μέλλον αναμφίβολα θα αλλάξει. Αλλά αν διδαχθεί σωστά, τα μαθήματα που θα πάρετε θα σας βοηθήσουν να τα καταφέρετε. Αν μη τι άλλο, θα απολαύσετε τον ελεύθερο χρόνο σας καθώς οι κυρίαρχοι της τεχνητής νοημοσύνης αναλαμβάνουν όλη τη δουλειά».

Πιστεύει, ότι «θα έχουμε περισσότερο χρόνο να διαβάζουμε βιβλία και θα έχουμε όλοι καθολικό βασικό εισόδημα».