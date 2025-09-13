science
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

ps. post
scriptum

Από προχθές που εμφανίστηκε με μπάλα μπάσκετ στα χέρια και ευχήθηκε στην Εθνική... η συντριβή ήταν νομοτελειακή

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τεχνητή νοημοσύνη: Ο πιο καλός… μαθητής στην τάξη – Το ChatGPT παίρνει την καρέκλα του μαθητή
AI 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:00

Τεχνητή νοημοσύνη: Ο πιο καλός… μαθητής στην τάξη – Το ChatGPT παίρνει την καρέκλα του μαθητή

Πολλοί λένε ότι στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη με καλές προθέσεις, για έρευνα, διόρθωση ή βοήθεια σε δύσκολα κείμενα. Όμως η δελεαστική ευκολία είναι πρωτοφανής και συχνά δεν ξέρουν πού να βάλουν το όριο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Τάνκα
A
A
Vita.gr
Απόψε βλέπουμε την Εθνική μας για… ευεξία στο μάξιμουμ

Απόψε βλέπουμε την Εθνική μας για… ευεξία στο μάξιμουμ

Spotlight

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει εισβάλει στις σχολικές και πανεπιστημιακές αίθουσες, ανατρέποντας παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης.

Εκθέσεις και εργασίες για το σπίτι χάνουν την αξία τους, καθώς όλο και περισσότεροι μαθητές και φοιτητές καταφεύγουν σε εργαλεία όπως το ChatGPT.

Εκπαιδευτικοί μιλούν για «έκρηξη αντιγραφής» και τονίζουν ότι τα όρια ανάμεσα στη σωστή χρήση και την αντιγραφή δεν είναι θολά.

Το ζητούμενο πλέον δεν είναι αν θα χρησιμοποιηθεί η AI, αλλά πώς τα σχολεία θα προσαρμοστούν σε μια πραγματικότητα όπου οι κανόνες της μάθησης ξαναγράφονται.

Η ραγδαία ενσωμάτωσης της ΑΙ στην καθημερινότητα

«Η αντιγραφή είναι εκτός ορίων. Είναι ό,τι χειρότερο που έχω δει σε όλη την καριέρα μου», λέει ο Casey Cuny, που διδάσκει Αγγλικά εδώ και 23 χρόνια. Οι εκπαιδευτικοί πλέον δεν αναρωτιούνται αν οι μαθητές θα αναθέσουν τις εργασίες τους σε chatbots. «Οτιδήποτε δίνει για εργασία για το σπίτι, πρέπει να έχεις στο νου σου ότι περνάει από AI», λέει στο Associated Press.

Πολλοί μαθητές λένε ότι το πρώτο τους ένστικτο είναι να ζητήσουν από το ChatGPT να τους βοηθήσει με ιδέες.

Το ερώτημα τώρα είναι πώς μπορούν να προσαρμοστούν τα σχολεία, καθώς πολλά από τα παραδοσιακά εργαλεία διδασκαλίας και αξιολόγησης δεν είναι πια αποτελεσματικά. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη βελτιώνεται ραγδαία και ενσωματώνεται στην καθημερινή ζωή, αλλάζει τον τρόπο που οι μαθητές μαθαίνουν και μελετούν, τον τρόπο που οι δάσκαλοι διδάσκουν, και δημιουργεί νέα σύγχυση γύρω από το τι σημαίνει «ακαδημαϊκή ανεντιμότητα».

«Πρέπει να αναρωτηθούμε, τι είναι αντιγραφή;» λέει ο Cuny, βραβευμένος το 2024 ως Δάσκαλος της Χρονιάς στην Καλιφόρνια. «Γιατί νομίζω ότι τα όρια θολώνουν».

Οι μαθητές του στο λύκειο Valencia, στη νότια Καλιφόρνια, γράφουν πια σχεδόν αποκλειστικά μέσα στην τάξη. Από τον υπολογιστή του παρακολουθεί τις οθόνες των μαθητών, με λογισμικό που μπορεί να «κλειδώνει» τις συσκευές τους ή να μπλοκάρει συγκεκριμένους ιστότοπους. Παράλληλα, ενσωματώνει την τεχνητή νοημοσύνη στα μαθήματα και διδάσκει στους μαθητές πώς να τη χρησιμοποιούν ως βοήθημα στη μελέτη, «για να μάθουν με την AI αντί να αντιγράφουν με την AI».

Στην Ορεγκονία, η καθηγήτρια λυκείου Kelly Gibson έχει στραφεί και εκείνη στη γραφή μέσα στην τάξη. Επίσης, προσθέτει περισσότερες προφορικές αξιολογήσεις, ζητώντας από τους μαθητές να εξηγήσουν προφορικά την κατανόηση ενός κειμένου.

«Παλιά έδινα μια εκφώνηση και έλεγα: ‘Σε δύο εβδομάδες θέλω μια έκθεση πέντε παραγράφων’», λέει η Gibson. «Σήμερα δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Είναι σαν να παρακαλάς τους εφήβους να αντιγράψουν».

Πλέον, πολλοί μαθητές λένε ότι το πρώτο τους ένστικτο είναι να ζητήσουν από το ChatGPT να τους βοηθήσει με ιδέες. Μέσα σε δευτερόλεπτα, το chatbot δίνει λίστα με θέματα, παραδείγματα και αποσπάσματα. Και στο τέλος ρωτά: «Θέλεις να σε βοηθήσω να γράψεις εισαγωγή ή να κάνω περίγραμμα παραγράφου;».

Οι μαθητές δεν ξέρουν πότε η χρήση της AI είναι «αντιγραφή»

Πολλοί λένε ότι στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη με καλές προθέσεις, για έρευνα, διόρθωση ή βοήθεια σε δύσκολα κείμενα. Όμως η δελεαστική ευκολία είναι πρωτοφανής και συχνά δεν ξέρουν πού να βάλουν το όριο.

Η Lily Brown, δευτεροετής φοιτήτρια ψυχολογίας σε κολέγιο της Ανατολικής Ακτής, βασίζεται στο ChatGPT για να της φτιάχνει σκελετούς εκθέσεων, αφού δυσκολεύεται να οργανώσει τις ιδέες της. Στο πρώτο έτος, τη βοήθησε να καταλάβει φιλοσοφικά κείμενα που της φαίνονταν «σαν ξένη γλώσσα», μέχρι να διαβάσει τις περιλήψεις του AI.

Κάθε σχολείο αφήνει τις πολιτικές AI στους δασκάλους, με αποτέλεσμα οι κανόνες να διαφέρουν ακόμη και μέσα στην ίδια την τάξη

«Καμιά φορά νιώθω άσχημα που το χρησιμοποιώ για περιλήψεις. Αναρωτιέμαι: είναι αυτό αντιγραφή; Το να με βοηθά να φτιάξω ένα περίγραμμα είναι αντιγραφή; Αν γράψω μια έκθεση με δικά μου λόγια και ζητήσω να τη βελτιώσει, ή να την επεξεργαστεί, είναι αντιγραφή;».

Τα προγράμματα μαθημάτων της λένε απλά «Μην χρησιμοποιείτε AI για να γράφετε εκθέσεις», αλλά αφήνουν πολλά γκρίζα σημεία. Οι μαθητές συχνά αποφεύγουν να ρωτούν διευκρινίσεις, φοβούμενοι ότι θα θεωρηθούν ένοχοι.

Κάθε σχολείο αφήνει τις πολιτικές AI στους δασκάλους, με αποτέλεσμα οι κανόνες να διαφέρουν ακόμη και μέσα στην ίδια την τάξη. Κάποιοι εκπαιδευτικοί δέχονται το Grammarly.com για τον έλεγχο γραμματικής, άλλοι το απαγορεύουν, καθώς μπορεί να ξαναγράψει ολόκληρες προτάσεις.

Αλλά φέτος οι δάσκαλοι έχουν αυστηρή πολιτική «Καμία χρήση AI». «Είναι τόσο χρήσιμο εργαλείο. Το να μην επιτρέπεται δεν βγάζει νόημα», λέει.

Nέες κατευθυντήριες γραμμές και το AI literacy

Αρχικά, μετά την εμφάνιση του ChatGPT στα τέλη του 2022, πολλά σχολεία απαγόρευσαν εντελώς τη χρήση AI. Όμως οι απόψεις άλλαξαν ριζικά. Ο όρος «AI literacy» (γραμματισμός στην AI) έγινε σύνθημα της νέας σχολικής χρονιάς, με στόχο να ισορροπήσουν τα οφέλη και οι κίνδυνοι.

Το καλοκαίρι, πανεπιστήμια συγκρότησαν ειδικές επιτροπές για να χαράξουν σαφέστερες οδηγίες.

Το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Μπέρκλεϊ έστειλε email σε όλο το διδακτικό προσωπικό, ζητώντας να περιλαμβάνεται σαφής δήλωση στις σημειώσεις μαθημάτων για τις προσδοκίες γύρω από τη χρήση AI. Μάλιστα, παρείχε τρία έτοιμα παραδείγματα για ύφος διατύπωσης: μαθήματα που απαιτούν χρήση AI, που την απαγορεύουν πλήρως, ή που την επιτρέπουν υπό όρους.

«Χωρίς τέτοια δήλωση, οι μαθητές είναι πιο πιθανό να κάνουν ακατάλληλη χρήση», έλεγε το μήνυμα, τονίζοντας ότι η AI «δημιουργεί νέα σύγχυση για το τι αποτελεί θεμιτό τρόπο ολοκλήρωσης της εργασίας».

Mετά την εμφάνιση του ChatGPT στα τέλη του 2022, πολλά σχολεία απαγόρευσαν εντελώς τη χρήση AI.

Στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon, οι παραβιάσεις ακαδημαϊκής δεοντολογίας έχουν εκτοξευθεί λόγω AI, αλλά πολλοί φοιτητές δεν συνειδητοποιούν καν ότι παραβαίνουν κανόνα, λέει η Rebekah Fitzsimmons, πρόεδρος της συμβουλευτικής επιτροπής για την AI στο Heinz College.

Αναζητώντας λύσεις

Για παράδειγμα, ένας φοιτητής που μάθαινε Αγγλικά έγραψε εργασία στη μητρική του γλώσσα και τη μετέφρασε με το DeepL. Δεν ήξερε όμως ότι το πρόγραμμα αλλάζει και τη διατύπωση, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί από ανιχνευτή AI.

Η επιβολή κανόνων ακαδημαϊκής ακεραιότητας έχει γίνει πολύ πιο περίπλοκη, καθώς η χρήση AI είναι δύσκολο να εντοπιστεί και ακόμη δυσκολότερο να αποδειχθεί. Οι καθηγητές έχουν πια ευελιξία αν θεωρούν ότι ο φοιτητής παραβίασε κανόνα άθελά του, αλλά φοβούνται να κατηγορήσουν ανοιχτά για να μη φανεί άδικη η κατηγορία. Οι φοιτητές ανησυχούν ότι αν κατηγορηθούν άδικα, δεν έχουν τρόπο να αποδείξουν την αθωότητά τους.

Το καλοκαίρι, η Fitzsimmons συνέβαλε στη συγγραφή νέων λεπτομερών οδηγιών για φοιτητές και καθηγητές, με στόχο μεγαλύτερη σαφήνεια. Οι καθηγητές ενημερώθηκαν ότι μια γενική απαγόρευση της AI «δεν είναι εφαρμόσιμη πολιτική» αν δεν αλλάξουν και οι ίδιες οι μέθοδοι διδασκαλίας και αξιολόγησης. Πολλοί εγκαταλείπουν τα τεστ για το σπίτι. Κάποιοι επέστρεψαν σε γραπτές εξετάσεις με στυλό και χαρτί, άλλοι εφαρμόζουν «flipped classrooms», όπου οι εργασίες γίνονται στην τάξη.

Η Emily DeJeu, που διδάσκει επικοινωνία στο business school του Carnegie Mellon, κατάργησε τις γραπτές εργασίες για το σπίτι και τις αντικατέστησε με τεστ στην τάξη, σε «κλειδωμένο browser» που δεν επιτρέπει έξοδο από την οθόνη.

«Το να περιμένεις από έναν 18χρονο απίστευτη αυτοπειθαρχία είναι παράλογο», λέει. «Γι’ αυτό εναπόκειται στους δασκάλους να βάζουν τα όρια».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι αντιστάθηκαν στη διόρθωση – Οι «μεγάλοι» ξεχώρισαν

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι αντιστάθηκαν στη διόρθωση – Οι «μεγάλοι» ξεχώρισαν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Απόψε βλέπουμε την Εθνική μας για… ευεξία στο μάξιμουμ

Απόψε βλέπουμε την Εθνική μας για… ευεξία στο μάξιμουμ

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Το σχέδιο για το επιχειρείν – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Το σχέδιο για το επιχειρείν – Στο Live του ΟΤ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Όταν η συντροφικότητα γίνεται ψηφιακή – Οι γυναίκες που ερωτεύτηκαν το ChatGPT
ΑΙ 10.09.25

Όταν η συντροφικότητα γίνεται ψηφιακή – Οι γυναίκες που ερωτεύτηκαν το ChatGPT

Είναι οι ερωτικοί σύντροφοι που είχε φανταστεί ο Σπάικ Τζόουνς στην ερωτική ιστορία του Her (2013) και άλλοι δημιουργοί εδώ και δεκαετίες, αλλά που πλέον δεν περιορίζονται στην επιστημονική φαντασία.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Ζοφερή πρόβλεψη από τον «νονό» της τεχνητής νοημοσύνης: Οι πλούσιοι θα αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους με ΑΙ
AI 07.09.25

Ζοφερή πρόβλεψη από τον «νονό» της τεχνητής νοημοσύνης: Οι πλούσιοι θα αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους με ΑΙ

Ο Τζέφρι Χίντον προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιηθεί από τους πλούσιους για να αντικαταστήσουν εργαζομένους, προκαλώντας μαζική ανεργία και βαθύτερες κοινωνικές ανισότητες.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί τα chatbots κάνουν τους ανθρώπους να χάνουν την επαφή με την πραγματικότητα;
AI 07.09.25

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη κάνει τους ανθρώπους να χάνουν την επαφή με την πραγματικότητα

Μέσα σε αναφορές ότι τα chatbots με Τεχνητή Νοημοσύνη προκαλούν διαστρεβλωμένη σκέψη, αυξάνεται η ανησυχία. Προειδοποίηση: Αυτή η ιστορία περιέχει αναφορές σε αυτοκτονία και ψυχική υγεία.

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Κινδυνεύουν οι δουλειές μας από την AI; Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ευρώπη
Προβλέψεις CEDEFOP 06.09.25

Κινδυνεύουν οι δουλειές μας από την AI; Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ευρώπη, πώς θα προστατευτούμε

Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία που ψάχνουν οι εταιρείες και δεν μπορούν να βρουν στην AI - Οι προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου CEDEFOP για το 2035 όσον αφορά στη ζήτηση για ψηφιακές θέσεις εργασίας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ανεξέλεγκτη η τεχνητή νοημοσύνη; – Πώς η τεχνολογία μετατρέπεται σε εργαλείο κινδύνου και στοιχίζει ζωές
AI 03.09.25

Ανεξέλεγκτη η τεχνητή νοημοσύνη; – Πώς η τεχνολογία μετατρέπεται σε εργαλείο κινδύνου και στοιχίζει ζωές

Μεγάλη είναι η ανησυχία για τις ανεξέλεγκτες συμβουλές των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς παρέχουν πληροφορίες για αυτοτραυματισμό αλλά και αυτοκτονία

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Διεθνής διασυρμός της Ελλάδας για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Ανησυχία για τη χώρα που «πεθαίνει»
Μετά τη ΔΕΘ 13.09.25

Διεθνής διασυρμός της Ελλάδας για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Ανησυχία για τη χώρα που «πεθαίνει»

Τα διεθνή ΜΜΕ δεν σταματούν να ασχολούνται με την Ελλάδα με αρνητικό τρόπο. Πληθώρα ρεπορτάζ ασκούν κριτική στην ελληνική κυβέρνηση. Στο επίκεντρο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η υπογεννητικότητα ελλείψει αποτελεσματικών μέτρων

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: «Η φωνή του συζύγου μου θα ηχεί πιο δυνατά από ποτέ» – Το συγκινητικό μήνυμα της χήρας του Τσάρλι Κερκ
«Δεν έχετε ιδέα» 13.09.25

«Η φωνή του συζύγου μου θα ηχεί πιο δυνατά από ποτέ» - Το συγκινητικό μήνυμα της χήρας του Τσάρλι Κερκ

Η Έρικα Κερκ στο μήνυμά της κάλεσε τους νέους στις ΗΠΑ να συνεχίσουν τον αγώνα του συζύγου της, προτρέποντάς τους να ενταχθούν στο Turning Point USA - «Θέλει να κάνετε τη διαφορά και μπορείτε»

Σύνταξη
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
La Liga: Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν ησυχάζει με τη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 13.09.25

La Liga: Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν ησυχάζει με τη διαιτησία

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να αυξάνει την κριτική της προς τους διαιτητές. Σχεδόν καθημερινά, το επίσημο τηλεοπτικό κανάλι του συλλόγου προβάλλει παράπονα για αποφάσεις της LaLiga

Βάιος Μπαλάφας
Γιατί η κρίση στο Νεπάλ έχει σημασία για τη Νότια Ασία – και τον κόσμο;
Gen Z protests 13.09.25

Γιατί η κρίση στο Νεπάλ έχει σημασία για τη Νότια Ασία – και τον κόσμο;

Η Κίνα, η Ινδία και το Πακιστάν θα παρακολουθούν στενά τα γεγονότα στο Νεπάλ, σύμφωνα με ειδικούς. Αυτό οφείλεται στη γεωγραφική θέση και στην ιστορία του ως εξισορροπιστή των περιφερειακών δυνάμεων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Μια φωνή μπορεί να αγνοηθεί – μια χορωδία δύσκολα» – Γιατί μιλούν τώρα οι καλλιτέχνες για τη Γάζα;
Culture Live 13.09.25

«Μια φωνή μπορεί να αγνοηθεί – μια χορωδία δύσκολα» – Γιατί μιλούν τώρα οι καλλιτέχνες για τη Γάζα;

Ο Μπράιαν Ίνο και η Μάλακ Ματάρ, βασικά πρόσωπα της συναυλίας Together for Palestine που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, εξηγούν γιατί οι καλλιτέχνες έσπασαν τη σιωπή τους για τη Γάζα

Σύνταξη
Ευρώπη των ανισοτήτων: Σε ποια χώρα της ΕΕ έχουν περισσότεροι νέοι πτυχίο πανεπιστημίου;
Κόσμος 13.09.25

Ευρώπη των ανισοτήτων: Σε ποια χώρα της ΕΕ έχουν περισσότεροι νέοι πτυχίο πανεπιστημίου;

Πού οι περισσότεροι νέοι Ευρωπαίοι έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; Μια νέα έκθεση του ΟΟΣΑ αποκαλύπτει έντονες αντιθέσεις σε ολόκληρη την ΕΕ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η «Ανατολική Φρουρά» του ΝΑΤΟ, η νέα πολεμική ιαχή της φον ντερ Λάιεν και το σενάριο ανάφλεξης
Πολωνία 13.09.25

Η «Ανατολική Φρουρά» του ΝΑΤΟ, η νέα πολεμική ιαχή της φον ντερ Λάιεν και το σενάριο ανάφλεξης

Η φον ντερ Λάιεν «τερμάτισε» το αφήγημα περί υπαρξιακής απειλής για την Ευρώπη, καλώντας τους πολίτες της: «Αγωνιστείτε για να επιβιώσετε» - Το ΝΑΤΟ αναπτύσσει «φρουρά» στην ανατολικής της πτέρυγα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Λονδίνο: Συναγερμός για συγκέντρωση ακροδεξιών και παράλληλη «Πορεία κατά του φασισμού»
Στο Λονδίνο 13.09.25

Συναγερμός για συγκέντρωση ακροδεξιών και παράλληλη «Πορεία κατά του φασισμού»

Πλήθος κόσμου αναμένεται να συμμετάσχει σήμερα στο Λονδίνο στην «Πορεία κατά του φασισμού» που διοργανώνεται στον αντίποδα συγκέντρωσης ακροδεξιών «υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης».

Σύνταξη
Φλωρίδης: Αλλεργικός στις αντιδράσεις – Βλέπει πολιτικά κίνητρα σε όσους διαφωνούν σε διάταξη του υπ. Δικαιοσύνης
Κόντρες 13.09.25

Αλλεργικός στις αντιδράσεις ο Φλωρίδης - Βλέπει πολιτικά κίνητρα σε όσους διαφωνούν σε διάταξη του υπ. Δικαιοσύνης

Σοβαρές καταγγελίες έχει προκαλέσει η διάταξη που προωθεί ο Γιώργος Φλωρίδης, η οποία περιορίζει την πρόσβαση στη δικογραφία στον κατηγορούμενο και τον συνήγορο υπεράσπισης

Σύνταξη
Συρία: Ενημέρωση του ΣΑ του ΟΗΕ για το πρόγραμμα χημικών όπλων και η «σοβαρή ανησυχία»
ΣΑ του ΟΗΕ 13.09.25

Η «σοβαρή ανησυχία» για το πρόγραμμα χημικών όπλων της Συρίας

Αποστολές ομάδων του OPCW έχουν πραγματοποιηθεί στη Συρία για διαβουλεύσεις με τις Αρχές και για επιθεώρηση δηλωμένων και ύποπτων εγκαταστάσεων χημικών όπλων, σύμφωνα με την ενημέρωση στο ΣΑ του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο