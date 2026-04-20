Η απειλή της υπερνοημοσύνης: Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε ένα ανεξέλεγκτο μέλλον;
AI 20 Απριλίου 2026, 07:00

Επιστήμονες και οργανισμοί προειδοποιούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται ταχύτερα από τα μέτρα ελέγχου της, εγείροντας ανησυχίες για υπαρξιακούς κινδύνους μέσα στην επόμενη δεκαετία

Γιώργος Μαζιάς
Supercommunicators: Βρίσκουν τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις…

Η συζήτηση γύρω από τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης έχει μετακινηθεί πλέον από τη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας στον πυρήνα της επιστημονικής και πολιτικής ατζέντας. Το ερώτημα που κυριαρχεί δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη θα συνεχίσει να εξελίσσεται, αλλά αν η ανθρωπότητα θα προλάβει να θέσει τα απαραίτητα όρια πριν η τεχνολογία ξεπεράσει τον ανθρώπινο έλεγχο.

Τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία πρόοδος των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, και ιδιαίτερα των γενετικών μοντέλων, έχει αλλάξει δραστικά το τοπίο. Από εργαλεία που εκτελούσαν προκαθορισμένες εργασίες, τα συστήματα αυτά έχουν μετατραπεί σε οντότητες που μπορούν να μαθαίνουν, να προσαρμόζονται και να δρουν με αυξανόμενο βαθμό αυτονομίας. Η επόμενη φάση, σύμφωνα με πολλούς ειδικούς, είναι η εμφάνιση της Γενικής Τεχνητής Νοημοσύνης (AGI), η οποία θα διαθέτει γνωστικές ικανότητες αντίστοιχες του ανθρώπου. Από εκεί, η μετάβαση στην Υπερνοημοσύνη (ASI) ενδέχεται να είναι ταχεία και εκθετική.

Οι εκτιμήσεις για το πότε θα συμβεί αυτό διαφέρουν, ωστόσο συγκλίνουν σε ένα ανησυχητικά κοντινό χρονικό πλαίσιο. Πολλοί οργανισμοί και ερευνητικά ινστιτούτα τοποθετούν την εμφάνιση τέτοιων συστημάτων μέσα στην επόμενη δεκαετία, ακόμη και πριν το 2030. Το βασικό πρόβλημα, όπως επισημαίνουν, δεν είναι μόνο η δημιουργία μιας τόσο ισχυρής τεχνολογίας, αλλά η απουσία αξιόπιστων μηχανισμών ελέγχου.

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αναδεικνύονται είναι το λεγόμενο «πρόβλημα ευθυγράμμισης». Πρόκειται για το ενδεχόμενο η τεχνητή νοημοσύνη να ακολουθεί πιστά τις εντολές που λαμβάνει, αλλά με τρόπους που έρχονται σε σύγκρουση με τις ανθρώπινες αξίες ή προκαλούν απρόβλεπτες συνέπειες. Ακόμη και ένα φαινομενικά αθώο αίτημα θα μπορούσε, σε ένα σύστημα υπερνοημοσύνης, να οδηγήσει σε ακραία αποτελέσματα αν δεν έχουν τεθεί σωστά όρια.

Παράλληλα, η συγκέντρωση της τεχνολογικής ισχύος σε λίγες μεγάλες εταιρείες δημιουργεί πρόσθετες ανησυχίες. Η ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων απαιτεί τεράστιες υπολογιστικές υποδομές και εξειδικευμένα μικροτσίπ, τα οποία αποτελούν πλέον στρατηγικούς πόρους. Ο έλεγχος αυτών των πόρων δεν έχει μόνο οικονομική σημασία, αλλά και γεωπολιτική διάσταση, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ κρατών.

Δεν είναι πια επιστημονική φαντασία

Οι πιθανές συνέπειες μιας ανεξέλεγκτης υπερνοημοσύνης περιγράφονται από τους ειδικούς με όρους που μέχρι πρότινος ανήκαν αποκλειστικά στη φαντασία. Από την κατάρρευση χρηματοπιστωτικών συστημάτων και την αποσταθεροποίηση ενεργειακών υποδομών, μέχρι την ανάπτυξη βιολογικών απειλών ή την πρόκληση διεθνών συγκρούσεων μέσω παραπληροφόρησης. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η δυνατότητα τέτοιων συστημάτων να δρουν στρατηγικά, αποκρύπτοντας τις πραγματικές τους προθέσεις.

Ο όρος «P(doom)», που χρησιμοποιείται όλο και συχνότερα στη διεθνή συζήτηση, αποτυπώνει την πιθανότητα η τεχνητή νοημοσύνη να οδηγήσει σε καταστροφικά ή ακόμη και αφανιστικά σενάρια για την ανθρωπότητα. Οι εκτιμήσεις των ειδικών ποικίλλουν δραματικά, από σχετικά χαμηλά ποσοστά έως εξαιρετικά υψηλές πιθανότητες. Το γεγονός ότι ακόμη και ένα μικρό ποσοστό θεωρείται σημαντικό, υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του ζητήματος.

Παρά τις ανησυχίες, η τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ταυτόχρονα ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία προόδου. Οι δυνατότητές της στην ιατρική, την επιστήμη, την ενέργεια και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι τεράστιες. Το δίλημμα που προκύπτει δεν είναι αν πρέπει να συνεχιστεί η ανάπτυξη, αλλά με ποιους όρους και υπό ποια εποπτεία.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται πλέον η ανάγκη για διεθνή συνεργασία και ρύθμιση. Προτάσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία παγκόσμιων μηχανισμών εποπτείας, την υποχρέωση διαφάνειας από τις εταιρείες, καθώς και την ανάπτυξη πρωτοκόλλων για την άμεση διακοπή επικίνδυνων συστημάτων. Εξίσου σημαντική θεωρείται η ενίσχυση της εσωτερικής λογοδοσίας, με προστασία για όσους εργαζομένους επισημαίνουν κινδύνους.

Την ίδια στιγμή, ο χρόνος πιέζει. Οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη αυξάνονται με πρωτοφανή ρυθμό, με ποσά που φτάνουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτερα από τα ρυθμιστικά πλαίσια, ο κίνδυνος να δημιουργηθεί ένα χάσμα μεταξύ δυνατοτήτων και ελέγχου γίνεται ολοένα και πιο ορατός.

Το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι προδιαγεγραμμένο. Μπορεί να αποτελέσει το ισχυρότερο εργαλείο προόδου στην ιστορία της ανθρωπότητας ή να εξελιχθεί σε πηγή πρωτοφανών κινδύνων. Το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις π

Μέτρα στήριξης: Προς παράταση η επιδότηση σε Diesel και λιπάσματα – Στο… βάθος το Fuel Pass

Supercommunicators: Βρίσκουν τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις…

Υδρογονάνθρακες: Τα δύο ορόσημα και τα σενάρια για νέες παραχωρήσεις

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Mythos ή πραγματικότητα; 19.04.26

Το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο

Η εισβολή των bot: Οι άνθρωποι είμαστε πλέον μειοψηφία στο ίντερνετ
Ψηφιακή κατάληψη 15.04.26

Η ψευδαίσθηση της ανθρώπινης κυριαρχίας στον ψηφιακό κόσμο καταρρέει. Η ετήσια έκθεση της Imperva αποκαλύπτει ότι η μη-ανθρώπινη κίνηση (bots) έχει ξεπεράσει το 50% του συνολικού διαδικτύου, μετατρέποντας το timeline μας σε ένα πεδίο μάχης μεταξύ αλγορίθμων, όπου ο άνθρωπος είναι πλέον απλός θεατής.

Το τέλος του τυχαίου: Γιατί οι ψηφιακές σου επιλογές είναι απλώς μια ψευδαίσθηση ελεύθερης βούλησης
Χειραγώγηση 15.04.26

Νομίζεις ότι οι ψηφιακές σου επιλογές είναι δικές σου; Η έρευνα πίσω από το φαινόμενο της «Αλγοριθμικής Ισοπέδωσης» αποκαλύπτει πώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί αντικατέστησαν την ελεύθερη βούληση με προδιαγεγραμμένα μαθηματικά μοντέλα.

Κατάσκοποι στις ζωές των άλλων – Χιλιάδες εργάτες της AI χτενίζουν το Διαδίκτυο για τα προσωπικά σας δεδομένα
Scale AI 13.04.26

H Scale AI και άλλες εταιρείες ζητούν «ειδικούς» για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης, μετά όμως τους ζητούν να χτενίζουν προφίλ στο Instagram.

Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης
AI 12.04.26

Η MizarVision παρακολούθησε τις κινήσεις αμερικανικών βομβαρδιστικών πάνω από το Ιράν και προσπάθησε να προσδιορίσει τις θέσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο
Τεχνητή νοημοσύνη 11.04.26

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συγκεντρώνει την εξουσία σε μια χούφτα τεχνολογικών κολοσσών, τα δομικά συμφέροντα αυτών των εταιρειών και της λαϊκιστικής πολιτικής συγκλίνουν αθόρυβα γύρω από μια κοινή εχθρότητα προς τους θεσμικούς περιορισμούς

Τεχνητή νοημοσύνη και ψυχική υγεία: Μια νέα πραγματικότητα ανάμεσα σε αλγόριθμους και ανθρώπινες ανάγκες
AI 11.04.26

Η Google.org ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση γραμμών βοήθειας διεθνώς, ενώ επενδύει και στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Αντίποινα για το αμερικανικό ρεσάλτο σε ιρανικό πλοίο υπόσχεται το Ιράν – Από μία κλωστή κρέμεται η εκεχειρία
Επικίνδυνη κλιμάκωση 20.04.26

Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία μετά την κατάληψη από τις ΗΠΑ ιρανικού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ - Με αντίποινα προειδοποιεί η Τεχεράνη που δεν θα συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις, εκτός αν οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό - Όλες οι εξελίξεις στο in

Μακελειό στη Λουιζιάνα: Πατέρας των 7 από τα 8 παιδιά που δολοφονήθηκαν ήταν ο δράστης
Κόσμος 20.04.26

Ο δράστης μετά το μακελειό,  καταδιώχθηκε από την αστυνομία, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέλαβε όχημα με την απειλή όπλου ενώ στη συνέχεια έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών

Πέτερ Μαγιάρ: Αντιμέτωπος με το «βαθύ κράτος» του Όρμπαν
Ο χρόνος πιέζει 20.04.26

Από τη Δικαιοσύνη έως τα μέσα ενημέρωσης και την οικονομική ελίτ, το αποτύπωμα του πρώην πρωθυπουργού παραμένει ισχυρό - Ο νέος ούγγρος ηγέτης, Πέτερ Μαγιάρ, καλείται να προχωρήσει σε βαθιές τομές

«Θεϊκό» ρόστερ για το Βατικανό στη Μπιενάλε Βενετίας 2026
Προσευχή 20.04.26

Η Αγία Έδρα επιστρατεύει θρύλους της ροκ και της πειραματικής μουσικής για να μετατρέψει το περίπτερό του Βατικανού στην Μπιενάλε Βενετίας 2026 σε μια μοναδική «λυρική προσευχή»

ΕΣΥ: Καλούν γιατρούς στα νησιά με έξτρα κίνητρα
Εποχικές πιέσεις 20.04.26

Δήμοι και περιφέρειες προσφεύγουν σε τακτικές ενίσχυσης των γιατρών για να καλύψουν τις χρόνιες ελλείψεις στο ΕΣΥ - Μέχρι και 1.000 ευρώ τον μήνα και δωρεάν στέγη

«Χρυσές» επενδύσεις 2,12 δισ. δολαρίων στους καπνούς του πολέμου
«Έβρεξε» χρήμα 20.04.26

Πονταρίσματα πολύ υψηλού ρίσκου που «βγήκαν», αμέσως πριν από σημαντικές ανακοινώσεις αλλαγής πολιτικής από τις ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν, τη Βενεζουέλα και τους δασμούς

Εξαρτάται η Ευρωπαϊκή Ένωση από το εμπόριο με την Κίνα;
Διεθνής Οικονομία 20.04.26

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να περιορίσει το διογκούμενο εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα, αλλά τα κράτη μέλη δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισής του

Κυβέρνηση vs Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Όταν οι θεσμοί γίνονται «επικίνδυνοι» για την εξουσία
Πολιτική 20.04.26

Οι συστηματικές επιθέσεις και η αμφισβήτηση από την κυβέρνηση προς τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποδεικνύουν ότι ο σεβασμός της πρώτης απέναντι στη Δικαιοσύνη είναι μάλλον α λα καρτ.

Η «μαγική» επικοινωνιακή στρατηγική Τραμπ – Ποιό δεξί χέρι του αντικομμουνιστή Μακάρθι του την έμαθε
Με όποιον δάσκαλο καθίσεις 20.04.26

«Πολέμησέ το — θα τους τελειώσεις. Απλώς αρνήσου τα πάντα και πολέμα» θα ήταν το δόγμα του Τραμπ στην επαγγελματική του ζωή, αλλά και στην προεδρική του συμπεριφορά.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Πέτρο θα μηνύσει αυτόν του Εκουαδόρ Νομπόα για συκοφαντική δυσφήμιση
Κόσμος 20.04.26

Μετά από κατηγορίες του Νομπόα σε εφημερίδα της Κολομβίας, πως ο Πέτρο συνάντησε μέλη κινήματος που φέρονται να είχαν επαφές με αρχηγό καρτέλ, ο θιγόμενος αποφάσισε να μηνύσει τον Ντάνιελ Νομπόα

Δύο αμερικανοί «εκπαιδευτές» και δύο μεξικανοί νεκροί μετά από επιχείρηση εναντίον των καρτέλ
Τσιουάουα - Μεξικό 20.04.26

Δύο «εκπαιδευτές» της αμερικανικής πρεσβείας και 2 μεξικανοί πράκτορες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στην Τσιουάουα μετά από επιχείρηση κατά των ναρκωτικών

Αυστρία: Ποντικοφάρμακο βρέθηκε σε βάζο βρεφικής τροφής – Η εταιρεία ανακάλεσε όλες τις τροφές της
Υπόθεση εκβιασμού 20.04.26

Έκκληση τους πολίτες έκανε η αστυνομία στην Αυστρία, αφότου ένα δείγμα βρεφικής τροφής σε βάζο βρέθηκε να περιέχει ποντικοφάρμακο. Εκτιμάται ότι το βάζο είχε επιμολυνθεί μετά την παραγωγή και κυκλοφορία του.

Φορεσιά πολέμου
On Field 20.04.26

Ο Ολυμπιακός θύμισε ότι είναι ο… λάθος αντίπαλος με τη πλάτη στον τοίχο. Κυρίως όμως θυμήθηκε τον τρόπο που πέρσι κυριάρχησε ολοκληρωτικά.

Ανταρκτική: Το ακραίο σχέδιο για να αποτραπεί η άνοδος της στάθμης της θάλασσας
! 19.04.26

Η πιθανή κατάρρευση των πάγων στη δυτική Ανταρκτική θα μπορούσε να προκαλέσει άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά περίπου 3 μέτρα. Μια ακραία πρόταση γεωμηχανικής θα μπορούσε να σώσει την κατάσταση;

Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Καρνεϊ χαρακτηρίζει τους δεσμούς με τις ΗΠΑ «αδυναμία που πρέπει να διορθωθεί»
Μήνυμα στους Καναδούς 19.04.26

Σε διάγγελμα προς τους Καναδούς, ο Κάρνεϊ είπε ότι η Οτάβα «δεν μπορεί να ελέγξει την αστάθεια που προέρχεται από τους γείτονες». Συνεπώς, ξεκινάει προσπάθεια για να ενισχύσει την οικονομία του Καναδά

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

