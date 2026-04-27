Champions League 2026-27: Ποιοι είναι ήδη στη League Phase, ποιοι/πώς προκρίνονται, ο χάρτης και τι γίνεται με Ολυμπιακό, ΑΕΚ

Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και οι διοργανώσεις της UEFA βρίσκονται λίγο πριν το φινάλε τους και ήδη το τοπίο για τη νέα σεζόν του Champions League αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Ήδη τα πρώτα μεγάλα ονόματα της Ευρώπης να έχουν «κλειδώσει» τη θέση τους στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωση. Με το νέο φορμάτ να φέρνει σημαντικές ανακατατάξεις, επιπλέον θέσεις βάσει απόδοσης (Elite Performance Spots) και ένα περίπλοκο (αλλά εν τοις πράγμασι πετυχημένο έως τώρα) σύστημα κατανομής.

Από τις συνολικά 36 ομάδες που θα συμμετάσχουν στην κύρια φάση της διοργάνωσης για τη σεζόν 2027-26, οι 29 θα έχουν γίνει γνωστές πριν καν ολοκληρωθεί η τρέχουσα αγωνιστική περίοδος. Τα υπόλοιπα επτά εισιτήρια θα κριθούν μέσω της διαδικασίας των προκριματικών που θα διεξαχθούν τους πρώτους μήνες της σεζόν 2026-27. Αλλά και από τις «καραμπόλες», που προκύπτουν από τις ειδικές βαθμολογίες. Στις οποίες ελπίζει να εμπλακεί και ο Ολυμπιακός (σ.σ. εάν κατακτήσει το πρωτάθλημα, κατά πάσα πιθανότητα θα έχει σίγουρη θέση τη League Phase).

Παραδοσιακά, η Αγγλία διέθετε τέσσερις θέσεις για το Champions League. Ωστόσο, χάρη στις εξαιρετικές επιδόσεις των αγγλικών συλλόγων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (και φέτος), η χώρα εξασφάλισε μία από τις δύο διαθέσιμες θέσεις ελίτ απόδοσης (Elite Performance Spots – EPS). Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι πέντε πρώτες ομάδες της Premier League θα βρεθούν απευθείας στα «αστέρια». Μέχρι στιγμής, παρέα με την Άρσεναλ και τη Μάντσεστερ Σίτι, τη θέση τους στη διοργάνωση (και μαθηματικά) έχουν εξασφαλίσει η Ίντερ (μαθηματικά στην πρώτη 4άδα της Serie Α), η Μπάγερν Μονάχου (πρωταθλήτρια Γερμανίας), η Μπορούσια Ντόρτμουντ (σίγουρα στην 3άδα), η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης (Ίντερ (μαθηματικά στην πρώτη 4άδα της LaLiga), η Παρί Σεν Ζερμέν («κλειδωμένη» η 2άδα) και η Αϊντχόφεν (πρωταθλήτρια Ολλανδίας).

ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

Η UEFA χρησιμοποιεί το ranking των ομοσπονδιών από την πενταετία που ολοκληρώνεται δύο σεζόν πριν από την εν λόγω αγωνιστική περίοδο. Για το 2026-27, λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογίες μεταξύ των σεζόν 2020-21 και 2024-25. Οι δύο πρώτες θέσεις της League Phase προορίζονται για τους κατόχους του Champions League και του Europa League της φετινής χρονιάς. Από εκεί και πέρα, η κατανομή έχει ως εξής:

* TOP 4 (Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία): Ως οι τέσσερις πρώτες χώρες στην κατάταξη, στέλνουν τις κορυφαίες τέσσερις ομάδες των πρωταθλημάτων τους απευθείας στη League Phase.

* 5Η ΘΕΣΗ (Γαλλία): Οι τρεις πρώτες ομάδες της Ligue 1 προκρίνονται απευθείας, ενώ η 4η ομάδα ξεκινά από τον 3ο προκριματικό γύρο.

* 6Η ΘΕΣΗ (Ολλανδία): Δύο απευθείας θέσεις για τους πρωτοπόρους της Eredivisie και μία θέση στον 3ο προκριματικό για την τρίτη ομάδα.

* ΘΕΣΕΙΣ 7-10 (Πορτογαλία, Βέλγιο, Τσεχία, Τουρκία): Κάθε χώρα παίρνει δύο θέσεις. Οι πρωταθλητές μπαίνουν απευθείας στη League Phase. Οι δευτεραθλητές σε Πορτογαλία, Βέλγιο και Τσεχία πηγαίνουν στον 3ο προκριματικό γύρο, ενώ της Τουρκίας στον 2ο.

* ΘΕΣΕΙΣ 11-14 (Ελλάδα, Νορβηγία, Αυστρία, Σκωτία): Οι πρωταθλητές αυτών των χωρών εξασφαλίζουν θέση στα Play-offs (τον 4ο και τελευταίο προκριματικό γύρο). Παράλληλα, έχουν το δικαίωμα για μία ακόμη ομάδα (τους δευτεραθλητές) που θα ξεκινήσει από τον 2ο προκριματικό γύρο.

* 15Η ΘΕΣΗ (Πολωνία): Οι δύο κορυφαίοι σύλλογοι μπαίνουν στον 2ο προκριματικό γύρο. Όλες οι υπόλοιπες χώρες, κάτω από την 15η θέση του UEFA Ranking, συμμετέχουν μόνο με μία ομάδα (πρωταθλήτρια) στα πρώτα στάδια των προκριματικών γύρων.

ΤΑ 7 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΤΟ EPS ΚΑΙ Ο… ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Στα προκριματικά κρίνονται συνολικά επτά εισιτήρια. Αυτά χωρίζονται στο «Μονοπάτι των Πρωταθλητών» (Champions Path) που δίνει πέντε θέσεις σε πρωταθλητές χωρών εκτός του Top 10, και σε αυτό των μη πρωταθλητών (League Path), το οποίο δίνει δύο θέσεις σε συλλόγους που δεν κατέκτησαν το πρωτάθλημά τους, αλλά προέρχονται από χώρες με περισσότερα από ένα εισιτήρια. Η δεύτερη θέση ελίτ απόδοσης (EPS) δεν έχει ακόμη κριθεί οριστικά, αν και μαθηματικά διεκδικείται μόνο από τη Γερμανία, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Ένα αρκετά πιθανό, σενάριο είναι ο νικητής του φετινού Champions League να έχει ήδη εξασφαλίσει θέση για την επόμενη χρονιά μέσω του εγχώριου πρωταθλήματος. Σε αυτή την περίπτωση, η UEFA αναδιανέμει τη θέση στον πρωταθλητή (που δεν έχει ήδη απευθείας πρόκριση) με την υψηλότερη βαθμολογία συλλόγου (club coefficient) στην πενταετία. Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα με την υψηλότερη βαθμολογία στην κούρσα για τη θέση αυτή. Αλλά για να κατακτήσουν το «μπόνους», θα πρέπει να προσπεράσουν την ΑΕΚ στη μάχη του τίτλου της Super League (σ.σ. η Ενωση είναι χαμηλά στη συγκεκριμένη λίστα και δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί το… μπόνους). Στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας περιμένει η Ρέιντζερς. Εάν οι Σκοτσέζοι κατακτήσουν το πρωτάθλημα και ο Ολυμπιακός δεν ανατρέψει τη διαφορά στην Ελλάδα, η ομάδα της Γλασκόβης θα προκριθεί απευθείας στη League Phase με τα τωρινά δεδομένα.

Η ΛΙΣΤΑ ΤΟΥ CHAMPIONS LEAGUE 2026-27

* Άρσεναλ (Premier League)

* Μάντσεστερ Σίτι (Premier League)

* Ίντερ (Serie A)

* Μπαρτσελόνα (LaLiga)

* Ρεάλ Μαδρίτης (LaLiga)

* Μπάγερν Μονάχου (Πρωταθλήτρια Bundesliga)

* Μπορούσια Ντόρτμουντ (Top-4 Bundesliga)

* Παρί Σεν Ζερμέν (Top-3 Ligue 1)

* PSV Αϊντχόφεν (Πρωταθλήτρια Eredivisie)

* Νικητής Champions League (Θέση αντικατάστασης κατόχου του τίτλου, εάν χρειαστεί)

* Νικητής Europa League

* Ακαθόριστη θέση EPS (Elite Performance Spot)

* Ομάδα Top-4 της Premier League

* Ομάδα Top-4 της Premier League

* 5η ομάδα της Premier League (EPS)

* Ομάδα Top-4 της Serie A

* Ομάδα Top-4 της Serie A

* Ομάδα Top-4 της Serie A

* Ομάδα Top-4 της LaLiga

* Ομάδα Top-4 της LaLiga

* Ομάδα Top-4 της Bundesliga

* Ομάδα Top-4 της Bundesliga

* Ομάδα Top-3 της Ligue 1

* Ομάδα Top-3 της Ligue 1

* Δευτεραθλήτρια Eredivisie

* Πρωταθλήτρια Liga Portugal

* Πρωταθλήτρια Βελγικής Pro League

* Πρωταθλήτρια Τσεχικής First League

* Πρωταθλήτρια Τουρκικής Super Lig

* Νικητής ζευγαριού Play-offs προκριματικών (Μονοπάτι Πρωταθλητών)

* Νικητής ζευγαριού Play-offs προκριματικών (Μονοπάτι Πρωταθλητών)

* Νικητής ζευγαριού Play-offs προκριματικών (Μονοπάτι Πρωταθλητών)

* Νικητής ζευγαριού Play-offs προκριματικών (Μονοπάτι Πρωταθλητών)

* Νικητής ζευγαριού Play-offs προκριματικών (Μονοπάτι Πρωταθλητών)

* Νικητής ζευγαριού Play-offs προκριματικών (Μονοπάτι Μη Πρωταθλητών)

* Νικητής ζευγαριού Play-offs προκριματικών (Μονοπάτι Μη Πρωταθλητών)