Τα ζευγάρια στα ημιτελικά του Champions League

Ολοκληρώθηκαν οι προημιτελικοί του Champions League και συμπληρώθηκε πλέον το παζλ των ημιτελικών της διοργάνωσης. Τα δύο τελευταία εισιτήρια πήγαν σε Μπάγερν και Άρσεναλ που άφησαν εκτός Ρεάλ και Σπόρτινγκ αντίστοιχα.

Στη ματσάρα του Μονάχου οι Βαυαροί επικράτησαν με 4-3 των Μαδριλένων σε ένα απίθανο παιχνίδι και προκρίθηκαν με δύο νίκες ενώ οι «κανονιέρηδες» έμειναν στο 0-0 με τους Πορτογάλους και πήραν την πρόκριση χάρη στο 1-0 του πρώτου ματς.

Στις 28-29 Απριλίου οι πρώτοι ημιτελικοί, στις 5-6 Μαΐου οι ρεβάνς. Στη Βουδαπέστη στις 30 Μαΐου θα διεξαχθεί ο φετινός τελικός της διοργάνωσης.

Τα ημιτελικά:

Πρώτος Αγώνας – Τρίτη 28 Απριλίου

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν Vs Μπάγερν Μονάχου

Πρώτος Αγώνας – Τετάρτη 29 Απριλίου

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης Vs Άρσεναλ

Ρεβάνς – Τρίτη 5 Μαΐου

22:00 Άρσεναλ Vs Ατλέτικο Μαδρίτης

Ρεβάνς – Τετάρτη 6 Μαΐου

22:00 Μπάγερν Μονάχου Vs Παρί Σεν Ζερμέν

Ο τελικός:

30 Μαΐου (19:00) στην Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης