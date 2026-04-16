UEFA Champions League: Το ντέρμπι Μπάγερν – Ρεάλ κέρδισε τη μάχη της τηλεθέασης

Μια καθηλωτική βραδιά γεμάτη ποδοσφαιρική μαγεία χάρισε το MEGA στους φιλάθλους την Τετάρτη 15 Απριλίου, με τη θριαμβευτική εμφάνιση της Μπάγερν Μονάχου και την πανηγυρική πρόκριση έναντι της Ρεάλ Μαδρίτης στα ημιτελικά του UEFA Champions League.

Η απόλυτη ποδοσφαιρική παράσταση, με την περιγραφή του Αντώνη Κατσαρού, κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών και χάρισε στο MEGA την κορυφή της τηλεθέασης.

Στο δυναμικό κοινό 18-54, η αναμέτρηση κατέκτησε την κορυφή με ποσοστό 23,8% και άφησε πίσω τον ανταγωνισμό για τουλάχιστον 11 ποσοστιαίες μονάδες. Στο σύνολο του κοινού το ματς βρέθηκε στην πρώτη θέση με ποσοστό 22%.

Εντυπωσιακή ήταν η επίδοση και σε επιμέρους ανδρικό κοινό, όπου σημείωσε ποσοστό 38%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του MEGA στις ζωντανές αθλητικές μεταδόσεις.

Μετά τη λήξη του αγώνα, οι τηλεθεατές παρέμειναν συντονισμένοι στο MEGA για το Post Game, με παρουσιαστή τον Παναγιώτη Περπερίδη. Η εκπομπή διατήρησε την πρωτιά στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 13%.

Το MEGA δίνει νέο ραντεβού με τους φίλους της στρογγυλής θεάς την Τετάρτη 29 Απριλίου, μεταφέροντας τον παλμό από τα ημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

