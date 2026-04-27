Άγιος Δημήτριος: Τι λέει η πρώην σύντροφος του 20χρονου δράστη – Τι ισχυρίζεται ο ίδιος για το στυγερό έγκλημα

Μετανιωμένος εμφανίζεται ο 20χρονος για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο υποστηρίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση να τον τραυματίσει θανάσιμα με το μαχαίρι που είχε στην κατοχή του.

Ο νεαρός αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στο Ναυτοδικείου προκειμένου να απολογηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

«Δεν τον είχα ικανό να φτάσει στο έγκλημα»

Το Live News παρουσίασε όσα αναφέρει για εκείνον η πρώην κοπέλα του. Οι αποκαλύψεις, όπως μας λέει, την έχουν συνταράξει.

«Δεν μου είχε δείξει κάποιο σημάδι, πέρα από το ότι ήταν μερικές φορές ζηλιάρης. Ζήλευε, εντάξει. Το φυσιολογικό δηλαδή. Δεν μου είχε δείξει ποτέ ότι κινδυνεύει κάποιος δίπλα του. Έχω πέσει απ’ τα σύννεφα. Απλά δεν είναι τέτοιο παιδί».

Όπως λέει, δεν είχε ικανό τον 20χρονο να φτάσει στο έγκλημα. Όταν έμαθε τι είχε συμβεί, προσπαθούσε ανάστατη να διασταυρώσει στοιχεία και πληροφορίες.

«Ήταν ζηλιάρης, ναι. Ζήλευε, αλλά ζήλευε το φυσιολογικό, τουλάχιστον σε μένα. Έκανε απλά τις γκρίνιες του. Μου έλεγε ότι “εγώ θέλω να είσαι μαζί μου, να μην με αφήσεις για κάποιον άλλον” και έμενε εκεί. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω ότι το έχει κάνει».

«Εγώ γνώρισα ένα παιδί γλυκό, ένα παιδί με στο χαμόγελο. Αγαπούσε πάρα πολύ το Ναυτικό. Εγώ θέλω να διευκρινίσω ότι επειδή μου είχε τύχει μια παρόμοια να του μιλήσω για κάποιον πρώην που με ενοχλεί. Γι’ αυτό σοκάρομαι, γιατί η αντίδρασή του ήταν πάρα πολύ ήρεμη. Μου απάντησε θέλεις να του μιλήσω εγώ; Και του είχα πει ότι όχι, δεν υπάρχει λόγος. Δεν έκανε κάτι. Τον ένα μήνα που εγώ το γνώριζα, δεν το είχε πάρει κάποτε ούτε μαζί του κάπου(το μαχαίρι). Το είχε μέσα στην ντουλάπα του και μου είχε πει ότι το μαχαίρι αυτό είναι κρυμμένο στην ντουλάπα», πρόσθεσε.

Όσα κατέθεσε ο 20χρονος στις Αρχές

Το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, ο 20χρονος έφτασε στο πάρκο Ασυρμάτου, για να λύσει οριστικά τις διαφορές του με τον 27χρονο, όπως έλεγε στο περιβάλλον του. Επιμένει πως δεν πήγε αποφασισμένος να κάνει κακό.

«Είμαι συντετριμμένος και νιώθω θλίψη για ό,τι συνέβη. Δεν είχα σκοπό να τον τραυματίσω θανάσιμα. Όταν κατάλαβα τι είχε συμβεί έπαθα νευρικό κλονισμό και προσπάθησα να αυτοκτονήσω», κατέθεσε.

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε σε αστυνομικούς, επέστρεψε σπίτι του για να αλλάξει ρούχα και να κρύψει το μαχαίρι της δολοφονίας.

«Αφού έγινε το κακό ανέβηκα με το ασανσέρ στον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας που μένω. Από εκεί συνέχισα ανεβαίνοντας την σκάλα και έφτασα στο επίπεδο που υπάρχει. Αφού ανέβηκα σε αυτό πέρασα το πλαίσιο όπου παλιά υπήρχε πόρτα και βγήκα έξω όπου είναι ο ηλιακός. Πήγα σε εκείνον που είναι τέρμα δεξιά, έσκυψα και έβαλα το μαχαίρι πίσω από κάτι καλύμματα που υπάρχουν εκεί».

Ο 20χρονος φέρεται να αποκάλυψε τα όσα έγιναν στον 21χρονο φίλο του και τις δύο 20χρονες που συνάντησε στη συνέχεια.

«Το μαχαίρι το είχα σκουπίσει και μετά του έριξα λίγο νερό. Θέλω να ζητήσω για άλλη μία φορά συγνώμη. Η αντίδραση μου ήταν στιγμιαία. Θόλωσα από κάποια πράγματα που άκουσα και μετανιώνω πικρά για την αντίδραση μου. Το άλλο παιδί που ήταν μαζί μου δεν έχει καμία ανάμειξη σε όλο αυτό. Δεν ήξερε καν ότι εκεί θα συναντούσα το θύμα ούτε και πως πάνω μου είχα μαχαίρι».

Η παρουσία του στα social media

Σε μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο που είχε δημοσιοποιήσει ο 20χρονος στα social media, φαίνεται να οδηγεί αυτοκίνητα, να επισκέπτεται καταστήματα για αγορές, να τραβάει βίντεο κοντά στην ψησταριά του σπιτιού του και να παρουσιάζεται στο Πολεμικό Ναυτικό με φίλους του.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του, τον περιγράφουν ως ένα άτομο που απέφευγε τις εντάσεις.

«Δεν ξέρω τι τον έφερε σε αυτό το σημείο. Τον αναγνώρισα από το μπουφάν του. Το θυμάμαι πάρα πολύ συγκεκριμένα, το μπουφάν του. Τον αναγνώρισα μετά και συνειδητοποίησα ότι είναι ο 20χρονος λόγω του μαχαιριού που αναφέρεται ότι είναι ένα κρητικό μαχαίρι. Εκεί κατάλαβα ότι λένε για τον ίδιο», είπε η πρώην σχέση του», πρόσθεσε η πρώην σχέση του.

Ο 20χρονος παραδόθηκε μετά από προτροπή της μητέρας του, σε συνεννόηση με τον δικηγόρο που τον εκπροσωπεί. Και πλέον μετράει αντίστροφα για την αυριανή του απολογία, μετά την αναβολή που ζήτησε και πήρε την περασμένη Παρασκευή.