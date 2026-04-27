Άγιος Δημήτριος: Διεκόπη για τις 20 Μαΐου η δίκη των τριών 20χρονων που κατηγορούνται για «υπόθαλψη εγκληματία»

Σε διακοπή οδηγήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης των τριών 20χρονων, οι οποίοι κατηγορούνται για «υπόθαλψη εγκληματία» του καθ’ ομολογίαν δράστη της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Η υπόθεση εκδικάζεται από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο, το οποίο αποφάσισε τη διακοπή της διαδικασίας για τις 20 Μαΐου.

Παράλληλα, για αύριο 28 Απριλίου, έχει προγραμματιστεί η απολογία του καθ’ ομολογίαν δράστη στο Ναυτοδικείο, στο πλαίσιο της κύριας ποινικής διαδικασίας για την ανθρωποκτονία.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι η 20χρονη σύντροφος του δράστη, ένας 20χρονος φίλος του και ακόμη μία 20χρονη φίλη, οι οποίοι φέρονται να βρίσκονταν μαζί του μετά τη διάπραξη της δολοφονίας.

Και οι τρεις ήταν παρόντες στη δικαστική αίθουσα, καθισμένοι στο εδώλιο, με την 20χρονη να εμφανίζεται ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά και να κλαίει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας δήλωσε ο πατέρας του 27χρονου θύματος, ο οποίος είναι αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. και παρέστη αυτοπροσώπως στο δικαστήριο.

Αρχικά, από την πλευρά της υπεράσπισης ζητήθηκε αναβολή λόγω κωλύματος ενός εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, αίτημα το οποίο η εισαγγελέας ζήτησε να απορριφθεί, σημειώνοντας ότι «πρέπει να τα γνωστοποιεί τα κωλύματά του ο συνήγορος, εφόσον ζήτησε τριήμερο. Να απορριφθεί το αίτημα».

Το αίτημα αναβολής τελικά απορρίφθηκε και η δίκη διακόπηκε για την ορισθείσα ημερομηνία της 20ης Μαΐου.

Στη συνέχεια, η υπεράσπιση προέβαλε νέα κωλύματα για την επόμενη ημερομηνία, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του πατέρα του θύματος, ο οποίος ανέφερε: «Υπάρχει ανθρωποκτονία ενός παιδιού».