Τέμπη: Επιμένει στην «ατομική ευθύνη» του σταθμάρχη το Δημόσιο

Με καθυστέρηση τριών ετών το ελληνικό Δημόσιο δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην πολύκροτη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη.

Αν και κατά τη διαδικασία της κύριας ανάκρισης, δεν είχε συμβεί κάποια κίνηση από πλευράς Δημοσίου, τώρα, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους δήλωσε ότι θα υποστηρίξει τις κατηγορίες, όχι όμως στο σύνολό τους και για όλα τα πρόσωπα.

Υποστήριξη κατηγορίας για μόλις 4 άτομα

Όπως ανέφερε ο πληρεξούσιος της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, Δημήτρης Βερβεσός η δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας αφορά μόνο σε τέσσερις εκ των κατηγορουμένων.

Ειδικότερα, πρόκειται για τον κατηγορούμενο σταθμάρχη, τον επιθεωρητή και άλλους δύο υπαλλήλους που υπηρετούσαν τότε στη Λάρισα.

Με αυτό τον τρόπο το Δημόσιο επανέρχεται στη θεωρία της «ατομικής ευθύνης» του σταθμάρχη κλπ, «την οποία είχε από την πρώτη στιγμή ισχυρισθεί με τα πλέον επίσημα χείλη η κυβέρνηση» συμπλήρωσε ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει ο κ. Βερβεσός, υπάρχει μια αντίφαση στον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης του πολύνεκρου δυστυχήματος των Τεμπών από το Δημόσιο.

Υπενθυμίζεται ότι το Δημόσιο έχει παρασταθεί ως υπεράσπιση των κατηγορουμένων για παράβαση καθήκοντος των δύο ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την υπόθεση της «Σύμβασης 717», για την οποία το Διοικητικό Πρωτοδικείο επεδίκασε αποζημίωση 400.000 ευρώ σε συγγενείς θανόντος.

Απόφαση που, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, δεν θα προσβάλλει με ένδικα μέσα το Δημόσιο, αποδεχόμενο «τοιουτοτρόπως την ορθότητα της άνω δικαστικής κρίσης», όπως υπογραμμίζει ο κ. Βερβεσός.

Διακοπή για εργασίες στην αίθουσα

Παράλληλα, ο πληρεξούσιος της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων έκανε γνωστό ότι το δικαστήριο θα διακόψει τις συνεδριάσεις του για πάνω από ενα μήνα, ώστε να γίνουν εντός της δικαστικής αίθουσας οι αναγκαίες εργασίες διαρρύθμισης της.

«Επιβεβαιώνονται τοιουτοτροπως οι επισημάνσεις της Ολομέλειας και δικαιώνεται η παρέμβασή της για το συγκεκριμένο θέμα που τόσο απασχόλησε την κοινή γνώμη» συμπλήρωσε ο κ. Βερβεσός.