Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
24.04.2026 | 13:13
Ένταση στο Εφετείο μετά την αθώωση Ρωμανού – Δακρυγόνα από την ΕΛ.ΑΣ.
Τέμπη: Διεκόπη η δίκη για τη «Σύμβαση 717» προκειμένου να προσκομιστεί η ληξιαρχική πράξη θανάτου του ελεγκτή
Ελλάδα 24 Απριλίου 2026, 12:06

Τέμπη: Διεκόπη η δίκη για τη «Σύμβαση 717» προκειμένου να προσκομιστεί η ληξιαρχική πράξη θανάτου του ελεγκτή

«Tο δικαστήριο δεν μπορεί να παύσει τη δίωξη χωρίς ληξιαρχική πράξη θανάτου», λέει η δικηγόρος της οικογένειας Ασλανίδη εκφράζοντας φόβους για «μεθόδευση αναβολής ή διακοπής» της δίκης για τη «Σύμβαση 717»

Μίνα Μουστάκα
Το skincare συστατικό που «χτυπά» τα superbugs

Με κενό το ένα από τα δύο εδώλια, λόγω θανάτου ενός εκ των δύο κατηγορούμενων ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ξεκίνησε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών η δίκη για παράβαση καθήκοντος σχετικά το πόρισμα για τη Σύμβαση 717.

«Η δίκη πρέπει να γίνει χωρίς σενάρια» δήλωσε ο συνήγορος του δεύτερου κατηγορούμενου ελεγκτή

Η σημερινή διαδικασία διεξάγεται στη… σκιά του θανάτου του κατηγορουμένου.

«Πρέπει να παύσει η ποινική δίωξη λόγω θανάτου», όπως δήλωσε ο πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και συνήγορός του, χωρίς να προσκομίσει ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Δίκη για Σύμβαση 717: Ενστάσεις και διακοπή της διαδικασίας

Με βάση τα νέα δεδομένα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας, απευθυνόμενη στο δικαστήριο ζήτησε τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του κατηγορουμένου, επισημαίνοντας ότι «δεν μπορεί να μείνει κάτι συσκοτισμένο και θολό» και θέτοντας το ερώτημα αν «πέθανε σε ύποπτες συνθήκες;».

Στη συνέχεια η δικηγόρος της οικογένειας Ασλανίδη πρόσθεσε πως «το δικαστήριο δεν μπορεί να παύσει τη δίωξη χωρίς ληξιαρχική πράξη θανάτου», εκφράζοντας φόβους για «μεθόδευση αναβολής ή διακοπής».

Ο συνήγορος του δεύτερου κατηγορούμενου ελεγκτή από την πλευρά του διατύπωσε την άποψη ότι «η δίκη πρέπει να γίνει χωρίς σενάρια» και «με τους κανόνες της δικονομίας».

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε διακοπή της διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι «το γεγονός του θανάτου δεν αμφισβητείται» και μπορεί να αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως. Έτσι, το δικαστήριο διέκοψε προσωρινά, προκειμένου να προσκομιστεί ληξιαρχική πράξη θανάτου του ελεγκτή.

Μέτρα στήριξης: Σε…δόσεις και στο βάθος ΔΕΘ

Το Ισραήλ ανατινάζει σπίτια στον νότιο Λίβανο – Επικοινωνία Αραγτσί με τον πακιστανό ομόλογό του

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
Κρήτη: Αυτοκτόνησε 30χρονη νοσηλεύτρια του ΠΑΓΝΗ – «Θα την θυμόμαστε για το ήθος και τη ζεστασιά της»
Η νεαρή νοσηλεύτρια πήρε μεγάλη ποσότητα χαπιών - Επί τέσσερις ώρες οι γιατροί στο ΠΑΓΝΗ, στην Κρήτη, προσπαθούσαν μάταια να την ανατάξουν - «Αφιέρωσε τη ζωή της στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο»

Τσερνόμπιλ, 40 χρόνια μετά: Πόσο τελικά επηρέασε την Ελλάδα το ραδιενεργό νέφος
Τι δείχνουν τα αρχεία του ΕΜΠ για το ατύχημα στο Τσερνόμπιλ - Καρδίτσα, Νάουσα και Αθήνα ανάμεσα στις περιοχές που επηρεάστηκαν περισσότερο

Σήμερα η κλήρωση για τα Πειραματικά σχολεία – Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις στα Πρότυπα
Οι υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες για τα Πρότυπα και τα Πειραματικά για το σχολικό έτος 2026 - 2027 διεκδικούν συνολικά 7.374 θέσεις, με τις αιτήσεις να ξεπερνούν τις 30.000

Νέος Κόσμος: Παραμένει ταμπουρωμένος στο διαμέρισμα ο 55χρονος που είχε χτυπήσει τη μητέρα του
Έξω από την πολυκατοικία στον Νέο Κόσμο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις και ειδικός διαπραγματευτής που προσπαθούν να τον πείσουν να παραδοθεί

Η Μεγάλη Εικόνα έβαλε στο μικροσκόπιο τη σχέση παιδιών και social media
Ο διαδικτυακός εθισμός και ο ολοένα αυξανόμενος αντίκτυπος των social media και της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή των παιδιών βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής Μεγάλη Εικόνα στο MEGA

Σε εμπόλεμη εσωκομματική ζώνη το Μαξίμου – Το «γαλάζιο» αντάρτικο ξεκίνησε
Σε κλοιό το Μαξίμου, το οποίο βρίσκεται στο στόχαστρο των πυρών πολλών βουλευτών της ΝΔ, με αφορμή την ανάρτηση Σκέρτσου και με κεντρικό ζήτημα το θέμα της απαξίωσης των βουλευτών από το πρωθυπουργικό Κέντρο. Στην επιφάνεια η συσσωρευμένη οργή της «γαλάζιας» Κ.Ο. Τα «καρφιά» Κατσανιώτη, Βορίδη, Πέτσα. Αιχμές ακόμα και από τον υφυπουργό Γ. Μπούγα.

Η ιστορία των 4 παιδιών της Κέιτ Μπλάνσετ και του Άντριου Άπτον
Η βραβευμένη με Όσκαρ, Κέιτ Μπλάνσετ, έχει τρεις γιους -τον Ντάσιελ, 24 ετών, τον Ρόμαν, 22 ετών, τον Ιγνάτιους, 18 ετών- και μια κόρη, την Έντιθ, 11 ετών, με τον σύζυγό της Άντριου Άπτον.

«Τιτανικός Ωκεανός» – Στις Κάννες με την πρώτη της ταινία η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη
Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της πολυβραβευμένης σκηνοθέτριας, Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη, θα κάνει επίσημη πρώτη στο Ένα Κάποιο Βλέμμα του 79ου Διεθνούς Φεστιβάλ Καννών.

Εξοργισμένες
Κάποιοι ισχυρίζονται πως «ποινικοποιήθηκε το φλερτ», άλλοι μοιράζουν με το αζημίωτο συμβουλές για το πως θα μεταμορφωθεί κάποιος σε «κυρίαρχο αρσενικό», την ώρα που οι γυναίκες κυρίως... κινδυνεύουν ή φοβούνται.

Wiretapping: Intellexa of Dillian, based in Athens, advertised spyware to “Law Enforcement Authorities”
In.gr presented two promotional brochures attributed to the company at the center of the wiretapping scandal, Intellexa, which are addressed to “law enforcement authorities” and security and intelligence agencies. These materials confirm the claims of Tal Dillian that the company works only with governments and law enforcement authorities, while increasing the incriminating evidence concerning Kyriakos Mitsotakis and his then right-hand man, nephew and secretary-general of the Prime Minister’s office, Grigoris Dimitriadis.

Είναι αυτή η πιο rock δημοπρασία της άνοιξης;
Στις 30 Απριλίου, ο οίκος Propstore βγάζει στο «σφυρί» αντικείμενα που έχουν συνδεθεί με τη rock ιστορία - και καλλιτέχνες όπως οι Τζον Λένον, Φρέντι Μέρκιουρι και Slash

Διήμερη επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα – «Έχουμε μια υποδειγματική αμυντική συνεργασία», λέει ο Γάλλος πρόεδρος
Ο Εμάνουελ Μακρόν σε δήλωσή του εν όψει της επίσκεψης υπογράμμισε πως «μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας, ο διάλογός μας δεν είναι μόνο καρπός μιας μακράς κοινής ιστορίας, είναι στρατηγικός»

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

