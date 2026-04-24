Τέμπη: Διεκόπη η δίκη για τη «Σύμβαση 717» προκειμένου να προσκομιστεί η ληξιαρχική πράξη θανάτου του ελεγκτή
«Tο δικαστήριο δεν μπορεί να παύσει τη δίωξη χωρίς ληξιαρχική πράξη θανάτου», λέει η δικηγόρος της οικογένειας Ασλανίδη εκφράζοντας φόβους για «μεθόδευση αναβολής ή διακοπής» της δίκης για τη «Σύμβαση 717»
Με κενό το ένα από τα δύο εδώλια, λόγω θανάτου ενός εκ των δύο κατηγορούμενων ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ξεκίνησε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών η δίκη για παράβαση καθήκοντος σχετικά το πόρισμα για τη Σύμβαση 717.
«Η δίκη πρέπει να γίνει χωρίς σενάρια» δήλωσε ο συνήγορος του δεύτερου κατηγορούμενου ελεγκτή
Η σημερινή διαδικασία διεξάγεται στη… σκιά του θανάτου του κατηγορουμένου.
«Πρέπει να παύσει η ποινική δίωξη λόγω θανάτου», όπως δήλωσε ο πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και συνήγορός του, χωρίς να προσκομίσει ληξιαρχική πράξη θανάτου.
Δίκη για Σύμβαση 717: Ενστάσεις και διακοπή της διαδικασίας
Με βάση τα νέα δεδομένα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας, απευθυνόμενη στο δικαστήριο ζήτησε τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του κατηγορουμένου, επισημαίνοντας ότι «δεν μπορεί να μείνει κάτι συσκοτισμένο και θολό» και θέτοντας το ερώτημα αν «πέθανε σε ύποπτες συνθήκες;».
Στη συνέχεια η δικηγόρος της οικογένειας Ασλανίδη πρόσθεσε πως «το δικαστήριο δεν μπορεί να παύσει τη δίωξη χωρίς ληξιαρχική πράξη θανάτου», εκφράζοντας φόβους για «μεθόδευση αναβολής ή διακοπής».
Ο συνήγορος του δεύτερου κατηγορούμενου ελεγκτή από την πλευρά του διατύπωσε την άποψη ότι «η δίκη πρέπει να γίνει χωρίς σενάρια» και «με τους κανόνες της δικονομίας».
Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε διακοπή της διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι «το γεγονός του θανάτου δεν αμφισβητείται» και μπορεί να αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως. Έτσι, το δικαστήριο διέκοψε προσωρινά, προκειμένου να προσκομιστεί ληξιαρχική πράξη θανάτου του ελεγκτή.
- ΕΟΦ: Οριστική διακοπή κυκλοφορίας πέντε σκευασμάτων ινσουλίνης
