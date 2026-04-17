Τέμπη: Νεκρός ελεγκτής της ΕΑΔ – Κατηγορούνταν για παράβαση καθήκοντος στη «Σύμβαση 717» του ΟΣΕ

Την τελευταία του πνοή άφησε την Τετάρτη ο ένας εκ των δύο ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που ήταν κατηγορούμενος στη δίκη για τη Σύμβαση 717 του ΟΣΕ.

Ειδικότερα, ο ελεγκτής της ΕΑΔ κατηγορούνταν για παράβαση καθήκοντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατος του αποδίδεται σε παθολογικά αίτια.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην τελευταία δικάσιμο δεν είχε παραστεί ο άτυχος άνδρας στη δίκη και η νομική του εκπροσώπηση είχε στηρίξει πως αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Η δίκη των δύο ελεγκτών είχε αναβληθεί για την επόμενη Παρασκευή στις 24 Απριλίου.

«Εκτιμούμε ότι η αιφνίδια απώλεια του συναδέλφου μας συνδέεται πιθανόν αιτιωδώς με την στρεσογόνο κατάσταση στην οποία βρισκόταν τους τελευταίους μήνες, όπως και δεκάδες άλλοι συνάδελφοί μας πανελλαδικά, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες στο πλαίσιο άσκησης των υπηρεσιακών τους καθηκόντων» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών.

«Υπό το πρίσμα αυτό, η απώλεια αυτή συνδέεται με τις ευρύτερες συνθήκες που αναδείχθηκαν με αφορμή το έγκλημα των Τεμπών, ως αποτέλεσμα διαχρονικών παραλείψεων και χρόνιων παθογενειών» συμπληρώνει η Ομοσπονδία στην ανακοίνωσή της.

Παράλληλα, καλεί την Πολιτεία να διερευνήσει πλήρως και σε βάθος τις συνθήκες του θανάτου του ελεγκτή, υπογραμμίζοντας ότι «η λογική των ‘εξιλαστήριων θυμάτων’, με υπαλλήλους να καλούνται να επωμιστούν ευθύνες που δεν τους αναλογούν, οφείλει να σταματήσει άμεσα, ώστε να μην οδηγηθούμε σε νέες απώλειες ανθρώπινων ζωών».