Δίκη Τέμπη: Ανοίγει ξανά η αυλαία της δίκης στη Λάρισα – Το ελληνικό δημόσιο εξηγεί την απόφαση για παράταση υποστήριξης της κατηγορίας
Ελλάδα 27 Απριλίου 2026, 06:23

Μίνα Μουστάκα
Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Είκοσι μέρες μετά την τελευταία συνεδρίαση ανοίγει και πάλι σήμερα η αυλαία στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία της υποστήριξης κατηγορίας με τα βλέμματα των παραγόντων της δίκης να είναι στραμμένα στους εκπροσώπους του δημοσίου, οι οποίοι αναμένεται να εξηγήσουν την επιλογή και την απόφαση τους να βρεθούν απέναντι από τους 36 κατηγορουμένους στην εμβληματική αυτή δίκη.

Την προηγούμενη φορά που συνεδρίασε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας οι δικηγόροι του δημοσίου είχαν δηλώσει την πρόθεση τους να βρίσκονται στα έδρανα υποστήριξης της κατηγορίας, στη θέση δηλαδή εκείνη που βρίσκονται τόσο οι συγγενείς των θυμάτων όσο και οι δικηγορικού σύλλογοι της χώρας.

Μια κίνηση που είχε προκαλέσει έκπληξη στους παράγοντες της δίκης, που σήμερα θα αναμένουν από τους νομικούς παραστάτες του δημοσίου να εξηγήσουν την απόφαση τους αυτή και να αιτιολογήσουν ακριβώς το περιεχόμενο της παρουσίας τους, αναμένοντας πιθανές ενστάσεις από την πλευρά της υπεράσπισης των κατηγορουμένων .

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων υποστήριξης της κατηγορίας ή …σκυτάλη θα περάσει στους υπερασπιστές των κατηγορουμένων οι οποίοι αναμένεται με τη σειρά τους να διατυπώσουν ενστάσεις για συγκεκριμένες παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας ανοίγοντας τα πρώτα τους χαρτιά στην ποινική διαδικασία .

Παρόντες και σήμερα θα είναι συγγενείς θυμάτων και τραυματίες που έζησαν την κόλαση και κατάφεραν να βγουν ζωντανοί ενώ άγνωστο παραμένει πόσοι από τους κατηγορουμένους θα είναι παρόντες στο εδώλιο καθώς οι περισσότεροι, όπως φάνηκε και στις προηγούμενες συνεδριάσεις έχουνε επιλέξει να εκπροσωπούνται όπως έχουν δικαίωμα από τους δικηγόρους τους .

Οι δικαστές αφού ακούσουν τις ενστάσεις θα κληθούν να αποφασίσουν για αυτές, πριν δοθεί και πάλι ομόλογός στην υποστήριξη κατηγορίας για να υποβάλει τις δικές της ενστάσεις για αλλά θέματα.

Σε κάθε περίπτωση, όπως εκτιμάται, το στάδιο αυτό που είναι μεν τυπικό αλλά συνδέεται και με την ουσία της πολύκροτης δίκης λόγω του μεγάλου αριθμού των δικηγόρων από τη μια και την άλλη πλευρά εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αρκετές συνεδριάσεις .

Και είναι κρίσιμο να λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα που θα τεθούν από όλες τις πλευρές, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η δίκη και να ξεκινήσει η εξέταση των μαρτύρων .

Ούτως ή άλλως η εξέλιξη της ποινικής δίκης για την τραγωδία των Τεμπών θα έχει μεγάλη διάρκεια καθώς από το βήμα μέσα στους επόμενους μήνες θα περάσουν εκατοντάδες μάρτυρες .

Το ζητούμενο είναι εξάλλου από όλες τις πλευρές να διεξαχθεί μια δίκαιη δίκη με σεβασμό στα δικαιώματα και των συγγενών των θυμάτων που ζητούν απόδοση δικαιοσύνης στη μνήμη των δικών τους ανθρώπων που χάθηκαν τόσο άδικα αλλά και στα  δικαιώματα των κατηγορουμένων που έχουν παραπεμφθεί στο εδώλιο .

Υπενθυμίζεται τέλος ότι κατά περίπτωση το κατηγορητήριο περιλαμβάνει αδικήματα για διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών, ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματικές βλάβες.

Ναυτιλία
Στενά του Ορμούζ: Μπορεί να ανοίξουν ξανά, αλλά το σύστημα έχει ήδη διαλυθεί

Vita.gr
Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Wall Street
Wall Street: Όλα τα βλέμματα σε «Magnificent 5» και Fed

Αντιπολεμική συναυλία για τη Γάζα: Κατάμεστα τα Προπύλαια – Ετοιμάζεται νέα ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla
Live 26.04.26

Στο live συμμετέχουν δεκάδες γνωστά ονόματα της ελληνικής σκηνής, μεταξύ των οποίων η Νατάσσα Μποφίλιου, η Ρίτα Αντωνοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη, η Ρένα Μόρφη, η Μαριάνα Κατσιμίχα και ο Θανάσης Λουβερδής.

Σύνταξη
Αντιφασιστική πορεία ενάντια στο άνοιγμα γραφείων του Εθνικού Μετώπου στους Αμπελόκηπους
Ελλάδα 26.04.26

Μια αντιφασιστική πορεία εκτυλίχθηκε στους δρόμους των Αμπελοκήπων ενάντια στο άνοιγμα γραφείων του Εθνικού Μετώπου, από συλλογικότητες, κόμματα και αντιφασιστικές οργανώσεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Άγιος Δημήτριος: Η στιγμή που ο 20χρονος φτάνει στο πάρκο Ασυρμάτου πριν τη δολοφονία του 27χρονου
Ελλάδα 26.04.26

Οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους οπτικό υλικό που καταρρίπτει τον ισχυρισμό του δράστη ότι είχε άλλο αυτοκίνητο την ημέρα της δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο.

Σύνταξη
«Αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης» χαρακτηρίζει την επίθεση στο Εφετείο η Γενική Επιτροπεία των Διοικητικών Δικαστηρίων
Ελλάδα 26.04.26

«Με αυτές τις ενέργειες επιχειρείται να διαμορφωθεί ένα αρνητικό κλίμα στην κοινή γνώμη για τη Δικαιοσύνη, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα του Κράτους Δικαίου» τονίζεται στην ανακοίνωση της Γενικής Επιτροπείας.

Μίνα Μουστάκα
Νέο επεισόδιο στο «σίριαλ» με τις μπομπονιέρες: Απαντούν μέσω του in στην «απατεώνισσα» – «Ας σταματήσει να παίζει το θύμα!»
Ελλάδα 26.04.26

Συνεχείς αναρτήσεις χρηστών στο διαδίκτυο, αναφέρουν πως η συγκεκριμένη γυναίκα είχε εξαπατήσει κι άλλο κόσμο στο παρελθόν, αυτή τη φορά με άλλου είδους επαγγελματική δραστηριότητα.

Γεωργία Κακή
Ανατολική Αττική: «Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ» – Σε απόγνωση οι πλημμυροπαθείς, περιμένουν τις αποζημιώσεις
3 μήνες μετά 26.04.26

Η σφοδρή κακοκαιρία της 21ης Ιανουαρίου προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε περιουσίες στην Ανατολική Αττική - Οι κάτοικοι, όπως καταγγέλλουν, μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει τις αποζημιώσεις

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Για κύκλωμα που παρέσυρε τη Μυρτώ μιλά ο πατέρας της – Εξετάζεται η εμπλοκή και άλλων ατόμων στην υπόθεση
Κεφαλονιά 26.04.26

«Ο κάθε ένας έπαιζε το ρόλο του. Το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση» σημείωσε ο πατέρας της αδικοχαμένης 19χρονης - Καταγγελίες και από άλλες οικογένειες στην Κεφαλονιά

Σύνταξη
Χάος στο πλοίο «Νήσος Σάμος»: Άναψαν τσιγάρο σε εσωτερικό χώρο και ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης
Πανικός 26.04.26

Πανικός και υλικές ζημιές προκλήθηκαν στο πλοίο «Νήσος Σάμος», όταν επιβάτες άναψαν τσιγάρο σε εσωτερικό χώρο, ενεργοποιώντας το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης που πλημμύρισε το σαλόνι με νερό.

Σύνταξη
Σε τεχνητό κώμα 21χρονος Βρετανός στρατιώτης μετά από τροχαίο με γουρούνα στη Ρόδο
Ελλάδα 26.04.26

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 15 Απριλίου 2026, όταν ο 21χρονος Βρετανός έχασε τον έλεγχο του τετράτροχου οχήματος που είχε μισθώσει και συγκρούστηκε με στύλο σε δρόμο κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το ναυάγιο της ευρωπαϊκής άμυνας
Γαλλογερμανική διαφορά 27.04.26

Το κοινό ευρωπαϊκό μαχητικό FCAS βαλτώνει λόγω συγκρούσεων συμφερόντων, ενισχύοντας τις αμφιβολίες για τη δυνατότητα της ΕΕ να αποκτήσει στρατηγική αυτονομία

Γιώργος Παππάς
Η Αριστεία και άλλα τέσσερα «Α»
Η απάντηση 27.04.26

Πώς αποδομήθηκε σε μία δεκαετία ο βασικός ρητορικός πυλώνας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι δεσμεύσεις, οι επιλογές και η κυβερνητική φθορά

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Λέον Μπλακ: Παραποιημένα στοιχεία «βλέπει» η δικαστής – εκτός δίκης κρίσιμα ημερολόγια
Σκάνδαλο Έπσταϊν 27.04.26

Σοβαρά ζητήματα αξιοπιστίας στην υπόθεση κατά του Λέον Μπλακ εντοπίζει η δικαστής Τζέσικα Κλαρκ, μπλοκάροντας βασικά αποδεικτικά χωρίς να κρίνει τις καταγγελίες.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Άλαν Κάμινγκ: Ο Nightcrawler επιστρέφει για τους Avengers
Άλλος με τη βάρκα μας; 27.04.26

Ο επιτυχημένος Σκωτσέζος ηθοποιός Άλαν Κάμινγκ, επιστρέφει στον κόσμο των υπερηρώων μετά από 23 χρόνια. Αυτή τη φορά για το Avengers: Doomsday

Φροίξος Φυντανίδης
Βουτιά από ψηλά σε… ταραγμένη θάλασσα – Δημοσκοπική υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας
Αρνητικό πρόσημο 27.04.26

Η κυβέρνηση δείχνει ανήμπορη να διαχειριστεί τα σκάνδαλα και βυθίζεται δημοσκοπικά. Καθοδικός ο Απρίλιος για το κυβερνών κόμμα. Ενισχύει τις δυνάμεις του, το ΠΑΣΟΚ. Άλμα για το υπό ίδρυση «κόμμα Τσίπρα».

Στράτος Ιωακείμ
Καταστροφή, εκτοπισμός, «τρύπια εκεχειρία» – Ο Λίβανος και τα τετελεσμένα της «κίτρινης γραμμής»
Οριακό σημείο 27.04.26

Μεταξύ συνομιλιών με το Ισραήλ, εύθραυστης εκεχειρίας, αλλαγής δεδομένων επί του εδάφους και του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, ο Λίβανος ισορροπεί σε τεντωμένο σχοινί

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΟΟΣΑ: Πόσο ροκανίζει τον μισθό η «φορολογική σφήνα» –  Σε χειρότερη θέση οι εργαζόμενοι με παιδιά
ΟΟΣΑ 27.04.26

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ, ένας μέσος μισθωτός στην Ελλάδα με δύο παιδιά, έχει την 4η υψηλότερη «φορολογική σφήνα», ως συνολική επιβάρυνση του κόστους εργασίας από φόρους και εισφορές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Πού έχει κρυφτεί ο Μάρκο Ρούμπιο; Και γιατί «μένει σπίτι» όταν γίνεται πόλεμος στο Ιράν
Βλέπει εκλογές; 27.04.26

Υπό κανονικές συνθήκες, επικεφαλής των διαπραγματεύσεων σε μια κρίση σαν του Ιράν είναι ο υπουργός Εξωτερικών. Ωστόσο, ο Μάρκο Ρούμπιο, που έχει φιλοδοξίες, φαίνεται ότι αποφεύγει τις κακοτοπιές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Γερμανία: Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης
Γερμανία 27.04.26

Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης στη Γερμανία και αν η τάση συνεχιστεί, ο αριθμός θα φθάσει στο υψηλότερο επίπεδο αφότου καταργήθηκε η υποχρεωτική θητεία, το 2011.

Σύνταξη
Επίθεση – Ουάσιγκτον: Η βία δεν έχει θέση «στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Ομπάμα
Επίθεση - Ουάσιγκτον 27.04.26

«Επαφίεται σε όλους μας να απορρίψουμε την ιδέα ότι η βία έχει θέση στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Μπαράκ Ομπάμα για την ένοπλη επίθεση κατά τη διάρκεια δεξίωσης με παρόντα τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
SIPRI: Οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες πλησίασαν τα 3 τρισ. δολάρια το 2025
Πλησίασαν τα 3 τρισ. 27.04.26

Τα τρία τρισεκατομμύρια δολάρια πλησίασαν οι στρατιωτικές δαπάνες το 2025 σε παγκόσμιο επίπεδο, με τις ΗΠΑ, Κίνα και η Ρωσία να αντιπροσωπεύουν μαζί πάνω από το μισό αυτού του συνόλου.

Σύνταξη
Δημοτικές εκλογές: Πρώτη στις δημοτικές εκλογές η Φάταχ του παλαιστίνιου προέδρου Αμπάς
Δυτική Οχθη 27.04.26

Δημοτικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν σε αρκετές πόλεις της Δυτικής Οχθης, με τους Παλαιστινίους να ψηφίζουν χωρίς ιδιαίτερο ενθουσιασμό εν μέσω απογοήτευσης και περιορισμένων πολιτικών επιλογών.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Νέος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ο Γιάννη Βαρδακαστάνης. Οι ψήφοι που έλαβε. Ποιοί εκλέγονται στο Πολιτικό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης.

Σύνταξη
Ουέσκα – Σαραγόσα: Τερματοφύλακας γρονθοκόπησε αντίπαλο και ακολούθησε χαμός! (vid)
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Το... έλα να δεις έγινε σε ματς της Ουέσκα με τη Σαραγόσα, όταν ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, αφού αντίκρισε τη κόκκινη κάρτα, στη συνέχεια όρμησε σε αντίπαλο και τον ξάπλωσε κάτω με μπουνιά!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

