Ο ΔΣΑ είναι αντίθετος σε αρνητικές συμπεριφορές στη δίκη για τα Τέμπη – Η αιχμή για «συγκεκριμένη δικηγόρο»

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ), με αφορμή την συνέχιση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων την ερχόμενη Δευτέρα, 27 Απριλίου, σε ανακοίνωσή του σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «οι λειτουργοί και συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα τους δικονομικούς κανόνες και τη δεοντολογία και αντίθετες συμπεριφορές, που εκδηλώθηκαν από συγκεκριμένη δικηγόρο, μας βρίσκουν κατηγορηματικά αντίθετους και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές».

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η δίκη «πρέπει να προχωρήσει απρόσκοπτα και να αποδοθεί δικαιοσύνη με σεβασμό στα δικαιώματα των διαδίκων και στο κράτος δικαίου»,

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, «η τραγωδία των Τεμπών συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία. Απαίτηση όλων είναι η απόδοση δικαιοσύνης. Μετά από τρία χρόνια, έφθασε η ώρα της ακροαματικής διαδικασίας, στην οποία οι Δικηγορικοί Σύλλογοι αλλά και ο ΔΣΑ παρίστανται, όπως και στην προδικασία, προς υποστήριξη της κατηγορίας, με σκοπό όχι μόνο την αναζήτηση της αλήθειας αλλά και την απόδοση ευθυνών, όπου ανήκουν».

«Η ευθύνη βαρύνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης»

«Αυτονόητο είναι ότι για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός θα πρέπει να υφίστανται οι προϋποθέσεις δίκαιης δίκης», τονίζει ο ΔΣΑ, για να προσθέσει ότι, «δυστυχώς, κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας επικράτησαν απαράδεκτες συνθήκες, οι οποίες δεν συνάδουν με το νομικό μας πολιτισμό και δεν επέτρεπαν την ομαλή διεξαγωγή της δίκης και την αξιοπρεπή άσκηση δικαιωμάτων των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων», ενώ υπογραμμίζει πως «η ευθύνη για την κατάσταση αυτή βαρύνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης».

Παράλληλα, σημειώνει ότι «μετά από άμεσες θεσμικές παρεμβάσεις της Ολομέλειας, τόσο προς τη διευθύνουσα του Εφετείου Λάρισας, όσο και προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, επήλθαν υλικοτεχνικές βελτιώσεις που επέτρεψαν, κατά την πρώτη μετά από διακοπή δικάσιμο, την πρόοδο της δίκης. Στην επόμενη δικάσιμο δηλώθηκε και η παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας του ΔΣΑ μαζί με τους υπόλοιπους Δικηγορικούς Συλλόγους».

«Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι οι δικαστικές ενώσεις, αλλά και η ηγεσία του Αρείου Πάγου, δεν ένιωσαν την ανάγκη να παρέμβουν για τη βελτίωση των συνθηκών για τη διεξαγωγή δίκαιης δίκης, αλλά η κύρια μέριμνά τους είναι να εκδίδουν αυστηρές ανακοινώσεις με καταγγελτικό περιεχόμενο, στρεφόμενες και κατά των συλλειτουργών της Δικαιοσύνης και των θεσμικών τους οργάνων», τονίζει ο ΔΔΑ.

Και προσθέτει πψς «η αλήθεια είναι ότι επιβάλλεται να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις ώστε να διασφαλιστεί η ουσιαστική δυνατότητα παρακολούθησης της δίκης από τους διαδίκους – συγγενείς των θυμάτων και τραυματίες και η απρόσκοπτη επικοινωνία τους με τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, καθώς επίσης και η αξιοπρεπής άσκηση του έργου των πληρεξουσίων δικηγόρων, λαμβανομένου υπόψη του μεγάλου αριθμού τους αλλά και των απαιτήσεων που δημιουργούνται από την ογκώδη δικογραφία».

«Συμπεριφορές που εκδηλώθηκαν από συγκεκριμένη δικηγόρο, μας βρίσκουν κατηγορηματικά αντίθετους»

«Πέραν, όμως της εξασφάλισης της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, επιβάλλεται να αποφευχθούν συμπεριφορές, εντός ή εκτός της δικαστικής αίθουσας, από παράγοντες ή μη της δίκης, που δημιουργούν συνθήκες έντασης, καθυστερούν την πρόοδο της διαδικασίας και δημιουργούν κινδύνους αποπροσανατολισμού από το κύριο έργο που είναι η αναζήτηση της αλήθειας και μόνο αυτής», σημειώνει με νόημα, διαμηνύοντας πως «ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών δεν πρόκειται να εργαλειοποιηθεί ούτε να υποκύψει σε ιδιοτελείς επιδιώξεις ή σκοπιμότητες. Κραυγές, επιθετικές συμπεριφορές, συκοφαντίες δεν πρόκειται να κάμψουν τη σταθερή μας θέση, που είναι η πρόοδος της δίκης και η αναζήτηση της αλήθειας».

Ταυτόχρονα, τονίζει ότι «οι λειτουργοί και συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα τους δικονομικούς κανόνες και τη δεοντολογία. Αντίθετες συμπεριφορές, που εκδηλώθηκαν από συγκεκριμένη δικηγόρο, μας βρίσκουν κατηγορηματικά αντίθετους και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Επισημαίνουμε δε», προσθέτει, «ότι το σύνολο των λοιπών πληρεξουσίων δικηγόρων (πλέον των 250) άσκησε τα καθήκοντά του, όπως επιβάλλει ο θεσμικός τους ρόλος και οφείλουμε να εξάρουμε τη στάση αυτή».

«Το Δικαστήριο, το οποίο έχει την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής της δίκης, οφείλει να τηρεί το Νόμο. Ουδείς είναι υπεράνω του Νόμου και ουδείς δικαιούται διακριτικής μεταχείρισης», σημειώνει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών μαζί με την Ολομέλεια θα πράξει αυτά που του αναλογούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και του θεσμικού του ρόλου συμβάλλοντας στην πρόοδο της δίκης».

«Η δίκη πρέπει να προχωρήσει απρόσκοπτα και να αποδοθεί δικαιοσύνη με σεβασμό στα δικαιώματα των διαδίκων και στο Κράτος Δικαίου. Το οφείλουμε στα θύματα του δυστυχήματος, στους τραυματίες και στους συγγενείς τους, στη Δικαιοσύνη, στην κοινωνία, στην ιστορία μας», επισημαίνει καταληκτικά ο ΔΣΑ.