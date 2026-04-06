Σημαντική είδηση:
06.04.2026 | 16:33
Άνοιξε το Fuel Pass 2026 – Πώς κάνουμε την αίτηση
Να προσέλθουν οι κατηγορούμενοι στη δίκη για τα Τέμπη ζήτησαν συγγενείς – Το Δημόσιο θα υποστηρίξει την κατηγορία
Ελλάδα 06 Απριλίου 2026, 16:51

Να προσέλθουν οι κατηγορούμενοι στη δίκη για τα Τέμπη ζήτησαν συγγενείς – Το Δημόσιο θα υποστηρίξει την κατηγορία

Μετά από 21 ημέρες θα συνεχιστεί η δίκη για τα Τέμπη. Ολοκληρώθηκε η τρίτη δικάσιμος, με δικηγόρο να καταγγέλλει ότι επιζώντες του δυστυχήματος δεν κλήθηκαν ποτέ ως μάρτυρες

Αποστολή: Πάνος Τσίκαλας, Φωτογραφίες - βίντεο: Δημήτρης Μιχαλάκης
Χωρίς τις εντάσεις των δύο προηγούμενων δικασίμων και με τη διαδικασία της νομιμοποίησης να συνεχίζεται, ολοκληρώθηκε η τρίτη ημέρα της πολύκροτης δίκης για τα Τέμπη, που διεξάγεται στο συγκρότημα Γαιόπολις, στη Λάρισα.

Στο τέλος της διαδικασίας, ωστόσο, γνωστοποιήθηκε ότι το ελληνικό δημόσιο θα πραγματοποιήσει δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Η ακριβής διευκρίνιση -προς ποιους και ποιες κατηγορίες- αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην επόμενη δικάσιμο, τη Δευτέρα 27 Απριλίου.

Η προσέλευση στη σημερινή δικάσιμο ήταν μειωμένη σε σχέση με τις δύο προηγούμενες, γεγονός που αποδίδεται στον χαρακτήρα της διαδικασίας, καθώς αρκετοί εκ των συνηγόρων και των υποστηριζόντων την κατηγορία είχαν ήδη νομιμοποιηθεί από την 1η Απριλίου.

Στην ισόγεια αίθουσα του κτιρίου βρίσκονταν μόνο δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες για ακόμη μία φορά έκαναν ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία τους, ενώ συγγενείς, κοινό και δημοσιογράφοι -διαπιστευμένοι και μη- βρέθηκαν στην κεντρική αίθουσα.

Εκτός του συγκροτήματος, συγκινητική ήταν η παρουσία δύο νεαρών γυναικών με πλακάτ που ανέγραφαν «σεβασμός στις μάνες των Τεμπών» και «δικαίωση, δικαιοσύνη».

Εντός της αίθουσας, σημαίνοντα ρόλο στη διαδικασία διαδραμάτισαν οι συνήγοροι των επιζώντων του δυστυχήματος.

«Το έγκλημα των Τεμπών είναι διαρκείας»

«Απόδειξη ότι το έγκλημα των Τεμπών είναι διαρκείας», ανέφερε η συνήγορος των επιζώντων και τραυματιών, Αικατερίνη Αντωνοπούλου, καθώς και του πατέρα του πολυτραυματία Γεράσιμου Γεωργιάδη, Λουκάς Αποστολίδης.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, σημείωσε πως «εάν δεν είχε ασχοληθεί με τα Τέμπη η Ευρωπαία εισαγγελέας δεν θα είχε γίνει τίποτα, η 717 θα είχε μείνει στο συρτάρι».

Ο Γαβριήλ Κερμανίδης, συνήγορος της επιζήσασας Ντίνας Μαγδαλιανίδης, τόνισε πως «η εντολέας μου έχει χρειαστεί 28 επεμβάσεις και έχει ένα ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%».

Η δικηγόρος θυμάτων, Ανθούλα Ανάσογλου, κατήγγειλε ότι «σήμερα ζούμε κάτι απαράμιλλο σε μια τέτοια δίκη, στη δίκη του αιώνα που επί τρία χρόνια έχει την Ελλάδα στα κάγκελα, παρουσιάζουμε, γιατί σχεδόν όλοι οι συνήγοροι το κάναμε, μάρτυρες, οι οποίοι είναι θύματα, βρίσκονται στον κατάλογο των τραυματισμένων και μάλιστα των βαριά τραυματισμένων. Και πρωτοφανές δεν έχουν κληθεί. Πολλοί ήταν στο δεύτερο βαγόνι, το βαγόνι της κόλασης, όπου κατάφεραν, ειδικά οι δικοί μου εντολείς, να σώσουν και άλλους ανθρώπους με μεγάλη αυτοθυσία, με βαριά τραύματα».

«Ζήτω από το δικαστήριο να διατάξει την προσωπική εμφάνιση των κατηγορουμένων»

Συγκλονιστική ήταν η στιγμή όταν ο σύζυγος και η μητέρα της 36χρονης στρατιωτικού Έλενας Δουρμίκα μίλησαν στο δικαστήριο.

Η μητέρα της ανέφερε πως «εκλιπαρώ τη δικαιοσύνη για να δικαιωθεί η μνήμη της κόρης μου, να δικαιωθούν τα εγγόνια μου».

«Η αυτοπρόσωπη παρουσία της συζύγου στην υπηρεσία της στέρησε τη ζωή της. Θέλω την αυτοπρόσωπη παρουσία όλων», δήλωσε ο σύζυγός της, Δημήτρης Σέπκας, απευθύνοντας κάλεσμα στους κατηγορουμένους -μόλις τρεις εκ των 36 παρόντες- να προσέλθουν στη δίκη.

«Ζήτω από το δικαστήριό σας να διατάξει την προσωπική εμφάνιση των κατηγορουμένων», αιτήθηκε ο συνήγορος Ζαχαρίας Σαλούστρος, με σκοπό την αξιολόγηση της συμπεριφοράς τους και την υποβολή ερωτήσεων. Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος.

«Επιτεύχθηκε μια διαδικασία χωρίς δημοσιότητα»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, εκπροσωπώντας την οικογένεια της Έλενας Δουρμίκα, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί ώστε να καταγραφούν στα πρακτικά τα όσα ανέφερε.

«Η οικογένεια δεν κατάφερε να είναι εδώ την 1η Απριλίου. Βλέπω άδειες τις θέσεις που προορίζονται για το κοινό και τους συγγενείς, επιτεύχθηκε αυτό που κάποιοι θέλανε, μια διαδικασία χωρίς δημοσιότητα, χωρίς ακροατήριο. Την 1η Απριλίου γνωρίζω ότι δεν επιτράπηκε να μπει το κοινό στην αίθουσα, σήμερα έγινε το ίδιο σε πολίτες δεν επιτράπηκε.

Στους συνεργάτες μου μόνον κατόπιν δικής μου παρότρυνσης αφέθηκαν να περάσουν. Είναι βαρύτατα παραβιαστικό κάποιος να θέλει να παρακολουθήσει τη δίκη και να πρέπει να καταγράφεται. Ακόμη, αστυνομικοί που ήταν στο μπάζωμα, εμφανίζονται σαν φυλακές της τάξης ουσιαστικά με ενδυμασία προκάλυψης. Εφόσον ήταν παρόντες στο μπάζωμα είναι μάρτυρες, μπορεί να είναι και ελεγχόμενοι. Ως δικηγόρος που έχω δώσει όρκο για να υπερασπίζομαι το Σύνταγμα και τη Δημοκρατία διεκδίκησα να καταγραφούν (σ.σ. στα πρακτικά) αυτές οι παραβάσεις», είπε.

«Μετά από κόπο των συγγενών βγαίνουν κάποια στοιχεία. Δεν μπορεί να μπαζωθεί ό,τι γίνεται σε αυτή τη δίκη», συμπλήρωσε.

Ουσία στην υπόθεση «μετά τις αρχές Μαΐου»

«Ήρθαμε για τη δικαίωση των ανθρώπων που χάσαμε και των τραυματιών φυσικά που υποφέρουν και όχι για να δημιουργήσουμε επεισόδια. Δεν κινδυνεύει κανείς από εμάς. Θα πρέπει να πω ότι η ουσία της υπόθεσης θα αρχίσει να εκδικάζεται όχι νωρίτερα από τις αρχές Μαΐου», ανέφερε ο πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης και συνήγορος, Αντώνης Ψαρόπουλος.

«Είναι αναμενόμενο σε μία τέτοια δίκη που τα πνεύματα είναι πάρα πολύ οξυμένα να υπάρχουν και φωνές και αντεγκλήσεις. Το ζήτημα είναι να μη φτάσουμε να έχουμε αναβολές σε δίκες, δεν έχουμε το περιθώριο ούτε μίας δικάσιμης να χαθεί», δήλωσε από την πλευρά της η συγγενής θύματος, Χρυσούλα Χλωρού.

Σημειώνεται ότι στη δίκη δήλωσαν υποστήριξη της κατηγορίας 49 δικηγορικοί σύλλογοι, μεταξύ των οποίων ο ΔΣΑ, μέσω των Θεόδωρου Μαντά και Δημήτρη Βερβεσού, καθώς και η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, μέλη της οποίας έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Οι επόμενες δικάσιμοι έχουν οριστεί για τη Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Απριλίου.

Το in βρέθηκε στη δικαστική αίθουσα και μετέφερε όλες τις εξελίξεις:

Βιομηχανία: Ισχνό πακέτο μέτρων για το ενεργειακό κόστος

Μεσογειακά σνακ: «Σύμμαχοι» στη νηστεία

Ισραηλινή επίθεση σε πετροχημικές εγκαταστάσεις στο Ιράν

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

Δική Τεμπών: Ολοκληρώθηκε η τρίτη συνεδρίαση, στις 27 και 28 Απριλίου οι επόμενες
Υποκλοπές: «Το Ρεπορτάζ» που κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να μην κοιμάται ήσυχος»
Το Betsson Trophy Tour έφερε τη γιορτή του ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη!
Να δει το «αύριο» και όχι το «σήμερα»
Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι οι πολίτες είναι τα πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Φάμελλος: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ένα «λανθασμένο συμβάν» αλλά το αποτέλεσμα ενός σχεδίου
ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Μητσοτάκη: Μνημείο πολιτικής υποκρισίας και απόπειρα απελπισμένης διαφυγής από τις ευθύνες του
LIVE: Λέτσε – Αταλάντα
Οδηγός επιβίωσης σε έναν αβέβαιο κόσμο: Η λίστα με τα τρόφιμα που πρέπει να αρχίσουμε να αποθηκεύουμε
Πέρκα στη Βουλή: Δεν μιλάμε για «παθογένειες» – Μιλάμε για καθεστώς, για ανεξέλεγκτη εξουσία
Περέιρα – Γιαζίτσι: Εκείνος και εκείνος
Η νοσταλγία γίνεται μόδα: Οι 5 retro φανέλες της La Liga που κατακτούν το σήμερα
Kalshi – Polymarket: Οι στοιχηματικές βγάζουν λεφτά από «κορόιδα» – Πουλάνε ακόμη και επιστροφή του Ιησού
Με τεχνητή νοημοσύνη τα μοντέλα πρόβλεψης πλημμύρας στη Θεσσαλία
Σάλος με την εθνική ομάδα του Κονγκό: Έβαλε «στοπ» στην επιστροφή των διεθνών στους συλλόγους τους
Διασώζεται και αναδεικνύεται το κτίριο του πρώην Ναυτικού Ομίλου στο Γαλαξίδι
Όραμα και Δράση: Ο Δημήτρης Π. Γιαννακόπουλος Σχηματίζει το Μέλλον του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

