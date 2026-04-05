Τέμπη: Ντοκουμέντα από το μπάζωμα δεν μπήκαν στη δικογραφία – Το υλικό που κρατούσαν κρυφό οι δικαστικοί πραγματογνώμονες
Ελλάδα 05 Απριλίου 2026, 20:18

Βίντεο και φωτογραφίες από τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία, αλλά και τη διαδικασία του μπαζώματος, ανακαλύφθηκαν «τυχαία» στα χέρια των δικαστικών πραγματογνωμόνων, όμως δεν μπήκαν στη δικογραφία

Νίκος Κλόκας
Με την κύρια δίκη των Τεμπών να ξεκινά -τρία χρόνια μετά- με αρκετά εμπόδια, τη δίκη των χαμένων βίντεο του Βασίλη Καπερνάρου να αναβάλλεται επ’ αόριστων και την ανάκριση για το ρόλο του Χρήστου Τριαντόπουλου να ολοκληρώνεται πρόσφατα στον Άρειο Πάγο, έρχονται νέα στοιχεία να επαναλάβουν τις ελλείψεις στην ανακριτική διαδικασία του πολύνεκρου δυστυχήματος των Τεμπών.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζουν -μιλώντας στο in- πρόσωπα που γνωρίζουν τις εξελίξεις, η υπόθεση των χαμένων βίντεο έφερε αποκαλύψεις για το ρόλο των δικαστικών πραγματογνωμόνων, οι οποίοι είχαν στην κατοχή τους πολύτιμο οπτικοακουστικό υλικό για την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, ωστόσο το απέκρυψαν.

Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε το υλικό που κατάσχεσε το δικαστήριο, αν και δεν έχει δοθεί όλο στις οικογένειες των θυμάτων, έχει κρίσιμα στοιχεία για το ρόλο των Αρχών μετά την τραγωδία. Αποτυπώνει δηλαδή τόσο τις ενέργειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, αλλά και τις ενέργειες των συνεργείων αποκατάστασης του χώρου, που ξεκίνησαν να «μπαζώνουν» το χώρο λίγες ώρες μετά το τραγικό δυστύχημα και ενώ δεν είχαν γίνει σωστά οι προβλεπόμενες διαδικασίες της έρευνας.

Τα ντοκουμέντα από το «κινητό Παντρεμένου»

Σε έναν από τους φακέλους με αρχεία που είχαν στη διάθεσή τους οι δικαστικοί πραγματογνώμονες, με τίτλο «φωτογραφίες από κινητό Παντρεμένου», δεκάδες φωτογραφίες καταγράφουν τις εργασίες για το «ξεμπάζωμα και μπάζωμα» του χώρου, όπως έχουν τονίσει αρκετοί συγγενείς.

Πρόκειται για ενέργειες που κανείς δεν φαίνεται να έχει παραγγείλει, ενώ αν και αποκαλύφθηκαν αργότερα, κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την πραγματοποίησή τους.

Αποκαλυπτικό υλικό που είχαν στην κατοχή του οι δικαστικοί πραγματογνώμονες, ωστόσο δεν συμπεριλήφθηκε σε καμία δικογραφία.

Ωστόσο, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες λίγες μόλις ώρες μετά το τραγικό δυστύχημα που έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι, τα φορτηγά και οι εκσκαφείς κάνουν την εμφάνισή τους στο σημείο και ξεκινούν δουλειά. Ουσιαστικά όμως, αλλοιώνουν το χώρο του δυστυχήματος, καθιστώντας δύσκολη οποιαδήποτε προσπάθεια ελέγχου και δειγματοληψίας.

«Το μπάζωμα με κάθε λεπτομέρεια»

«Το πιο ενδιαφέρον εύρημα από το υλικό της κατάσχεσης των σκληρών δίσκων των κρατικών πραγματογνωμόνων είναι ο φάκελος με τις 73 φωτογραφίες και βίντεο που τράβηξε ο εργολάβος που ανέλαβε τις χωματουργικές εργασίες και τη διαμόρφωση του χώρου και για πρώτη φορά μας δείχνει με κάθε λεπτομέρεια όλη τη διαδικασία αυτού που λέμε ‘μπάζωμα’» σημείωσε μιλώντας στο in ο τεχνικός σύμβουλος οικογενειών Κώστας Λακαφώσης.

«Για παράδειγμα, είχαμε την τελευταία φωτογραφία από την αυτοψία της Ελληνικής Αστυνομίας την 2/3/26 στις 16:40, ενώ η επόμενη φωτογραφία από το σημείο είναι στις 09:26 το πρωί της επόμενης ημέρας, όπου το ‘σημείο μηδέν’ φαίνεται στρωμένο με μεγάλες πέτρες και χαλίκια. Μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι η εργασία αυτή έγινε το πρωί της 3/3, μετά την πάροδο 24 ωρών από την αρχή των ερευνών στο σημείο. Όχι ότι 24 ώρες είναι αρκετές όταν έχεις καμένα και διαμελισμένα θύματα και έχεις τον κίνδυνο αταυτοποίητων θυμάτων ή χαμένων μελών, αλλά ας δεχθούμε ότι οι 24 ώρες θα μπορούσαν να θεωρηθούν εύλογο χρονικό διάστημα» πρόσθεσε το μέλος της ΕΔΑΠΟ, συμπληρώνοντας:

«Σήμερα, όμως, ανακαλύπτουμε με τεράστια έκπληξη ότι οι εκσκαφείς και οι μπουλντόζες άρχισαν να καταστρέφουν το σημείο από τις 16:29 της προηγούμενης, ενώ τα χαλίκια και οι πέτρες στρώθηκαν μιάμιση ώρα αργότερα. Άρα, οι έρευνες στο Κυλικείο έγιναν για συνολικά 7 ώρες, ενώ από την απομάκρυνση του βαγονιού και μετά ο χώρος ερευνήθηκε για μόλις 5 ώρες πριν μπουν τα μηχανήματα».

Εικόνες από drone από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη έξω από την Λάρισα, σύγκρουση εμπορικής και επιβατικής αμαξοστοιχίας, με 57 νεκρούς.

«Είχαν προαποφασίσει το μπάζωμα»

Όπως σημειώνει ο Κώστας Λακαφώσης, η απόφαση για τη διαφοροποίηση του χώρου της τραγωδίας είχε ληφθεί λίγες ώρες μετά τη φονική σύγκρουση.

«Επίσης, το γεγονός ότι το φορτηγό είχε φορτώσει πέτρες και χαλίκια από το ποτάμι από τις 09:00 το πρωί, άρα η εκκαθάριση και το ‘μπάζωμα’ ήταν προσχεδιασμένα από το πρωί της δεύτερης μέρας, δεν προέκυψαν στην πορεία για δήθεν ‘επιχειρησιακούς λόγους’» υπογράμμισε μιλώντας στο in.

«Κάποιος τρίτος που δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι βλέπει, μπορεί να μην αντιληφθεί την ανατριχίλα που φέρνει σε εμάς που αναγνωρίζουμε το σημείο και τη χρονική στιγμή, το βίντεο με τον εκσκαφέα που διαλύει τις λαμαρίνες και τα αποκαΐδια ακριβώς στο σημείο που βρισκόταν το κυλικείο και ακριβώς από το σημείο που δεν βρήκαμε ίχνη για να ταυτοποιηθεί η Εριέττα Μόλχο» συμπλήρωσε, σχετικά με την νεαρή που δεν εντοπίστηκαν ίχνη της μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο κυλικείο του τρένου.

Έκαναν μοντάζ στα βίντεο της Πυροσβεστικής

Επίσης, ο κ. Λακαφώσης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι κάποιοι είχαν στα χέρια του υλικό από την Πυροσβεστική που είχε σηκώσει drone στο σημείο και προχώρησαν σε μοντάζ των πλάνων.

«Κατά τα άλλα, το υλικό της πρώτης κατάσχεσης έχει κι άλλα σημαντικά: σε έναν φάκελο με την ένδειξη ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ βρίσκουμε δύο βίντεο λίγων δευτερολέπτων από drone που είναι κομμένα από κάποιο άγνωστο μεγαλύτερο βίντεο. Όμως, ούτε τα μονταρισμένα αυτά βίντεο αλλά ούτε και το πρωτογενές υλικό υπάρχουν στον φάκελο της δικογραφίας, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν έχουμε όλα τα βίντεο που τράβηξε η Πυροσβεστική από το σημείο αλλά έχουμε μόνο αυτά που κάποιοι επέλεξαν να εντάξουν στη δικογραφία» σημείωσε ο πραγματογνώμονας της ΕΔΑΠΟ.

Βίντεο από drone της Πυροσβεστικής, που δείχνουν την πρόοδο των εργασιών στον τόπο του μοιραίου δυστυχήματος στα Τέμπη.

Άθικτοι οι εναλλάκτες

Παράλληλα, στις φωτογραφίες που εντοπίστηκαν στο σπίτι του δικαστικού πραγματογνώμονα υπάρχουν ντοκουμέντα που δείχνουν τους εναλλάκτες και τις σωληνώσεις ψύξης του μοιραίου τρένου.

Στις φωτογραφίες αυτές όμως, οι εναλλάκτες είναι σχεδόν άθικτοι, όπως άθικτες είναι και οι σωληνώσεις που μεταφέρουν τα λάδια από τον μετασχηματιστή.

Εικόνες – ντοκουμέντο για τους εναλλάκτες θερμότητας και τα έλαια σιλικόνης

Υπενθυμίζεται ότι ο ειδικός εφέτης ανακριτής είχε βασιστεί για τα αίτια της πυρόσφαιρας στην έκθεση του συνταξιούχου μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου Κωνσταντίνου Πασπαλά, ο οποίος είχε υποστηρίξει με βεβαιότητα ότι «η έκρηξη έγινε από σταγονίδια ελαίου σιλικόνης εκτός των μετασχηματιστών».

Σχολιάζοντας τις φωτογραφίες με τους εναλλάκτες και τις σωληνώσεις, ο Κώστας Λακαφώσης τόνισε ότι μετά τη σχετική διάταξη του ειδικού εφέτη ανακριτή που απέδιδε τη δημιουργία της πυρόσφαιρας στην δημιουργία εύφλεκτου νέφους ελαίων σιλικόνης από τους εναλλάκτες και τις σωληνώσεις ψύξης της ηλεκτρομηχανής, είχαν ζητήσει πραγματογνωμοσύνη στους εναλλάκτες την οποία αρνήθηκε ο ανακριτής, λέγοντας ότι οι εναλλάκτες ‘έχουν αποτυπωθεί φωτογραφικά ως πειστήρια’.

«Πράγματι, στην έκθεση κατάσχεσης των πειστηρίων φαίνονται κάποιες μακρινές φωτογραφίες των εναλλακτών από τις οποίες δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί η κατάστασή τους» τονίζει ο κ. Λακαφώσης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «οι 53 φωτογραφίες που δείχνουν τους εναλλάκτες καθαρά και από όλες τις πλευρές και καταρρίπτουν τη θεωρία της πυρόσφαιρας από τους εναλλάκτες, υπάρχουν στον σκληρό δίσκο του κρατικού πραγματογνώμονα αλλά επίσης λείπουν από τη δικογραφία!».

Ψαρόπουλος: Υπάρχουν τρομερές ελλείψεις στη δικογραφία

Ο Αντώνης Ψαρόπουλος, ο οποίος έχασε την κόρη του στο δυστύχημα των Τεμπών, μίλησε στο MEGA και την Αναστασία Γιάμαλη για τη νέα συνεδρίαση της δίκης μετά από δύο διακοπές, αλλά και για τις ελλείψεις στη δικογραφία.

«Από την πολύπλοκη επίσης και επεισοδιακή δίκη των χαμένων βίντεο, η οποία αναβλήθηκε, θα πρέπει να γνωρίζουν οι συγγενείς ότι όποιο κατασχεμένο υλικό τελικά μας δόθηκε, προκύπτει ξεκάθαρα ότι δεν έχει μπει στη δικογραφία του μπαζώματος, που αφορά τον κ. Τριαντόπουλο. Υπάρχει εκτεταμένο οπτικό υλικό, το οποίο δείχνει όλη την εξέλιξη του ξεμπαζώματος και του μπαζώματος. Αυτό βρέθηκε στην κατοχή των διορισμένων πραγματογνωμόνων. Δεν μπήκε ποτέ στην δικογραφία του μπαζώματος, η οποία επίσης διεξήχθη από τον ίδιο ανακριτή.

»Το έχουμε πλέον, το έχουμε πλέον οι συγγενείς, οι οποίοι συμμετέχουν στη συγκεκριμένη δίκη. Δεν είναι όλο. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο δεν μας παραδόθηκε και ήταν η αιτία για όλη αυτή την ένταση που δημιουργήθηκε. Υπάρχουν εκτεταμένες φωτογραφίες. Αφορά ουσιαστικά οπτικό υλικό το οποίο τραβούσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας που πραγματοποίησε το ξεμπάζωμα και το μπάζωμα. Αυτό λοιπόν το υλικό, τρία χρόνια μετά, δεν υπάρχει στη δικογραφία του μπαζώματος, δεν υπάρχει στη δικογραφία του Τριαντόπουλου. Και κατά σύμπτωση η ανάκριση του κ. Τριαντόπουλου ολοκληρώθηκε στον Αρείου Πάγο πριν από ελάχιστες μέρες. Αυτό το υλικό υπήρχε από τις 6 και 7 του μηνός Μαρτίου και τελικά εμείς μετά κόπων και βασάνων, μετά από τις διάφορες παλινωδίες που έγιναν στη συγκεκριμένη δίκη, μας χορηγήθηκε στις 4 Απριλίου, ένα μήνα μετά. Θα ήθελα να δω ποια θα είναι η αντίδραση της εισαγγελίας, του Αρείου Πάγου ή και των τοπικών εισαγγελικών αρχών για το συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι μείζον ζήτημα».

Απαντώντας στο εάν θα ξεκινήσει η βασική δίκη με τους 36 κατηγορούμενους τη Μεγάλη Δευτέρα είπε: «Θα συνεχιστεί η νομιμοποίηση των υπολοίπων υποστηριζόμενων στην κατηγορία, που δεν είναι και λίγοι και ουσιαστικά πιστεύω ότι θα λήξει η νομιμοποίηση στην αυριανή δικάσιμο. Ουσιαστικές εξελίξεις στη συνέχεια θα έχουμε μετά το Πάσχα. Βέβαια, θα πρέπει να πω ότι η απαίτηση όλων των συγγενών είναι η δίκη αυτή να είναι με παρόντες όλους μας και όχι με κάποιους, ούτε εμφανιζόμενους εκ περιτροπής, ούτε με αριθμούς προτεραιότητας.

Στα όσα διαδραματίστηκαν στο προηγούμενο διάστημα πριν τη δίκη απάντησε: «Υπάρχουν τρομερές ελλείψεις, οι οποίες οφείλονται σε μια ανεπαρκή ανάκριση. Το έχουμε δηλώσει κατ’ επανάληψη η συντριπτική πλειοψηφία των συγγενών. Συνεπώς, περιμένουμε να συμπληρωθούν αυτά κατά την εξέλιξη της συγκεκριμένης δίκης και από ότι καταλαβαίνω διαρκώς θα ανακύπτουν νέα στοιχεία και από τις περιφερειακές ή επιμέρους δίκες που έχουν ανοίξει είτε στη Λάρισα είτε στην Αθήνα. Συνεπώς, θέλω να πιστεύω ότι αρκετά στοιχεία θα συμπληρωθούν».

