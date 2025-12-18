newspaper
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Με την κατάθεση Τριαντόπουλου ολοκληρώθηκε η ανάκριση για το μπάζωμα στα Τέμπη
Ελλάδα 18 Δεκεμβρίου 2025 | 16:03

Με την κατάθεση Τριαντόπουλου ολοκληρώθηκε η ανάκριση για το μπάζωμα στα Τέμπη

Ο πρώην υφυπουργός, Χρήστος Τριαντόπουλος, αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με την κατηγορία που του αποδίδεται σε σχέση με το αδικήματα της παράβασης καθήκοντος.

Μίνα Μουστάκα
ΡεπορτάζΜίνα Μουστάκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Οι γιορτές «στρεσάρουν» την καρδιά: Η επικίνδυνη έξαρση

Οι γιορτές «στρεσάρουν» την καρδιά: Η επικίνδυνη έξαρση

Spotlight

Τίτλοι τέλους στην ανάκριση για το αποκαλούμενο μπάζωμα στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών με τους 57 νεκρούς.

Με την απολογία του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος ολοκληρώθηκε σήμερα ο κύκλος της ανακριτικής διαδικασίας για την αλλοίωση στο χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Ο Χρ.Τριαντοπουλος σε αντίθεση με την fast track διαδικασία της Βουλής εμφανίστηκε ενώπιον της αρεοπαγίτη ανακρίτριας Φωτεινή Μηλιώνη και απολογήθηκε για την υπόθεση απαντώντας στις ερωτήσεις που του έθεσε η ανώτατη δικαστική λειτουργός.

Ο πρώην υφυπουργός αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με την κατηγορία που του αποδίδεται σε σχέση με το αδικήματα της παράβασης καθήκοντος.

Είχαν προηγηθεί οι απολογίες των μη πολιτικών προσώπων, του πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού και έξι ακόμα προσώπων που επίσης κλήθηκαν ως κατηγορούμενοι στο πλαίσιο της κυρίας ανάκρισης.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του κ. Αγοραστού, Άρης Τζανετής, δήλωσε για τον εντολέα του:

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία συντονιστική η επιχειρησιακή αρμοδιότητα, αλλά λειτούργησε υποστηρικτικά με την παροχή των απαραίτητων μηχανημάτων. Ο Περιφερειάρχης δεν έδωσε ούτε θα μπορούσε να δώσει οποιαδήποτε εντολή παρουσία των προανακριτικών υπαλλήλων, οι οποίοι είναι αποκλειστικά αρμόδιοι για τη συλλογή και διαφύλαξη του αποδεικτικού υλικού. Διευκρινίζεται ότι ο κ. Αγοραστός δεν κατηγορείται ότι έδωσε την εντολή επίστρωσης του πεδίου με χαλίκια (το λεγόμενο μπάζωμα), που κρίθηκε αναγκαίο για επιχειρησιακούς λόγους».

Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω του πλημμεληματικού χαρακτήρα της αξιόποινης πράξης σε κανέναν κατηγορούμενο δεν επιβλήθηκε περιοριστικός προς καθώς εκ του νόμου δεν προβλέπεται .

Μετά την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να διατυπώσει την πρόταση του και τον τελευταίο λόγο έχουν τα μέλη του δικαστικού συμβουλίου του Ανώτατου Δικαστηρίου τα οποία με βούλευμα τους θα αποφασίσουν για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.Ανάλογα με το βούλευμα τους το οποίο είναι αμετάκλητο θα κριθεί αν θα υπάρξει ή όχι Ειδικό Δικαστήριο για τα ποινικά ελεγχόμενα πρόσωπα

Τέλος, όπως είναι γνωστό στην υπόθεση έχουν δηλώσει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας 49 συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι θα είναι παρόντες στη διαδικασία ενώ έχουν ζητήσει την αναβάθμιση της ποινικής δίωξης .

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: «Καμπανάκι» Γραφείου Προϋπολογισμού για επενδύσεις και πληθωρισμό

Ελληνική οικονομία: «Καμπανάκι» Γραφείου Προϋπολογισμού για επενδύσεις και πληθωρισμό

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Οι γιορτές «στρεσάρουν» την καρδιά: Η επικίνδυνη έξαρση

Οι γιορτές «στρεσάρουν» την καρδιά: Η επικίνδυνη έξαρση

World
ΕΚΤ: Χωρίς εκπλήξεις κλείνει το 2025 – Αμετάβλητα τα επιτόκια

ΕΚΤ: Χωρίς εκπλήξεις κλείνει το 2025 – Αμετάβλητα τα επιτόκια

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες
Ελλάδα 18.12.25 Upd: 17:07

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες - Σκληραίνουν τη στάση τους απέναντι στην κυβέρνηση

Ολοκληρώθηκε η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, με σημείο συνάντησης την πόλη των Σερρών, εν μέσω τεταμένου κλίματος μετά και το φιάσκο με τον ΕΛΓΑ. Οι αγρότες αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Σύνταξη
Υπόθεση Βαλυράκη: «Δέχθηκα πιέσεις από το Λιμεναρχείο να μην καταθέσω όσα είχα δει» δήλωσε ο βασικός αυτόπτης μάρτυρας
Ελλάδα 18.12.25

Υπόθεση Βαλυράκη: «Δέχθηκα πιέσεις από το Λιμεναρχείο να μην καταθέσω όσα είχα δει» δήλωσε ο βασικός αυτόπτης μάρτυρας

Ο βασικός μάρτυρας στην υπόθεση Βαλυράκη επανέλαβε πως δέχθηκε πιέσεις από το Λιμεναρχείο να μην καταθέσει όσα είχε δει, ενώ κατήγγειλε ένα «περίεργο» περιστατικό μία ημέρα μετά την κατάθεσή του στο δικαστήριο.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ηράκλειο: Ξεκινάει η δίκη του εμπρησμού σε καφετέρια – Οι δράστριες κόντεψαν να καούν ζωντανές
Στην Κρήτη 18.12.25

Ξεκινάει η δίκη του εμπρησμού σε καφετέρια στο Ηράκλειο - Οι δράστριες κόντεψαν να καούν ζωντανές (βίντεο)

Ο εμπρησμός στην καφετέρια στο Ηράκλειο Κρήτης είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας - Η ανώνυμη καταγγελία που δείχνει τον ιδιοκτήτη και τη σύντροφό του πίσω από τη φωτιά που μπήκε στην επιχείρηση

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία
Στην Αλεξανδρούπολη 18.12.25

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνει ότι ο θάνατος του παιδιού στην Αλεξανδρούπολη οφείλεται σε πολυοργανική ανεπάρκεια, αποτέλεσμα σοβαρού και παρατεταμένου υποσιτισμού

Σύνταξη
Κυψέλη: «Δεν θέλουμε να φοβόμαστε μέσα στο σχολείο μας» – Ξανά υπό κατάληψη το 15ο Γυμνάσιο
Τεταμένο κλίμα 18.12.25

«Δεν θέλουμε να φοβόμαστε μέσα στο σχολείο μας» - Ξανά υπό κατάληψη το 15ο Γυμνάσιο στην Κυψέλη

Το σχολείο στην Κυψέλη είχε ανοίξει χθες μετά το επεισόδιο με το λουκέτο που είχαν βάλει μαθητές στην κεντρική είσοδο - και ενώ η πρώτη κατάληψη είχε λήξει -, κλειδώνοντας μέσα δύο διευθυντές

Σύνταξη
Κυψέλη: Ειδικοί μιλούν για την επίθεση με μαχαίρι στο 15ο Γυμνάσιο και την επιλογή να προφυλακιστεί η 16χρονη
Τα σημάδια 18.12.25

Ειδικοί μιλούν για την επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο της Κυψέλης και την επιλογή να προφυλακιστεί η 16χρονη

«Υπάρχουν πάντα προειδοποιητικά σημάδια από πολύ νωρίς» προτού η κατάσταση βγει εκτός ελέγχου, εξηγεί η ψυχολόγος-ψυχαναλύτρια Βασιλένα Σταυροπούλου αναφορικά με το περιστατικό σε σχολείο στην Κυψέλη

Σύνταξη
Φοινικούντα: Παραδόθηκε ο 30χρονος για τον οποίο είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα για τη διπλή δολοφονία
Τι ρόλο είχε 18.12.25

Παραδόθηκε ο 30χρονος για τον οποίο είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Ο 30χρονος εμφανίστηκε μόνος του στην Αστυνομία και τέθηκε άμεσα υπό κράτηση μέχρι να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας - Ποιος ρόλος του αποδίδεται στη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τουσκ από τη σύνοδο της ΕΕ: Συμφωνήσαμε να εξετάσουμε τη χρήση των ρωσικών κεφαλαίων για την Ουκρανία
Κόσμος 18.12.25

Τουσκ από τη σύνοδο της ΕΕ: Συμφωνήσαμε να εξετάσουμε τη χρήση των ρωσικών κεφαλαίων για την Ουκρανία

«Αυτή η δήλωση ότι όλοι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την Ουκρανία έγινε και δεν πιστεύω ότι θα υπαναχωρήσει κανείς», δήλωσε ο πολωνός πρωθυπουργός.

Σύνταξη
Athletic: «Ο Έντσο Μαρέσκα είναι ψηλά στις επιλογές της Μάντσεστερ Σίτι αν αποχωρήσει ο Γκουαρδιόλα»
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Ποιος προπονητής είναι ψηλά στη λίστα της Σίτι αν αποχωρήσει ο Γκουαρδιόλα

Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο τεχνικόσς της Τσέλσι, Έντσο Μαρέσκα είναι μία από τις πρώτες επιλογές στη Μάντσεστερ Σίτι για αντικαταστάτης του Γκουαρδιόλα σε περίπτωση που αποχωρήσει το επόμενο καλοκαίρι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες
Ελλάδα 18.12.25 Upd: 17:07

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες - Σκληραίνουν τη στάση τους απέναντι στην κυβέρνηση

Ολοκληρώθηκε η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, με σημείο συνάντησης την πόλη των Σερρών, εν μέσω τεταμένου κλίματος μετά και το φιάσκο με τον ΕΛΓΑ. Οι αγρότες αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Σύνταξη
ΠΟΜΙΔΑ: Πού συμφωνεί και πού διαφωνεί με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τα ακίνητα
Οικονομικές Ειδήσεις 18.12.25

ΠΟΜΙΔΑ: Πού συμφωνεί και πού διαφωνεί με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τα ακίνητα

Τη θέση της για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή για τους ιδιοκτήτες ακινήτων καταθέτει η ΠΟΜΙΔΑ, επισημαίνοντας θετικές παρεμβάσεις αλλά και «ολέθριες» ρυθμίσεις

Σύνταξη
Σοφιανός: Ο ελληνικός λαός θέλει οι αγρότες να μην κάνουν πίσω και να νικήσουν
ΚΚΕ 18.12.25

Σοφιανός: Ο ελληνικός λαός θέλει οι αγρότες να μην κάνουν πίσω και να νικήσουν

«Ο λαός έχει καταλάβει ότι οι αγρότες δίνουν αγώνα επιβίωσης, γιατί τον ίδιο αγώνα επιβίωσης δίνει και αυτός, γιατί η ακρίβεια τσακίζει, γιατί οι μισθοί δεν φτάνουν μετά τις 15 του μήνα», τόνισε ο Νίκος Σοφιανός

Σύνταξη
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών στον «Κύκλο των Μουσείων»: ένα ταξίδι στη διαχρονία του ελληνικού πολιτισμού
Τα Νέα της Αγοράς 18.12.25

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών στον «Κύκλο των Μουσείων»: ένα ταξίδι στη διαχρονία του ελληνικού πολιτισμού

Η παρουσίαση του 24ου τόμου της σειράς φωτίζει την ιστορική και πολυπολιτισμική πορεία της Πάτρας, αναδεικνύοντας τον ρόλο των μουσείων ως ζωντανών φορέων πολιτιστικής μνήμης.

Σύνταξη
Υπόθεση Βαλυράκη: «Δέχθηκα πιέσεις από το Λιμεναρχείο να μην καταθέσω όσα είχα δει» δήλωσε ο βασικός αυτόπτης μάρτυρας
Ελλάδα 18.12.25

Υπόθεση Βαλυράκη: «Δέχθηκα πιέσεις από το Λιμεναρχείο να μην καταθέσω όσα είχα δει» δήλωσε ο βασικός αυτόπτης μάρτυρας

Ο βασικός μάρτυρας στην υπόθεση Βαλυράκη επανέλαβε πως δέχθηκε πιέσεις από το Λιμεναρχείο να μην καταθέσει όσα είχε δει, ενώ κατήγγειλε ένα «περίεργο» περιστατικό μία ημέρα μετά την κατάθεσή του στο δικαστήριο.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πεδίο μάχης οι Βρυξέλλες – Οι αγρότες στους δρόμους – Επεισόδια, φωτιές και δακρυγόνα
Live εικόνα 18.12.25

Πεδίο μάχης οι Βρυξέλλες: Επεισόδια, φωτιές και δακρυγόνα στην κινητοποίηση των αγροτών

Αγρότες από όλη την Ευρώπη συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Mercosur. Αντιδρούν φοβούμενοι ότι η Ευρώπη θα πλημμυρίσει από φθηνά αγροτικά προϊόντα. Δακρυγόνα, φωτιές και ρίψεις νερού από την αστυνομία αυτή την ώρα έξω από το Ευρωκοινοβούλιο.

Σύνταξη
Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι – Το παρασκήνιο των εντάσεων και τα χυδαία αστεία μεταξύ των πρωταγωνιστών
80s 18.12.25

Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι – Το παρασκήνιο των εντάσεων και τα χυδαία αστεία μεταξύ των πρωταγωνιστών

Η ηθοποιός Κάρεν Γκράσλε παραδέχεται ότι «απομακρύνθηκε» από τους fan της σειράς Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι λόγω των εντάσεων με τον συμπρωταγωνιστή της Μάικλ Λάντον.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Γαλλία δεύτερη παγκοσμίως στα θετικά κρούσματα ντόπινγκ το 2024 – Πρώτη η Ινδία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά
Άλλα Αθλήματα 18.12.25

Η Γαλλία δεύτερη παγκοσμίως στα θετικά κρούσματα ντόπινγκ το 2024 – Πρώτη η Ινδία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά

Έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ αποκαλύπτει ανησυχητικά στοιχεία, την ώρα που η Ινδία διεκδικεί τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2036.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στα μπλόκα των αγροτών στο Στρασβούργο ο Φαραντούρης – «Οι Έλληνες αγρότες αντιμετωπίζουν διαφθορά και ‘Φραπέδες’»
Κινητοποιήσεις παντού 18.12.25

Στα μπλόκα των αγροτών στο Στρασβούργο ο Φαραντούρης – «Οι Έλληνες αγρότες αντιμετωπίζουν διαφθορά και ‘Φραπέδες’»

Στο πλευρό των αγροτών στο Στρασβούργο βρέθηκε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος δήλωσε πως «θα συνεχίσουμε να μιλάμε δυνατά στις Βρυξέλλες και το Σαββατοκύριακο στα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα»

Σύνταξη
Αλβανία: Ένταση στο κοινοβούλιο – Πέταξαν νερά, άναψαν φωτοβολίδες προτού επέμβει η αστυνομία
Κατηγορίες για διαφθορά 18.12.25

Ένταση στην αλβανική Βουλή - Πέταξαν νερά, άναψαν φωτοβολίδες προτού επέμβει η αστυνομία

Το επεισόδιο εντός της Βουλής στην Αλβανία έρχεται ύστερα από εβδομάδες εντάσεων και εν μέσω κατηγοριών για διαφθορά εις βάρος της αντιπροέδρου της κυβέρνησης του Έντι Ράμα και άλλων αξιωματούχων

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση του «δεν ξέρω-δεν είδα-δεν άκουσα» νομίζει ότι θα βυθιστεί σε αμνησία όλη η κοινωνία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση του «δεν ξέρω-δεν είδα-δεν άκουσα» νομίζει ότι θα βυθιστεί σε αμνησία όλη η κοινωνία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Με ποια ευκολία και άνεση υπουργοί της κυβέρνησης χαλάρωναν βλέποντας ποδόσφαιρο μετά την προεκλογική εκστρατεία των ευρωεκλογών στο σπίτι του κ. Μανώλη Ξυλούρη;», ρωτά ο Κώστας Τσουκαλάς τον Παύλο Μαρινάκη

Σύνταξη
Το μνημείο για τα «θύματα του κομμουνισμού» στον Καναδά θα μείνει άδειο – Εκατοντάδες ονόματα αποδείχθηκαν Ναζί και φασίστες
Προπαγάνδα 18.12.25

Το μνημείο για τα «θύματα του κομμουνισμού» στον Καναδά θα μείνει άδειο – Εκατοντάδες ονόματα αποδείχθηκαν Ναζί και φασίστες

Ομάδες έκαναν δωρεές εις μνήμην φασιστών όπως ο Μίλε Μπουντάκ, τον οποίον ανέφεραν ως «ποιητή» - Το θέμα έφεραν στην επιφάνεια εβραϊκές ομάδες και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης με έδρα τον Καναδά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Kaizen Gaming: Ανάπτυξη με πυξίδα τους ανθρώπους, την τεχνολογία και την κοινωνική υπευθυνότητα
Τα Νέα της Αγοράς 18.12.25

Kaizen Gaming: Ανάπτυξη με πυξίδα τους ανθρώπους, την τεχνολογία και την κοινωνική υπευθυνότητα

Εκτός από πρωτοπόρος στον χώρο του GameTech, η Kaizen Gaming αναγνωρίζεται ως Great Place to Work σε έξι χώρες, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής καινοτομίας και επιδεικνύει σημαντική κοινωνική δράση.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Ξεκινάει η δίκη του εμπρησμού σε καφετέρια – Οι δράστριες κόντεψαν να καούν ζωντανές
Στην Κρήτη 18.12.25

Ξεκινάει η δίκη του εμπρησμού σε καφετέρια στο Ηράκλειο - Οι δράστριες κόντεψαν να καούν ζωντανές (βίντεο)

Ο εμπρησμός στην καφετέρια στο Ηράκλειο Κρήτης είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας - Η ανώνυμη καταγγελία που δείχνει τον ιδιοκτήτη και τη σύντροφό του πίσω από τη φωτιά που μπήκε στην επιχείρηση

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο