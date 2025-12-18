Με την κατάθεση Τριαντόπουλου ολοκληρώθηκε η ανάκριση για το μπάζωμα στα Τέμπη
Ο πρώην υφυπουργός, Χρήστος Τριαντόπουλος, αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με την κατηγορία που του αποδίδεται σε σχέση με το αδικήματα της παράβασης καθήκοντος.
Τίτλοι τέλους στην ανάκριση για το αποκαλούμενο μπάζωμα στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών με τους 57 νεκρούς.
Με την απολογία του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος ολοκληρώθηκε σήμερα ο κύκλος της ανακριτικής διαδικασίας για την αλλοίωση στο χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας.
Ο Χρ.Τριαντοπουλος σε αντίθεση με την fast track διαδικασία της Βουλής εμφανίστηκε ενώπιον της αρεοπαγίτη ανακρίτριας Φωτεινή Μηλιώνη και απολογήθηκε για την υπόθεση απαντώντας στις ερωτήσεις που του έθεσε η ανώτατη δικαστική λειτουργός.
Ο πρώην υφυπουργός αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με την κατηγορία που του αποδίδεται σε σχέση με το αδικήματα της παράβασης καθήκοντος.
Είχαν προηγηθεί οι απολογίες των μη πολιτικών προσώπων, του πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού και έξι ακόμα προσώπων που επίσης κλήθηκαν ως κατηγορούμενοι στο πλαίσιο της κυρίας ανάκρισης.
Ο συνήγορος υπεράσπισης του κ. Αγοραστού, Άρης Τζανετής, δήλωσε για τον εντολέα του:
«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία συντονιστική η επιχειρησιακή αρμοδιότητα, αλλά λειτούργησε υποστηρικτικά με την παροχή των απαραίτητων μηχανημάτων. Ο Περιφερειάρχης δεν έδωσε ούτε θα μπορούσε να δώσει οποιαδήποτε εντολή παρουσία των προανακριτικών υπαλλήλων, οι οποίοι είναι αποκλειστικά αρμόδιοι για τη συλλογή και διαφύλαξη του αποδεικτικού υλικού. Διευκρινίζεται ότι ο κ. Αγοραστός δεν κατηγορείται ότι έδωσε την εντολή επίστρωσης του πεδίου με χαλίκια (το λεγόμενο μπάζωμα), που κρίθηκε αναγκαίο για επιχειρησιακούς λόγους».
Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω του πλημμεληματικού χαρακτήρα της αξιόποινης πράξης σε κανέναν κατηγορούμενο δεν επιβλήθηκε περιοριστικός προς καθώς εκ του νόμου δεν προβλέπεται .
Μετά την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να διατυπώσει την πρόταση του και τον τελευταίο λόγο έχουν τα μέλη του δικαστικού συμβουλίου του Ανώτατου Δικαστηρίου τα οποία με βούλευμα τους θα αποφασίσουν για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.Ανάλογα με το βούλευμα τους το οποίο είναι αμετάκλητο θα κριθεί αν θα υπάρξει ή όχι Ειδικό Δικαστήριο για τα ποινικά ελεγχόμενα πρόσωπα
Τέλος, όπως είναι γνωστό στην υπόθεση έχουν δηλώσει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας 49 συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι θα είναι παρόντες στη διαδικασία ενώ έχουν ζητήσει την αναβάθμιση της ποινικής δίωξης .
