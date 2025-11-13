newspaper
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
Συντριβή τουρκικού αεροσκάφους στην Κροατία – Νεκρός ο πιλότος
Λάθη και παραλείψεις για το μπάζωμα στα Τέμπη – «Κανείς δεν ξέρει ποιος έδωσε τις εντολές» λέει η ΕΔΑΠΟ
Ελλάδα 13 Νοεμβρίου 2025 | 23:18

Λάθη και παραλείψεις για το μπάζωμα στα Τέμπη – «Κανείς δεν ξέρει ποιος έδωσε τις εντολές» λέει η ΕΔΑΠΟ

Την απουσία κάποιου επίσημου εγγράφου για το μπάζωμα στο χώρο του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη υπογραμμίζει η ΕΔΑΠΟ - Πότε γνώριζαν οι Αρχές ότι δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Κρίσιμα στοιχεία για τη διαδικασία με την οποία έγινε το μπάζωμα στα Τέμπη, λίγες ημέρες μετά το φονικό δυστύχημα με τα τρένα που άφησε πίσω του 57 νεκρούς έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΔΑΠΟ.

Η Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων αποκάλυψε κρίσιμα στοιχεία που δεν ήταν γνωστά μέχρι στιγμής για το χρονικό των γεγονότων μετά την μοιραία σύγκρουση των δύο τρένων.

Ειδικότερα, ο μηχανολόγος – αεροναυπηγός μηχανικός MEng και μέλος της ΕΔΑΠΟ, Κώστας Λακαφώσης αναφέρθηκε σε λεπτομέρειες γύρω από την υπόθεση των «αλλοιώσεων στον τόπο του ατυχήματος, ικανές να δυσχεράνουν τις έρευνες και τη συλλογή ουσιωδών αποδεικτικών στοιχείων από τις ανακριτικές αρχές», όπως τονίζεται στο κατηγορητήριο των δικαστικών αρχών.

Όπως σημείωσε ο κ. Λακαφώσης δεν θα πρέπει να εξετάζεται το αν υπήρχε κίνητρο για το μπάζωμα, καθώς υπάρχουν κάποιοι που έχουν συνδέσει το κίνητρο με την ύπαρξη ή όχι παράνομου φορτίου στο εμπορευματικό τρένο.

YouTube thumbnail

Τι δείχνουν τα στοιχεία

«Περίπου στις 05:00 το πρωί της 1ης Μαρτίου, δηλαδή μόλις 5,5 ώρες μετά τη φονική σύγκρουση, το drone της Πυροσβεστικής πέταξε πάνω από τα συντρίμμια και με τη θερμική κάμερα που διέθετε επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε ίχνος ζωής κάτω από τις λαμαρίνες» σημείωσε ο Κώστας Λακαφώσης.

Κάτι που σημαίνει ότι από εκείνη τη στιγμή οι διασώστες γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος που πρέπει να γίνουν άμεσα διαδικασίες για τον απεγκλωβισμό του και ότι η διαδικασία έρευνας για το δυστύχημα μπορεί να γίνει με προσεκτικό και αργό ρυθμό, όπως προβλέπεται από τα σχετικά πρωτόκολλα.

Από τη θερμική κάμερα της Πυροσβεστικής γνώριζαν ότι δεν υπήρχαν εγκλωβισμένοι κάτω από τα τρένα.

Στη συνέχεια, όπως φαίνεται από τα επίσημα στοιχεία, οι γερανοί ξεκίνησαν να σηκώνουν τα βαγόνια και τα συντρίμμια στις 09:00 το πρωί, 10 περίπου ώρες μετά το δυστύχημα. «Εκείνη τη στιγμή φαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στατικότητας, κανένας κίνδυνος για τους γερανούς και προφανώς κανένας κίνδυνος για τον αγωγό αερίου που φέρεται να περνάει κάτω από το σημείο. Οι γερανοί έκαναν τη δουλειά τους όλη την ημέρα, σήκωσαν βαγόνια και τα ακούμπησαν στην άκρη, ενώ ξεκίνησαν να μεταφέρονται κάποια φορτηγά με μπάζα και να απομακρύνονται από το σημείο προς άγνωστη κατεύθυνση» συμπλήρωσε ο Κώστας Λακαφώσης της ΕΔΑΠΟ.

Οι γερανοί ξεκίνησαν να μεταφέρουν συντρίμμια λίγες μόλις ώρες μετά το δυστύχημα.

«Δύο ημέρες αργότερα, την 3η Μαρτίου ξεκίνησε η μεταφορά των συντριμμιών προς το Κουλούρι της Λάρισας, ένα χώρο ιδιόκτητο του ΟΣΕ, για τον οποίο όμως δεν υπάρχει κανένα αίτημα χρήσης ή άδεια χρήσης και εκεί άρχισαν να μεταφέρονται μεγάλα βαγόνια πάνω σε νταλίκες, ενώ επίσης μεταφέρθηκαν σωροί χωμάτων από χωματουργικές εργασίες που έγιναν πολύ βιαστικά στο σημείο του δυστυχήματος» πρόσθεσε ο πραγματογνώμονας της ΕΔΑΠΟ.

Όπως διαπιστώθηκε, όλες οι εργασίες έγιναν με φοβερή ταχύτητα και με κόστος που έφτασε κοντά στις 700.000 ευρώ. «Τρεις μέρες μετά, στις 7 Μαρτίου ο χώρος είχε γίνει λαμπίκο. Δεν υπήρχε καν ίχνος της σύγκρουσης και είχε διαμορφωθεί στο σημείο μια μεγάλη πλατεία, η οποία ήταν έτοιμη να υποδεχθεί και ένα εκκλησάκι» συμπλήρωσε ο Κώστας Λακαφώσης για τα γεγονότα γύρω από το μπάζωμα στα Τέμπη.

Ο χώρος του δυστυχήματος διαμορφώθηκε άμεσα.

Κανείς δεν πήρε την απόφαση για όσα έγιναν

Το βασικό στοιχείο γύρω από το μπάζωμα, στο οποίο στέκεται και η ΕΔΑΠΟ, είναι το γεγονός ότι για όλα όσα συνέβησαν στο σημείο του τραγικού δυστυχήματος δεν «ευθύνεται» κανείς.

Όπως σημείωσε ο κ. Λακαφώσης «την απόφαση για την ταχεία αποκατάσταση του χώρου και για τη μεταφορά των συντριμμιών στο Κουλούρι δεν προκύπτει από πουθενά ποιος την έλαβε και ποιος τη μετέφερε σε αυτούς που έπρεπε να την εκτελέσουν και ποιος παρακολούθησε την ολοκλήρωση όλων αυτών».

Τα συντρίμμια μεταφέρθηκαν στο Κουλούρι, όπου παραμένουν.

Ο πραγματογνώμονας της ΕΔΑΠΟ υπογράμμισε ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα και με την απόφαση αποδέσμευσης του χώρου και της λήξης των ερευνών για ανθρώπινα υπολείμματα, η οποία έγινε στο τέλος της 3ης Μαρτίου 2023 και ο χώρος αποδεσμεύτηκε ενώ υπήρχε ακόμα αγνοούμενος και δεν είχαν ολοκληρωθεί οι έρευνες και η ταυτοποίηση μέσω DNA.

«Όλα έγιναν στο μιλητό, δεν υπάρχει κανένα χαρτί, καμία απόφαση, κανένα πρακτικό συνεδρίασης κανενός φορέα, τίποτα απολύτως που να ορίζει αυτές τις ενέργειες» συμπλήρωσε ο Κώστας Λακαφώσης, επαναλαμβάνοντας τα κρίσιμα ερωτήματα για τις κυβερνητικές αποφάσεις, εξηγώντας παράλληλα ότι δεν θα πρέπει να αναζητηθεί το κίνητρο για τα όσα έγιναν, αλλά να εξεταστούν τα γεγονότα.

«Αυτό που λέμε μπάζωμα συνέβη. Ανθρώπινα υπολείμματα πετάχτηκαν στα σκουπίδια, μια αγνοούμενη δεν βρέθηκε ποτέ και το επίσημο κράτος δεν έχει καν τα στοιχεία που συλλέγονται σε ένα απλό τροχαίο ατύχημα» κατέληξε ο μηχανολόγος – αεροναυπηγός μηχανικός MEng και μέλος της ΕΔΑΠΟ.

«Όλες οι ντουλάπες είναι έξω» – Νέα στοιχεία για τη διάρρηξη στον Αγ. Δημήτριο, αναζητούνται οι δράστες
Ελλάδα 14.11.25

«Όλες οι ντουλάπες είναι έξω» – Νέα στοιχεία για τη διάρρηξη στον Αγ. Δημήτριο, αναζητούνται οι δράστες

Οι αστυνομικοί εξακολουθούν να αναζητούν τους δράστες της διάρρηξης, οι οποίοι ευθύνονται και για τον τραυματισμό τριών στελεχών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Σύνταξη
Νέες αποκαλύψεις για τον 46χρονο ψευτοϊερέα – Τα χρήματα από τον Καναδά και το δήθεν θαύμα με 2χρονο παιδί
Ελλάδα 13.11.25

Νέες αποκαλύψεις για τον 46χρονο ψευτοϊερέα – Τα χρήματα από τον Καναδά και το δήθεν θαύμα με 2χρονο παιδί

Η στρατηγική του 46χρονου ψευτοϊερέα ήταν ίδια και απαράλαχτη στο πέρασμα των τελευταίων χρόνων, καταφέρνοντας να αποσπάσει χιλιάδες ευρώ από τα θύματά του.

Σύνταξη
Βορίζια: Δύο κάμερες κατέγραψαν τον 23χρονο ανιψιό του Καργάκη έξω από το σπίτι που μπήκε η βόμβα
Ελλάδα 13.11.25

Κάμερες κατέγραψαν τον ανιψιό του Καργάκη έξω από το σπίτι που μπήκε η βόμβα - Εικόνες ντοκουμέντο από το μακελειό

Το σενάριο που εξετάζει η αστυνομία είναι εάν ο πατέρας του 23χρονου, που βρίσκεται στη φυλακή, ήρθε σε επαφή με έναν άλλο κρατούμενο ο οποίος γνωρίζει από εκρηκτικούς μηχανισμούς και μέσω αυτής της διαμεσολάβησης έφτιαξαν τη βόμβα.

Σύνταξη
Λάρισα: Οργή κτηνοτρόφων, έφτασαν έξω από το γραφείο του Κέλλα – «Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι»
Λάρισα 13.11.25

Οργή κτηνοτρόφων, έφτασαν έξω από το γραφείο του Κέλλα - «Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι»

Φουντώνει διαρκώς η αγανάκτηση στις τάξεις των κτηνοτρόφων ενάντια στην πολιτική που ασκείται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,. Συγκέντρωση στη Λάρισα και κάλεσμα να στηριχθεί ο αγώνας τους.

Σύνταξη
Αταμάν: «Η διοίκηση του Παναθηναϊκού έκανε σπουδαία δουλειά που έφερε τον Φαρίντ»
Euroleague 14.11.25

Αταμάν: «Η διοίκηση του Παναθηναϊκού έκανε σπουδαία δουλειά που έφερε τον Φαρίντ»

Ο Παναθηναϊκός νίκησε σχετικά εύκολα τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, με τον Εργκίν Αταμάν στέκεται στην προσθήκη του Κένεθ Φαρίντ, που όπως και κόντρα στην Παρί ήταν καταλυτικός στη νίκη των πράσινων.

Σύνταξη
Κίνα: Ναός μοναστικού συγκροτήματος 1.500 ετών έγινε στάχτη από κακή χρήση θυμιατών και κεριών [βίντεο]
Κάηκε ρέπλικα! 14.11.25

Κίνα: Ναός μοναστικού συγκροτήματος 1.500 ετών έγινε στάχτη από κακή χρήση θυμιατών και κεριών

Σύμφωνα με τα κινεζικά ΜΜΕ, ο ναός δεν ήταν 1.500 ετών, αλλά σύγχρονος. Οι πρώτες πληροφορίες από την έρευνα υποδεικνύουν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από θυμιάματα και κεριά

Σύνταξη
«Όλες οι ντουλάπες είναι έξω» – Νέα στοιχεία για τη διάρρηξη στον Αγ. Δημήτριο, αναζητούνται οι δράστες
Ελλάδα 14.11.25

«Όλες οι ντουλάπες είναι έξω» – Νέα στοιχεία για τη διάρρηξη στον Αγ. Δημήτριο, αναζητούνται οι δράστες

Οι αστυνομικοί εξακολουθούν να αναζητούν τους δράστες της διάρρηξης, οι οποίοι ευθύνονται και για τον τραυματισμό τριών στελεχών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Σύνταξη
Η Αγγλία νίκησε τη Σερβία (2-0) και έστειλε στα μπαράζ την Αλβανία (1-0) – Στο Μουντιάλ η Γαλλία (4-0)
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Η Αγγλία νίκησε τη Σερβία (2-0) και έστειλε στα μπαράζ την Αλβανία (1-0) – Στο Μουντιάλ η Γαλλία (4-0)

Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο η Αγγλία νίκησε με 2-0 τη Σερβία και η Αλβανία που επικράτησε με 1-0 στην Ανδόρα πάει μπαράζ. Θέση στο Μουντιάλ έκλεισε και μαθηματικά η Γαλλία με το 4-0 επί της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ δημοπρατεί κειμήλια του Dawson’s Creek για να πληρώσει τη θεραπεία καρκίνου
«Είναι η στιγμή» 13.11.25

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ δημοπρατεί κειμήλια του Dawson’s Creek για να πληρώσει τη θεραπεία καρκίνου

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ του Dawson's Creek βγάζει στο σφυρί συλλεκτικά αντικείμενα από την καριέρα του για να καλύψει μέρος των εξόδων της θεραπείας του για τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ρουμπιάλες «έφαγε» αυγά κατά την παρουσίαση του βιβλίου του! – «Νόμιζα πως ήταν όπλο» (vid)
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Ο Ρουμπιάλες «έφαγε» αυγά κατά την παρουσίαση του βιβλίου του! – «Νόμιζα πως ήταν όπλο» (vid)

Ο πρώην πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας είχε καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση επειδή φίλησε την αρχηγό της Εθνικής Ισπανίας Τζένι Ερμόσο, χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος θεωρεί ότι η ερμηνεία της Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy» αξίζει Όσκαρ
«Έντονη» 13.11.25

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος θεωρεί ότι η ερμηνεία της Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy» αξίζει Όσκαρ

Η εγκωμιαστική ανάρτηση της Λόρεν Σάντσεζ έρχεται μετά την παρουσία της ίδιας και του συζύγου της, Τζέφ Μπέζος, στο πάρτι γενεθλίων της Σίντνεϊ Σουίνι με θέμα το διάστημα.

Σύνταξη
Κιμ Γιονγκ Ουν: «Ναι» στη μετάδοση της Premier League με αυστηρούς όρους: Οι Νοτιοκορεάτες θα κόβονται στο μοντάζ!
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Κιμ Γιονγκ Ουν: «Ναι» στη μετάδοση της Premier League με αυστηρούς όρους: Οι Νοτιοκορεάτες θα κόβονται στο μοντάζ!

Μεταξύ άλλων οι αγώνες δεν θα μεταδίδονται ζωντανά αλλά μόνο μετά από αυστηρό μοντάζ προκειμένου να μην «περάσει» οτιδήποτε δεν εγκρίνει ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μην πυροβολείτε την Gen Z – Ηλικιακός ρατσισμός στον εργασιακό χώρο; Όχι, ευχαριστώ
Χάσμα γενεών 13.11.25

Μην πυροβολείτε την Gen Z – Ηλικιακός ρατσισμός στον εργασιακό χώρο; Όχι, ευχαριστώ

Πλάι στις σοβαρές έρευνες για τους εργαζόμενους της Gen Z, ανθούν κουτσομπολίστικου τύπου ρεπορτάζ, για το πόσο κακομαθημένη είναι η νέα γενιά. Τα ίδια λέγανε και για τις προηγούμενες, πριν γεράσουν.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
H αγορά εργασίας «στενεύει» και η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει στάσιμη
Μαύρα σύννεφα 13.11.25

H αγορά εργασίας «στενεύει» και η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει στάσιμη - Τα «στοιχήματα» μια νέας εποχής

Στασιμότητα στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, η οποία παραμένει σε αρνητικό έδαφος. Η αγορά εργασίας «στενεύει» μετά την πανδημία και οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται ολοένα περισσότερο να βρουν προσωπικό.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Οργασμική βεντέτα: Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς κάνουν σεξ στο South Park – «Ευχαριστώ για τους εφιάλτες»
«Τραύμα» 13.11.25

«Ω, αφεντικό, είναι τόσο μεγάλο» – Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς κάνουν σεξ στο South Park και ο εφιάλτης συνεχίζεται

Το South Park απασφάλισε και πλέον, ο πόλεμος της σατιρικής σειράς κινουμένων σχεδίων με τον Ντόναλντ Τραμπ περνάει σε άλλα επίπεδα μετά από την προβολή του πιο εξωφρενικού επεισοδίου που έχει προβληθεί. Ποτέ!

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Ιρλανδία – Πορτογαλία
Ποδόσφαιρο 13.11.25

LIVE: Ιρλανδία – Πορτογαλία

LIVE: Ιρλανδία – Πορτογαλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιρλανδία – Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Μήνυμα Μερτς στον Ζελένσκι να σταματήσουν οι ροές νεαρών Ουκρανών στη Γερμανία
Προσφυγικό 13.11.25

Μήνυμα Μερτς στον Ζελένσκι να σταματήσουν οι ροές νεαρών Ουκρανών στη Γερμανία

Ο Φρίντριχ Μερτς απηύθυνε αυστηρό μήνυμα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τους νεαρής ηλικίας Ουκρανούς πρόσφυγες που καταφθάνουν στη χώρα του καθώς και για την διαφθορά στην

Σύνταξη
LIVE: Γαλλία – Ουκρανία
Ποδόσφαιρο 13.11.25

LIVE: Γαλλία – Ουκρανία

LIVE: Γαλλία – Ουκρανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γαλλία – Ουκρανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Αγγλία – Σερβία
Ποδόσφαιρο 13.11.25

LIVE: Αγγλία – Σερβία

LIVE: Αγγλία – Σερβία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αγγλία – Σερβία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός
Euroleague 13.11.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός για την 11η αγωνιστική της Euroleague. Tηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ετοιμάζει βαλίτσες για Αμερική η Νορβηγία (4-1), νίκες για Ουγγαρία (1-0) και Ισλανδία (2-0) – Δείτε τα γκολ
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Ετοιμάζει βαλίτσες για Αμερική η Νορβηγία (4-1), νίκες για Ουγγαρία (1-0) και Ισλανδία (2-0) – Δείτε τα γκολ

Η Νορβηγία διέλυσε με 4-1 την Εσθονία και ουσιαστικά εξασφάλισε την πρώτη θέση και την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ. «Βλέπουν» δεύτερη θέση Ουγγαρία και Ισλανδία.

Σύνταξη
