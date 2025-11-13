Κρίσιμα στοιχεία για τη διαδικασία με την οποία έγινε το μπάζωμα στα Τέμπη, λίγες ημέρες μετά το φονικό δυστύχημα με τα τρένα που άφησε πίσω του 57 νεκρούς έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΔΑΠΟ.

Η Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων αποκάλυψε κρίσιμα στοιχεία που δεν ήταν γνωστά μέχρι στιγμής για το χρονικό των γεγονότων μετά την μοιραία σύγκρουση των δύο τρένων.

Ειδικότερα, ο μηχανολόγος – αεροναυπηγός μηχανικός MEng και μέλος της ΕΔΑΠΟ, Κώστας Λακαφώσης αναφέρθηκε σε λεπτομέρειες γύρω από την υπόθεση των «αλλοιώσεων στον τόπο του ατυχήματος, ικανές να δυσχεράνουν τις έρευνες και τη συλλογή ουσιωδών αποδεικτικών στοιχείων από τις ανακριτικές αρχές», όπως τονίζεται στο κατηγορητήριο των δικαστικών αρχών.

Όπως σημείωσε ο κ. Λακαφώσης δεν θα πρέπει να εξετάζεται το αν υπήρχε κίνητρο για το μπάζωμα, καθώς υπάρχουν κάποιοι που έχουν συνδέσει το κίνητρο με την ύπαρξη ή όχι παράνομου φορτίου στο εμπορευματικό τρένο.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

«Περίπου στις 05:00 το πρωί της 1ης Μαρτίου, δηλαδή μόλις 5,5 ώρες μετά τη φονική σύγκρουση, το drone της Πυροσβεστικής πέταξε πάνω από τα συντρίμμια και με τη θερμική κάμερα που διέθετε επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε ίχνος ζωής κάτω από τις λαμαρίνες» σημείωσε ο Κώστας Λακαφώσης.

Κάτι που σημαίνει ότι από εκείνη τη στιγμή οι διασώστες γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος που πρέπει να γίνουν άμεσα διαδικασίες για τον απεγκλωβισμό του και ότι η διαδικασία έρευνας για το δυστύχημα μπορεί να γίνει με προσεκτικό και αργό ρυθμό, όπως προβλέπεται από τα σχετικά πρωτόκολλα.

Στη συνέχεια, όπως φαίνεται από τα επίσημα στοιχεία, οι γερανοί ξεκίνησαν να σηκώνουν τα βαγόνια και τα συντρίμμια στις 09:00 το πρωί, 10 περίπου ώρες μετά το δυστύχημα. «Εκείνη τη στιγμή φαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στατικότητας, κανένας κίνδυνος για τους γερανούς και προφανώς κανένας κίνδυνος για τον αγωγό αερίου που φέρεται να περνάει κάτω από το σημείο. Οι γερανοί έκαναν τη δουλειά τους όλη την ημέρα, σήκωσαν βαγόνια και τα ακούμπησαν στην άκρη, ενώ ξεκίνησαν να μεταφέρονται κάποια φορτηγά με μπάζα και να απομακρύνονται από το σημείο προς άγνωστη κατεύθυνση» συμπλήρωσε ο Κώστας Λακαφώσης της ΕΔΑΠΟ.

«Δύο ημέρες αργότερα, την 3η Μαρτίου ξεκίνησε η μεταφορά των συντριμμιών προς το Κουλούρι της Λάρισας, ένα χώρο ιδιόκτητο του ΟΣΕ, για τον οποίο όμως δεν υπάρχει κανένα αίτημα χρήσης ή άδεια χρήσης και εκεί άρχισαν να μεταφέρονται μεγάλα βαγόνια πάνω σε νταλίκες, ενώ επίσης μεταφέρθηκαν σωροί χωμάτων από χωματουργικές εργασίες που έγιναν πολύ βιαστικά στο σημείο του δυστυχήματος» πρόσθεσε ο πραγματογνώμονας της ΕΔΑΠΟ.

Όπως διαπιστώθηκε, όλες οι εργασίες έγιναν με φοβερή ταχύτητα και με κόστος που έφτασε κοντά στις 700.000 ευρώ. «Τρεις μέρες μετά, στις 7 Μαρτίου ο χώρος είχε γίνει λαμπίκο. Δεν υπήρχε καν ίχνος της σύγκρουσης και είχε διαμορφωθεί στο σημείο μια μεγάλη πλατεία, η οποία ήταν έτοιμη να υποδεχθεί και ένα εκκλησάκι» συμπλήρωσε ο Κώστας Λακαφώσης για τα γεγονότα γύρω από το μπάζωμα στα Τέμπη.

Κανείς δεν πήρε την απόφαση για όσα έγιναν

Το βασικό στοιχείο γύρω από το μπάζωμα, στο οποίο στέκεται και η ΕΔΑΠΟ, είναι το γεγονός ότι για όλα όσα συνέβησαν στο σημείο του τραγικού δυστυχήματος δεν «ευθύνεται» κανείς.

Όπως σημείωσε ο κ. Λακαφώσης «την απόφαση για την ταχεία αποκατάσταση του χώρου και για τη μεταφορά των συντριμμιών στο Κουλούρι δεν προκύπτει από πουθενά ποιος την έλαβε και ποιος τη μετέφερε σε αυτούς που έπρεπε να την εκτελέσουν και ποιος παρακολούθησε την ολοκλήρωση όλων αυτών».

Ο πραγματογνώμονας της ΕΔΑΠΟ υπογράμμισε ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα και με την απόφαση αποδέσμευσης του χώρου και της λήξης των ερευνών για ανθρώπινα υπολείμματα, η οποία έγινε στο τέλος της 3ης Μαρτίου 2023 και ο χώρος αποδεσμεύτηκε ενώ υπήρχε ακόμα αγνοούμενος και δεν είχαν ολοκληρωθεί οι έρευνες και η ταυτοποίηση μέσω DNA.

«Όλα έγιναν στο μιλητό, δεν υπάρχει κανένα χαρτί, καμία απόφαση, κανένα πρακτικό συνεδρίασης κανενός φορέα, τίποτα απολύτως που να ορίζει αυτές τις ενέργειες» συμπλήρωσε ο Κώστας Λακαφώσης, επαναλαμβάνοντας τα κρίσιμα ερωτήματα για τις κυβερνητικές αποφάσεις, εξηγώντας παράλληλα ότι δεν θα πρέπει να αναζητηθεί το κίνητρο για τα όσα έγιναν, αλλά να εξεταστούν τα γεγονότα.

«Αυτό που λέμε μπάζωμα συνέβη. Ανθρώπινα υπολείμματα πετάχτηκαν στα σκουπίδια, μια αγνοούμενη δεν βρέθηκε ποτέ και το επίσημο κράτος δεν έχει καν τα στοιχεία που συλλέγονται σε ένα απλό τροχαίο ατύχημα» κατέληξε ο μηχανολόγος – αεροναυπηγός μηχανικός MEng και μέλος της ΕΔΑΠΟ.