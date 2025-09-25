«Συντονιστής των παράνομων εργασιών ο Τριαντόπουλος» – Νέες καταθέσεις για το μπάζωμα στα Τέμπη
Οι γονείς του Βάιου Βλάχου επανέλαβαν ότι ο Χρ. Τριαντόπουλος είχε ρόλο συντονιστή στις παράνομες εργασίες και στις πιέσεις που ασκήθηκαν στις ομάδες που εργάζονταν στο χώρο, από τις πρώτες κιόλας ώρες που σημειώθηκε η σιδηροδρομική τραγωδία.
- Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με 14χρονη - Είχε επιτεθεί στον πατέρα της
- Γερμανίδα βουλευτής γράφει ιστορία αγορεύοντας στη Βουλή με το μωρό αγκαλιά
- «Τρέξτε, φύγετε...» - Οι φίλοι του 20χρονου περιγράφουν τα δραματικά λεπτά πριν από τη μοιραία πτώση
- Συνελήφθη 75χρονη που διατηρούσε τη σορό της κόρης της σε καταψύκτη 20 χρόνια
Νέα στοιχεία που αφορούν στην έρευνα με κεντρικό κατηγορούμενο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο για το αποκαλούμενο μπάζωμα στην υπόθεση των Τεμπών εισέφεραν στην αρεοπαγίτη – ανακρίτρια Φωτεινή Μηλιώνη οι γονείς του Βάιου Βλάχου, Μαρία και Χρήστος Βλάχος, οι οποίοι ήταν και οι πρώτοι οι οποίοι είχαν καταθέσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.
Οι τραγικοί γονείς έχουν εξεταστεί και σε άλλα δικονομικά στάδια και σύμφωνα με πληροφορίες εισέφεραν νέα στοιχεία που κινούνται σε δύο βασικούς άξονες: Στο ότι ο Χρ. Τριαντόπουλος είχε ρόλο συντονιστή στις παράνομες εργασίες που έλαβαν χώρα καθώς και στις πιέσεις που ασκήθηκαν στις ομάδες που εργάζονταν στο χώρο από τις πρώτες κιόλας ώρες που σημειώθηκε η σιδηροδρομική τραγωδία.
Επιπλέον, κατά τις ίδιες πληροφορίες παρέδωσαν στην ανώτατη δικαστική λειτουργό στοιχεία που αντικρούουν προηγούμενες καταθέσεις πολιτικών και μη πολιτικών προσώπων που ελέγχονται ποινικά στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας για την υπόθεση του μπαζώματος.
Το χρονολόγιο του μπαζώματος
Οι καταθέσεις των γονιών παραπέμπουν σε ένα συγκεκριμένο χρονολόγιο που αποτυπώνουν όσα έγιναν εκείνες τις κρίσιμες ώρες, που θα αξιολογηθούν από την ανακρίτρια μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία. Το σημαντικό είναι ότι αποδίδουν στον κατηγορούμενο ρόλο «συντονιστή» επικαλούμενοι συγκεκριμένα στοιχεία και ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ Περιφέρειας Θεσσαλίας και Μεγάρου Μαξίμου και κάνουν λόγο για πλήρη αποδόμηση των ισχυρισμών που ο κ. Τριαντόπουλος είχε βασίσει στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.
Επιπλέον, αναφέρουν ότι «η παρουσία του Πρωθυπουργού στο χώρο του δυστυχήματος όχι μόνο δεν είχε καμία απολύτως χρησιμότητα, αλλά στην πραγματικότητα αρχικά επιβάρυνε τη διαδικασία περισυλλογής των σορών η οποία έγινε βιαστικά, χωρίς καταγραφή και στο σκοτάδι, αλλά στη συνέχεια ανάγκασε τη διακοπή των εργασιών για πάνω από 5 ολόκληρες ώρες, σε ένα χρονικό σημείο όπου θα μπορούσαν να είχαν περισυλλεχθεί σημαντικά στοιχεία αλλά και βιολογικό υλικό».
Αντ΄αυτού, όπως έχουν ξανακαταθέσει οι γονείς τους Βάιου Βλάχου, εξαιτίας της αλλοίωσης στο χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος πολλοί συγγενείς, όπως και η δική τους οικογένεια, αναγκάστηκαν να γίνουν οι ίδιοι ερευνητές για να συγκεντρώσουν στοιχεία και να φωτίσουν σκοτεινά σημεία της υπόθεσης, την ώρα μάλιστα που πενθούσαν για τον χαμό του παιδιού τους.
Τέλος, οι γονείς του Βάιου Βλάχου εισέφεραν στοιχεία που δείχνουν τις μεθοδεύσεις με τις οποίες τα ελεγχόμενα πρόσωπα προσπαθούν να αποκρύψουν τον συντονισμό, τις ενέργειες και τις εντολές σχετικά με την παράνομη επέμβαση στο χώρο και την επιχείρηση μπαζώματος της αλήθειας.
Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται και στο τέλος της έρευνας θα κληθούν σε απολογία οι κατηγορούμενοι πριν η δικογραφία διαβιβαστεί στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου.
- Airbnb: Ξαφνικός θάνατος για χιλιάδες καταλύματα την 1η Οκτωβρίου
- Ο Κουμπαράκης τιμωρήθηκε για το πέναλτι στον Καμπελά
- Συμπληρωματικό υπόμνημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του
- Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα – Νεκρός μαθητής που παρασύρθηκε από όχημα γυρνώντας από το σχολείο
- Greece Weighs Lockdown Measures Amid Rising Sheep Pox Cases
- BHMAGAZINO: Ο Τόμας Οστερμάιερ σε μια αποκλειστική συνέντευξη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις