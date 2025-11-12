Τέμπη: Κλήσεις σε απολογία για Τριαντόπουλο, Αγοραστό και 6 ακόμη κατηγορούμενους

Η ώρα της απολογίας για τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, ο οποίος μετά από σχετική απόφαση της Βουλής ελέγχεται ποινικά για παράβαση καθήκοντος που αφορά στο αποκαλούμενο μπάζωμα στο χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη πλησιάζει.

Σύμφωνα με πληροφορίες η αρεοπαγίτης ανακρίτρια Φωτεινή Μηλιώνη ολοκλήρωσε την έρευνα της, και σύμφωνα με πληροφορίες, είναι θέμα χρόνου – πιθανότατα και εντός της ημέρας – η αποστολή των κλήσεων σε απολογία τόσο για τον πρώην υφυπουργό όσο και για τα επτά μη πολιτικά πρόσωπα που επίσης αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος για την άλλοι ση στο χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Το χρονικό διάστημα που προηγήθηκε η ανώτατη δικαστική λειτουργός εξέτασε μάρτυρες συγκέντρωσε το αναγκαίο αποδεικτικό υλικό ενώ άκουσε και τους συγγενείς των θυμάτων που έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας ζητώντας μάλιστα την ποινική αναβάθμιση της πλημμεληματικές κατηγορίας που έχει αποδοθεί για το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης της των Τεμπών.

Και οι οκτώ κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να ενημερωθούν για τα στοιχεία της δικογραφίας, και να προετοιμάσουν την απολογία τους που εκτιμάται ότι θα γίνει μέσα στον Νοέμβριο. Όπως είναι γνωστό από τη χρονική περίοδο που η ανάκριση βρισκόταν στα χέρια του εφέτη ειδικού ανακριτή Σωτήρη Μπακαίμη, ο οποίος είχε διενεργήσει την έρευνα για τη βασική υπόθεση των Τεμπών κατηγορούμενοι για την αλλοίωση στο χώρο του δυστυχήματος ήταν και ο πρώην περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός.

Αμεσως μετά το τέλος των απολογιών των κατηγορουμένων θα πέσουν οι …τίτλοι τέλους της ανακριτικής διαδικασίας και ο φάκελος της δικογραφίας θα διαβιβαστεί στο Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου.

Η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, όπου μετέχουν ανώτατοι δικαστικοί από Αρειο Πάγο και Συμβούλιο της Επικρατείας θα είναι καθοριστικής σημασίας για την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς, αν αποφασιστεί η παραπομπή σε δίκη του Χρήστου Τριαντόπουλου, τότε θα συγκροτηθεί Ειδικό Δικαστήριο για την εκδίκαση της υπόθεσης, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, αν υπάρξει απαλλακτική απόφαση για τον πρώην υφυπουργό, τα μη πολιτικά πρόσωπα που τον έχουν ακολουθήσει με βάση την εφαρμογή του νόμου περί ευθύνης υπουργών θα επιστρέψουν και θα δικαστούν από την τακτική ποινική δικαιοσύνη.

Παράλληλα ήδη έχει ξεκινήσει η ανακριτική διαδικασία για τον πρώην υπουργό Κώστα Αχ. Καραμανλή που επίσης έχει παραπεμφθεί για πλημμέλημα (παράβαση καθήκοντος) ενώ και και στην περίπτωση του οι συγγενείς των θυμάτων έχουν ζητήσει αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα. Ο αρεοπαγίτης ανακριτής Ηλίας Γιαρένης μελετά τα στοιχεία της δικογραφίας για τον συγκεκριμένο πρώην υπουργό ,ενώ με ανακοίνωση του ο Αρειος Πάγος έκανε γνωστό ότι την επόμενη εβδομάδα παραδίδεται ειδικός χώρος για την ανάκριση που παρέχει όλες τις δυνατότητες για την εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων ώστε η ανακριτική διαδικασία να προχωρήσει και να διεξαχθεί χωρίς προβλήματα.