Τέμπη: Με τους συγγενείς των θυμάτων στα έδρανα η δίκη στις 3/3 – Απορρίφθηκε αίτημα του κράτους να αποβληθούν
Ένταση επικράτησε στη δίκη για τα Τέμπη και την αμαρτωλή σύμβαση 717 με κατηγορούμενους δύο ελεγκτές της Αρχής Διαφάνειας καθώς το Νομικό Συμβούλιο του κράτους βρέθηκε στα έδρανα της υπεράσπισης
Δικαιωμένοι αποχώρησαν από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών μετά την απόφαση του δικαστηρίου στη δίκη των δύο ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειες.
Σε δηλώσεις τους οι συγγενείς στηλίτευσαν το γεγονός ότι στη σημερινή δίκη δικηγόροι του Νομικού συμβουλίου του κράτους βρέθηκαν στα έδρανα της υπεράσπισης
Ομόφωνα οι δικαστές παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση όχι μόνο απέρριψαν το αίτημα του δικηγόρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για αποβολή των συγγενών των θυμάτων από τα έδρανα αλλά ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 3 Μαρτίου υποχρεώνοντας το ελληνικό δημόσιο να βρίσκεται δίπλα στους συγγενείς των θυμάτων.
Δικαιωμένοι δηλώνουν οι συγγενείς
Μετά από αυτή την εξέλιξη οι συγγενείς δηλώνουν δικαιωμένοι από την απόφαση της δικαιοσύνης και έτοιμοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους για τη δικαίωση της μνήμης των δικών τους ανθρώπων που χάθηκαν στη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.
Σε δηλώσεις τους όλοι στηλίτευσαν επίσης το γεγονός ότι στη σημερινή δίκη δικηγόροι του Νομικού συμβουλίου του κράτους βρέθηκαν στα έδρανα της υπεράσπισης παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι ελέγχονται ότι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους .
