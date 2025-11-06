Τέμπη: Σε εξέλιξη η προκαταρκτική εξέταση για τις εκταφές θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προκαταρκτική εξέταση που αφορά τις εκταφές θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, που έχουν ξεκινήσει με παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας.

Οι συγγενείς των θυμάτων να καταθέσουν εγγράφως το είδος των εξετάσεων που θέλουν οι ίδιοι να γίνουν στο πλαίσιο της εκταφής. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών και τα πορίσματα που θα συνταχθούν από πραγματογνώμονες και τεχνικούς συμβούλους θα διαβιβαστούν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας, ενώπιον του οποίου έχουν παραπεμφθεί να δικαστούν 36 κατηγορούμενοι, μη πολιτικά πρόσωπα για την τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς.

Στο μεταξύ, με δήλωσή του στο Συμβούλιο Εφετών και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας θύματος, δηλώνει δεν τον εκπροσωπεί σε καμία αρχή τεχνικός σύμβουλος, ο οποίος ορίστηκε από συγγενή άλλου θύματος στην υπόθεση.

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις, καθώς οι αρχές, αφού συγκεντρώσουν τα αναγκαία στοιχεία θα ξεκινήσουν τη διαδικασία αυτή που έχει διαταχθεί από τη δικαιοσύνη ώστε να μη μείνει καμία σκιά στη σοβαρή αυτή υπόθεση.