Τέμπη: Σε εξέλιξη η προκαταρκτική εξέταση για τις εκταφές θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας
Οι συγγενείς των θυμάτων να καταθέσουν εγγράφως το είδος των εξετάσεων που θέλουν να γίνουν στο πλαίσιο της εκταφής. Τα πορίσματα θα διαβιβαστούν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας.
- Η Ευρώπη κλείνει τα πουλερικά στα κοτέτσια καθώς η γρίπη των πτηνών επιστρέφει
- Τέμπη: Σε εξέλιξη η προκαταρκτική εξέταση για τις εκταφές θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας
- Boeing: Με εξωδικαστική συμφωνία παύει η ποινική δίωξη για τα πολύνεκρα δυστυχήματα το 2018-19
- Ακόμα και ένας περίπατος την ημέρα αρκεί για να επιβραδύνει την Αλτσχάιμερ
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προκαταρκτική εξέταση που αφορά τις εκταφές θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, που έχουν ξεκινήσει με παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας.
Οι συγγενείς των θυμάτων να καταθέσουν εγγράφως το είδος των εξετάσεων που θέλουν οι ίδιοι να γίνουν στο πλαίσιο της εκταφής. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών και τα πορίσματα που θα συνταχθούν από πραγματογνώμονες και τεχνικούς συμβούλους θα διαβιβαστούν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας, ενώπιον του οποίου έχουν παραπεμφθεί να δικαστούν 36 κατηγορούμενοι, μη πολιτικά πρόσωπα για την τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς.
Στο μεταξύ, με δήλωσή του στο Συμβούλιο Εφετών και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας θύματος, δηλώνει δεν τον εκπροσωπεί σε καμία αρχή τεχνικός σύμβουλος, ο οποίος ορίστηκε από συγγενή άλλου θύματος στην υπόθεση.
Τις επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις, καθώς οι αρχές, αφού συγκεντρώσουν τα αναγκαία στοιχεία θα ξεκινήσουν τη διαδικασία αυτή που έχει διαταχθεί από τη δικαιοσύνη ώστε να μη μείνει καμία σκιά στη σοβαρή αυτή υπόθεση.
- Γκολ και ασίστ ο Φορτούνης, δύο τέρματα ο Μασούρας με την Αλ Κάλιτζ (vids)
- Προσωρινά κρατούμενοι για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια κρίθηκαν οι δύο τραυματίες που νοσηλευόνται στο ΠΑΓΝΗ
- Φάμελλος: Αναγκαία η σύμπλευση των προοδευτικών δυνάμεων
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 11 και 12 Νοεμβρίου στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης
- Η ENTERSOFTONE F&B φέρνει την επανάσταση στην εστίαση με τις νέες λύσεις POINT2ORDER και Kitchen Management System
- Η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις