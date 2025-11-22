Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την ημέρα της απολογίας του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και έξι ακόμα μη πολιτικών προσώπων που κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος, αδίκημα που αφορά στο αποκαλούμενο μπάζωμα στο χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς.

Η αρεοπαγίτης – ανακρίτρια Φωτεινή Μηλιώνη αφού ολοκλήρωσε την έρευνά της έστειλε κλήσεις προς απολογία σε όλους τους κατηγορουμένους, οι οποίοι τις προηγούμενες ημέρες εμφανίστηκαν ενώπιον της ανώτατης δικαστικής λειτουργού και έλαβαν ολιγοήμερη προθεσμία για το δεύτερο δεκαήμερο να του Δεκεμβρίου προκειμένου να ενημερωθούν για τα στοιχεία της δικογραφίας και να προετοιμάσουν την υπεράσπιση τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλοι οι κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν αυτοπροσώπως στο ανακριτικό γραφείο και τις επόμενες ημέρες θα βρεθούν εκ νέου εκεί για να απολογηθούν και να απαντήσουν στις ερωτήσεις που θα τους θέσει η αρεοπαγίτης ανακρίτρια.

Πρώτη φορά που ο Τριαντόπουλος θα απολογηθεί επί της ουσίας

Κατά τις ίδιες πληροφορίες τελευταίος θα περάσει το γραφείο της δικαστικής λειτουργού ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος όπως είναι γνωστό μετά την άδεια της Βουλής ελέγχεται ποινικά για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.

Με δεδομένο ότι η προανακριτική επιτροπή για τον πρώην υφυπουργό ολοκληρώθηκε με διαδικασίες fast track και ο ίδιος δεν εμφανίστηκε προκειμένου να εισφέρει τη δική του άποψη, η απολογία του στην ανακρίτρια του Ειδικού Δικαστηρίου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς θα είναι η πρώτη φορά που θα απολογηθεί επί της ουσίας για την υπόθεση αυτή.

Μετά το τέλος των απολογιών η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο τα μέλη του οποίου με βούλευμά τους θα αποφανθούν για την παραπομπή ή μη των κατηγορουμένων στο εδώλιο του ειδικού δικαστηρίου.

Στη διαδικασία που προηγήθηκε παρόντες ήταν και πολλοί συγγενείς των θυμάτων οι οποίοι έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας και έχουν ζητήσει την ποινική αναβάθμιση της πλημμεληματικής κατηγορίας που αποδίδεται στους κατηγορουμένους.