Τέμπη: Τι ζητούν οι συγγενείς για τον Καραμανλή

Μέσα σε 18 σελίδες ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας ενός εκ των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, απευθυνόμενος στη Δικαιοσύνη εξηγεί γιατί δεν πρέπει να χαθεί η τελευταία ευκαιρία να μάθει ο ίδιος και οι συγγενείς των άλλων νεκρών τα αίτια θανάτου των δικών τους ανθρώπων από τη σύγκρουση των δύο τρένων.

Την ώρα που η ποινική προκαταρκτική εξέταση για την εκταφή των σορών των θυμάτων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ο Παύλος Ασλανίδης, διά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Γιάννη Μαντζουράνη, ζητεί επί της ουσίας στη ληξιαρχική πράξη θανάτου να αναγράφεται και η αιτία που έχασε το παιδί του και για τον λόγο αυτόν με υπόμνημα που κατέθεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας ζητεί τη διενέργεια συγκεκριμένων εξετάσεων με την τήρηση αυστηρών πρωτοκόλλων και την αποστολή των δειγμάτων σε δημόσια εργαστήρια στο εξωτερικό στην Ολλανδία ή τη Γερμανία.

Ο Παύλος Ασλανίδης, χωρίς να παραγνωρίζει ότι η εισαγγελική παραγγελία για την εκταφή των θυμάτων αποτελεί «θετικό βήμα» για τη διερεύνηση αυτής της τόσο σημαντικής πτυχής της υπόθεσης, επισημαίνει, διά του δικηγόρου του, τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε περίπτωση που δεν διενεργηθούν συγκεκριμένες εξετάσεις σε εξειδικευμένα εργαστήρια, δεδομένων μάλιστα των ιδιαίτερων συνθηκών της υπόθεσης. Είναι κοινός τόπος εξάλλου ότι αφενός έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από τη σιδηροδρομική τραγωδία, αφετέρου ότι το προς εξέταση δείγμα είναι μικρό, και κυρίως ότι είναι η τελευταία ευκαιρία να δοθούν οι απαντήσεις στους συγγενείς των θυμάτων.

Οπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές η διαδικασία αυτή δεν θα έχει καμία επίπτωση στην προγραμματισμένη δίκη για τον Μάρτιο του 2026, καθώς μέχρι τότε θα μπορούν να έχουν ολοκληρωθεί οι αναγκαίες εξετάσεις και τα αποτελέσματα-πορίσματα να εισφερθούν στο δικαστήριο, που θα τα αξιολογήσει και θα τα συνεκτιμήσει μαζί με το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό.

Συγκεκριμένα, ο Π. Ασλανίδης ζητεί:

• Να διενεργηθεί εξειδικευμένη ιατροδικαστική γενετική (DNA) εξέταση

• Να διενεργηθεί εξειδικευμένη τοξικολογική – χημική ανάλυση εξέτασης για επιταχυντές και δείκτες εισπνοής καπνού/τοξικών αερίων, καθώς και για υδρογονάνθρακες και προϊόντα καύσης,

• Να τηρηθούν αυστηρά όλες οι διαδικασίες αυστηρής τήρησης δειγματοληψίας, τοξικολογικής – χημικής εξέτασης, καθώς και ελέγχου ταυτοποίησης με DNA και να γίνουν όλες οι απαραίτητες βιοχημικές, ιστολογικές, τοξικολογικές κ.ά. εξετάσεις, ώστε να διακριβωθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα αίτια του θανάτου του, αλλά και να ταυτοποιηθούν όλα τα τεμάχια που τοποθετήθηκαν στο φέρετρο του Δημήτρη Ασλανίδη.

• Να χορηγηθεί στην ορισθείσα τεχνική του σύμβουλο, γραπτή και ρητή άδεια να εξετάσει τα ανευρεθέντα κατόπιν εκταφής τμήματα της σορού του γιου του και να λάβει δείγματα εξ αυτών για ιστολογικές, τοξικολογικές, χημικές εξετάσεις και εξετάσεις DNA, χορηγουμένης προς τούτο, για να αποσταλούν σε διεθνώς αναγνωρισμένο και με την απαιτούμενη πιστοποίηση Εργαστήριο στη Γαλλία, όπου θα διενεργηθεί συμφώνως με τους «κανόνες της επιστήμης και τέχνης» τόσον ο έλεγχος ταυτοποίησης με DNA όσο και οι ενδεδειγμένες λοιπές χημικές, τοξικολογικές, ιστολογικές κ.λπ. εξετάσεις.

Εν αναμονή της απάντησης της Δικαιοσύνης πάντως, οι συγγενείς των θυμάτων έχουν ξεκινήσει να δηλώνουν παρόντες και στην εν εξελίξει ανακριτική διαδικασία για τον πρώην υπουργό Κώστα Αχ. Καραμανλή. Ο Δημήτρης Πλακιάς, ο οποίος έχει χάσει τις δίδυμες κόρες του, δήλωσε παράσταση για υποστήριξη της κατηγορίας στον ανακριτή αρεοπαγίτη Ηλία Γιαρένη, ο οποίος διενεργεί τη δικαστική έρευνα, ζητώντας την ποινική αναβάθμιση της κατηγορίας από πλημμέλημα σε κακούργημα, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένεται να ακολουθήσει η δήλωση υποστήριξης κατηγορίας και από άλλους συγγενείς των θυμάτων.

