newspaper
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.11.2025 | 09:00
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Αττική Οδός, Κηφισίας, Κατεχάκη
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πώς προχωρά η διαδικασία των εκταφών για τα θύματα των Τεμπών – Ποιος ευθύνεται για την καθυστέρηση
Ελλάδα 07 Νοεμβρίου 2025 | 08:02

Πώς προχωρά η διαδικασία των εκταφών για τα θύματα των Τεμπών – Ποιος ευθύνεται για την καθυστέρηση

Ένα μήνα μετά την απόφαση της Εισαγγελίας Λάρισας, ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τις εκταφές των θυμάτων στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών - Πότε θα ολοκληρωθούν

Νίκος Κλόκας
ΡεπορτάζΝίκος Κλόκας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το βραδινό σνακ που «απογειώνει» τον εγκέφαλο και τον ύπνο

Το βραδινό σνακ που «απογειώνει» τον εγκέφαλο και τον ύπνο

Spotlight

Ήταν αρχές του προηγούμενου μήνα όταν η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας άναβε το πράσινο φως για την εκταφή των σορών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, προκειμένου να πραγματοποιηθούν τοξικολογικές εξετάσεις και εξετάσεις ταυτοποίησης με τη μέθοδο DNA.

Είχε προηγηθεί η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, που ζητούσε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα για τη σορό του γιου του Ντένις, που έχασε τη ζωή του στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Έλαβαν κλήσεις

Οι συγγενείς των θυμάτων έλαβαν τα προηγούμενα 24ωρα τις πρώτες κλήσεις για «ένορκη εξέταση μάρτυρα», σύμφωνα με την οποία θα πρέπει εντός 10ημέρου να δηλώσουν τι είδους εξετάσεις θέλουν να γίνουν στην κάθε σορό.

Στη συνέχεια, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας θα κληθεί να συλλέξει όλα τα αιτήματα, τόσο αυτά που είχαν γίνει στο παρελθόν και άλλα που ενδεχομένως να κατατέθηκαν μετά την απόφαση της Εισαγγελίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του in, μέχρι στιγμής έχουν απαντήσει θετικά στο ζήτημα των εκταφών επτά οικογένειες από τις περίπου 20 που έχουν ερωτηθεί.

Δείτε την κλήση ένορκης εξέτασης των μαρτύρων

Εξετάσεις και στο εξωτερικό αν χρειαστεί

Όπως σχολιάζουν τεχνικοί σύμβουλοι οικογενειών, στην Ελλάδα οι δυνατότητες είναι πολύ συγκεκριμένες και περιορισμένες, οπότε υπάρχει ενδεχόμενο κάποιες εξετάσεις να πρέπει να γίνουν από εργαστηριακά κέντρα του εξωτερικού.

Αν υπάρξει τέτοια ανάγκη, τότε η αρμόδια Εισαγγελία θα πρέπει να διορίσει κάποιον από το εξωτερικό ως πραγματογνώμονα του ελληνικού κράτους, όπως συνέβη και με τους σκληρούς δίσκους της Interstar από τους σιδηροδρομικούς σταθμούς που εστάλησαν σε ειδικό εργαστήριο στη Βρετανία.

Για την επιλογή εργαστηρίου στο εξωτερικό μπορούν να καταθέσουν προτάσεις και οι οικογένειες των θυμάτων, ωστόσο την τελική απόφαση θα την πάρει η Δικαιοσύνη.

Πιθανή νέα καθυστέρηση

Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, αν χρειαστεί να σταλούν δείγματα σε εργαστήριο του εξωτερικού, λαμβάνοντας υπόψιν τη διαδικασία επιλογής, θα υπάρξει νέα καθυστέρηση στην πραγματοποίηση των εκταφών.

Για την καθυστέρηση αυτή, δεν θα πρέπει να επιρρίψει ευθύνες στην πλευρά των συγγενών των θυμάτων, ούτε να εκτιμηθεί ότι το κάνουν σκόπιμα για να καθυστερήσει η έναρξη της δίκης-όπως υποστήριζε η κυβέρνηση- καθώς εκείνοι έχουν υποβάλει τα σχετικά αιτήματα εκταφών μερικούς μήνες μετά το τραγικό δυστύχημα που προκάλεσε το θάνατο 57 ανθρώπων.

Όπως τονίζει η πλευρά των συγγενών των θυμάτων, θα ήταν λογικό όταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτά από το βήμα της Βουλής «αλήθεια, τι γίνεται με τις εκταφές;» να γνώριζε την προβλεπόμενη διαδικασία και όχι να αναπαράγει αναρτήσεις των troll του Διαδικτύου.

Ποια είναι η διαδικασία των εκταφών

Όπως υπογραμμίζουν τεχνικοί σύμβουλοι των οικογενειών η διαδικασία των εκταφών και των αναλύσεων έχει τρία σκέλη, με εντελώς διαφορετικές απαιτήσεις και πρωτόκολλα δειγματοληψίας και ανάλυσης το καθένα.

1. Δειγματοληψία από κάθε ξεχωριστό τμήμα της σορού και ταυτοποίηση μέσω DNA

«Αυτή είναι μια διαδικασία μάλλον εύκολη από τεχνικής άποψης, μπορεί να εκτελεστεί σύμφωνα με γνωστά πρωτόκολλα και διαδικασίες από τις κατά τόπους αρμόδιες ιατροδικαστικές υπηρεσίες σε συνεργασία με τα εργαστήρια ταυτοποίησης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας» σημειώνουν τεχνικοί σύμβουλοι οικογενειών, που υπογραμμίζουν ότι σε αυτό το στάδιο οι ίδιοι είναι απλοί επιβλέποντες.

2. Δειγματοληψία από ιστούς ή πήγματα αίματος για βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις

Κύριο αντικείμενο της συγκεκριμένης δειγματοληψίας είναι η προσπάθεια για ανίχνευση ανθρακυλαιμοσφαιρίνης στο αίμα του θύματος, ώστε να διαπιστωθεί η προθανάτια εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα και άρα να προκύψει έτσι ένα σημαντικό στοιχείο σχετικό με τον μηχανισμό θανάτου (από τη σύγκρουση ή σε δεύτερο χρόνο από τη φωτιά).

Όμως, η συγκεκριμένη διαδικασία ξεπερνά τα καθιερωμένα, αφού η ανίχνευση ανθρακυλαιμοσφαιρίνης απαιτεί ποσότητα υγρού αίματος από δειγματοληψία που έχει γίνει όσο το δυνατόν πιο κοντά στον χρόνο θανάτου.

Η ανίχνευση ανθρακυλαιμοσφαιρίνης με σχεδόν τρία χρόνια καθυστέρηση είναι μια δύσκολη διαδικασία με άγνωστα αποτελέσματα και δεν φαίνεται να υποστηρίζεται από καμία υπηρεσία ή εργαστήριο στην Ελλάδα.

Συνεπώς, θα πρέπει να βρεθεί εξειδικευμένο εργαστήριο του εξωτερικού του οποίου κάποιος εκπρόσωπος να οριστεί επίσημα ως πραγματογνώμονας από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας προκειμένου να ορίσει το πρωτόκολλο της δειγματοληψίας και να προχωρήσει στις σχετικές εξετάσεις. Επιπλέον, στην παραγγελία να υπάρχει πρόβλεψη για λήψη επιπλέον δειγμάτων που να παραδοθούν και στους τεχνικούς συμβούλους της οικογένειας.

3. Δειγματοληψία και χημική ανάλυση από αέρια ή υγρά που πιθανόν να περιέχονται στον σφραγισμένο νεκρόσακο

Αυτή είναι ακόμα μια διαδικασία που απαιτεί κάτι παραπάνω από τα καθιερωμένα, δεδομένου ότι ξεφεύγει από τις κλασικές ιατροδικαστικές πρακτικές και περνάει σε διαδικασίες Εγκληματολογικών Ερευνών.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας θα πρέπει να καταλήξει στην διαδικασία που θα ακολουθηθεί, ορίζοντας την αρμόδια υπηρεσία-είτε την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛΑΣ είτε άλλη εξειδικευμένη υπηρεσία ή φορέα του εξωτερικού.

Ο φορέας που θα οριστεί από την Εισαγγελία Λάρισας θα έχει και πάλι την αποκλειστική ευθύνη να καθορίσει το κατάλληλο πρωτόκολλο δειγματοληψίας. Επιπλέον, στην παραγγελία να υπάρχει πρόβλεψη για λήψη επιπλέον δειγμάτων που να παραδοθούν και στους τεχνικούς συμβούλους της οικογένειας.

Τα επόμενα βήματα

Για τη δειγματοληψία από τα τμήματα μιας σορού και ταυτοποίησή της μέσω DNA θα οριστούν τα εργαστήρια τη ΔΕΕ και οι ιατροδικαστές που θα «τρέξουν» τη διαδικασία.

Για την ανίχνευση της ανθρακυλαιμοσφαιρίνη ενδέχεται να υπάρξει δυσκολία, καθώς είναι αμφίβολο αν θα μπορέσει να ανιχνευτεί σχεδόν τρία χρόνια μετά το πολύνεκρο δυστύχημα.

Παράλληλα, το πρωτόκολλο δειγματοληψίας θα συμφωνηθεί μετά τον εντοπισμό κατάλληλου κέντρου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, που θα μπορέσει να αναλάβει αυτές τις αναλύσεις.

Αναφορικά με τη δειγματοληψία και χημική ανάλυση από αέρια ή υγρά που πιθανόν να περιέχονται στον σφραγισμένο νεκρόσακο, ίσως ζητηθεί η βοήθεια του Γενικού Χημείου του Κράτους, σε συνδυασμό με τη ΔΕΕ της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να φέρουν εις πέρας την απαιτητική διαδικασία.

Όπως υπογραμμίζουν τεχνικοί σύμβουλοι των οικογενειών, μιλώντας στο in, για πρακτικούς λόγους η δειγματοληψία για το (3) πρέπει να προηγηθεί, έπειτα για το (2) και τελευταία για το (1).

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η διαδικασία θα χρειαστεί αρκετό χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί, χωρίς να ευθύνεται η πλευρά των συγγενών των θυμάτων. Είναι τέτοιες οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν, αλλά και οι αδυναμίες, καθώς όπως συνέβη και με την εξέταση των βίντεο των αμαξοστοιχιών, αλλά και τον έλεγχο πυρασφάλειας των βαγονιών, ίσως και σε αυτή την περίπτωση να αναζητηθεί πιστοποιημένο εργαστήριο στο εξωτερικό, που θα αναλάβει κομμάτια της συγκεκριμένης έρευνας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
OT FORUM: Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ στο 6ο ΟΤ FORUM

OT FORUM: Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ στο 6ο ΟΤ FORUM

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το βραδινό σνακ που «απογειώνει» τον εγκέφαλο και τον ύπνο

Το βραδινό σνακ που «απογειώνει» τον εγκέφαλο και τον ύπνο

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Αλέξανδρος Εξάρχου: Κλείνει deal με κολοσσό του LNG το σχήμα AKTOR – ΔΕΠΑ

Αλέξανδρος Εξάρχου: Κλείνει deal με κολοσσό του LNG το σχήμα AKTOR – ΔΕΠΑ

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βορίζια: Συνεχίζονται οι έρευνες για το μακελειό – Κλειστά στόματα από τους συλληφθέντες
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Συνεχίζονται οι έρευνες για το μακελειό – Κλειστά στόματα από τους συλληφθέντες

Η Αστυνομία διατηρεί ισχυρή παρουσία στα Βορίζια, προκειμένου να αποτραπούν νέα επεισόδια και να αποκατασταθεί η ηρεμία στο χωριό μετά το αιματηρό περιστατικό.

Σύνταξη
Η Γενιά Ζ θέλει δουλειά όχι δουλεία
Ελλάδα 07.11.25

Η Γενιά Ζ θέλει δουλειά όχι δουλεία

«ΤΑ ΝΕΑ» δημοσιεύουν σήμερα, πρώτα, τα βασικά συμπεράσματα μεγάλης έρευνας που διενεργήθηκε σε νέους εργαζομένους και νέες εργαζόμενες, ηλικίας ως 29 ετών

Βασίλης Τσουκαλάς
Παραμένει στη φυλακή ο Κασιδιάρης – Απερρίφθη το νέο αίτημα αποφυλάκισής του
Πέμπτο κατά σειρά 06.11.25

Παραμένει στη φυλακή ο Κασιδιάρης – Απερρίφθη το νέο αίτημα αποφυλάκισής του

Η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών γνωστοποιήθηκε σήμερα και ήταν ομόφωνα αρνητική σύμφωνα, απορρίπτοντας εκ νέου το αίτημα υφ’ όρον απόλυσής του από τις φυλακές Δομοκού

Σύνταξη
Σίνδος: Σε λάθος γραμμή o ΟΣΕ με την Hellenic Train τρία χρόνια μετά τα Τέμπη
Αλαλούμ 06.11.25

Σε λάθος γραμμή o ΟΣΕ με την Hellenic Train τρία χρόνια μετά τα Τέμπη

Σύγχυση προκαλούν στο επιβατικό κοινό οι ανακοινώσεις της Hellenic Train και του ΟΣΕ για το περιστατικό της 5ης Νοεμβρίου 2025, με την αμαξοστοιχία 2591 (Θεσσαλονίκη–Λάρισα). Πινγκ πονγκ ευθυνών και στο ίδιο έργο θεατές σχεδόν τρία χρόνια από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μπουρίνι έπληξε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο – Προβλήματα από πλημμυρισμένους δρόμους και διακοπές ρεύματος
Κακοκαιρία 06.11.25

Μπουρίνι έπληξε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο – Προβλήματα από πλημμυρισμένους δρόμους και διακοπές ρεύματος

Μεγάλα προβλήματα προκάλεσε στην Κρήτη το δυνατό μπουρίνι που πέρασε από τρεις νομούς του νησιού. Εξαιτίας της βροχής, πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ στα Χανιά αρκετές περιοχές έμειναν χωρίς ρεύμα.

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 11 και 12 Νοεμβρίου στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης
Τα σημεία 06.11.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 11 και 12 Νοεμβρίου στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στα σημεία που θα τεθούν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μακρόν: Ο «χειρότερος» πρόεδρος της Γαλλίας – Τόσο νάρκισσος, που ενίσχυσε την ακροδεξιά
Εκ των έσω κριτική 07.11.25

Μακρόν: Ο «χειρότερος» πρόεδρος της Γαλλίας – Τόσο νάρκισσος, που ενίσχυσε την ακροδεξιά

Μόνο καλά λόγια δεν έχει για τον Γάλλο πρόεδρο ο παλιός του μέντορας, Αλέν Μινκ. Πιστεύει ότι ο Μακρόν αφήνει τη χώρα σε χειρότερη κατάσταση από όταν ανέλαβε την εξουσία, οδηγώντας την στην καταστροφή

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βορίζια: Συνεχίζονται οι έρευνες για το μακελειό – Κλειστά στόματα από τους συλληφθέντες
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Συνεχίζονται οι έρευνες για το μακελειό – Κλειστά στόματα από τους συλληφθέντες

Η Αστυνομία διατηρεί ισχυρή παρουσία στα Βορίζια, προκειμένου να αποτραπούν νέα επεισόδια και να αποκατασταθεί η ηρεμία στο χωριό μετά το αιματηρό περιστατικό.

Σύνταξη
«Παντοτινά χημικά» σε φάρμακα και ιατρικές συσκευές – Πώς γίνεται η αξιολόγηση;
Δίκοπο μαχαίρι 07.11.25

«Παντοτινά χημικά» σε φάρμακα και ιατρικές συσκευές – Πώς γίνεται η αξιολόγηση;

Εννέα φορείς παραγωγής φαρμάκων για ανθρώπους και ζώα, ζητούν ξεχωριστή αξιολόγηση των προϊόντων ενόψει νομοθεσίας για περιορισμό των επικίνδυνων χημικών ενώσεων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
O Kρητικός Ανδρουλάκης, ο «αμερικανόφιλος Γεωργιάδης» και τα Βορίζια – Η σύγκρουση για την οπλοκατοχή
Πολιτική Γραμματεία 07.11.25

O Kρητικός Ανδρουλάκης, ο «αμερικανόφιλος Γεωργιάδης» και τα Βορίζια – Η σύγκρουση για την οπλοκατοχή

Δριμύ κατηγορώ κατά του Άδωνι Γεωργιάδη και της κυβέρνησης εξαπέλυσαν το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης με φόντο τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας για το αμερικανικό μοντέλο της οπλοκατοχής. Τα μηνύματα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το 6ο Forum του ΟΤ και την ΚΕΔΕ για τα Βορίζια.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει, δεν αντικαθιστά τους δημιουργούς – Η ιστορική συμφωνία της Universal με την Udio
Music 07.11.25

Η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει, δεν αντικαθιστά τους δημιουργούς – Η ιστορική συμφωνία της Universal με την Udio

Μετά από μήνες έντασης και νομικών συγκρούσεων, η μουσική βιομηχανία κάνει στροφή: η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως απειλή, αλλά ως εργαλείο που λειτουργεί μέσα σε σαφή όρια, με στόχο να προστατεύσει και να ενισχύσει τον δημιουργό — όχι να τον αντικαταστήσει

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο