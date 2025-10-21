Καταγγελία Ασλανίδη: Μας απειλούν με προσαγωγές, αν δεν αιτιολογήσουμε την εκταφή των παιδιών μας

Σε μια αδιανόητη καταγγελία προχώρησε Παύλος Ασλανίδης ο οποίος έχασε τον γιο του στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Όπως αποκάλυψε ο Παύλος Ασλανίδης η αστυνομία τους απειλεί με προσαγωγή αν δεν δώσουν κατάθεση για τους λόγους για τους οποίους ζητάνε την εκταφή των παιδιών τους που έχασαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα είπε στο χαρτί αναφέρεται ότι αν δε παρουσιαστούν στα αντίστοιχα Α.Τ., η αστυνομία θα μπορεί να τους προσάγει… βιαίως.

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή ο Παύλος Ασλανίδης, επεσήμανε πως «ενώ έχουμε κάνει αιτιολογημένη αίτηση για εκταφή των παιδιών μας, μας έστειλαν χαρτί στους γονείς από τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα, να πάμε να δώσουμε κατάθεση για ποιο λόγο ζητάμε την εκταφή διαφορετικά θα προχωρήσουν στη βίαιη προσαγωγή μας».

«Μα εμείς στο αίτημα μας περιγράφουμε όσοι ζητήσαμε εκταφή γιατί τη ζητάμε!!! Έχει δει ή ακούσει κανείς να φέρεται έτσι η πολιτεία σε γονείς που τους σκότωσαν τα παιδιά;» «Είναι δυνατόν να τίθεται τέτοιο ερώτημα σε ένα γονιό, μετά από 2,5 χρόνια που ψάχνει την αλήθεια;» συνέχισε χαρακτηριστικά.

Οι γονείς που δολοφονήθηκαν τα παιδιά τους στα Τέμπη έλαβαν κλήση από τα αστυνομικά τμήματα των περιοχών τους να παρουσιαστούν για να καταθέσουν για ποιο λόγο θέλουν να κάνουν την… εκταφή της σορού του παιδιού τους… pic.twitter.com/qAYU0CSutf — Areti Athanasiou (@AretiAthanasiu) October 21, 2025

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει την απαγόρευση των δημόσιων συγκεντρώσεων στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, είπε: «Το πρόσωπο του πρωθυπουργού το έχουμε δει από την αρχή, όταν πέταξαν τα οστά των παιδιών μας στο Κουλούρι ή όταν βρέθηκαν στα καμένα βαγόνια… αυτό τα λέει όλα».

Μιλώντας για τη στάση που θα κρατήσουν τώρα που δεν επιτρέπονται οι συναθροίσεις, ήταν απόλυτος. «Εννοείται θα ξαναπάμε», δήλωσε. «Όταν κάνουν παραχωρήσεις στο Αιγαίο δεν τους ενοχλεί; Τα ονόματα τους πείραξαν;».