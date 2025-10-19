Συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα: «Δολοφόνησαν και τη Δημοκρατία» – Βίντεο και φωτογραφίες

Πλήθος κόσμου βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Σύνταγμα, για τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο «Μνημείο ονομάτων θυμάτων Τεμπών».

​Οι διοργανωτές έχουν απευθύνει «Ειρηνικό Κάλεσμα Διαμαρτυρίας», με κεντρικό σύνθημα «Τα Τέμπη δεν ήταν ατύχημα είναι Έγκλημα».

​Στη συγκέντρωση, σύμφωνα με το κάλεσμα, συμμετέχουν «Ενεργοί πολίτες, συγγενείς των θυμάτων , επιζώντες της μοιραίας αμαξοστοιχίας».

<br />

<br />

«Δολοφόνησαν και τη Δημοκρατία»

Ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, που έχασε τον γιο του στο δυστύχημα, τόνιζε ότι «έχουμε σήμερα ένα κάλεσμα, σχετικά με όλο αυτό που συμβεί για το χώρο μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Δεν θέλω να πω πολλά παιδιά. Λίγα, συνοπτικά, για να ακούει και να καταλαβαίνει ο κόσμος. Σήμερα πρέπει εδώ πέρα να γραφτεί και το 58ο θύμα, το οποίο είναι η Δημοκρατία. Δολοφόνησαν και τη Δημοκρατία. Βέβαια, μαζί με τα 57 παιδιά, το 58 είναι η δολοφονία της Δημοκρατίας.Έχουμε γράψει εδώ πέρα. Είναι ένας χώρος για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε, να διαμαρτυρηθούμε κόσμια όσο μπορούμε, για τη δολοφονία αυτών των παιδιών. Κρατική δολοφονία, έτσι δεν είναι;».

Συγγενείς θυμάτων γράφουν ξανά τα ονόματα μπροστά από τη Βουλή

Με μια δράση κορυφώθηκε η αποψινή συγκέντρωση για την τραγωδία στα Τέμπη στο Σύνταγμα, με συγγενείς των θυμάτων να γράφουν ξανά τα ονόματα, με κόκκινη μπογιά, μπροστά από τη Βουλή.

<br />

Οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν από τον κόσμο να παραμείνει στο σημείο υπό τον φόβο μιας αστυνομικής επέμβασης. Παρά ταύτα, οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε απόσταση και κρατούν διακριτική στάση.