Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
10.10.2025 | 23:48
Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στη Χιλή - Προειδοποίηση για τσουνάμι
10.10.2025 | 22:32
Φωτιά σε υπόγεια διάβαση στη Λεωφόρο Συγγρού - Δείτε εικόνες
10.10.2025 | 15:10
24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου σε Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ
Αποκάλυψη in: Τα έξι έγγραφα και ρεπορτάζ που ενισχύουν τα ερωτήματα για τις τοξικολογικές εξετάσεις στην τραγωδία των Τεμπών
Ελλάδα 10 Οκτωβρίου 2025 | 23:14

Αποκάλυψη in: Τα έξι έγγραφα και ρεπορτάζ που ενισχύουν τα ερωτήματα για τις τοξικολογικές εξετάσεις στην τραγωδία των Τεμπών

Πώς συμμετείχαν στην έρευνα ιατροδικαστές που υποτίθεται ότι είχαν φύγει άπρακτοι - Οι διαδοχικές διαψεύσεις του κ. Νίκου Καρακούκη

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ρεπορτάζ Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ιατροδικαστικές εκθέσεις της τραγωδίας των Τεμπών, δηλώσεις λίγα εικοσιτετράωρα μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα κι αναφορές στη διάρκεια δικαστικής έρευνας φαίνεται να μην επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς -σε πρόσφατες συνεντεύξεις του στα ΜΜΕ- του προϊσταμένου των ιατροδικαστικών υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Νίκου Καρακούκη σχετικά με την διερεύνηση των συνθηκών θανάτου των 57 νεαρών επιβατών αλλά και γιατί δεν έγιναν τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα ώστε να βρεθούν αν ήταν τα θύματα της φονικής έκρηξης κι όχι της σύγκρουσης.

Κάτι το οποίο επέβαλαν ελληνικά και διεθνή πρωτόκολλα. Κάτι το οποίο οδήγησε στην απόφαση της απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, για εκταφή των σορών των θυμάτων. Σε μία μη επαλήθευση των εν λόγω αναφορών του κ. Καρακούκη που δημιουργούν νέα ερωτήματα για τυχόν νέες μεθοδεύσεις σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών.

Κι αυτό ύστερα από τις αποκαλύψεις για το μπάζωμα του χώρου, για την «μονταζιέρα» των συνομιλιών, για την καταστροφή των φιαλιδίων με το αίμα των θυμάτων, με την θολή διερεύνηση των αιτίων της πυρόσφαιρας κ.λπ.

Ο έμπειρος ιατροδικαστή κ. Καρακούκης στις δημόσιες δηλώσεις του επιχείρησε να υποβαθμίσει τον ρόλο του στην ιατροδικαστική έρευνα στη τραγωδία των Τεμπών. Υποστήριξε ότι αυτός -ως προϊστάμενος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Αθηνών- μετέβη μετά από εντολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης με κλιμάκιο ιατροδικαστών από την Αθήνα κι άλλες πόλεις στην Λάρισα, λίγες ώρες μετά την τραγωδία.

Όμως υποστήριξε ότι οι τοπικοί ιατροδικαστές της Λάρισας του είπαν ότι ο ίδιος κι οι υπόλοιποι συνάδελφοι του δεν χρειάζεται να τους βοηθήσουν γιατί μπορεί οι ίδιοι να ανταποκριθούν στο σχετικό έργο. Καθώς κι ότι δεν είχαν εντολή από τους αρμόδιους δικαστικούς λειτουργούς ώστε να προχωρήσουν σε νεκροψίες. Δίνοντας την εικόνα ότι ο ίδιος κι οι συνάδελφοι του πήγαν, είδαν κι απήλθαν από την Λάρισα, μέσα σε λίγες ώρες.

Όμως όλα αυτά φαίνεται να διαψεύδονται από τα εξής:

Πρώτον: από έγγραφο για ιατροδικαστική εξέταση σορού -το οποίο παρουσιάζει το in- όπου φαίνεται ότι δύο μέλη του κλιμακίου από την Αθήνα (σ.σ. πρόκειται για ιδιαίτερα έμπειρους ιατροδικαστές) υπέγραψαν νεκροψίες. Παρ’ ότι ο ίδιος ο κ. Καρακούκης υποστήριξε δημοσίως ότι «όλοι έφυγαν αδρανείς κι άπρακτοι».

Δεύτερον: Από συνέντευξη που έδωσε ο κ. Καρακούκης λίγες ημέρες μετά το τραγικό συμβάν όπου ο τίτλος ήταν «Ν. Καρακούκης. Τι ζήσαμε στην Λάρισα»! Κι όπου ο ίδιος αναφέρεται σε συμμετοχή του σε νεκροψίες. Όπως ανέφερε στην εν λόγω συνέντευξη αρά το γεγονός ότι έχω συμμετάσχει, όπως και ο συνάδελφος Νίκος Καλόγριας, με τον οποίο έχουμε μια πολυετή επιστημονική πορεία, στην έρευνα πολύνεκρων περιστατικών όπως η πτώση του αεροσκάφους ‘‘Ήλιος’’, το ναυάγιο του πλοίου ‘‘Σάμινα’’, οι φονικές πυρκαγιές στο Μάτι κ.λπ., και συνακόλουθα έχω εξοικειωθεί με το συγκεκριμένο αντικείμενο και παρά τη διαδρομή μου επί 30 έτη στο συγκεκριμένο επάγγελμα, εντούτοις έκδηλη είναι η αγωνία και η θλίψη κατά την ιατροδικαστική διερεύνηση σορών μαζικών καταστροφών και ειδικότερα όταν τα θύματα είναι, όπως εν προκειμένω, νέοι άνθρωποι, και τούτο διότι και ο ιατροδικαστής είναι πρωτίστως άνθρωπος και έχει όλα τα χαρακτηριστικά της ψυχοσύνθεσης του κάθε ανθρώπου».

Τρίτον: Άλλος ιατροδικαστής του ίδιου κλιμακίου από την Αθήνα ο οποίος σύμφωνα με τον κ. Καρακούκη στην Λάρισα δεν προχώρησε σε καμιά απολύτως ενέργεια είχε δώσει συνέντευξη στα πλαίσια άλλου ρεπορτάζ στις 14 Μαρτίου 2023. Σε αυτήν ανέφερε “φτάσαμε στη Λάρισα γύρω στη μία το μεσημέρι. Παραλάβαμε αμέσως αρκετούς σάκους με πτώματα (body bags), κάποια σε ανεκτή κατάσταση, κάποια σε χειρότερη. Όσο πιο μπροστά κάθονταν στο τραίνο τόσο χειρότερα τα πράγματα δυστυχώς”!

Τέταρτον: Οι ιατροδικαστές της Λάρισας που βρέθηκαν υπόλογοι γιατί δεν πραγματοποιήθηκαν τοξικολογικές εξετάσεις υποστήριξαν σε υπόμνημα τους ότι «όλες οι ιατροδικαστικές πράξεις έλαβαν χώρα παρουσία τόσο της προϊστάμενης της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Θεσσαλονίκης Ελένης Ζαγγελίδου όσο κ κυρίως του προϊστάμενου της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Αθηνών κ γενικού προϊστάμενου του κράτους Νικολάου Καρακούκη ο οποίος καμία μομφή εξέφρασε απέναντι στη διαδικασία ούτε κ προέτρεψε η συμβούλεψε προς άλλη διαδικασία πέραν της διεκπεραιωμένης».

Πέμπτον: Ο κ. Καρακούκης στις πρόσφατες δηλώσεις του επιχείρησε να συνδέσει τα αλλεπάλληλα δημοσιεύματα για τον τυχόν ρόλο του στην ιατροδικαστική έρευνα στην Λάρισα σε «σκοπιμότητες που είχαν εκπρόσωποι των ΜΜΕ που του είχαν τηλεφωνήσει για να του ασκήσουν πίεση για την υπόθεση της Αμαλιάδας». Κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται γιατί, σύμφωνα και με σχετικά στοιχεία τηλεφωνικών κλήσεων, εκείνος είχε τηλεφωνήσει στους εκπροσώπους των ΜΜΕ . Κι αυτό για να επικροτήσει ή να διαμαρτυρηθεί για σημεία δημοσιευμάτων που αφορούσαν τις επιλογές του υπουργείου Δικαιοσύνης στον ιατροδικαστικό χώρο (σ.σ. και με την προώθηση ιατροδικαστών που ήσαν ύποπτοι χρηματισμών) που είχαν προκαλέσει αναστάτωση στις υπηρεσίες.

Έκτον: Τελικώς νέα ερωτηματικά προκάλεσαν οι δημόσιες ρητές αναφορές και παραδοχές του συγκεκριμένου υπηρεσιακού παράγοντα του Υπουργείο Δικαιοσύνης (σ.σ. έχει σημαντική εμπειρία στον ιατροδικαστικό χώρο) στην εν λόγω συνέντευξη του ότι έστειλε σε ΜΜΕ έγγραφα αρχειοθετημένης δικογραφίας για την ίδια υπόθεση. Σε μία πράξη που αν επιβεβαιωθεί, σύμφωνα με νομικούς, στοιχειοθετεί ποινικό αδίκημα.

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
