Αποκάλυψη in: Η αλήθεια για τις τοξικολογικές στα Τέμπη – Ποιες εξετάσεις έγιναν και σε ποιους

Δεκάδες είναι τα αιτήματα των συγγενών θυμάτων από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη για εκταφή των σορών προκειμένου να πραγματοποιηθούν τοξικολογικές εξετάσεις, με σκοπό να διερευνηθεί η αιτία της πυρόσφαιρας που οδήγησε στο θάνατο τουλάχιστον 5-7 ανθρώπους που είχαν επιζήσει της σύγκρουσης.

Η Δικαιοσύνη απαντά συνεχώς αρνητικά, με τους εισαγγελείς να υποστηρίζουν ότι η πυρόσφαιρα οφείλεται στα έλαια σιλικόνης και πως δεν υπάρχει κάτι ύποπτο να αναζητηθεί. Επίσης, υποστηρίζουν ότι τα αιτήματα εκταφής και διενέργειας τοξικολογικών εξετάσεων είναι σκόπιμα προκειμένου να μην ξεκινήσει η δίκη για την υπόθεση της πολύνεκρης σύγκρουσης στα Τέμπη.

Ωστόσο, οι συγγενείς των θυμάτων επαναλαμβάνουν ότι οι τοξικολογικές ίσως να έδιναν τις κρίσιμες απαντήσεις σχετικά με την ύπαρξη «μυστικού» φορτίου στα τρένα, τονίζοντας παράλληλα ότι ένας τέτοιος έλεγχος δεν θα καθυστερήσει την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η «εξήγηση» Άδωνι Γεωργιάδη

Θέλοντας να αντιστρέψουν το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, ακόμα και εντός της κυβέρνησης, υπουργοί προχώρησαν σε… δήθεν αποκαλύψεις για το ζήτημα των τοξικολογικών εξετάσεων, προσπαθώντας για μια ακόμα φορά να παρουσιάσουν διαφορετικά τα δεδομένα.

Έτσι, την ώρα που οι Δένδιας, Οικονόμου και Μαρκόπουλος τονίζουν ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει τοξικολογικές εξετάσεις ή ότι δεν θα έπρεπε να αρνηθεί κανείς τη διενέργειά τους σε κάποιον γονέα που το ζητά, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης έσπευσε να κάνει μια αποκάλυψη για τη διερεύνηση του πολύνεκρου δυστυχήματος των Τεμπών.

Όπως είπε μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, είχαν γίνει τοξικολογικές εξετάσεις, «όπως ήταν το λογικό» σύμφωνα με τον υπουργό «στους μηχανοδηγούς των τρένων που συγκρούστηκαν» και όχι σε όλους.

Στη συνέχεια, ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι στόχος των συγγενών δεν είναι η αποκάλυψη της αλήθειας για πιθανές παράνομες ουσίες, αλλά να μην ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη.

Το «ψέμα» Φλωρίδη

Με τη σειρά του στο φλέγον ζήτημα των τοξικολογικών εξετάσεων, αναφέρθηκε και ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αφού τόνισε ότι ο Πάνος Ρούτσι έχει πέσει θύμα εκμετάλλευσης.

«Η νομοθεσία λέει ότι όταν έχουμε ένα τέτοιο δυστύχημα, εκεί που γίνονται οι βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις είναι σ’ αυτούς που οδηγούσαν τα οχήματα, στους οδηγούς, όχι στους επιβάτες. Για να δουν αν οι οδηγοί ήταν υπό την επήρεια ουσιών ή υπό την επήρεια μέθης» ανέφερε ο κ. Φλωρίδης.

«Με βάση αυτή την αρχή και τη νομοθεσία, βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις έγιναν για τους μηχανοδηγούς των αμαξοστοιχιών και τους συνοδούς, για να δουν αν υπάρχει το παραμικρό. Αυτές οι εξετάσεις έδειξαν ότι δεν είχαν απολύτως τίποτα» συμπλήρωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

«Αν υπήρχε το παραμικρό παράνομο φορτίο θα είχε φανείς στους μηχανοδηγούς της εμπορικής αμαξοστοιχίας» πρόσθεσε ο κ. Φλωρίδης, σημειώνοντας ότι θα είχαν βρεθεί στον οργανισμό τους όλες αυτές οι ουσίες που έχουν αναφερθεί στα πορίσματα.

«Αποδείχθηκε από τις τοξικολογικές ότι δεν υπάρχει απολύτως τίποτα» επανέλαβε ο Γιώργος Φλωρίδης.

Η αποκάλυψη για τις τοξικολογικές

Ωστόσο, όπως φαίνεται, ο υπουργός Δικαιοσύνης «καταθέτει» ένα ακόμα ψέμα στα ΜΜΕ για την υπόθεση των Τεμπών.

Όπως υποστήριξε έγιναν όλες οι τοξικολογικές εξετάσεις σε 6 άτομα, που ήταν οι μηχανοδηγοί και οι συνοδοί των αμαξοστοιχιών και θα είχαν φανεί οι όποιες ουσίες έχουν αναφερθεί από τους συγγενείς των θυμάτων.

Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει έγγραφο που δημοσιεύει το in, οι τοξικολογικές εξετάσεις που έγιναν αφορούσαν μόνο την ύπαρξη ουσιών που σχετίζονταν με ναρκωτικά και φάρμακα.

Άρα, ο ισχυρισμός του κ. Φλωρίδη ότι θα είχε διαπιστωθεί η ύπαρξη χημικών ουσιών σχετικές με την πυρόσφαιρα, είναι προφανές ότι δεν ισχύει.

Η ΕΔΑΠΟ επιμένει στην «έρευνα» Τσολάκη

Από την πλευρά τους οι πραγματογνώμονες της Επιτροπής Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών υπογραμμίζουν ότι οι ισχυρισμοί των δύο υπουργών είναι λανθασμένοι και ότι αναπαράγουν εσφαλμένες πληροφορίες.

Παράλληλα, υπενθυμίζουν τις κινήσεις του Ακριβού Τσολάκη, όταν κατέπεσε στο βουνό του Γραμματικού το αεροσκάφος Boeing 737 τον Αύγουστο του 2005.

Τότε, o πρόεδρος της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων, Ακριβός Τσολάκης είχε προχωρήσει στη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων σε 114 άτομα, δηλαδή τα έξι μέλη του πληρώματος και 108 επιβάτες, σημειώνοντας στο πόρισμά του ότι «όλα τα δείγματα επιβατών και μελών πληρώματος βρέθηκαν αρνητικά από μονοξείδιο του άνθρακα και πτητικά δηλητήρια».