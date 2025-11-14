Λάρισα: Επιδόθηκε στον σταθμάρχη το κλητήριο θέσπισμα για την δίκη των Τεμπών
Το κλητήριο θέσπισμα για την δίκη των Τεμπών, του 2026, επιδόθηκε στον σταθμάρχη που είχε βάρδια τη νύχτα της τραγωδίας
Το κλητήριο θέσπισμα για τη δίκη της 23ης Μαρτίου 2026, που αφορά την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, επιδόθηκε χθες, με παραλήπτη τον 60χρονο σταθμάρχη που είχε βάρδια τη νύχτα της τραγωδίας.
Σε εξέλιξη η διαδικασία για την τραγωδία των Τεμπών
Το επόμενο διάστημα θα αποσταλεί και στους υπόλοιπους κατηγορούμενους, ενώ για τους δύο Ιταλούς κατηγορούμενους απαιτείται πρώτα η μετάφραση του φακέλου προκειμένου να τους επιδοθεί, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η διαδικασία εξελίσσεται σταδιακά, φέρνοντας την υπόθεση της πολύνεκρης σύγκρουσης ολοένα και πιο κοντά στην εκδίκασή της.
