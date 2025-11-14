Τέμπη: Στην τελική ευθεία η διαδικασία των εκταφών – Πόσες οικογένειες έχουν πει «ναι» και πόσες «όχι»

Στην τελική ευθεία μπαίνει η έρευνα της δικαιοσύνης για την διαδικασία της εκταφής των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Δέκα οικογένειες θυμάτων, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν απαντήσει στις Αρχές ότι επιθυμούν να προχωρήσει η διαδικασία της εκταφής των δικών τους ανθρώπων προκειμένου να διενεργηθεί η ταυτοποίηση μέσω της μεθόδου DNA και να διενεργηθούν όλες οι αναγκαίες εξετάσεις για την αναζήτηση της αιτίας θανάτου τους.

Οι συγγενείς των συγκεκριμένων θυμάτων έχουν μάλιστα ορίσει και τους δικούς τους τεχνικούς συμβούλους, οι οποίοι μαζί με τους πραγματογνώμονες θα διενεργήσουν την συγκεκριμένη πτυχή της έρευνας.

Κάποιες οικογένειες δεν επιθυμούν εκταφή

Στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας άλλες 33 οικογένειες μέχρι τώρα έχουν απαντήσει ότι δεν επιθυμούν να ακολουθηθεί η διαδικασία που βρισκεται σε εξέλιξη για τους δικούς τους νεκρούς

Για πέντε ακόμα θύματα που είναι αλλοδαποί οι ελληνικές αρχές αναζητούν τις οικογένειές τους, ώστε να δοθεί και σε εκείνους η δυνατότητα να τοποθετηθούν στο κρίσιμο αυτό θέμα.

Τέλος οι Aρχές τις επόμενες μέρες αναμένεται να επικοινωνήσουν και με τους συγγενείς εννέα ημεδαπών θυμάτων ώστε να ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος της έρευνας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πορίσματα των ειδικών, πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων, θα υποβληθούν αφενός στην εισαγγελέα της Λάρισας υπό την εποπτεία της οποίας διενεργείται η ποινική προκαταρκτική εξέταση και αφετέρου στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας ενώπιον του οποίου θα εκδικασθεί από τον Μάρτιο του 2026 η βασική δίκη με τα 36 μη πολιτικά πρόσωπα.