Δευτέρα 27 Απριλίου 2026
Σημαντική είδηση:
27.04.2026 | 11:37
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
Πώς εξηγήθηκε η παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας του Δημοσίου στους «4» – Σφοδρές αντιδράσεις συγγενών και συνηγόρων
Ελλάδα 27 Απριλίου 2026, 13:58

Πώς εξηγήθηκε η παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας του Δημοσίου στους «4» – Σφοδρές αντιδράσεις συγγενών και συνηγόρων

Δικηγόροι κάνουν λόγο για αναπαραγωγή του αφηγήματος του ανθρώπινου λάθος από το Δημόσιο -Τι ανέφερε η συνήγορος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - Έρχονται εκτεταμένες αλλαγές στην αίθουσα της δίκης.

Πάνος Τσίκαλας
Με τη δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας από το ελληνικό Δημόσιο για τους τρεις σταθμάρχες και τον επιθεωρητή διοίκησης του ΟΣΕ στη Λάρισα σημαδεύτηκε η τέταρτη δικάσιμος της δίκης για τα Τέμπη, που διεξάγεται στο συγκρότημα Γαιόπολις.(Δείτε εδώ όσα συνέβησαν σήμερα στη δίκη των Τεμπών)

Ειδικότερα, το ελληνικό Δημόσιο δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας προς τους Βασίλειο Σαμαρά (ο σταθμάρχης την 28η Φεβρουαρίου 2023), Παναγιώτη Χαμηλού, Κωνσταντίνου Πουλόπουλου (σταθμάρχες που φέρεται να έφυγαν νωρίτερα από το πόστο τους) και τον Δημήτριο Νικολάου (επιθεωρητή διοίκησης Λάρισας του ΟΣΕ).

Η πρόεδρος της έδρας γνωστοποίησε ότι η επόμενη δικάσιμος, εξαιρουμένης της αυριανής, θα οριστεί για αρκετό διάστημα αργότερα, ενός μήνα μετά, καθώς θα πραγματοποιηθούν αλλαγές στην αίθουσα της δίκης

Αναλύοντας το σκεπτικό η συνήγορος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους υπογράμμισε πως «η παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου θεμελιώνεται στην ηθική βλάβη που υπέστη από την αποδιδόμενη στους συγκεκριμένους κατηγορούμενους πράξη της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, τελεσθένη με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις και παραλείψεις, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράματα και κίνδυνος για ανθρώπους, πράξη η οποία είχε ως αποτέλεσμα α ) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β ) τη βαριά σωματική βλάβη περισσοτέρων ανθρώπων και γ ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεστής τα κατ’ εξακολούθηση και από κοινού».

Όπως ανέφερε, «η ηθική βλάβη του Δημοσίου συνίσταται στην προσβολή της εμπιστοσύνης των πολιτών στους κρατικούς θεσμούς και στη σοβαρή απαξίωση της διοικητικής και εποπτικής λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος, καθώς και σε τυχόν περιουσιακή ζημία που συνδέεται αιτιοδώς με τις διερευνόμενες πράξεις. Επιπλέον, από την αποδιδόμενη πράξη προκύπτει σοβαρή προσβολή του έννομου αγαθού της ασφάλειας των συγκοινωνιών, ηθική βλάβη του ελληνικού Δημοσίου ως φορέα ευθύνης, οργάνωσης, εποπτείας και διασφάλισης της ασφαλούς λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος και υλικές ζημιές του Ελληνικού Δημοσίου, κύριοι του τροχαίου υλικού αλλά και του σιδηροδρομικού δικτύου και υποδομής. Οι άδικες πράξεις συνδέονται άμεσα με την άσκηση καθηκόντων κρίσιμων για τη δημόσια ασφάλεια και τη λειτουργία των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών».

«Συνεπώς», κατέληξε, «εν όψει των προεκτεθέντων, προκύπτει ότι οι κατηγορούμενοι αποτελούν στενό αυτουργικό πυρήνα του αδικήματος, για τον οποίο τεκμηριώνεται σε βαθμό βεβαιότητας βλάβη του Ελληνικού Δημοσίου».

Σφοδρές αντιδράσεις για τη δήλωση του Δημοσίου

Συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας και συγγενείς χαρακτήρισαν την απόφαση του ελληνικού δημοσίου ως «πρόκληση» και αναπαραγωγή του αφηγήματος του «ανθρώπινου λάθους». Όπως ανέφερε ο Λουκάς Αποστολίδης, «σε ένα έγκλημα με ιστορία, που δεν είναι μια απλή δικογραφία, σε ένα έγκλημα που αφορά την Ελλάδα, θεωρώ ότι είναι πρόκληση η δήλωση του δημοσίου».

«Δηλώθηκε για πρώτη φορά δήλωση παράστασης της κατηγορίας με τρόπο προκλητικό για τους τέσσερις πρώτους κατηγορουμένους», υπογράμμισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, προσθέτοντας πως «η πλευρά των συνηγόρων και των συγγενών απέναντι σε αυτό έχουν δικαίωμα και καθήκον να αντιδράσουν. Αποτελεί χονδροειδή λαθροχειρία».

«Σήμερα δηλώθηκε η υποστήριξη της κατηγορίας από το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία μας άφησε άφωνους, διότι περιορίστηκε μόνο στους τέσσερις σταθμάρχες, αποδίδοντας προφανώς τα αίτια του δυστυχήματος στον ανθρώπινο παράγοντα και αγνοώντας παντελώς, εθελοτυφλώντας ως προς τα υπόλοιπα αίτια πρόκλησης της φονικής αυτής τραγωδίας… … Προαναγγέλθηκε μακρά διακοπή της δίκης τουλάχιστον για ένα μήνα, προκειμένου τελικά να διαμορφωθεί ο χώρος της αίθουσας όπως πρέπει. Πράγμα το οποίο και αυτό μας εκπλήσσει διότι πέρασαν είκοσι μέρες από την τελευταία συνεδρίαση και θα μπορούσαν να είχαν γίνει κάποιες εργασίες. Αυτά προς γνώση όλων, για το ποιοι τελικά επικοινωνιακά λένε ότι θέλουμε εμείς οι συγγενείς να καθυστερήσει η δίκη και ποιοι τελικά με τις ενέργειες και αποφάσεις τους καθυστερούν την εξέλιξη της δίκης», δήλωσε ο πατέρας θύματος και συνήγορος, Αντώνης Ψαρόπουλος

«Δήλωσε υποστήριξη κατηγορίας στο ελληνικό Δημόσιο, υποστηρίζοντας ότι οι τέσσερις κατηγορούμενοι, οι πρώτοι στον αριθμό, είναι αυτοί οι οποίοι τελώντας τη διατάραξη των συγκοινωνιών έχουν βλάψει στο ανεπανόρθωτο το ελληνικό Δημόσιο.

Και αντί να πάνε να καταγγείλουν αυτή τη στιγμή τη Hellenic Train και όλο το υπόλοιπο υπουργείο που μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει τίποτα μετά τη δολοφονία στο έγκλημα των Τεμπών και έχουμε έναν σιδηρόδρομο ο οποίος είναι ακατάλληλος και επικίνδυνος και ο οποίος εκθέτει σε κίνδυνο τη ζωή του κάθε επιβαίνοντα, έρχονται εδώ πέρα να δηλώσουν ψευδή υποστήριξη της κατηγορίας, ρίχνοντας για πολλοστή φορά μελάνι σε όλη αυτή τη διαδικασία», δήλωσε από την πλευρά του ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, σύζυγος θύματος των Τεμπών.

Έρχονται αλλαγές στην αίθουσα και μεγάλη διακοπή στη δίκη

Παράλληλα, η πρόεδρος της έδρας γνωστοποίησε ότι η επόμενη δικάσιμος, εξαιρουμένης της αυριανής, θα οριστεί για αρκετό διάστημα αργότερα, ενός μήνα μετά, καθώς θα πραγματοποιηθούν αλλαγές στην αίθουσα της δίκης.

«Η επόμενη δικάσιμος θα είναι πολύ μακριά καθώς θα γίνουν εκτεταμένες ρυθμίσεις στην αίθουσα», υπογράμμισε η πρόεδρος της έδρας.

Εντάσεις μεταξύ συνηγόρων για τις αντιρρήσεις

Κατά τη δικάσιμο υπήρξαν αρκετές εντάσεις μεταξύ των συνηγόρων υποστήριξης, κατά κύριο λόγο του Νίκου και Ζωής Κωνσταντοπούλου με συνηγόρων των κατηγορουμένων, όπως και με τον εκπρόσωπο της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων Θεόδωρο Μαντά.

Η αυριανή διαδικασία θα συνεχιστεί με τις αντιρρήσεις των συνηγόρων των κατηγορουμένων, που σήμερα έξι έδωσαν το παρών, πλην των τεσσάρων που ενημερώθηκαν σήμερα για την παράσταση του δημοσίου απέναντι τους.

Άγιος Δημήτριος: Διεκόπη για τις 20 Μαΐου η δίκη των τριών 20χρονων που κατηγορούνται για «υπόθαλψη εγκληματία»
Αρχικά, από την πλευρά της υπεράσπισης ζητήθηκε αναβολή λόγω κωλύματος ενός εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, αίτημα το οποίο η εισαγγελέας ζήτησε να απορριφθεί,

Υποκλοπές: «Μένω άφωνος», οι δύο λέξεις του Χρήστου Ράμμου για την απόφαση του ΑΠ – Οργή από τον νομικό κόσμο
«Μένω άφωνος», οι δύο λέξεις του Χρήστου Ράμμου για την απόφαση του Αρείου Πάγου - Οργή από τον νομικό κόσμο

Οργισμένες αντιδράσεις από τον νομικό κόσμο, που μιλούν για πρωτόγνωρη θεσμική εκτροπή, προκαλεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές. «Μένω άφωνος» η χαρακτηριστική αντίδραση του Χρήστου Ράμμου, πρώην προέδρου της ΑΔΑΕ που χειρίστηκε την υπόθεση, και έχει μιλήσει για το μεγαλύτερο συνταγματικό σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης.

Υποκλοπές: Προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια προαναγγέλλει ο Κεσσές – «Δυστοπία η απόφαση του Αρείου Πάγου»
Προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για τις υποκλοπές προαναγγέλλει ο Κεσσές - «Δυστοπία η απόφαση του Αρείου Πάγου»

Ο συνήγορος των θυμάτων των υποκλοπών Ζαχαρίας Κεσσές χαρακτήρισε την απόφαση του Αρείου Πάγου ως δυστοπική. Έκανε λόγο για διάβρωση της δημοκρατίας

«Βιολάντα»: Δύο διευθυντικά στελέχη καλούνται ενώπιον του ανακριτή – Ποιες είναι οι κατηγορίες
Οι διώξεις που αντιμετωπίζουν ασκήθηκαν, μετά και το πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που δείχνει ότι υπάρχουν σαφείς παραλείψεις στο εργοστάσιο της βιομηχανίας «Βιολάντα»

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο καταγράφεται 13χλμ νότια του Γουδουρά Λασιθίου ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 5,1 χιλιόμετρα

Αύριο συνεχίζεται η δίκη των Τεμπών – Σε 4 κατηγορουμένους δήλωσε το δημόσιο παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας
Η πρόεδρος της δίκης ενημέρωσε πως η επόμενη δικάσιμος θα προσδιοριστεί σε μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς θα γίνουν διαμορφώσεις στην αίθουσα

Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη – Πυροβόλησαν 28χρονο
Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη – Πυροβόλησαν 28χρονο

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από μία διερχόμενη γυναίκα, ενώ ο 28χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και η υγεία του δεν διατρέχει κίνδυνο, καθώς οι σφαίρες δεν χτύπησαν αρτηρίες

Τέμπη: Ανοίγει ξανά η αυλαία της δίκης στη Λάρισα – Το ελληνικό δημόσιο εξηγεί την απόφαση για παράταση υποστήριξης της κατηγορίας
Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία της υποστήριξης κατηγορίας με τα βλέμματα των παραγόντων της δίκης να είναι στραμμένα στους εκπροσώπους του δημοσίου οι οποίοι αναμένεται να εξηγήσουν την επιλογή και την απόφαση τους να βρεθούν απέναντι από τους 36 κατηγορουμένους στην εμβληματική αυτή δίκη

Interamerican στο Delphi Economic Forum XI: Προτείνοντας λύσεις για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας
Interamerican στο Delphi Economic Forum XI: Προτείνοντας λύσεις για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας

Ο Όμιλος Interamerican στήριξε τον θεσμό ως Gold Sponsor, δίνοντας και φέτος δυναμικό «παρών» με τοποθετήσεις που διευρύνουν τον διάλογο γύρω από την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία.

Τσίπρας για υποκλοπές: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο
Τσίπρας για υποκλοπές: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο

Αιχμηρή δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές. Έκπληκτος από την ταχύτητα της Δικαιοσύνης όταν «επίκειται αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου», τονίζει πως ότι «εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».

Χρήστος Κακλαμάνης για υποκλοπές: Η διάταξη του Αρείου Πάγου θα έχει σύντομα την τύχη της προηγούμενης του Ζήση
Χρήστος Κακλαμάνης για υποκλοπές: Η διάταξη του Αρείου Πάγου θα έχει σύντομα την τύχη της προηγούμενης του Ζήση

Μιλώντας στο in ο Χρήστος Κακλαμάνης, συνήγορος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την απόφαση για τις υποκλοπές του Αρείου Πάγου τονίζει πως «το μόνο που μπορεί να προκληθεί από αυτή τη διάταξη είναι η περαιτέρω καθυστέρηση στην έρευνα»

Άγιος Δημήτριος: Διεκόπη για τις 20 Μαΐου η δίκη των τριών 20χρονων που κατηγορούνται για «υπόθαλψη εγκληματία»
Άγιος Δημήτριος: Διεκόπη για τις 20 Μαΐου η δίκη των τριών 20χρονων που κατηγορούνται για «υπόθαλψη εγκληματία»

Αρχικά, από την πλευρά της υπεράσπισης ζητήθηκε αναβολή λόγω κωλύματος ενός εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, αίτημα το οποίο η εισαγγελέας ζήτησε να απορριφθεί,

«Μπαμπάκα μου, τόσο υπερήφανη για εσένα»: Η κόρη του Χρήστου Κόντη πανηγυρίζει για το Κύπελλο του ΟΦΗ (pic)
«Μπαμπάκα μου, τόσο υπερήφανη για εσένα»: Η κόρη του Χρήστου Κόντη πανηγυρίζει για το Κύπελλο του ΟΦΗ (pic)

Η κόρη του Χρήστου Κόντη, Ζωή, βρέθηκε στο Πανθεσσαλικό και δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ

Οι λέξεις κουκούλωμα, συγκάλυψη, μπάζωμα είναι πλέον ανεπαρκείς – Τι λέει ο δικηγόρος του Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές
Οι λέξεις κουκούλωμα, συγκάλυψη, μπάζωμα είναι πλέον ανεπαρκείς – Τι λέει ο δικηγόρος του Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές

Ο Μανώλης Βελεργάκης, δικηγόρος του Νίκου Ανδρουλάκη στην υπόθεση των υποκλοπών στο ΕΔΔΑ, στηλιτεύει την απόφαση του Αρείου Πάγου να αφήσει τον «φάκελο υποκλοπές» στο αρχείο

Εκτός πραγματικότητας πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης: «Έχουμε κάνει το καλύτερο για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά»
Εκτός πραγματικότητας πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης: «Έχουμε κάνει το καλύτερο για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα για μία ακόμη φορά πανηγύρισε για τα τελευταία μέτρα που ανακοίνωσε- τα οποία χαρακτηριστήκαν από την αντιπολίτευση κατώτερα των προσδοκιών - ενώ έκανε αναφορά και για την μείωση του χρέους

Συμφωνία της ΑΕΚ με Βίντα για ακόμη ένα χρόνο!
Συμφωνία της ΑΕΚ με Βίντα για ακόμη ένα χρόνο!

Η ΑΕΚ ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Ντομαγκόι Βίντα για την ανανέωση της συνεργασίας τους, με τον έμπειρο στόπερ να παραμένει στο ρόστερ και την επόμενη σεζόν

