Πώς εξηγήθηκε η παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας του Δημοσίου στους «4» – Σφοδρές αντιδράσεις συγγενών και συνηγόρων

Με τη δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας από το ελληνικό Δημόσιο για τους τρεις σταθμάρχες και τον επιθεωρητή διοίκησης του ΟΣΕ στη Λάρισα σημαδεύτηκε η τέταρτη δικάσιμος της δίκης για τα Τέμπη, που διεξάγεται στο συγκρότημα Γαιόπολις.

Ειδικότερα, το ελληνικό Δημόσιο δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας προς τους Βασίλειο Σαμαρά (ο σταθμάρχης την 28η Φεβρουαρίου 2023), Παναγιώτη Χαμηλού, Κωνσταντίνου Πουλόπουλου (σταθμάρχες που φέρεται να έφυγαν νωρίτερα από το πόστο τους) και τον Δημήτριο Νικολάου (επιθεωρητή διοίκησης Λάρισας του ΟΣΕ).

Η πρόεδρος της έδρας γνωστοποίησε ότι η επόμενη δικάσιμος, εξαιρουμένης της αυριανής, θα οριστεί για αρκετό διάστημα αργότερα, ενός μήνα μετά, καθώς θα πραγματοποιηθούν αλλαγές στην αίθουσα της δίκης

Αναλύοντας το σκεπτικό η συνήγορος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους υπογράμμισε πως «η παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου θεμελιώνεται στην ηθική βλάβη που υπέστη από την αποδιδόμενη στους συγκεκριμένους κατηγορούμενους πράξη της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, τελεσθένη με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις και παραλείψεις, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράματα και κίνδυνος για ανθρώπους, πράξη η οποία είχε ως αποτέλεσμα α ) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β ) τη βαριά σωματική βλάβη περισσοτέρων ανθρώπων και γ ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεστής τα κατ’ εξακολούθηση και από κοινού».

Όπως ανέφερε, «η ηθική βλάβη του Δημοσίου συνίσταται στην προσβολή της εμπιστοσύνης των πολιτών στους κρατικούς θεσμούς και στη σοβαρή απαξίωση της διοικητικής και εποπτικής λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος, καθώς και σε τυχόν περιουσιακή ζημία που συνδέεται αιτιοδώς με τις διερευνόμενες πράξεις. Επιπλέον, από την αποδιδόμενη πράξη προκύπτει σοβαρή προσβολή του έννομου αγαθού της ασφάλειας των συγκοινωνιών, ηθική βλάβη του ελληνικού Δημοσίου ως φορέα ευθύνης, οργάνωσης, εποπτείας και διασφάλισης της ασφαλούς λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος και υλικές ζημιές του Ελληνικού Δημοσίου, κύριοι του τροχαίου υλικού αλλά και του σιδηροδρομικού δικτύου και υποδομής. Οι άδικες πράξεις συνδέονται άμεσα με την άσκηση καθηκόντων κρίσιμων για τη δημόσια ασφάλεια και τη λειτουργία των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών».

«Συνεπώς», κατέληξε, «εν όψει των προεκτεθέντων, προκύπτει ότι οι κατηγορούμενοι αποτελούν στενό αυτουργικό πυρήνα του αδικήματος, για τον οποίο τεκμηριώνεται σε βαθμό βεβαιότητας βλάβη του Ελληνικού Δημοσίου».

Σφοδρές αντιδράσεις για τη δήλωση του Δημοσίου

Συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας και συγγενείς χαρακτήρισαν την απόφαση του ελληνικού δημοσίου ως «πρόκληση» και αναπαραγωγή του αφηγήματος του «ανθρώπινου λάθους». Όπως ανέφερε ο Λουκάς Αποστολίδης, «σε ένα έγκλημα με ιστορία, που δεν είναι μια απλή δικογραφία, σε ένα έγκλημα που αφορά την Ελλάδα, θεωρώ ότι είναι πρόκληση η δήλωση του δημοσίου».

«Δηλώθηκε για πρώτη φορά δήλωση παράστασης της κατηγορίας με τρόπο προκλητικό για τους τέσσερις πρώτους κατηγορουμένους», υπογράμμισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, προσθέτοντας πως «η πλευρά των συνηγόρων και των συγγενών απέναντι σε αυτό έχουν δικαίωμα και καθήκον να αντιδράσουν. Αποτελεί χονδροειδή λαθροχειρία».

«Σήμερα δηλώθηκε η υποστήριξη της κατηγορίας από το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία μας άφησε άφωνους, διότι περιορίστηκε μόνο στους τέσσερις σταθμάρχες, αποδίδοντας προφανώς τα αίτια του δυστυχήματος στον ανθρώπινο παράγοντα και αγνοώντας παντελώς, εθελοτυφλώντας ως προς τα υπόλοιπα αίτια πρόκλησης της φονικής αυτής τραγωδίας… … Προαναγγέλθηκε μακρά διακοπή της δίκης τουλάχιστον για ένα μήνα, προκειμένου τελικά να διαμορφωθεί ο χώρος της αίθουσας όπως πρέπει. Πράγμα το οποίο και αυτό μας εκπλήσσει διότι πέρασαν είκοσι μέρες από την τελευταία συνεδρίαση και θα μπορούσαν να είχαν γίνει κάποιες εργασίες. Αυτά προς γνώση όλων, για το ποιοι τελικά επικοινωνιακά λένε ότι θέλουμε εμείς οι συγγενείς να καθυστερήσει η δίκη και ποιοι τελικά με τις ενέργειες και αποφάσεις τους καθυστερούν την εξέλιξη της δίκης», δήλωσε ο πατέρας θύματος και συνήγορος, Αντώνης Ψαρόπουλος

«Δήλωσε υποστήριξη κατηγορίας στο ελληνικό Δημόσιο, υποστηρίζοντας ότι οι τέσσερις κατηγορούμενοι, οι πρώτοι στον αριθμό, είναι αυτοί οι οποίοι τελώντας τη διατάραξη των συγκοινωνιών έχουν βλάψει στο ανεπανόρθωτο το ελληνικό Δημόσιο.

Και αντί να πάνε να καταγγείλουν αυτή τη στιγμή τη Hellenic Train και όλο το υπόλοιπο υπουργείο που μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει τίποτα μετά τη δολοφονία στο έγκλημα των Τεμπών και έχουμε έναν σιδηρόδρομο ο οποίος είναι ακατάλληλος και επικίνδυνος και ο οποίος εκθέτει σε κίνδυνο τη ζωή του κάθε επιβαίνοντα, έρχονται εδώ πέρα να δηλώσουν ψευδή υποστήριξη της κατηγορίας, ρίχνοντας για πολλοστή φορά μελάνι σε όλη αυτή τη διαδικασία», δήλωσε από την πλευρά του ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, σύζυγος θύματος των Τεμπών.

Έρχονται αλλαγές στην αίθουσα και μεγάλη διακοπή στη δίκη

Παράλληλα, η πρόεδρος της έδρας γνωστοποίησε ότι η επόμενη δικάσιμος, εξαιρουμένης της αυριανής, θα οριστεί για αρκετό διάστημα αργότερα, ενός μήνα μετά, καθώς θα πραγματοποιηθούν αλλαγές στην αίθουσα της δίκης.

«Η επόμενη δικάσιμος θα είναι πολύ μακριά καθώς θα γίνουν εκτεταμένες ρυθμίσεις στην αίθουσα», υπογράμμισε η πρόεδρος της έδρας.

Εντάσεις μεταξύ συνηγόρων για τις αντιρρήσεις

Κατά τη δικάσιμο υπήρξαν αρκετές εντάσεις μεταξύ των συνηγόρων υποστήριξης, κατά κύριο λόγο του Νίκου και Ζωής Κωνσταντοπούλου με συνηγόρων των κατηγορουμένων, όπως και με τον εκπρόσωπο της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων Θεόδωρο Μαντά.

Η αυριανή διαδικασία θα συνεχιστεί με τις αντιρρήσεις των συνηγόρων των κατηγορουμένων, που σήμερα έξι έδωσαν το παρών, πλην των τεσσάρων που ενημερώθηκαν σήμερα για την παράσταση του δημοσίου απέναντι τους.