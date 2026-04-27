Με τις τελευταίες δηλώσεις παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πρόκειται για την τέταρτη συνεδρίαση του δικαστηρίου, το οποίο συνέρχεται στη διαμορφωμένη αίθουσα του συνεδριακού κέντρου «Γαιόπολις», στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η δήλωση του Δημοσίου για να ακολουθήσουν στη συνέχεια τυχόν ενστάσεις από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων ως προς την παρουσία των υποστηριζοντων την κατηγορία.

Θυμίζουμε πως είναι σε ισχύ η διάταξη της προέδρου αναφορικά με τον αριθμό των ατόμων που μπορούν να παρευρίσκονται κάθε φορά στο ακροατήριο αλλά και των δημοσιογράφων που καλύπτουν τη δίκη. Η συγκεκριμένη διάταξη έχει ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας των νομιμοποιήσεων και στη συνέχεια αναμένεται να εκδοθεί νέα.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι 36 άτομα στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ της ΕΡΓΟΣΕ, του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

