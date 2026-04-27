Όλοι γνώριζαν, πως από τη στιγμή που ο Ντάνιελ Κρεγκ αποφάσισε να «κρεμάσει» το κοστούμι του το 2021, ο αντικαταστάτης του δεν θα ήταν μια εύκολη υπόθεση. Ωστόσο, κανείς δεν είχε υπολογίσει πόσο μακριά θα τραβήξει όλη αυτή η υπόθεση – και όπως όλα δείχνουν έχουμε μέλλον ακόμα μέχρι να δούμε τον Τζέιμς Μποντ να επιστρέφει στις σκοτεινές αίθουσες.

Η Μπάρμπαρα Μπρόκολι και η ομάδα της δεν τα κατάφεραν για μια 4ετια να βρουν τον εκλεκτό της καρδιάς τους. Κάπως έτσι, την περασμένη χρονιά ο δημιουργικός έλεγχος του επιτυχημένου franchise πέρασε στα χέρια της Amazon MGM.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη James Bond 007 (@007)

Το στούντιο στην αρχή έδειξε τη διάθεση να φέρει τον Τζέιμς Μποντ στη μεγάλη οθόνη όσο πιο γρήγορα γίνεται. Μέχρι και ο δισεκατομμυριούχος Τζεφ Μπέζος μπήκε στο… παιχνίδι. Ωστόσο, όσο περνούσε ο καιρός, φάνηκε ότι αυτό δεν θα ήταν εύκολο.

Μπορεί ορισμένα σημαντικά κομμάτια του παζλ να έχουν καλυφθεί – ο Ντενί Βιλνέβ ανέλαβε τη σκηνοθεσία, ενώ ο Στίβεν Νάιτ το σενάριο. Ωστόσο ακόμα δεν έχει βρεθεί ο κατάλληλος Τζέιμς Μποντ, παρά τα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι.

Κάπως έτσι, μια πηγή μέσα από το στούντιο, αποκάλυψε ότι η νέα ταινία του 007 δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει πριν την άνοιξη του 2028. Με λίγα λόγια, επτά χρόνια μετά το No Time To Die – η μεγαλύτερη καθυστέρηση που έχει δει ποτέ το franchise, καθώς έως τώρα το ρεκόρ κρατούσαν τα έξι χρόνια μεταξύ των ταινιών Licence to Kill και GoldenEye (από το 1989 έως το 1995).

«Από τη λογική ‘πάμε να το κάνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται’, τώρα κυριαρχεί η άποψη ‘ας το κάνουμε σωστά’» είπε η πηγή στη The Sun.

James Bond fans ‘forced to wait another TWO YEARS’ for new movie marking the longest hiatus for 007 in the iconic franchise’s history https://t.co/CEiVGd8nC6 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 26, 2026

«Ο Ντενί ήθελε ένα μεγάλο διάλειμμα μετά την ολοκλήρωση του Dune 3, ενώ έχει κάποιες ωραίες ιδέες για το σενάριο. Ο Στίβεν συνεχίζει να δίνει drafts στο στούντιο και σίγουρα θα συμπεριλάβει τις ιδέες του σκηνοθέτη. Ωστόσο θα χρειαστεί όλο το καλοκαίρι μέχρι να υπάρξει ένα τελικό σενάριο» συμπλήρωσε η πηγή.

«Αν η προ-παραγωγή ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2027, θα είναι μεγάλη επιτυχία» κατέληξε.