Το πιο τρελό σενάριο έως τώρα: Θα γίνει η Σίντνεϊ Σουίνι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ;

Έχουν περάσει πέντε χρόνια από τη μέρα που ο Ντάνιελ Κρεγκ «κρέμασε» το κοστούμι του Τζέιμς Μποντ και η αναζήτηση του επόμενου 007 βρίσκεται ακόμα στην αρχή. Μέσα σε αυτούς τους περίπου 60 μήνες στο τραπέζι έχουν πέσει ουκ ολίγα ονόματα, ωστόσο πρώτα η Μπάρμπαρα Μπρόκολι και η ομάδας, και στη συνέχεια η Amazon MGM δυσκολεύονται να πάρουν τη μεγάλη απόφαση.

Πλέον, ο κλήρος έχει πέσει στον Ντενί Βιλνέβ, καθώς οι περισσότεροι έχουν ξεκαθαρίσει ότι αυτός θα αποφασίσει τον ηθοποιό που θα αντικαταστήσει τον Κρεγκ. Ωστόσο όσο αργεί να γίνει η επιλογή, οι φήμες (ή οι απόψεις διάφορων ανθρώπων του σινεμά) για τον νέο Τζέιμς Μποντ συνεχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους.

Ο τελευταίος που μπήκε σε αυτό το… παιχνίδι ήταν ο Πολ Φιγκ. Ο αμερικανός σκηνοθέτης όχι απλά είπε τη γνώμη του, αλλά πέταξε ένα σενάριο που θα κάνει τους παραδοσιακούς σκληροπυρηνικούς θαυμαστές του 007 να θέλουν να βγουν στους δρόμους.

«Θα μου άρεσε η Σίντνεϊ Σουίνι να είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ» είπε ο Φιγκ στην εφημερίδα The Sun και συνέχισε: «Έχουν υπάρξει ανά περιόδους μερικά φανταστικά Bond girls, αλλά ας την αφήσουμε να γίνει υπερκατάσκοπος. Θα είναι τέλεια».

Ο Πολ Φιγκ και η 28χρονη ηθοποιός συνεργάστηκαν στην εμπορική επιτυχία του 2025 The Housemaid, με τον 63χρονη σκηνοθέτη να τρέφει μεγάλο σεβασμό για την Σουίνι: «Εργάζεται πάρα πολύ σκληρά, είναι επαγγελματίας, πανέξυπνη. Πιστεύω θα γινόταν πολύ καλή κατάσκοπος».

Πάντως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα της Σίντνεϊ Σουίνι ακούγεται για την επόμενη ταινία του 007. Τον περασμένο Οκτώβριο ήταν ένα από τα φαβορί για να υποδυθεί το νέο Bond girl, ωστόσο όταν την είχαν ρωτήσει οι δημοσιογράφοι, προτίμησε να μην απαντήσει λέγοντας «θα είχε περισσότερη πλάκα αν ήμουν ο Τζέιμς Μποντ».

Βρε λες;