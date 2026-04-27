science
Δευτέρα 27 Απριλίου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
27.04.2026 | 11:37
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
# ΤΡΑΜΠ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Περιβάλλον 27 Απριλίου 2026, 11:59

Φωτοβολταϊκά: Πώς μια ανακάλυψη του 1954 άλλαξε την ενέργεια

Στις 25 Απριλίου 1954, οι ερευνητές στα Bell Labs παρουσίασαν δημόσια τα πρώτα πρακτικά φωτοβολταϊκά στοιχεία.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Food Sequencing: Βάζουμε μια τάξη στο φαγητό μας & ενισχύουμε την υγεία μας

Food Sequencing: Βάζουμε μια τάξη στο φαγητό μας & ενισχύουμε την υγεία μας

Spotlight

Η σύγχρονη ιστορία της τεχνολογίας των ηλιακών κυψελών ξεκινά στις 25 Απριλίου 1954, όταν ερευνητές στα εργαστήρια Bell Labs παρουσίασαν δημόσια το πρώτο πρακτικό φωτοβολταϊκό στοιχείο από πυρίτιο. Η συσκευή, που αναπτύχθηκε από τους Ντάριλ Τσάπιν, Κάλβιν Φούλερ και Τζέραλντ Πίρσον, πέτυχε απόδοση περίπου 6%, ένα εντυπωσιακό άλμα σε σχέση με τις προηγούμενες τεχνολογίες που βασίζονταν στο σελήνιο. Παρά το υψηλό κόστος και την περιορισμένη αρχική εφαρμογή της, η ανακάλυψη αυτή απέδειξε ότι η ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να μετατραπεί απευθείας σε αξιοποιήσιμη ηλεκτρική ενέργεια με ουσιαστική αποδοτικότητα.

Στα πρώτα χρόνια, οι ηλιακές κυψέλες δεν βρήκαν άμεση εφαρμογή στη γη, αλλά στο διάστημα. Κατά τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, η τεχνολογία υιοθετήθηκε από τη ραγδαία αναπτυσσόμενη διαστημική βιομηχανία, κυρίως από τη NASA. Δορυφόροι όπως ο Vanguard 1 βασίστηκαν σε ηλιακά πάνελ για την παροχή ενέργειας, αποδεικνύοντας την αξιοπιστία τους σε ακραία περιβάλλοντα όπου άλλες μορφές ενέργειας ήταν ακατάλληλες. Αυτή η περίοδος συνέβαλε σε σταδιακές βελτιώσεις στην απόδοση και την ανθεκτικότητα, αν και το κόστος παρέμενε εξαιρετικά υψηλό, μας πληροφορεί η Bell Labs.

Η δεκαετία του 1970 αποτέλεσε σημείο καμπής για την ηλιακή ενέργεια στη γη. Οι πετρελαϊκές κρίσεις και η αύξηση των τιμών των ορυκτών καυσίμων ενίσχυσαν την ανάγκη για ενεργειακή ασφάλεια, ωθώντας κυβερνήσεις —ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία— να επενδύσουν στην έρευνα και ανάπτυξη φωτοβολταϊκών τεχνολογιών. Οργανισμοί όπως το National Renewable Energy Laboratory διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση των υλικών και των μεθόδων παραγωγής. Παρότι η αποδοτικότητα αυξήθηκε και το κόστος άρχισε να μειώνεται, η χρήση των φωτοβολταϊκών περιοριζόταν ακόμη σε εξειδικευμένες εφαρμογές, όπως τηλεπικοινωνίες σε απομακρυσμένες περιοχές.

Κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 σημειώθηκε σταθερή, αν και λιγότερο εντυπωσιακή πρόοδος. Οι ερευνητές άρχισαν να εξετάζουν εναλλακτικά υλικά πέρα από το κρυσταλλικό πυρίτιο, όπως τα λεπτών υμενίων (thin-film), μεταξύ των οποίων το τελλουριούχο κάδμιο και το CIGS. Εταιρείες όπως η First Solar συνέβαλαν αργότερα στην εμπορική αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών, μειώνοντας το κόστος παραγωγής. Παράλληλα, η βελτίωση της βιομηχανικής κλίμακας και της αυτοματοποίησης συνέβαλε στη σταδιακή μείωση του κόστους ανά παραγόμενη κιλοβατώρα, μας πληροφορεί το National Geographic και η Britannica.

ηλιακή ενέργεια

Τα φωτοβολταϊκά στη νέα χιλιετία

Η πραγματική επιτάχυνση ήρθε τη δεκαετία του 2000, χάρη στην πολιτική στήριξη και την επέκταση των αγορών. Η Γερμανία, με το σύστημα επιδοτήσεων (feed-in tariffs), πρωτοστάτησε στην ευρεία υιοθέτηση της ηλιακής ενέργειας, ενώ αντίστοιχες πολιτικές εφαρμόστηκαν σε άλλες χώρες. Την ίδια περίοδο, η Κίνα αναδείχθηκε σε παγκόσμιο κέντρο παραγωγής φωτοβολταϊκών, μειώνοντας δραστικά το κόστος μέσω οικονομιών κλίμακας. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας, η ηλιακή ενέργεια είχε ήδη μετατραπεί από περιθωριακή τεχνολογία σε ταχέως αναπτυσσόμενο πυλώνα του ενεργειακού μίγματος.

Η τεχνολογική καινοτομία ενισχύθηκε σημαντικά. Οι αποδόσεις των εμπορικών κυψελών πυριτίου αυξήθηκαν, ενώ νέες αρχιτεκτονικές, όπως οι κυψέλες τύπου PERC, βελτίωσαν την απόδοση χωρίς μεγάλη αύξηση κόστους. Ερευνητικά ιδρύματα όπως το Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems κατέγραψαν συνεχώς νέα ρεκόρ αποδοτικότητας, δείχνοντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας.

φωτοβολταϊκά στις στέγες

Τη δεκαετία του 2010, η ηλιακή ενέργεια εισήλθε σε φάση εκρηκτικής ανάπτυξης. Το κόστος μειώθηκε κατά περισσότερο από 80%, καθιστώντας την μία από τις φθηνότερες μορφές ενέργειας παγκοσμίως. Μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα δημιουργήθηκαν σε πολλές χώρες, ενώ τα οικιακά συστήματα εξαπλώθηκαν ταχύτατα. Καινοτομίες όπως τα διπλής όψης πάνελ και τα συστήματα παρακολούθησης του ήλιου αύξησαν περαιτέρω την παραγωγή ενέργειας.

Στα τέλη της δεκαετίας του 2010 και στις αρχές του 2020, ξεχώρισε η ανάπτυξη των περοβσκιτικών κυψελών, που προσφέρουν υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος παραγωγής. Εταιρείες όπως η Oxford PV έχουν ήδη παρουσιάσει συνδυαστικές κυψέλες πυριτίου-περοβσκίτη με αποδόσεις άνω του 30% σε εργαστηριακές συνθήκες, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα γενιά φωτοβολταϊκών.

Παράλληλα, η αποθήκευση ενέργειας και η ενσωμάτωση στο ηλεκτρικό δίκτυο έχουν γίνει κρίσιμοι παράγοντες. Η μεταβλητότητα της ηλιακής παραγωγής οδήγησε στην ανάπτυξη μπαταριών και «έξυπνων» δικτύων, με εταιρείες όπως η Tesla να συμβάλλουν στην ενοποίηση παραγωγής και αποθήκευσης.

Η ηλιακή ενέργεια σήμερα

Σήμερα, η ηλιακή ενέργεια αποτελεί βασικό πυλώνα της παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης. Από μια πειραματική τεχνολογία του 1954, έχει εξελιχθεί σε μια βιομηχανία τρισεκατομμυρίων δολαρίων που τροφοδοτεί σπίτια, επιχειρήσεις και ολόκληρες πόλεις.

Από οικονομική άποψη, η κλίμακα της ηλιακής τεχνολογίας είναι εντυπωσιακή. Το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχει μειωθεί δραστικά, καθιστώντας την ηλιακή ενέργεια συχνά τη φθηνότερη επιλογή. Η παγκόσμια εγκατεστημένη ισχύς έχει φτάσει περίπου τα 2,4 τεραβάτ, ενώ οι ετήσιες εγκαταστάσεις ξεπερνούν τα 500 γιγαβάτ. Η συμβολή της στην παγκόσμια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται ραγδαία και αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κυρίαρχες πηγές έως το 2030.

Τα ηλιακά έργα σε κλίμακα κοινής ωφέλειας παράγουν πλέον συνήθως ηλεκτρική ενέργεια με κόστος που κυμαίνεται από περίπου 0,03 έως 0,05 δολάρια ανά κιλοβατώρα, με ακόμη χαμηλότερες τιμές να επιτυγχάνονται σε αγορές με υψηλό ανταγωνισμό. Αυτή η δραματική μείωση οφείλεται στις βελτιώσεις στην αποδοτικότητα της κατασκευής, στις οικονομίες κλίμακας και στις τεχνολογικές εξελίξεις στον σχεδιασμό των κυψελών. Αν και οι βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις στο κόστος των πρώτων υλών – όπως το ασήμι που χρησιμοποιείται στα φωτοβολταϊκά κύτταρα – μπορούν περιστασιακά να ωθήσουν τις τιμές προς τα πάνω, η μακροπρόθεσμη τάση παραμένει σταθερά καθοδική.

Το μέλλον διαγράφεται ακόμη πιο δυναμικό. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ενδέχεται να φτάσει τα 6–7 τεραβάτ μέχρι το τέλος της δεκαετίας, με την ηλιακή ενέργεια να καλύπτει μεγάλο μέρος της αυξανόμενης ζήτησης για ηλεκτρισμό. Αν και νέες προκλήσεις εμφανίζονται —όπως η ενσωμάτωση στα δίκτυα και η ανάγκη αποθήκευσης— η τεχνολογία παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

Συνολικά, η εξέλιξη των ηλιακών κυψελών αντικατοπτρίζει μια βαθιά αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η ανθρωπότητα παράγει και καταναλώνει ενέργεια. Από ένα επιστημονικό επίτευγμα περιορισμένης εφαρμογής, η ηλιακή ενέργεια έχει μετατραπεί σε βασικό μοχλό της βιώσιμης ανάπτυξης και αναμένεται να διαδραματίσει ακόμη πιο κεντρικό ρόλο στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: ΟΤ.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies