07.12.2025 | 12:07
Τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα
Το γραφένιο θα γκρεμίσει το λίθιο από τον «θρόνο» της αποθήκευσης ενέργειας;
Οικονομικές Ειδήσεις 07 Δεκεμβρίου 2025 | 23:45

Το γραφένιο θα γκρεμίσει το λίθιο από τον «θρόνο» της αποθήκευσης ενέργειας;

Νέες καινοτομίες, όπως οι υπερπυκνωτές με βάση το γραφένιο και χημικές ουσίες όπως το βανάδιο, ο ψευδάργυρος και ο σίδηρος, δείχνουν μεγάλη υπόσχεση για ανθεκτικότητα και ανάγκες αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης διάρκειας

Καθώς η εξάπλωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνεχίζει να αυξάνεται σε όλο τον κόσμο, η εξεύρεση πιο αποδοτικών και οικονομικά προσιτών τεχνολογιών για την αποθήκευση ενέργειας έχει καταστεί ζήτημα υψηλής προτεραιότητας για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Ενώ η προσθήκη αποθήκευσης ενέργειας σημειώνει τεράστια πρόοδο σε όλο τον κόσμο, οι κορυφαίες τεχνολογίες – κυρίως οι μπαταρίες ιόντων λιθίου – έχουν ορισμένα κρίσιμα μειονεκτήματα.

Νέες καινοτομίες, όπως οι υπερπυκνωτές με βάση το γραφένιο και χημικές ουσίες όπως το βανάδιο, ο ψευδάργυρος και ο σίδηρος, δείχνουν μεγάλη υπόσχεση για ανθεκτικότητα και ανάγκες αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης διάρκειας

Ως αποτέλεσμα, ο αγώνας για την εξεύρεση της τεχνολογικής καινοτομίας που θα αντικαταστήσει τις μπαταρίες ιόντων λιθίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς η «επόμενη δραστηριότητα της καθαρής ενέργειας των τρισ.» κερδίζει έδαφος.

Μία από τις πιο πρόσφατες επαναστατικές ανακαλύψεις σε αυτόν τον αγώνα έρευνας και ανάπτυξης είναι ένα νέο είδος υλικού υπερπυκνωτή με βάση το γραφένιο – όπως υποστηρίζει σε ανάλυσή του το oilprice.com- το οποίο θα μπορούσε να έχει ενεργειακή πυκνότητα συγκρίσιμη με τις μπαταρίες ιόντων λιθίου, αλλά θα φορτίζεται με δραματικά ταχύτερο ρυθμό.

Έρχονται τα συστήματα της επόμενης γενιάς;

Η καμπύλη και προσβάσιμη φύση του νέου σχεδιασμού του δικτύου γραφενίου επέτρεψε στην επιστημονική ομάδα να σπάσει τα ρεκόρ ενεργειακής και ισχύος πυκνότητας, «ανοίγοντας ενδεχομένως το δρόμο για συστήματα επόμενης γενιάς στον τομέα των ηλεκτρικών μεταφορών, της υποστήριξης δικτύων και των ηλεκτρονικών συσκευών καθημερινής χρήσης», σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ScienceDaily.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications, σημείωσε ότι το νέο μοντέλο τους είναι πολύ ελπιδοφόρο όσον αφορά την ανθεκτικότητα σε πραγματικές εφαρμογές. «Η μακροπρόθεσμη σταθερότητα παρατηρείται ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες δοκιμών», αναφέρει η μελέτη. Αυτό επίσης είναι πολύ ελπιδοφόρο για τον ανταγωνισμό με τις μπαταρίες ιόντων λιθίου, οι οποίες είναι ανθεκτικές και έχουν καλή απόδοση σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών και θερμοκρασιών, όλα τα οποία είναι κρίσιμα για λύσεις αποθήκευσης ενέργειας σε κλίμακα δικτύου.

Το πρόβλημα με τις μπαταρίες ιόντων λιθίου είναι ότι, αν και έχουν υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και είναι εξαιρετικά επεκτάσιμες, μπορούν να διατηρήσουν την ενέργεια μόνο για περίπου τέσσερις ώρες το πολύ. Αυτό αποτελεί κρίσιμο πρόβλημα για τις μακροπρόθεσμες ανάγκες αποθήκευσης ενέργειας. Επιπλέον, οι μπαταρίες ιόντων λιθίου συνδέονται με ορισμένα κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας που απορρέουν από τη θερμική εκτροπή. Επιπλέον, η προμήθεια λιθίου έχει ορισμένα σοβαρά μειονεκτήματα. Η εξόρυξη λιθίου έχει υψηλό κόστος για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, ενώ οι αλυσίδες εφοδιασμού κυριαρχούνται από την Κίνα, γεγονός που δημιουργεί κρίσιμες γεωπολιτικές αντισταθμίσεις και ευπάθειες.

Προς εκτοπισμό του λιθίου

Για το λόγο αυτό, ένας αυξανόμενος αριθμός startup επιχειρήσεων αγωνίζεται να κατακτήσει την αγορά με την επόμενη γενιά μπαταριών που θα μπορούσε να εκτοπίσει το λίθιο από τη δεσπόζουσα θέση του στην κατασκευή μπαταριών. Ωστόσο, υπάρχει αμφιβολία ως προς το αν αυτές οι επιχειρήσεις είναι πραγματικά οικονομικά βιώσιμες. Ενώ οι κατασκευαστές μπαταριών ιόντων λιθίου παράγουν γενικά για ηλεκτρικά οχήματα καθώς και για αποθήκευση ενέργειας, πολλές εναλλακτικές startups μπαταριών επικεντρώνονται αποκλειστικά στην αποθήκευση ενέργειας, πράγμα που σημαίνει ότι η αγορά-στόχος τους είναι μικρότερη και λιγότερο διαφοροποιημένη.

«Αυτή η έλλειψη διαφοροποίησης των εσόδων αποτελεί σημαντικό κίνδυνο και καθιστά τις εταιρείες πιο ευάλωτες στις αλλαγές της αγοράς», σημειώνει μια πρόσφατη έκθεση του Energy Storage News. Επιπλέον, «η μη παραδοσιακή χημεία που χρησιμοποιείται σημαίνει ότι επί του παρόντος η τελική αγορά είναι σημαντικά μικρότερη από αυτή του λιθίου-ιόντων». Το οικονομικό μέλλον των κορυφαίων εταιρειών εναλλακτικών μπαταριών, συμπεριλαμβανομένων των Invinity Energy Systems (ροή βαναδίου), Eos Energy Enterprises Inc. (ψευδάργυρος) και ESS Tech Inc. (ροή σιδήρου) είναι επομένως αβέβαιο, αλλά υπάρχουν λόγοι για (προσεκτικό) αισιοδοξία.

Σε ανοδική πορεία η αποθήκευση ενέργειας

Η αγορά αποθήκευσης ενέργειας βρίσκεται σε τεράστια ανοδική πορεία, κάτι που αποτελεί εξαιρετική είδηση για τους παραγωγούς μπαταριών κάθε είδους. Παρά το ασταθές πολιτικό περιβάλλον, η αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνεχίζει να αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς η ηλιακή και η αιολική ενέργεια έχουν γίνει τόσο φθηνές που είναι αδύνατο να αποτύχουν.

Η ώθηση που λαμβάνουν οι εταιρείες εναλλακτικών μπαταριών από τον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της αποθήκευσης «υποστηρίζεται από την αυξανόμενη τάση προς την αποθήκευση ενέργειας μακράς διάρκειας (LDES), για την οποία οι χημικές ιδιότητες των μπαταριών που παρέχουν αυτές οι εταιρείες είναι ιδανικές», συνεχίζει το Energy Storage News. Η μακροπρόθεσμη αποθήκευση ενέργειας αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο στοιχείο της παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας και έναν τεράστιο βιομηχανικό τομέα στο μέλλον, καθώς τα δίκτυα που εξαρτώνται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να εξισορροπούν τη ζήτηση ενέργειας και το πλεόνασμα σε εβδομάδες, μήνες και εποχές, αντί για ώρες.

Πηγή: ot.gr

Wall Street
Wall Street: Η εσωτερική διαμάχη στη Fed και η αγωνία για τις προβλέψεις Πάουελ για τα επιτόκια

Wall Street: Η εσωτερική διαμάχη στη Fed και η αγωνία για τις προβλέψεις Πάουελ για τα επιτόκια

World
Citi: Το 2026 θα είναι το έτος της μεγάλης αλλαγής της οικονομίας της Ευρώπης

Citi: Το 2026 θα είναι το έτος της μεγάλης αλλαγής της οικονομίας της Ευρώπης

«Όλα από την αρχή το 2026» – Ο χρησμός της Citi για την Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 07.12.25

«Όλα από την αρχή το 2026» – Ο χρησμός της Citi για την Ευρώπη

Όπως εξηγεί η Citi, για να αξιολογηθούν σωστά οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας το 2026, πρέπει να γίνουν αντιληπτές από τη σκοπιά των δομικών αλλαγών που υφίσταται το αναπτυξιακό μοντέλο της Ευρώπης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενώσεις Καταναλωτών: Ως 20% ευρώ ακριβότερο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι
Ακρίβεια 07.12.25

Ενώσεις Καταναλωτών: Ως 20% ευρώ ακριβότερο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Καταναλωτικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι μπορεί να κοστίσει ως 20% παραπάνω από πέρυσι. Ποιες οδηγίες δίνουν στους καταναλωτές για να συγκρατήσουν τα κόστη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Μακρόν προειδοποιεί την Κίνα για επιβολή δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση
«Αυστηρά μέτρα» 07.12.25

Ο Μακρόν προειδοποιεί την Κίνα για επιβολή δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι εντάσεις μεταξύ Γαλλίας και Κίνας κλιμακώθηκαν πέρυσι, αφού το Παρίσι υποστήριξε την απόφαση της ΕΕ να επιβάλει δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα - Τι ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμάνουελ Μακρόν

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Τα αουτσάιντερ του ελληνικού τουρισμού – Πού κατευθύνονται επενδύσεις 500 εκατ. ευρώ
Νέα δυναμική 07.12.25

Τα αουτσάιντερ του ελληνικού τουρισμού – Πού κατευθύνονται επενδύσεις 500 εκατ. ευρώ

Μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο, ο Μύτικας Αιτωλοακαρνανίας, η Λήμνος και η Πάργα συγκεντρώνουν επενδυτικό ενδιαφέρον που συνολικά ξεπερνά το μισό δισ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Τέλη κυκλοφορίας: Σε τέσσερα βήματα η διαδικασία έκδοσής τους – Πρόστιμα για καθυστερήσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 07.12.25

Τέλη κυκλοφορίας: Σε τέσσερα βήματα η διαδικασία έκδοσής τους – Πρόστιμα για καθυστερήσεις

Μέχρι τέλη Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας 2026 - Το ύψος τους υπολογίζεται σύμφωνα με την πρώτη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, τον κυβισμό του κινητήρα και τις εκπομπές CO2

Σύνταξη
Ο Γερμανός ΥΠΕΞ στην Κίνα για «σκληρές» εμπορικές και πολιτικές διαπραγματεύσεις
«Γεωπολιτικές διαφορές» 08.12.25

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ στην Κίνα για «σκληρές» εμπορικές και πολιτικές διαπραγματεύσεις

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών ταξιδεύει στο Πεκίνο, με το Βερολίνο να «σκληραίνει» τη στάση του απέναντι στην Κίνα κατόπιν συνεννόησης με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, κυρίως σε εμπορικά θέματα

Σύνταξη
Όταν ο προτεινόμενος ως νέος αρχηγός της Μοσάντ τραυματίζονταν βαριά την 7η Οκτωβρίου [βίντεο]
Ρόμαν Γκόφμαν 08.12.25

Όταν ο προτεινόμενος ως νέος αρχηγός της Μοσάντ τραυματίζονταν βαριά την 7η Οκτωβρίου

Ο προτεινόμενος ως νέος επικεφαλής της Μοσάντ, είχε τραυματιστεί την 7η Οκτωβρίου από μέλη παλαιστινιακών οργανώσεων με τον τραυματισμό του να καταγράφεται σε βίντεο.

Σύνταξη
Το Παρίσι θέλει να «εξορίσει» τα SUV και τα μεγάλα αυτοκίνητα
SUV - 4x4 08.12.25

Το Παρίσι θέλει να «εξορίσει» τα SUV και τα μεγάλα αυτοκίνητα

«Όσο μεγαλύτερα είναι (τα αυτοκίνητα) τόσο περισσότερο ρυπαίνουν», δήλωσε η δήμαρχος, Ανν Ινταλγκό, για την πόλη της το Παρίσι, όπου τα τέλη στάθμευσης για τα «βαριά» αυτοκίνητα τριπλασιάστηκαν

Σύνταξη
Ακινητοποιήθηκε το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα – Θεσσαλονίκη μετά από σύγκρουση με ζώο
Ελλάδα 07.12.25

Ακινητοποιήθηκε το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα – Θεσσαλονίκη μετά από σύγκρουση με ζώο

Η αμαξοστοιχία 2592 (Λάρισα - Θεσσαλονίκη) ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης μηχανής μετά από σύγκρουση με ζώο - Το δρομολόγιο ολοκληρώθηκε με καθυστέρηση 140 λεπτών προς τη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Χανιά: Τρίγωνα κάλαντα και… μπαλωθιές – Άναμμα Χριστουγεννιάτικου δέντρου με κρότο
Χανιά 07.12.25

Τρίγωνα κάλαντα και… μπαλωθιές - Άναμμα Χριστουγεννιάτικου δέντρου με κρότο

Το αιματοκύλισμα στα Βορίζια και τα μέτρα για τους άσκοπους πυροβολισμούς και την οπλοχρησία που ακολούθησαν δεν φαίνεται να λειτούργησαν αποτρεπτικά στους Κάμπους Κεραμιών του Δήμου Χανίων με μπαλωθιές να πέφτουν στο άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου.

Σύνταξη
Ο Ραφίνια έβαλε τέλος στις φήμες…
On Field 07.12.25

Ο Ραφίνια έβαλε τέλος στις φήμες…

Ο Βραζιλιάνος άσος των «μπλαουγκράνα» ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει ρήτρα στο συμβόλαιο του με την Μπαρτσελόνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ατρόμητος-ΑΕΚ 4-1: Με δίδυμο-φωτιά τους Γιόβιτς και Πινέδα (vid)
Ποδόσφαιρο 07.12.25

Ατρόμητος-ΑΕΚ 4-1: Με δίδυμο-φωτιά τους Γιόβιτς και Πινέδα (vid)

Σε μεγάλα κέφια ο Γιόβιτς που πέτυχε δυο γκολ (το ένα πέναλτι) και αποθεώθηκε από τους φιλάθλους. Πρωταγωνιστής και ο Πινέδα. Η ΑΕΚ παρέμεινε στην 3η θέση και στους -3 βαθμούς από τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
«Η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο», λέει ο πρόεδρος του Μπενίν μετά την απόπειρα πραξικοπήματος
«Δημόσια τάξη» 07.12.25

«Η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο», λέει ο πρόεδρος του Μπενίν μετά την απόπειρα πραξικοπήματος

«Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο και γι αυτό σας καλώ να συνεχίσετε ήρεμα τις δουλειές σας», τόνισε ο πρόεδρος του Μπενίν

Σύνταξη
Social Media: Σχεδιάζουν απαγόρευση στη πρόσβαση των παιδιών αλλά δεν έχουν σφραγίσει καλά όλες τις «πόρτες»
Τα παράδειγμα της Isobel 07.12.25

Σχεδιάζουν απαγόρευση στη πρόσβαση των παιδιών στα social media αλλά δεν έχουν σφραγίσει όλες τις «πόρτες»

Η Αυστραλία πατά το κουμπί της απαγόρευσης της πρόσβασης των παιδιών κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και έπονται και άλλες χώρες. Η «ασπίδα» κατά των «αλγορίθμων αρπακτικών» ζωντανεύει αλλά ορισμένοι έφηβοι μοιάζουν έτοιμοι να… «αντισταθούν».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Λουτσέσκου: «Η διαφορά έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερη»
Ποδόσφαιρο 07.12.25

Λουτσέσκου: «Η διαφορά έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερη»

Άδικο χαρακτήρισε ο Ραζβάν Λουτσέσκου το 3-1 του ΠΑΟΚ επί του Άρη στο ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής, αφού ο Ρουμάνος τεχνικός θεωρεί πως η διαφορά στο σκορ θα έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερη για την ομάδα του.

Σύνταξη
Η Σάρα Πόλσον αποφάσισε να γίνει ηθοποιός εξαιτίας μιας ταινίας με πρωταγωνίστρια την Τζούλια Ρόμπερτς
«Αυθεντικότητα» 07.12.25

Η Σάρα Πόλσον αποφάσισε να γίνει ηθοποιός εξαιτίας μιας ταινίας με πρωταγωνίστρια την Τζούλια Ρόμπερτς

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στην τελετή του Hollywood Walk of Fame, η Σάρα Πόλσον θυμήθηκε ότι η ρομαντική κωμωδία «Pretty Woman» ήταν ο λόγος που αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αίτημα κόκκινου συναγερμού στην Interpol από την Πολωνία για τους δράστες του σαμποτάζ στον σιδηρόδρομο
Μία σύλληψη 07.12.25

Πολωνία: Αίτημα κόκκινου συναγερμού στην Interpol για το ουκρανικό σαμποτάζ στον σιδηρόδρομο

Η Πολωνία υπέβαλε επίσημο αίτημα με το οποία ζητά από την Interpol να σημάνει κόκκινο συναγερμό για τη σύλληψη των δύο Ουκρανών ως υπεύθυνων για σαμποτάζ στον πολωνικό σιδηρόδρομο.

Σύνταξη
«Όλα από την αρχή το 2026» – Ο χρησμός της Citi για την Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 07.12.25

«Όλα από την αρχή το 2026» – Ο χρησμός της Citi για την Ευρώπη

Όπως εξηγεί η Citi, για να αξιολογηθούν σωστά οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας το 2026, πρέπει να γίνουν αντιληπτές από τη σκοπιά των δομικών αλλαγών που υφίσταται το αναπτυξιακό μοντέλο της Ευρώπης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
