«Καλό Σαββατοκύριακο»… χαχαχαχα!
Οικονομία 03 Μαΐου 2026, 08:00

«Καλό Σαββατοκύριακο»… χαχαχαχα!

Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στην εργασία του Σαββατοκύριακου στην Ευρώπη - Σχεδόν 4 στους 10 εργαζόμενους δουλεύουν "Σ/Κ" – Τα στοιχεία της Eurostat αναδεικνύουν τις αδυναμίες της αγοράς εργασίας

Γεώργιος Μαζιάς
Η εικόνα του «τεμπέλη Νότου» αποτελεί ίσως ένα από τα πιο ανθεκτικά στερεότυπα στην ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα. Ωστόσο, τα ίδια τα στοιχεία έρχονται να το διαψεύσουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα της Eurostat για το 2025, η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων που απασχολούνται συνήθως τα Σαββατοκύριακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριμένα, το 40,6% των εργαζομένων ηλικίας 20 έως 64 ετών στην Ελλάδα δηλώνει ότι εργάζεται το Σάββατο ή και την Κυριακή σε τακτική βάση. Πρόκειται για ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο της ΕΕ των 27, που διαμορφώνεται στο 21%. Η απόσταση είναι εντυπωσιακή και αποτυπώνει μια βαθιά διαφοροποίηση του ελληνικού εργασιακού μοντέλου σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Στη δεύτερη θέση της σχετικής κατάταξης βρίσκεται η Μάλτα με 32%, ενώ ακολουθεί η Κύπρος με 31,4%. Η Ιταλία, που συχνά βρίσκεται στο επίκεντρο παρόμοιων συζητήσεων, καταγράφει ποσοστό 30,1%, δηλαδή σημαντικά χαμηλότερο από την Ελλάδα. Αντίστοιχα, στη Γαλλία το ποσοστό φτάνει το 28,9%, στην Ισπανία το 27,4% και στην Ιρλανδία το 27,2%.

Στον αντίποδα, οι χώρες της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης εμφανίζουν σαφώς χαμηλότερα ποσοστά. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, μόλις το 17,8% των εργαζομένων δηλώνει ότι εργάζεται τα Σαββατοκύριακα, ενώ στη Δανία το ποσοστό πέφτει στο 11,7%. Ακόμη χαμηλότερα καταγράφονται χώρες όπως η Πολωνία (7,5%), η Ουγγαρία (6,7%) και η Λιθουανία (3,9%).

Τα στοιχεία αυτά δεν αποτελούν απλώς μια στατιστική καταγραφή, αλλά αντανακλούν διαφορετικά οικονομικά και κοινωνικά μοντέλα. Στην Ελλάδα, η υψηλή συχνότητα εργασίας τα Σαββατοκύριακα συνδέεται άμεσα με τη δομή της οικονομίας. Το ισχυρό αποτύπωμα του τουρισμού, της εστίασης και των υπηρεσιών, καθώς και η μεγάλη παρουσία μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων, οδηγούν σε μεγαλύτερη διάχυση της εργασίας μέσα στην εβδομάδα.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζει και το υψηλό ποσοστό αυτοαπασχόλησης. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικροεπιχειρηματίες συχνά δεν έχουν σαφή διαχωρισμό μεταξύ εργάσιμου και ελεύθερου χρόνου, με αποτέλεσμα να εργάζονται περισσότερες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων.

Ωστόσο, η πρωτιά της Ελλάδας δεν μπορεί να ιδωθεί αποκλειστικά ως ένδειξη εργατικότητας. Αντίθετα, αναδεικνύει μια σημαντική αντίφαση: οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο από τους περισσότερους Ευρωπαίους, αλλά αυτό δεν μεταφράζεται σε υψηλότερη παραγωγικότητα ή καλύτερες αμοιβές. Η χώρα παραμένει χαμηλότερα στην κατάταξη της αγοραστικής δύναμης και της ποιότητας ζωής, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ένταση εργασίας δεν συνοδεύεται από αντίστοιχα οφέλη.

Επιπλέον, η συστηματική εργασία τα Σαββατοκύριακα έχει επιπτώσεις και στην κοινωνική συνοχή. Ο περιορισμός του ελεύθερου χρόνου, η δυσκολία ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και η αυξημένη κόπωση αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν την ευημερία των εργαζομένων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Πρωτομαγιά αποκτά ιδιαίτερο νόημα για την ελληνική πραγματικότητα. Δεν αποτελεί μόνο μια συμβολική ημέρα μνήμης των εργατικών αγώνων, αλλά και μια ευκαιρία αναστοχασμού για το παρόν και το μέλλον της εργασίας. Τα στοιχεία της Eurostat δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας: το ζήτημα στην Ελλάδα δεν είναι αν οι πολίτες εργάζονται αρκετά, αλλά αν εργάζονται με όρους που εξασφαλίζουν αξιοπρέπεια, ισορροπία και προοπτική.

Η πρόκληση για τα επόμενα χρόνια δεν είναι η αύξηση ή η μείωση των ωρών εργασίας, αλλά η βελτίωση της ποιότητας της. Γιατί μια οικονομία που βασίζεται στην υπερεργασία δύσκολα μπορεί να είναι βιώσιμη. Και μια κοινωνία που στερείται τον χρόνο της, στερείται τελικά και ένα σημαντικό κομμάτι της ίδιας της ζωής της.

ΟΟΣΑ: Πόσο βαριά… φορολογεί η Ελλάδα τα παιδιά της

ΟΟΣΑ: Πόσο βαριά… φορολογεί η Ελλάδα τα παιδιά της

Ενεργειακά αποθέματα: Πλησιάζουμε στο χείλος του γκρεμού, προειδοποιούν οι πετρελαϊκοί κολοσσοί

Μόλις τέσσερις εβδομάδες καιρό μας δίνουν οι πετρελαϊκές εταιρείες και οι traders, πριν τα ενεργειακά αποθέματα στερέψουν, αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Τιμωρώντας τη μητρότητα: Γιατί η απόκτηση παιδιών συνεχίζει να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα

Άσκηση ισορροπίας του Ιράν σε παραγωγή πετρελαίου και αποθήκευση

Σταθερές οι χρεώσεις στα τιμολόγια ρεύματος του Μαΐου – Η ανησυχία

ΕΕ: Χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών – Η απαίτηση των εργοδοτών για απορρύθμιση απειλεί ό,τι έχουμε πετύχει

Λήγει σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού - Από Δευτέρα ανοίγει για συνταξιούχους πρώην ΟΑΕΕ

Τέλος χρόνου σήμερα για τους δικαιούχους εργαζομένους με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή ανέργους εγγεγραμμένους στο μητρώο της ΔΥΠΑ - Από αύριο οι αιτήσεις για συνταξιούχους ΟΑΕΕ

Έτοιμο για επανέναρξη της σύγκρουσης, δηλώνει το Ιράν – Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο

Πώς λειτουργεί η φάμπρικα των πέτσινων πτυχίων

Οι νεότεροι θαυμαστές του Sex and the City θεωρούν την Κάρι Μπράτσο «ναρκισσίστρια»

24 ώρες μετά και ο κ. Τζαβέλλας ακόμη δεν έχει παραιτηθεί

Οι εκεχειρίες παραβιάζονται συνέχεια – Ωστόσο είναι απαραίτητες και συχνά φέρνουν αποτελέσματα

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές

Από τον Εμανουέλ στον… Λοράν – Ο αδερφός του προέδρου Μακρόν ξαφνικά στο επίκεντρο της δημοσιότητας

Η πιο διάσημη κλειδαρότρυπα του κόσμου που επιβάλλεται να κοιτάξεις

Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ παρέδωσε 26 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν και επαναπατρίστηκαν

Συρία: Η κρατική τηλεόραση επιβεβαιώνει βομβαρδισμούς της Ιορδανίας εναντίον «αποθηκών ναρκωτικών και όπλων»

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

