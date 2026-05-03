«Καλό Σαββατοκύριακο»… χαχαχαχα!

Η εικόνα του «τεμπέλη Νότου» αποτελεί ίσως ένα από τα πιο ανθεκτικά στερεότυπα στην ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα. Ωστόσο, τα ίδια τα στοιχεία έρχονται να το διαψεύσουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα της Eurostat για το 2025, η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων που απασχολούνται συνήθως τα Σαββατοκύριακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριμένα, το 40,6% των εργαζομένων ηλικίας 20 έως 64 ετών στην Ελλάδα δηλώνει ότι εργάζεται το Σάββατο ή και την Κυριακή σε τακτική βάση. Πρόκειται για ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο της ΕΕ των 27, που διαμορφώνεται στο 21%. Η απόσταση είναι εντυπωσιακή και αποτυπώνει μια βαθιά διαφοροποίηση του ελληνικού εργασιακού μοντέλου σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Στη δεύτερη θέση της σχετικής κατάταξης βρίσκεται η Μάλτα με 32%, ενώ ακολουθεί η Κύπρος με 31,4%. Η Ιταλία, που συχνά βρίσκεται στο επίκεντρο παρόμοιων συζητήσεων, καταγράφει ποσοστό 30,1%, δηλαδή σημαντικά χαμηλότερο από την Ελλάδα. Αντίστοιχα, στη Γαλλία το ποσοστό φτάνει το 28,9%, στην Ισπανία το 27,4% και στην Ιρλανδία το 27,2%.

Στον αντίποδα, οι χώρες της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης εμφανίζουν σαφώς χαμηλότερα ποσοστά. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, μόλις το 17,8% των εργαζομένων δηλώνει ότι εργάζεται τα Σαββατοκύριακα, ενώ στη Δανία το ποσοστό πέφτει στο 11,7%. Ακόμη χαμηλότερα καταγράφονται χώρες όπως η Πολωνία (7,5%), η Ουγγαρία (6,7%) και η Λιθουανία (3,9%).

Τα στοιχεία αυτά δεν αποτελούν απλώς μια στατιστική καταγραφή, αλλά αντανακλούν διαφορετικά οικονομικά και κοινωνικά μοντέλα. Στην Ελλάδα, η υψηλή συχνότητα εργασίας τα Σαββατοκύριακα συνδέεται άμεσα με τη δομή της οικονομίας. Το ισχυρό αποτύπωμα του τουρισμού, της εστίασης και των υπηρεσιών, καθώς και η μεγάλη παρουσία μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων, οδηγούν σε μεγαλύτερη διάχυση της εργασίας μέσα στην εβδομάδα.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζει και το υψηλό ποσοστό αυτοαπασχόλησης. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικροεπιχειρηματίες συχνά δεν έχουν σαφή διαχωρισμό μεταξύ εργάσιμου και ελεύθερου χρόνου, με αποτέλεσμα να εργάζονται περισσότερες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων.

Ωστόσο, η πρωτιά της Ελλάδας δεν μπορεί να ιδωθεί αποκλειστικά ως ένδειξη εργατικότητας. Αντίθετα, αναδεικνύει μια σημαντική αντίφαση: οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο από τους περισσότερους Ευρωπαίους, αλλά αυτό δεν μεταφράζεται σε υψηλότερη παραγωγικότητα ή καλύτερες αμοιβές. Η χώρα παραμένει χαμηλότερα στην κατάταξη της αγοραστικής δύναμης και της ποιότητας ζωής, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ένταση εργασίας δεν συνοδεύεται από αντίστοιχα οφέλη.

Επιπλέον, η συστηματική εργασία τα Σαββατοκύριακα έχει επιπτώσεις και στην κοινωνική συνοχή. Ο περιορισμός του ελεύθερου χρόνου, η δυσκολία ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και η αυξημένη κόπωση αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν την ευημερία των εργαζομένων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Πρωτομαγιά αποκτά ιδιαίτερο νόημα για την ελληνική πραγματικότητα. Δεν αποτελεί μόνο μια συμβολική ημέρα μνήμης των εργατικών αγώνων, αλλά και μια ευκαιρία αναστοχασμού για το παρόν και το μέλλον της εργασίας. Τα στοιχεία της Eurostat δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας: το ζήτημα στην Ελλάδα δεν είναι αν οι πολίτες εργάζονται αρκετά, αλλά αν εργάζονται με όρους που εξασφαλίζουν αξιοπρέπεια, ισορροπία και προοπτική.

Η πρόκληση για τα επόμενα χρόνια δεν είναι η αύξηση ή η μείωση των ωρών εργασίας, αλλά η βελτίωση της ποιότητας της. Γιατί μια οικονομία που βασίζεται στην υπερεργασία δύσκολα μπορεί να είναι βιώσιμη. Και μια κοινωνία που στερείται τον χρόνο της, στερείται τελικά και ένα σημαντικό κομμάτι της ίδιας της ζωής της.