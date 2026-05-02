Οι πολυτελείς κατοικίες συνεχίζουν να αποτελούν δέλεαρ για τους επενδυτές στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο, παρότι το luxury real estate δεν αποτελεί εξαίρεση στη γενική αυξητική πορεία των τιμών. Τα εν λόγω ακίνητα είναι τα πιο περιζήτητα και τα πιο ακριβά σε μια δεδομένη περιοχή. Γενικά ορίζονται ως το κορυφαίο 5% κάθε αγοράς ακινήτων από άποψη αξίας και συχνά έχουν έντονο διεθνή χαρακτήρα όσον αφορά στο προφίλ των αγοραστών.

Τα αλπικά χιονοδρομικά και οι μεσογειακοί ηλιόλουστοι προορισμοί κυριαρχούν στην κορυφή της κατάταξης

Το 2025, η Πράγα (κεντρική φωτογραφία) ηγήθηκε της αγοράς πολυτελών ακινήτων στην Ευρώπη, ενώ το Λονδίνο κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση. Σε παγκόσμιο επίπεδο κυριάρχησε το Τόκιο, με άνοδο σχεδόν 60%. Στο σύνολο των 47 ευρωπαϊκών πόλεων που αναφέρονται στην έκθεση Wealth Report 2026 της Knight Frank, σε περισσότερες από τις μισές οι premium κατοικίες κατέγραψαν ετήσια αύξηση τιμών άνω του 3%.

Όπως αναφέρει το Euronews που παρουσιάζει τα στοιχεία του δείκτη Prime International Residential, οι δέκα κορυφαίες ευρωπαϊκές πόλεις έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: τα αλπικά χιονοδρομικά θέρετρα, τα πορτογαλικά θέρετρα γκολφ και τις ρομαντικές πολιτιστικές πόλεις.

Αναλυτικότερα, η πρωτεύουσα της Τσεχίας κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων, κατά 14,6% το 2025. Ακολουθούν το γαλλικό θέρετρο Μεριμπέλ (9%), το πορτογαλικό Πόρτο (8,5%) και η ισπανική Μαρβέγια (8,1%). Στη Γαλλία, επίσης, το χιονοδρομικό θέρετρο Κουρσεβέλ (Courchevel 1850), σημείωσε άνοδο τιμών 6,9%. Στην Ιταλία, η Φλωρεντία και η περιοχή της λίμνης Κόμο κατέγραψαν αυξήσεις 6,7% και 6,5% αντιστοίχως.

Αυξήσεις άνω του 5% καταγράφονται στο Γκστάαντ στην Ελβετία (5,5%), στη Ρώμη στην Ιταλία (5,5%) και στην Κουίντα ντο Λάγκο στην Πορτογαλία (5,2%). Μεταξύ των άλλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών, σημαντική άνοδο σημείωσαν η Μαδρίτη (5%), το Όσλο (4,2%) και το Βερολίνο (3,4%). Επίσης, μια μικρή άνοδο τιμών είδαν η Λισαβόνα (2,7%), το Δουβλίνο (2,3%), η Βιέννη (1,3%), το Παρίσι (1,3%) και το Βουκουρέστι (0,4%).

Από τις ελληνικές αγορές, η Κέρκυρα είναι η μόνη που συμπεριλαμβάνεται στον δείκτη Prime International Residential Index της Knight Frank, καταγράφοντας αύξηση τιμών πολυτελών κατοικιών 4,5% το 2025, υψηλότερη από πόλεις όπως το Όσλο (4,2%) και το Βερολίνο (3,4%). Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κέρκυρα κατατάσσεται μαζί με θέρετρα υψηλού προφίλ όπως το Σεν Τροπέ και το Σεν Μόριτς, επιβεβαιώνοντας την τάση που διαπιστώνει η έκθεση ότι οι lifestyle/resort προορισμοί υπεραποδίδουν έναντι των μεγάλων αστικών κέντρων.

Οι πόλεις που κατέγραψαν πτώση τιμών

Στον αντίποδα κινείται το Λονδίνο, το οποίο κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση, με τις τιμές των πολυτελών ακινήτων να υποχωρούν κατά 4,7% το 2025.

«Το Λονδίνο βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο, καθώς οι αλλαγές στους φορολογικούς κανόνες για τους πλούσιους κατοίκους περιορίζουν τους προϋπολογισμούς τους και ωθούν ορισμένους να στραφούν στην ενοικίαση αντί της αγοράς», αναφέρει η έκθεση.

Η Ίμπιζα στην Ισπανία, το Τζέρσι στο Ηνωμένο Βασίλειο και η Λωζάνη στην Ελβετία σημείωσαν επίσης μικρές πτώσεις μεταξύ 1% και 2%. Η Στοκχόλμη στη Σουηδία κατέγραψε μικρή πτώση 0,7%, ενώ οι τιμές στο Εδιμβούργο στη Σκωτία παρέμειναν σταθερές.

Στην Κίνα, η πόλη Γκουανγκζού κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση, με τις τιμές πολυτελών ακινήτων να μειώνονται κατά 12,2%. Μικρότερες μειώσεις καταγράφονται στη Σεντσέν (7,2%), στη Σαγκάη (5%) και στο Πεκίνο (4,9%), που συγκαταλέγονται ωστόσο στις μεγαλύτερες πτώσεις παγκοσμίως, δείχνοντας ευρύτερη επιβράδυνση στις κινεζικές πόλεις.

Πτώση είδε και ο Καναδάς, με το Τορόντο και το Βανκούβερ να καταγράφουν μειώσεις περίπου 7%.

Πολυτελείς κατοικίες: Οι κερδισμένοι

Οι προορισμοί lifestyle και τα θέρετρα είναι οι ξεκάθαροι κερδισμένοι στην Ευρώπη. Τα αλπικά χιονοδρομικά και οι μεσογειακοί ηλιόλουστοι προορισμοί κυριαρχούν στην κορυφή της κατάταξης, ενώ οι ιταλικές πόλεις ξεχωρίζουν συνολικά.

Αντιθέτως, οι μεγάλες χρηματοοικονομικές πρωτεύουσες παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα. Το Λονδίνο, η Στοκχόλμη, το Παρίσι και το Μιλάνο υστερούν σημαντικά σε σχέση με τις αγορές θερέτρων.

Διεθνώς ξεχωρίζει το Τόκιο, που είδε το 2025 μια εκρηκτική αύξηση στις τιμές των πολυτελών ακινήτων, κατά 58,5%. Στην έκθεση σημειώνεται ότι η αγορά νεόδμητων διαμερισμάτων ενισχύθηκε από τη σπανιότητα, τα χαμηλά επιτόκια και τη ισχυρή ζήτηση από την περιοχή Ασίας – Ειρηνικού.

Το Ντουμπάι κατέλαβε τη δεύτερη θέση με άνοδο 25,1%, αν και τα στοιχεία προηγούνται της επίθεσης ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν και της αντίδρασης της Τεχεράνης προς τις χώρες του Κόλπου. Η Μανίλα και η Σεούλ βρίσκονται επίσης στην πρώτη πεντάδα, με αυξήσεις περίπου 15% – 20%.

Η Πράγα βρίσκεται ψηλά και στην παγκόσμια κατάταξη καθώς συμπληρώνει την πεντάδα, αποτελώντας την υψηλότερα καταταγμένη ευρωπαϊκή πόλη. «Σε πολλές αγορές, τα πολυτελή οικιστικά ακίνητα έχουν αποσυνδεθεί από τον ευρύτερο τομέα κατοικίας, χάρη στη δυναμική δημιουργίας πλούτου», δηλώνει ο Λίαμ Μπέιλι, επιμελητής της έκθεσης Wealth Report.

«Ενώ οι βασικές αγορές παραμένουν εκτεθειμένες σε ευρύτερες οικονομικές πιέσεις, ο ρυθμός δημιουργίας πλούτου συμβάλλει στη διατήρηση πιο ανθεκτικής ζήτησης για πολυτελή ακίνητα, ακόμα και απέναντι στην πρόσφατη μεταβλητότητα του κόστους δανεισμού» προσθέτει.

Οι τιμές κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 5,5% σε ετήσια βάση το τελευταίο τρίμηνο του 2025, με αγορές φιλικές προς τον τουρισμό όπως η Πορτογαλία, η Κροατία και η Ισπανία να καταγράφουν ακόμη ισχυρότερες αυξήσεις, σύμφωνα με τη Eurostat.