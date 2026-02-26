Αυτές είναι οι πιο ελκυστικές ευρωπαϊκές πόλεις για επενδύσεις σε ακίνητα

Το Λονδίνο, η Μαδρίτη και η Βαρσοβία, κατέλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις της ετήσιας έρευνας «European Investor Intentions Survey 2026» της εταιρείας CBRE Group, που καταγράφει την ελκυστικότητα των ευρωπαϊκών πόλεων για επενδύσεις στα ακίνητα.

Ακολούθησαν η Βαρκελώνη με το Μιλάνο, ενώ στον κατάλογο συγκαταλέγονται επιπλέον, κατά φθίνουσα σειρά, το Παρίσι, το Άμστερνταμ, η Λισαβόνα και η Κοπεγχάγη, με το Βερολίνο και την Στοκχόλμη να καταλαμβάνουν από κοινού, τη δέκατη θέση.

Με δύο πόλεις στην πεντάδα η Ισπανία

Ιδιαίτερη παρουσία καταγράφει η Ισπανία, με δύο πόλεις στην πρώτη πεντάδα, γεγονός που αντανακλά τη γενικότερη δυναμική της ισπανικής αγοράς ακινήτων.

Παράλληλα, σε επίπεδο κρατών, η Πολωνία κατατάσσεται στην τρίτη θέση μεταξύ των χωρών με τις υψηλότερες αναμενόμενες συνολικές αποδόσεις στον τομέα των ακινήτων για το 2026, μετά την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ακολουθούν η Ιταλία, η Γερμανία, η Πορτογαλία, οι Κάτω Χώρες, η Δανία, η Γαλλία και η Σουηδία.

Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, η Πολωνία διατηρεί τη συγκεκριμένη θέση για τρίτο συνεχόμενο έτος, επωφελούμενη σταθερού μακροοικονομικού περιβάλλοντος και θετικών αναπτυξιακών προοπτικών, ενώ η Βαρσοβία παύει πλέον να συνιστά αποκλειστικά περιφερειακή αγορά και καθίσταται ηγετικός επενδυτικός πόλος στην ευρύτερη περιοχή, αντιμετωπιζόμενη ισότιμα με ώριμες αγορές της Δυτικής Ευρώπης.

Η σταθερότητα των τιμών στα ακίνητα

Οι διεθνείς επενδυτές αποδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη σταθερότητα των τιμών, στη σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού, στην ανθεκτικότητα της ζήτησης, καθώς και στην αυξανόμενη σημασία των κριτηρίων βιωσιμότητας και ενεργειακής αναβάθμισης των ακινήτων.

Παράλληλα, διαπιστώνεται αυξημένο ενδιαφέρον για αναβάθμιση υφιστάμενων ακινήτων, με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Η έρευνα διεξήχθη επί δείγματος 698 διεθνών επενδυτών, αντανακλώντας εν γένει ενισχυμένο κλίμα αισιοδοξίας αναφορικά με την πορεία των ευρωπαϊκών αγορών ακινήτων κατά το 2026.

Πηγή: OT